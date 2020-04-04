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 Суспільство
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 Розміщені на обсервації в готелі "Козацький" українці отримали негативні ПЛР-тести на коронавірус і роз'їхалися по домівках

Результати тестування адміністрація готелю видавала в обмін на виселення.

Про це це hromadske розповів один з українців Андрій Куліжко, що  проходив обсервацію в "Козацькому", інформує Цензор.НЕТ. За його словами, всі пасажири літака з Катару в ніч на 4 квітня отримали результати тестів на коронавірус і виселилися з готелю.

Він зазначив, що аналізи, аби провести ПЛР-діагностику на коронавірус, взяли в обсервованих 1 квітня.

"3 квітня по обіді в готель прийшли люди з Мінінфраструктури, аби зібрати інформацію про місце проживання людей. Однак про результати тестів вони не повідомили.

Десь о 5 вечора ми почали збирати речі. Далі інформація, що тести ось-ось приїдуть. Потім 7-8 вечора ми вже бачили сюжети на телеканалах, що всі тести у всіх негативні, ми ще їх на руки не отримали, але знали. Ми чекали інформації і вирішили залишитися в готелі до ранку, адже у багатьох людей важка логістика (з добиранням додому. — Ред.)", — розповів Кулижко.

Він зазначив, що близько 01:30 до нього в номер постукав інший обсервований і сказав, що потрібно терміново виїжджати.

"Я спустився до стійки адміністратора, взяв довідки з тестування на коронавірус. Їх видавали в обмін на виселення", — зазначив чоловік і додав, що заповнив бланки на самоізоляцію, які були в одному екземплярі, і віддав їх поліції.

Кулижко додав, що вже о 5 ранку він повернувся додому в Чернігів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція знайшла і виписала штрафи кожному, хто втік з обсервації в готелі "Козацький", - Геращенко

Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі й Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно залишати місце обсервації.

Пізніше з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, які повернулися з-за кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186776
 
 
 Топ коментарі
 
Шрек Баблокат Если хватило ума переться, за границу, в такое время - пусть сидят, ничего страшного.
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Смотря с кем "сидеть": Размещенные на обсервации в отеле "Козацкий" украинцы получили негативные ПЦР-тесты на коронавирус и разъехались по домам - Цензор.НЕТ 9350
Три еврея гуляют по кладбищу:
- Я хотел бы лечь в могилу рядом с Моисеем
Зусманом. Он был такой великий повар.
- А я хотел бы лечь в могилу рядом с ребе
Шнайдером. Он был таким раввином…
Третий, скромно:
- А я хотел бы лечь рядом с мадам Кац.
- Так она же, слава Богу, жива…
- Вот именно!
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и в плохом есть что-то хорошее..
люди вытерпели бесконечные неудобства, но зато не заплатят 17 000 грн за нарушение карантина.. а те кто сбежали, заплатят штраф и все равно отсидят две недели на карантине..
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Ага-а,в готеле со всеми удобствами испытали неудобство.
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сидеть вдвоем две недели в маленьком номере, без права выйти в коридор, и переживая "А вдруг диагноз подтвердится,," - это комфорт по твоему?!
по моему, это пытка!
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Шрек Баблокат Если хватило ума переться, за границу, в такое время - пусть сидят, ничего страшного.
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дык... если Вы помрёте от вируса так тоже не трагедия.
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Смотря с кем "сидеть": Размещенные на обсервации в отеле "Козацкий" украинцы получили негативные ПЦР-тесты на коронавирус и разъехались по домам - Цензор.НЕТ 9350
Три еврея гуляют по кладбищу:
- Я хотел бы лечь в могилу рядом с Моисеем
Зусманом. Он был такой великий повар.
- А я хотел бы лечь в могилу рядом с ребе
Шнайдером. Он был таким раввином…
Третий, скромно:
- А я хотел бы лечь рядом с мадам Кац.
- Так она же, слава Богу, жива…
- Вот именно!
 показати весь коментар
 
 
тьі описал неудобства, не связанньіе с физическими. типа сидя дома они не будут испьітвать морального неудобства дожидаясь результатов теста.
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Пытка?Пытка была у первых обСерантов из Китая которых поселили в разгромленые комнаты какого-то санатория и без телевизоров и интернета.К стати всю бучу из их поселением транслировали на весь мир а чем эта обСерация закончилась все молчат как рыба об лед.
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Что вы главное их комфорт на 14 дней, а если кто-то заразится и умрёт, то ничего, туда и дорога?

Логика таких людей аморальная.

Другое дело, что впустили свыше 100 тысяч таких, а теперь вся страна как на пороховой бочке, но зато 100 тыс комфортно: в церкви ходят, к родственникам, в магазины и аптеки, мы все очень счастливы....
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Марина!.. я рассматривал ситуацию с позитивным сценарием..
негативный (печальны) сценарий, я просто умолчал.. там уже все равно..
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Позитивный сценарий это выпускать всех приездих, чтобы обеспечить им комфорт в ущерб всей стране, чтобы люди теряли близких, вы в своём уме?
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Якщо заплатили за тести, то отримали бажаний результат.
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а может дали команду всем написать негативно.
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Кто сильно хотел домой , тот доплатит за срочность 17 000 Правда и эти, что остались, тоже доплатят, поезда не ходят, автобусы тоже, надо или нанимать такси, или просить родственников приехать забрать
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Заплатят те кто эти штрафы и карантины с пандемией придумал.
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и кто же это придумал пандемию? Может подскажешь, если такой умный?
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во істину, немє жодної справи, де б зелень не обісралась
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У меня , маркетопт сократил рабочее время . У всех так ? Вчера ходил . В 21:36 уже закрыто было, обычно до 22:00 работает.
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Денис Казанський@den_kazansky

В Кривом Роге выстроились
огромные очереди за спецпропусками, которые дают право на передвижение по
городу с 6 апреля.
Украинский карантин - быссмысленный и беспощадный.
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В Кривом Роге с 6 апреля перевозки пассажиров на городских маршрутах будет осуществляться исключительно при наличии «специального пропуска», который действителен со служебным удостоверением.
Как сообщают криворожане в соцсетях, тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят возле проходной чтобы получить этот "специальный пропуск".
Очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.
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тесты не дают 100% гарантии, а некоторые даже 50%! поэтому обсервация всех проводится две недели.
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