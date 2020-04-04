 Порошенко про банківський закон: Це вибір між порятунком України - і дефолтом, зубожінням і "русскім міром"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера" заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Є кардинально різні результати, яких очікують ті чи інші учасники цих подій. Перший – чітко наголосив у своєму інтерв’ю для "Нью-Йорк Таймс" Коломойський – колишній власник банку. Він сказав: "із Заходом треба закінчувати, треба оголошувати дефолт і йти до Росії просити гроші", – нагадав Порошенко.

"Стоїть абсолютно чіткий вибір. Або дефолт і руйнація держави. Це не просто жахливі соціальні результати. Це не просто зубожіння людей. Це не просто зупинка української економіки. Це не просто руйнація всіх соціальних програм держави, бо Україні ніхто грошей не дасть", – застеріг Порошенко.

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"А є інший варіант: коли ми отримаємо позику від Міжнародного валютного фонду. Якщо дає МВФ – нам дає від 500 млн. до мільярда макрофінансової допомоги Європейський Союз, дає мільярд доларів Світовий банк, дає Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк. Формується пакет, який допомагає українській економіці, як кисень, вижити в ці часи," – порівняв Петро Порошенко.

"Тому кожен, хто буде голосувати за друге читання, повинен вибрати. Або ми за Україну – або ми думаємо, щоб гроші, які нам нададуть міжнародні фінансові організації, потім внаслідок оборудок забере собі через рішення українського суду Коломойський. Дурнів немає. Ніхто на цих умовах гроші Україні не дасть. І платники податків не повинні сьогодні платити за подібні забаганки", – наголосив Петро Порошенко.