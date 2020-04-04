 Розміщені на обсервації в готелі "Козацький" українці отримали негативні ПЛР-тести на коронавірус і роз'їхалися по домівках

Про це це hromadske розповів один з українців Андрій Куліжко, що проходив обсервацію в "Козацькому", інформує Цензор.НЕТ. За його словами, всі пасажири літака з Катару в ніч на 4 квітня отримали результати тестів на коронавірус і виселилися з готелю.
Він зазначив, що аналізи, аби провести ПЛР-діагностику на коронавірус, взяли в обсервованих 1 квітня.
"3 квітня по обіді в готель прийшли люди з Мінінфраструктури, аби зібрати інформацію про місце проживання людей. Однак про результати тестів вони не повідомили.
Десь о 5 вечора ми почали збирати речі. Далі інформація, що тести ось-ось приїдуть. Потім 7-8 вечора ми вже бачили сюжети на телеканалах, що всі тести у всіх негативні, ми ще їх на руки не отримали, але знали. Ми чекали інформації і вирішили залишитися в готелі до ранку, адже у багатьох людей важка логістика (з добиранням додому. — Ред.)", — розповів Кулижко.
Він зазначив, що близько 01:30 до нього в номер постукав інший обсервований і сказав, що потрібно терміново виїжджати.
"Я спустився до стійки адміністратора, взяв довідки з тестування на коронавірус. Їх видавали в обмін на виселення", — зазначив чоловік і додав, що заповнив бланки на самоізоляцію, які були в одному екземплярі, і віддав їх поліції.
Кулижко додав, що вже о 5 ранку він повернувся додому в Чернігів.
Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі й Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно залишати місце обсервації.
Пізніше з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, які повернулися з-за кордону.
люди вытерпели бесконечные неудобства, но зато не заплатят 17 000 грн за нарушение карантина.. а те кто сбежали, заплатят штраф и все равно отсидят две недели на карантине..
по моему, это пытка!
Три еврея гуляют по кладбищу:
- Я хотел бы лечь в могилу рядом с Моисеем
Зусманом. Он был такой великий повар.
- А я хотел бы лечь в могилу рядом с ребе
Шнайдером. Он был таким раввином…
Третий, скромно:
- А я хотел бы лечь рядом с мадам Кац.
- Так она же, слава Богу, жива…
- Вот именно!
Логика таких людей аморальная.
Другое дело, что впустили свыше 100 тысяч таких, а теперь вся страна как на пороховой бочке, но зато 100 тыс комфортно: в церкви ходят, к родственникам, в магазины и аптеки, мы все очень счастливы....
негативный (печальны) сценарий, я просто умолчал.. там уже все равно..
В Кривом Роге выстроились
огромные очереди за спецпропусками, которые дают право на передвижение по
городу с 6 апреля.
Украинский карантин - быссмысленный и беспощадный.
Как сообщают криворожане в соцсетях, тысячи рабочих "АрселорМиттал Кривой Рог" стоят возле проходной чтобы получить этот "специальный пропуск".
Очередь растянулась на сотни метров. Никто не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, но многие люди стоят в масках.