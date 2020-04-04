 Ми про це коротко поговорили, але мені було зрозуміло, що це остаточне рішення, - Гончарук щодо бесіди із Зеленським про відставку

Про це Гончарук розповів в виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас була одна розмова з президентом, вона відбулася в п’ятницю напередодні того тижня, коли ця відставка відбулася. Під час тієї розмови фактично було прийняте рішення… Президент мені повідомив, що, мабуть, він схиляється до рішення, що уряд має піти у відставку. Ми про це тоді коротко поговорили.
Для мене точно було зрозумілим, це рішення було остаточним і я його прийняв з поваги до президента".
На уточнення, для чого експрем’єр зустрічався з головою ОПУ Андрієм Єрмаком за кілька днів до винесення в Раду питання щодо відставки уряду Гончарука в одному з ресторанів Києва, він заявив:
"Це була наша не перша зустріч з Єрмаком, в тому числі і в цьому ресторані. Тому чогось надзвичайного тут не було. Була звичайна робоча зустріч, під час якої ми обмінювалися думками з проводу того, що відбувається".
На запитання про інформацію ЗМІ, що відставка Гончарука стала наслідком зміни керівництва в Центренерго, експрем’єр відповів:
"Я не звужував би це до рішення щодо якоїсь одній компанії, таких компаній було багато. Кожне з цих рішень било по багатьох групах впливу".
Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.
-На всі державні посади садять тупих,РИГів, "жульйо, - ворйо", україноненависників, корупціонерів, зрадників, тобто - єдинокровних...
и должность потерял и честь...
или пугнули
Так вот откуда инсайд про цветного гончарука )))
Рабочая встреча в ресторане?
Они что вообще охренели?
БЫДЛО!
Що Пєця, що Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. А протистояння між ними удаване, постановочне. Гончарук буде свідком на суду.
Зєлю геть, Пєцє аудит. Дострокові.
1. при Порохе армия усиливалась, а при зелупе деградирует
2. при Порохе ситуация на Донбассе заморозилась (и *******) - а зелупа начал отдавать территории и садиться с сепарами за переговоры
3. при Порохе был рост промышленности (соотв., и пенсий - зарплат), а при зелупе - падение
4. при Порохе все были спокойны - Порох враг пуцькина, ничего ему не сдаст, и даже разговаривать не будет - а зелупа в любой момент может объявить тут "малороссийский федеральный округ" (Ермак скажет, что другого выхода нет - и этого достаточно).
Порох - умелый управленец, дипломат и враг рф.
зелупа - мелкий проходимец, шут и бездарь, которого рос-агентура использует как прикрытие.
А так да - "разницы нет"
Когда ты из друзей исчез,
Лицо ты сохраняешь? Мило..
Но, всё же, ты остался без...
Після того, як Гончарук сказав, що Зю нетямовитий, тупий - по народному.
Аудиту нема. А це означає, що всю відповідальність за діру в бюджеті в 150 млрд. гр. бере на себе Зеленський. Саме Зеленський.
Вспомнилось:
Мойша Цыле: Цыля ты меня Уважаешь...
Цыля Мойше : О кАнечно Мойша....
Мойша :и я тебя Цыля ...Вот видишь Цыля - Мы уже Уважаемые Люди...
за 5 месяцев от доброботу до дефолта.
А зеленский очевидную корруприцю покрывает. потому что у самого рыльце в пушку, очевидно.