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 Шостий летальний випадок від COVID-19 підтвердили в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області підтвердили шостий випадок смерті від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

"Станом на 9 годину 4 квітня в Івано-Франківській області отримані 93 позитивні результати на COVID-19, з них 6 летальних", - повідомили в пресслужбі ОДА.

Зазначається, що летальний випадок від коронавірусу зафіксовано в Тлумацькому районі.

За офіційною інформацією, жінка хворіла на пневмонію і у неї була підозра на COVID-19.

Раніше на Прикарпатті лабораторно було підтверджено 81 випадок захворювання коронавірусом, з яких 5 були летальні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186775
 
 
 Топ коментарі
 
С каких пор 0,2 стало больше чем 4,7?
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Скільки померло за весь цей час - епіодеміологічного - і від чого.....: грип..., пневмонія....
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Людей жалко, но смертность от обычного гриппа всегда была в разы больше...
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не мели чушь.... Смотрел на днях интервью испанского доктора. Так вот:
От гриппа в Испании умирает в среднем 5 чел в день, а от коронавируса 700-800 в день.



Есть разница ?
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есть, грипп за сто лет убил в миллион раз больше людей.
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На Зеленском уже столько крови.... Трамп тоже обосрался, затягивал и получил нехило так "двухсотых". За Ымператора Си даже не говорю уже. ВОЗ - тоже виновен, эфиоп этот, подкитайник.
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Вот непонятно если чел хапанет, ну там допутим 1000 молекул-экземпляров вируса он допустим заболеет, ну а если наприме 100 или 10, он в более лёгкой форме переболеет или без разницы? Есть ли вообще безопасная граница-порог ? Маска-респиратор допустим какой то процент задерживает, имунитет ну для него ведь чем меньше тем лучше. Врачи молчат. И остаются ли переболевшие носителями вируса в дальнейшем?
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Неможливо виміряти, хто скільки хапнув. Як ти їх порахуєш? )
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достаточно от 200 до 1000 вирионов чтобы заболеть. Учитывая что у тебя под ногтем может быть их несколько миллиардов и что какое-бы ни было тщательное мытье рук удаляет не более чем 99,9%, шансы не заразиться при длительном нахождении в потенциально опасной среде нулевые. От того сколько ты за раз "хапанешь" зависит заболеешь ли ты. Потому что часть вирусов застрянет в носу. часть в горле, и так далее. Когда иммунитет встречается с незнакомыми ему нарушителями он начинает перебирать "ключи взлома" и на это нужно время. Как только подберет, организм начинает штамповать пачками защитников, которые вычищают организм. Если схватишь большую дозу вирионов, они начнут быстро размножаться, и организм не успеет выработать защиту. Если схватишь малую дозу, пока они буду раскачиваться у организма будет время на брутафорс антителами - больше шансов задавить заразу в зародыше. Так что все эти меры - маски, расстояние, мытье рук не защищают в идеале, но сильно смягчают удар, настолько сильно что смерть может обернуться жизнью и наоборот.
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