EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  8667  55
Все про:відставка (664) Гончарук_Олексій (786)

 Ми про це коротко поговорили, але мені було зрозуміло, що це остаточне рішення, - Гончарук щодо бесіди із Зеленським про відставку

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, як президент Володимир Зеленський повідомив йому про відставку.

Про це Гончарук розповів в виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас була одна розмова з президентом, вона відбулася в п’ятницю напередодні того тижня, коли ця відставка відбулася. Під час тієї розмови фактично було прийняте рішення… Президент мені повідомив, що, мабуть, він схиляється до рішення, що уряд має піти у відставку. Ми про це тоді коротко поговорили.

Для мене точно було зрозумілим, це рішення було остаточним і я його прийняв з поваги до президента". 

На уточнення, для чого експрем’єр зустрічався з головою ОПУ Андрієм Єрмаком за кілька днів до винесення в Раду питання щодо відставки уряду Гончарука в одному з ресторанів Києва, він заявив:

"Це була наша не перша зустріч з Єрмаком, в тому числі і в цьому ресторані. Тому чогось надзвичайного тут не було. Була звичайна робоча зустріч, під час якої ми обмінювалися думками з проводу того, що відбувається".

Читайте також: Ємець про причини свого звільнення: Наша ідея медреформи не сподобалася опонентам в особі Супрун. ВIДЕО

На запитання про інформацію ЗМІ, що відставка Гончарука стала наслідком зміни керівництва в Центренерго, експрем’єр відповів:

"Я не звужував би це до рішення щодо якоїсь одній компанії, таких компаній було багато. Кожне з цих рішень било по багатьох групах впливу".

Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186773
 
 
 Топ коментарі
 
рабочая встреча в ресторане... а совещания в сауне?
 показати весь коментар
 
Гончарук показав свою недієздатність а Зеленський повний провал кадрової політики тому він теж повинен іти вслід за Гончаруком і не мучити країну
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бедный Гончарук не дождался коронавируса, а ведь мог бы законно все провалы и обсероны списать на вирус и спокойно дальше ЗЕбилам мордашки росой окроплять про +40% роста экономики..
 показати весь коментар
 
 
эта отмазка нужна другим а не гончаруку отдать
 показати весь коментар
 
 
Керівник Офісу Президента зустрічається з прем'єр-міністром для обговорення поточної ситуації в країні? А що може обговорювати завгосп Президента з керівником виконавчої влади України? Чи не по рангу завгоспу віднімати час у прем'єр-міністра, який зайнятись управлінням країною? Чи може Зеленський забув що посада Президента не передбачає управління економікою?
 показати весь коментар
 
 
-Що ви не кажіть, а в Україні "весняні посадки" розгортаються шаленно. і набули характеру системності та масовості..

-На всі державні посади садять тупих,РИГів, "жульйо, - ворйо", україноненависників, корупціонерів, зрадників, тобто - єдинокровних...
 показати весь коментар
 
 
зря лизал публично...
и должность потерял и честь...
 показати весь коментар
 
 
на что-то еще надеется, вероятно.
или пугнули
 показати весь коментар
 
рабочая встреча в ресторане... а совещания в сауне?
 показати весь коментар
 
 
Ермак всегда сверху или сзади )))
Так вот откуда инсайд про цветного гончарука )))
 показати весь коментар
 
Эта тварь еще отсидит свой срок за то что он натворил с продажей СИЗ!!!
 показати весь коментар
 
 
Украинец умер от коронавируса, не дождавшись помощи: семью обвиняли в симуляции5.5т12:13, 4.04.2020Читать материал на украинскомВ Коломые Ивано-Франковской области из-за бездействия медиков от коронав
 показати весь коментар
 
 
Тебя в Голландии беспокоит шо было в Коломые , да Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке - Цензор.НЕТ 9238
 показати весь коментар
 
 
а ты рагуль жопой чувствуешь как я возбудился? питушок
 показати весь коментар
 
а сомакатик то хоть отдали или как? Ведь тут вопрос простой - если купили за буджэтные деньги, то это имущество государства, если его забрали собой, то это воровство. Эсли купили на своии денги, то рекламировали своии транспортные средства использую свой государственный чин - в обеях случиях есть нарушение закона, во как профан попал в капкан.
 показати весь коментар
 
 
Уважение? К бубочке?
Рабочая встреча в ресторане?
Они что вообще охренели?
БЫДЛО!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не бачу якоїсь різниці між Пєцєю і Зєлєю. Що такого шкодить Зєля, що Пєця не шкодив? Добровольців садять обоє, землю ************ на продаж вони обоє, в Мінську зливають обоє, совкова армія була за Пєці, і за Зєлі вона не міняється, мерзоту різну призначають на держпосади, як Пєця, так і Зєля... Навіть аудиту Зєля Пєцє не робить.Мабуть тому, що сам прийшов красти. Але ці двоє ділять українське суспільство зі страшною силою. Ділять на "зебілів" і на "мародерів". Який висновок? А висновок такий:
Що Пєця, що Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне. Гончарук буде свідком на суду.
Зєлю геть, Пєцє аудит. Дострокові.
 показати весь коментар
 
 
разница в том, что:
1. при Порохе армия усиливалась, а при зелупе деградирует
2. при Порохе ситуация на Донбассе заморозилась (и *******) - а зелупа начал отдавать территории и садиться с сепарами за переговоры
3. при Порохе был рост промышленности (соотв., и пенсий - зарплат), а при зелупе - падение
4. при Порохе все были спокойны - Порох враг пуцькина, ничего ему не сдаст, и даже разговаривать не будет - а зелупа в любой момент может объявить тут "малороссийский федеральный округ" (Ермак скажет, что другого выхода нет - и этого достаточно).

Порох - умелый управленец, дипломат и враг рф.
зелупа - мелкий проходимец, шут и бездарь, которого рос-агентура использует как прикрытие.

А так да - "разницы нет" Ми про це коротко поговорили, але мені було зрозуміло, що це остаточне рішення, - Гончарук щодо бесіди із Зеленським про відставку - Цензор.НЕТ 7204
 показати весь коментар
 
 
Гончарук показав свою недієздатність а Зеленський повний провал кадрової політики тому він теж повинен іти вслід за Гончаруком і не мучити країну
 показати весь коментар
 
 
Они одинаково разбираются в управлении государством.Вот интересно почему Беня не поставил их для начала управлять банком?
 показати весь коментар
 
 
ресторан "Elefant"- там, уже традиционно, ермаку его шефами и встреча с женой будет организована.
 показати весь коментар
 
Решение в Фейсбуке было,
Когда ты из друзей исчез,
Лицо ты сохраняешь? Мило..
Но, всё же, ты остался без...
 показати весь коментар
 
 
- Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что отобрать самокат - это окончательное решение...
 показати весь коментар
 
 
Рішення прийняли ще раніше.
Після того, як Гончарук сказав, що Зю нетямовитий, тупий - по народному.
 показати весь коментар
 
 
Самокат залишив наступнику, чи прихватизував?
 показати весь коментар
 
боков напорол , поговорил и отвалил ... а отвечать за такую , например фееричную подготовку к пандемии , кто будет ?
 показати весь коментар
 
А хто цього Гончарука висунув в уряд? Президент? От він і має нести відповідальність. Політичну, щонайменьше
 показати весь коментар
 
 
действительно ...о чём это я , перед законом и страной ответить - это не про нашу владу
 показати весь коментар
 
президент і депутати які його затвнрдили на посаду.
 показати весь коментар
 
Альо! Гараж! А відповідати за все, що накоїв уряд милованових, хто буде?
Аудиту нема. А це означає, що всю відповідальність за діру в бюджеті в 150 млрд. гр. бере на себе Зеленський. Саме Зеленський.
 показати весь коментар
 
та пох йому все - йому вже розповіли про всю "відповідальність" за останні 29-ть років : Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке - Цензор.НЕТ 1941 Гроші не "пахнууть" - вони або е , або....- а інше там мало кого цікавить...
 показати весь коментар
 
А какая разница что есть Гончарук и что его нету, все раво что с ним что без него,пустое место.
 показати весь коментар
 
 
".... и я его принял из уважения к президенту" - в чем "уважение" - уважают за что то - но вам там проще....

Вспомнилось:
Мойша Цыле: Цыля ты меня Уважаешь...
Цыля Мойше : О кАнечно Мойша....

Мойша :и я тебя Цыля ...Вот видишь Цыля - Мы уже Уважаемые Люди... Мы об этом коротко поговорили, но мне было понятно, что это окончательное решение, - Гончарук о беседе с Зеленским об отставке - Цензор.НЕТ 2883
 показати весь коментар
 
 
Бубочка всі обманюють! Скільки можна обманювати найвеличнішого лідера Всесвіту і його околиць?
 показати весь коментар
 
Классно ездишь Гончаренко на самокате
за 5 месяцев от доброботу до дефолта.
 показати весь коментар
 
 
В.Зеленского затянули в договорняки где очень много "проффессионалов" этого дела, он упустил время, погряз в интригах и разборках, а такие профи, как Порошенко и К из него отбивную сделают, время уже играет против него, думаю ближе к осени Владимира Александровича "попросят" с занимаемой должности.
 показати весь коментар
 
 
Вы о чем, вообще ?! Рассуждаете о нем, как о разумном существе - это же настоящий дебил ! Он абсолютно невменяемый (не отдаёт отчета своим действиям и поступкам, а также их последствиям)
 показати весь коментар
 
Зю ведет себя как петя - он прав, своих не сдает.
 показати весь коментар
 
Петя отстранил свынарчуков на время расследование. да, и кстати , по ним нарушений так и не нашли.
А зеленский очевидную корруприцю покрывает. потому что у самого рыльце в пушку, очевидно.
 показати весь коментар
 
 
И шо: даже за ушком на последние не прочесал?! ))
 показати весь коментар
 
 
"З поваги до президента"... Що тут ще додати? Тільки щось нецензурне...
 показати весь коментар
 
 
Парламентско-президентская республика, блд! Владимир 1-й Оманский всея Украины...
 показати весь коментар
 
Мы о проданных в Китай масках коротко поговорили,я пообещал занести доляху , - Гончарук о беседе с Зеленским об
 показати весь коментар
 
Як не прикро, але "молода,обдарована2 молодь не вміє працювати,алевміє піаритись.брехати і красти. Київ при євреї черновецькому також привів "молоду команду" яка також тільки крала, а черновецькій втік з України.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору