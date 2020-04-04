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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (745) Порошенко (11644) Європейська Солідарність (331)

 Порошенко про банківський закон: Це вибір між порятунком України - і дефолтом, зубожінням і "русскім міром"

Голосування у другому читанні за так званий "банківський" закон, який є обов’язковою умовою для отримання Україною міжнародної фінансової допомоги, може стати водорозділом у долі держави. Або депутати підтримають економічний порятунок України – або виберуть позицію олігарха Коломойського, дефолт, руйнацію держави і швидкий наступ країни-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера" заявив п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Є кардинально різні результати, яких очікують ті чи інші учасники цих подій. Перший – чітко наголосив у своєму інтерв’ю для "Нью-Йорк Таймс" Коломойський – колишній власник банку. Він сказав: "із Заходом треба закінчувати, треба оголошувати дефолт і йти до Росії просити гроші", – нагадав Порошенко.

"Стоїть абсолютно чіткий вибір. Або дефолт і руйнація держави. Це не просто жахливі соціальні результати. Це не просто зубожіння людей. Це не просто зупинка української економіки. Це не просто руйнація всіх соціальних програм держави, бо Україні ніхто грошей не дасть", – застеріг Порошенко.

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"А є інший варіант: коли ми отримаємо позику від Міжнародного валютного фонду. Якщо дає МВФ – нам дає від 500 млн. до мільярда макрофінансової допомоги Європейський Союз, дає мільярд доларів Світовий банк, дає Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк. Формується пакет, який допомагає українській економіці, як кисень, вижити в ці часи," – порівняв Петро Порошенко.

"Тому кожен, хто буде голосувати за друге читання, повинен вибрати. Або ми за Україну – або ми думаємо, щоб гроші, які нам нададуть міжнародні фінансові організації, потім внаслідок оборудок забере собі через рішення українського суду Коломойський. Дурнів немає. Ніхто на цих умовах гроші Україні не дасть. І платники податків не повинні сьогодні платити за подібні забаганки", – наголосив Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186774
 
   
 Топ коментарі
 
Ти знову вкрав ключі у санітара та добрався до компа? Чи мобілу не знайшли?
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Порошенко о банковском законе: Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром" - Цензор.НЕТ 3428 если какой нибудь президент арестует Медведчука и всю его московскую шоблу за измену стране, то такого президента я назову своим....

А сейчас это все понты для приезжих...
Понты пети, зели и других ничтожеств...

"Это выбор между спасением Украины - и дефолтом, обнищанием и "русским миром"



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Несчастный народ с катушек слетел в прошлом году, и проголосовал за то чтобы сделать из всей Украины одно большое ОРДЛО.
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Потрясти ахметок., пинчуков, коломойш за не возврат кредитов и долгов перед государством и МВФ не нужен. Несчастная Украина, Богом заброшенная. Когда это мракобесие закончиться?
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Так валі нах к своім родним бєрьозкам. Нікто тєбя нє дєржит.

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вірний песик на сторожі вольностей олігархату..?
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Зеленський тепер творчо допомагає Порошенка стати знову президентом.
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Мародер застібнув. Може цей мародер думає, що в українців проблеми з пам'ятью? Чи з зором? Чи з слухом? Хто завів Україну на перше місце в Європі по корупції? Хто до 2018го мав бізнес в Росії? Хто підірвав 70% українських арсеналів і ЖОДНОГО покараного? За кого Пєця нас всіх тримає???
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І головне: Хто привів російського шпигуна Зєлю? Люди проглосували за кота в мішку Зєлю, аби не "пєця-мародер". І тепер десятки тисяч Пєціних тролів ділять українське суспільство на дві ворогуючі частини - "зебіли" і "мародери". Може це Пєця і Зєля - мародери? Може це Пєця і Зєля - російські шпигуни? А їх протистояння удаване, постановочне?
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коли вже тебе в дурці закриють чи СБУ пельку заткне. судячи з того, що дивним чином ти помилки робиш в реченнях -не властиві українцям, шпигун та російський провокатор -саме ти. спочатку гадив на Порошенка. потім на свого ж зеленського. чітко на кремлядей працюєш, ванька.
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Я вот задумался: почему русского не заразишь украинским миром, а украинца заразить русским миром легко. В чём прикол?
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Свободолюбивого человека силой, сломав его, можно превратить в раба, не всех но можно, а вот из раба сделать свободолюбивого человека уже не возможно. Вообще.
Вот и весь прикол.
Хотя это не прикол, а беда для целой нации. Я имею ввиду украинцев.
Русский же от рождения раб, с ними всё понятно.
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Какой то постоянный поиск хозяина. Только что то желающие пропали. Точнее решили взять только землю.
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Чи настане хоч коли небудь такий час,що нашою країною буде керувати нормальна людина?Ну от просто нормальна,і все...
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Каков поп (избиратель) - таков приход
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Надо отдавать 17 ярдов долгов Порошенка и выплачивать доход по ОВГЗ, который он устроил себе

под дикие проценты
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Тут ЗЕботы пыхтят клея на Пороха старые ярлыки.
Но поскольку они абсолютно безмозглые, то не заметили что ЗЕвласть за год Пороху ничего не предъявила. У ЗЕ последняя надежда на 200% своего прокурора. Если она ничего не нарисует, то всё точка.
Читаю их злобные от бессилия посты и мне их жалко.
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дружба навіки ... під патронатом олігархату ..))
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"Если дает МВФ - нам дает от 500 млн до миллиарда макрофинансовой помощи Европейский Союз, дает миллиард долларов Всемирный банк, дает Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк" - але....

"Очень тревожный звонок для Зеленского неожиданно прозвучал со стороны Всемирного банка, который призвал принять дополнительные законодательные акты для регуляции земельного законодательства. Обычно это вежливая форма отказа от выдачи денег." - Хроника одного Президента ... 03.04.2020 г., https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Эх, петро, петро.... доигрался ты в демократию и гуманизм...
И шо?! Исправила могила горбатых рыговианалов? Или может «националисты и патриоты» перестали кормиться на подтанцовке у олигархата? Или такие как портнов тебя поблагодарили за проявленную человечность и непривлечение к уголовной ответственности ?
А теперь выбор: голод или нищета?
Спасибо, тебе, петро! Стратег , однако....
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а інакше і не можна було. При всій "легкості"(здавалось би) кардинальних диктаторських рішень з виведенням з політичної української арени зрадників штибу колишніх ригів, обрізаних, касапів і прочої швалі (а Україні це дозволили лише стосовно комуняк, і те, при т.в.о. Турчинову; і те - з дотриманням хоч якихось норм законодавства) це неможливо було з огляду на позиції ПАРЄ, ООН, Євросоюзу та інших союзників (??? - понятно, що...) України у війні з касапами. Навіть МВФ тоді не погоджувався з кардинальними заходами... А він тоді, нагадаю надав кредити навіть на в ЗВР, а прямо на покриття дефіциту держбюджету, тобто, на фінансування оборони...
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Рэджепу Эрдогану расскажите об этом...
Распиаренного ли кван ю - прочтите...
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Ердоган на рівних з касапами бодається (і не тільки у військовій, а й в економіці)... І спільного сухопутного кордону з ****** не має... Я нагадаю, що тоді в 14-му, в нас взагалі не було оборони... Потім, ісламістські теорії та методи "боротьби" - не для України...

Короче, іншого виходу, як демократія, і відповідні методи - тоді не було (і нема зараз). Я скажу так ще: не було не те що для Порошенка, а для України, для українського виборця. Як би того не хотілось би... Диктатура, автократія (як ото в Туреччині) в нас довго не тримаються вгорі...
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ну, не став Петро диктатором, не його. інакше невідомо, чи взагалі б існувала Україна та хто б нас підтримував. а голод чи ніщета -це пряма заслуга наріда. не петра чи зеленського.
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і тут не зовсім погоджусь... Кожен правитель мріє стати автократом-диктатором... Але не кожному вдаєтся створити автократичну систему втриматись там... Залежить не стільки від його здібностей, як від народу, яким би він не був... Так що не стільки Петро не зміг стати диктатором, як йому не дозволили цього...
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якби дуже хотів -зробив би диктатуру, але не надовго. бо всі були б проти, лише скинули злодія, який думав паханат створити. в будь-якому випадку, населення у нас- не дисципліноване та ліниве, якщо порівняти з азіатами. та й інтелектуально програє, нажаль.
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Это только по мнению кацапского быдла украинцы ленивые и интеллектуально недоразвитые. Валила бы в свою паРашу к любимым азиатам, там бы и проповедовала свои национальные хотелки стукачество и уничтожение неугодных без суда и следствия
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Кац, у тебе попоболь, так і не пройшла? хто казав про Українців? я не вважаю українцями п'яту колону, типу тебе, наприклад та людей яким пожрать, посрать і сватів подивитись головне. є факти , проти яких не попреш - це я про східних азіатів -китайців, корейців. японців. що стосується кацапів -то вони по розвитку та лінощам, ще гірше наших малоросів, це теж факт.
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Да да, кацапудала. Узнаю зелеПЕСячью породу - любую собственную мерзость начнут оправдывать вон как брехливый герой статьи. Можешь теперь вилять хвостом и изворачиваться, что ты кого то имела в своем кацапском виду, а кого нет. Только оскорбил(а) ты все населення Украины. И последнее. Не тычь своих соседей по континенту. Украинцы - европейцы, а значит имеют европейскую ментальность, где интересы личности стоят выше интересов государственной машины, а не наоборот как у азиатов. Так что не надо тут пропагандировать и вздыхать за ******, Ким Сунь Вчаем или По Рох Ыном
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кац, у тебя понос словесный. кстати, так корона может проявляться. Брысь за парєбрик в изоляцию! Порошенко про банківський закон: Це вибір між порятунком України - і дефолтом, зубожінням і "русскім міром" - Цензор.НЕТ 2754
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Тетяно, давай, спамимо цього пригожинського бота-касапа. В них зараз тактика така: накидувати свої гріхи на нас; мовляв, раптом хтось і повірить.
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ні, не проглжуюсь...
Можливо, попервах більша частина народу (окрім самих навіжених, анархістів, штибу сволоти, білецьких, тощо) і погодиоась би... Але, повторюсь - не погодились би наші союзники, з МВФ на чолі. І однією з причин, чому б не погодились би - щоб диктатор/автократ не повторив би долі Робесп'єра... Тоді гарантії повернення боргів ставились би "на паузу"... А нам тоді, повторюсь, потрібні були гроші....
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отож. взагалі ніякі диктатури не властиві українцям,. хоча були й би корисні,хоча б на певний час.
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Значит, выбираем нищету, на несколько поколений вперед... Героям слава.
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ви вибираєте путєна, гебняве
слава гебнявій расісі!
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деГоль, Ататюрк, Гітлер, Ейзенхауер, Манаргейм, Пілсудський. Врятований військовим переворотом Єгипет, якого чекала доля Сирії, Лівії.
Держави творять політики військові. А не бариги що деребанять землю під покровом ночі.
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То что Мародер попал во второй тур - вина лежит на 90% на Анатолие Степаныче
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Не правда .В том что барыга попал во второй тур виноват его лохторат . А Гриценко его НЕ поддерживал
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А ведь этот зашквар устроил Порошенко, отжав банк по беспределу
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Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський може стати обвинуваченим у справі про виведення коштів із банку, однак розслідування НАБУ всіляко гальмує Служба безпеки України. Про це заявив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

"Оставалось только сделать экономическую экспертизу, но нам просто не дали этого сделать. Насколько я знаю, эта экспертиза до сих пор не проведена, а потому никакого движения дальше по "ПриватБанку" не может быть. Для выполнения экспертизы НАБУ обращалось к соответствующему институту СБУ. За несколько месяцев можно было бы все же завершить эту экспертизу и отдать материалы НАБУ", - отметил бывший руководитель украинской прокуратуры
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ще одна причина, через яку його потурили...
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Брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака під час допиту в НАБУ супроводжував адвокат Іван Холондович. Послугами останнього користується заступник голови адміністрації президента часів Януковича - Андрій Портнов.
Це як коло з червоними прапорцями навколо шакаловочої стаї зимикається ...
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мій Гетьман, беріть керування країною знову у свої руки - тільки так у нас є шанс хоч якось встояти!
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А податки ворогу - це теж було спасіння від русскава міра? )))
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особливо милує те, що це написано па-рюзгє
рюзгє так переживають за Україну!
це навіть смішніше за ціну на уралс!
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Виходить, що порохоботи
Не залишились без роботи
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Бибизяна косястая вещает, что у Украины 2 выхода - или исчезнуть с лица земли или объявить дефолт! Порошенко про банківський закон: Це вибір між порятунком України - і дефолтом, зубожінням і "русскім міром" - Цензор.НЕТ 9409
Я так понимаю, они с Зебилом сейчас борются за любовь Коломойши! Порошенко про банківський закон: Це вибір між порятунком України - і дефолтом, зубожінням і "русскім міром" - Цензор.НЕТ 2148
И не факт что Зебибик победит!
Став презиком, он утратил самостоятельность и не может откровенно сливать Украину, бо все на ввиду и его ЗАСТАВЛЯЮТ не сливать так явно страну!
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При чем здесь Коломойский? Проплаченные Порохом тролли думают, что у украинцев нет мозгов. Просто теперь вклады украинцев вообще ничем будут не защищены. Суды украинские над банками будут не властны. Что же до земли, то в Украине уже умирают с голоду селяне. В одной из деревень с голоду умерли мама и ее дочка инвалид. Если продадут украинскую землю, то это будет второй Голодомор. Потому что с проданной земли ни украинцы, ни Украина ничего не получат, как это случилось в Прибалтике. Там в Правительстве говорят нашим депутатам - ни в коем случае не продавайте землю как это сделали мы. Немецкие фермеры купили землю, завозят свои семена, своих рабочих, вывозят свой урожай и платят налоги в Германию. Украина, на которой нельзя будет вырастить продукты обречена на Голодомор. Неужели здесь нет ни одного украинца, что все так желают Украине смерти?
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