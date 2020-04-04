 Порошенко про банківський закон: Це вибір між порятунком України - і дефолтом, зубожінням і "русскім міром"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера" заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Є кардинально різні результати, яких очікують ті чи інші учасники цих подій. Перший – чітко наголосив у своєму інтерв’ю для "Нью-Йорк Таймс" Коломойський – колишній власник банку. Він сказав: "із Заходом треба закінчувати, треба оголошувати дефолт і йти до Росії просити гроші", – нагадав Порошенко.
"Стоїть абсолютно чіткий вибір. Або дефолт і руйнація держави. Це не просто жахливі соціальні результати. Це не просто зубожіння людей. Це не просто зупинка української економіки. Це не просто руйнація всіх соціальних програм держави, бо Україні ніхто грошей не дасть", – застеріг Порошенко.
"А є інший варіант: коли ми отримаємо позику від Міжнародного валютного фонду. Якщо дає МВФ – нам дає від 500 млн. до мільярда макрофінансової допомоги Європейський Союз, дає мільярд доларів Світовий банк, дає Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк. Формується пакет, який допомагає українській економіці, як кисень, вижити в ці часи," – порівняв Петро Порошенко.
"Тому кожен, хто буде голосувати за друге читання, повинен вибрати. Або ми за Україну – або ми думаємо, щоб гроші, які нам нададуть міжнародні фінансові організації, потім внаслідок оборудок забере собі через рішення українського суду Коломойський. Дурнів немає. Ніхто на цих умовах гроші Україні не дасть. І платники податків не повинні сьогодні платити за подібні забаганки", – наголосив Петро Порошенко.
Вот и весь прикол.
Хотя это не прикол, а беда для целой нации. Я имею ввиду украинцев.
Русский же от рождения раб, с ними всё понятно.
под дикие проценты
Но поскольку они абсолютно безмозглые, то не заметили что ЗЕвласть за год Пороху ничего не предъявила. У ЗЕ последняя надежда на 200% своего прокурора. Если она ничего не нарисует, то всё точка.
Читаю их злобные от бессилия посты и мне их жалко.
"Очень тревожный звонок для Зеленского неожиданно прозвучал со стороны Всемирного банка, который призвал принять дополнительные законодательные акты для регуляции земельного законодательства. Обычно это вежливая форма отказа от выдачи денег." - Хроника одного Президента ... 03.04.2020 г., https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
И шо?! Исправила могила горбатых рыговианалов? Или может «националисты и патриоты» перестали кормиться на подтанцовке у олигархата? Или такие как портнов тебя поблагодарили за проявленную человечность и непривлечение к уголовной ответственности ?
А теперь выбор: голод или нищета?
Спасибо, тебе, петро! Стратег , однако....
Распиаренного ли кван ю - прочтите...
Короче, іншого виходу, як демократія, і відповідні методи - тоді не було (і нема зараз). Я скажу так ще: не було не те що для Порошенка, а для України, для українського виборця. Як би того не хотілось би... Диктатура, автократія (як ото в Туреччині) в нас довго не тримаються вгорі...
Можливо, попервах більша частина народу (окрім самих навіжених, анархістів, штибу сволоти, білецьких, тощо) і погодиоась би... Але, повторюсь - не погодились би наші союзники, з МВФ на чолі. І однією з причин, чому б не погодились би - щоб диктатор/автократ не повторив би долі Робесп'єра... Тоді гарантії повернення боргів ставились би "на паузу"... А нам тоді, повторюсь, потрібні були гроші....
слава гебнявій расісі!
Держави творять політики військові. А не бариги що деребанять землю під покровом ночі.
"Оставалось только сделать экономическую экспертизу, но нам просто не дали этого сделать. Насколько я знаю, эта экспертиза до сих пор не проведена, а потому никакого движения дальше по "ПриватБанку" не может быть. Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось к соответствующему институту СБУ. За несколько месяцев можно было бы все же завершить эту экспертизу и отдать материалы НАБУ", - отметил бывший руководитель украинской прокуратуры
Це як коло з червоними прапорцями навколо шакаловочої стаї зимикається ...
рюзгє так переживають за Україну!
це навіть смішніше за ціну на уралс!
Не залишились без роботи
Я так понимаю, они с Зебилом сейчас борются за любовь Коломойши!
И не факт что Зебибик победит!
Став презиком, он утратил самостоятельность и не может откровенно сливать Украину, бо все на ввиду и его ЗАСТАВЛЯЮТ не сливать так явно страну!