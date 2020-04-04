 Ми про це коротко поговорили, але мені було зрозуміло, що це остаточне рішення, - Гончарук щодо бесіди із Зеленським про відставку

Про це Гончарук розповів в виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас була одна розмова з президентом, вона відбулася в п’ятницю напередодні того тижня, коли ця відставка відбулася. Під час тієї розмови фактично було прийняте рішення… Президент мені повідомив, що, мабуть, він схиляється до рішення, що уряд має піти у відставку. Ми про це тоді коротко поговорили.

Для мене точно було зрозумілим, це рішення було остаточним і я його прийняв з поваги до президента".

На уточнення, для чого експрем’єр зустрічався з головою ОПУ Андрієм Єрмаком за кілька днів до винесення в Раду питання щодо відставки уряду Гончарука в одному з ресторанів Києва, він заявив:

"Це була наша не перша зустріч з Єрмаком, в тому числі і в цьому ресторані. Тому чогось надзвичайного тут не було. Була звичайна робоча зустріч, під час якої ми обмінювалися думками з проводу того, що відбувається".

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На запитання про інформацію ЗМІ, що відставка Гончарука стала наслідком зміни керівництва в Центренерго, експрем’єр відповів:

"Я не звужував би це до рішення щодо якоїсь одній компанії, таких компаній було багато. Кожне з цих рішень било по багатьох групах впливу".

Нагадаємо, 4 березня ВР відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком.