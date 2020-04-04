 Розміщені на обсервації в готелі "Козацький" українці отримали негативні ПЛР-тести на коронавірус і роз'їхалися по домівках

Про це це hromadske розповів один з українців Андрій Куліжко, що проходив обсервацію в "Козацькому", інформує Цензор.НЕТ. За його словами, всі пасажири літака з Катару в ніч на 4 квітня отримали результати тестів на коронавірус і виселилися з готелю.

Він зазначив, що аналізи, аби провести ПЛР-діагностику на коронавірус, взяли в обсервованих 1 квітня.

"3 квітня по обіді в готель прийшли люди з Мінінфраструктури, аби зібрати інформацію про місце проживання людей. Однак про результати тестів вони не повідомили.

Десь о 5 вечора ми почали збирати речі. Далі інформація, що тести ось-ось приїдуть. Потім 7-8 вечора ми вже бачили сюжети на телеканалах, що всі тести у всіх негативні, ми ще їх на руки не отримали, але знали. Ми чекали інформації і вирішили залишитися в готелі до ранку, адже у багатьох людей важка логістика (з добиранням додому. — Ред.)", — розповів Кулижко.

Він зазначив, що близько 01:30 до нього в номер постукав інший обсервований і сказав, що потрібно терміново виїжджати.

"Я спустився до стійки адміністратора, взяв довідки з тестування на коронавірус. Їх видавали в обмін на виселення", — зазначив чоловік і додав, що заповнив бланки на самоізоляцію, які були в одному екземплярі, і віддав їх поліції.

Кулижко додав, що вже о 5 ранку він повернувся додому в Чернігів.

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Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі й Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно залишати місце обсервації.

Пізніше з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, які повернулися з-за кордону.