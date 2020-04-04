 Трепак: Замовники і організатори нападу на Гандзюк можуть уже "накривати стіл"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Трепак розповів в інтерв'ю.
"Найоптимістичніша перспектива подальшого розслідування, на мій погляд, це утримати ті позиції, на які ми вийшли. Якщо прокурорам не будуть заважати, то вони належно їх процесуально закріплять і приймуть відповідні процесуальні рішення.
А ось на рахунок подальшого ривка у цій справі – у мене великі сумніви.
Успіх у розслідуванні складних справ забезпечується поєднанням кількох моментів: вмінням скласти і тримати цілісну картину розслідування, професіоналізмом і наполегливістю оперативників, слідчих і прокурорів.
У будь-якому разі замовники і організатори нападу на Катерину Гандзюк можуть уже "накривати стіл" тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи".
Трепак розповів, що за кілька місяців у "справі Гандзюк" був зроблений прорив.
Однак практично одночасно з ним подав у відставку начальник департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Олег Денега. Саме цей департамент під його керівництвом займався розслідуванням "справи Гандзюк" і справи про діяльність злочинної організації, що діяла на території Херсонської області.
Тепер же, за словами Трепака, "справою Гандзюк" займається новопризначений заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Він також займається справою про вбивство Павла Шеремета. Водночас інший заступник генпрокурора Андрій Любович курує справи Майдану.
"Генпрокурор віднесла до сфери відповідальності Любовича ДБР і справи Майдану (наразі вони розслідуються ДБР), а Симоненка – слідство Нацполіції і СБУ.
Справами про вбивство Шеремета і про напад на Гандзюк тепер безпосередньо займається Симоненко. Наскільки я знаю, він уже як один з процесуальних керівників увійшов до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі Гандзюк".
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
-Бо казково-фантастичний жарт, " що якщо дуже забажати, то прискіпатися зі звинуваченнями можна і до стовпа" - знайшов своє підтвердження в "царстві ЗЕ" і набув рис рельєфної реальності...
Неужели заболели кароновирусом бедняшки!
Бабки для "активиздов" появятся, когда рейтинг Пороха сравняется с рейтингом бубачки.
Активиздов снова наймут спасать ситуйовину...
https://112.ua/politika/manger-isklyuchen-iz-sostava-deputatov-batkivshhiny-480054.html
Жулькин выкормыш и подельник сабакава
Во время агонии умирающего радикал снимал происходящее на мобильный и вел стрим.
Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство. Правда, сам Стерненко от этого никак не пострадал: из Одессы дело передали в Киев, где СБУ забрала его у полиции - и похоронила (как говорят, в обмен на услуги самого Стерненко).
и это только то, чего они совсем не стесняются показать, а что там в тени- уууу... (правнукам хватит).
главное, чтоб зебилам нравилось
Видишь, они даже очки одели от короновируса и продолжают спрашивать 10 месяцев...
Вот вам и «злачинная влада»
Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Его услугами также пользовался заместитель главы администрации президента времен Януковича - Андрей Портнов.
3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с Денисом Ермаком. Об этом Укринформу сообщил его адвокат Холондович.
В то же время, как видно из жалобы следственному судье Печерского суда по делу против пятого президента Петра Порошенко, Холондович «действует от имени и в интересах» Андрея Портнова.
"ДУМАЙ-ТЕ"
Если и эта прошмондовка Венедиктова ничего путного не слепит то всё точка.
Останется только тут на говно исходить от злости.
Может под говном ты себя подразумеваешь?
что глава МВФ его подружка, что МВФ не верит ЗЕлёным и просит Пороха проконтролировать Зелёных чтобы чего не начудили.
Кстати, где все эти пламенные борцы?! Их все устраивает теперь?! Выходит такой жизни они нам все делали и стремились сделать?!
1) Венедиктова (терешкова) - персональная ***** портнова и ее «миссия» выполнить программу максимум по достижению дна юридического трэша в правоохранительной системе Украины, т.е. заблокировать ее работу и уничтожить доверие к системе в целом.
2) портнов - персональный членосос ху.йла и беглой шайки бандитов рыговИаналов, которые скрываются на кацапии.
3) этого урода взял у ху.йла беня с сабаковым и обеспечили личную вооружённую охрану на одном из островов в элитном посёлке под Киевом. От сабакава численность охраны - до взвода спецназовцев + от бени не меньше+ на подступах к его укрытию все эти беркуты, пластиковые палицаи. Ну и от зильонского рядом с телом бойцы гсо. Но ссыкливле вскопано очкует покидать своё убежище.
Взяли они этого чмошника с юридическим дипломом ********-кивалова с одной целью - свести счёты с порохом и «обнулить» результаты его усилий за свою каденцию.
4) параллельно портянке через свою сучку по просьбе ху.йла нужно нивелировать смысл революционер достоинства, путём привлечения к ответственности майдановцев и кто стоял на страже недопущения «срузького мира» в Одессе.
Вот и все...
Зараз настав час коли прокуратура перестане існувати як правоохоронний орган.