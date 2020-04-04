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 Політика України
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Все про:Трепак (70) Гандзюк (457) Офіс генерального прокурора (200)

 Трепак: Замовники і організатори нападу на Гандзюк можуть уже "накривати стіл"

Після відставки заступника генпрокурора Віктора Трепака в справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк навряд чи можливий істотний прогрес.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Трепак розповів в інтерв'ю.

"Найоптимістичніша перспектива подальшого розслідування, на мій погляд, це утримати ті позиції, на які ми вийшли. Якщо прокурорам не будуть заважати, то вони належно їх процесуально закріплять і приймуть відповідні процесуальні рішення.

А ось на рахунок подальшого ривка у цій справі – у мене великі сумніви.

Успіх у розслідуванні складних справ забезпечується поєднанням кількох моментів: вмінням скласти і тримати цілісну картину розслідування, професіоналізмом і наполегливістю оперативників, слідчих і прокурорів.

У будь-якому разі замовники і організатори нападу на Катерину Гандзюк можуть уже "накривати стіл" тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку, стався серйозний конфлікт, - ексзаступник генпрокурора Трепак

 Трепак розповів, що за кілька місяців у "справі Гандзюк" був зроблений прорив.

Однак практично одночасно з ним подав у відставку начальник департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Олег Денега. Саме цей департамент під його керівництвом займався розслідуванням "справи Гандзюк" і справи про діяльність злочинної організації, що діяла на території Херсонської області.

Тепер же, за словами Трепака, "справою Гандзюк" займається новопризначений заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Він також займається справою про вбивство Павла Шеремета. Водночас інший заступник генпрокурора Андрій Любович курує справи Майдану.

"Генпрокурор віднесла до сфери відповідальності Любовича ДБР і справи Майдану (наразі вони розслідуються ДБР), а Симоненка – слідство Нацполіції і СБУ.

Справами про вбивство Шеремета і про напад на Гандзюк тепер безпосередньо займається Симоненко. Наскільки я знаю, він уже як один з процесуальних керівників увійшов до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі Гандзюк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Гандзюк буде доведено до кінця - це наша принципова позиція, - Венедіктова на зустрічі з ТСК Ради з нападів на активістів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186771
 
 
 Топ коментарі
 
спецоперация против Пороха закончилась - все свободны.
Бабки для "активиздов" появятся, когда рейтинг Пороха сравняется с рейтингом бубачки.
Активиздов снова наймут спасать ситуйовину...
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А хде активисты вот с этим?
Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 5629

Неужели заболели кароновирусом бедняшки!
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Венедиктова потопить і себе і Президента своєю непрофесійністю! Не можна призначати нечесних непрофесіоналів, це шлях в пекло! Бажання Венедиктової задовільнити хотєлкі різних політичних сил в притягненні до відповідальності активістів та майданівців закінчаться лише новою дестабілізацією ситуації в Україні. Венедиктова не є тим професіоналам в рішення якого повірить суспільство, а скандали які вже пов'язані з Венедиктовою ставлять хрест на її подальшій роботі. Тепер всі рішення Венедиктової будуть сприйматись через призму скандалу зі звільненням Трепака і будуть розглядатись як антимайданна та антиукраїнська позиції харківської мафії! Тому Венедиктовій вже зараз потрібно писати заяву на звільнення, цим скандалом вона дискредитувала себе і Президента і відновити довіру буде просто неможливо, тим більше що довести справу Гандзюк краще ніж це робив Трепак ніхто не зможе! Ось така от криза непрофесійності та ідіотизму, коли непрофесіонал не може сам нічого зробити але може влаштувати конфлікт з професіоналами які можуть і хочуть і в результаті система втрачає цінних працівників які могли надати реальні результати для підняття рейтингу Президента! Таке враження що вороги Зеленського перед гучною перемогою в справі Гандзюк просто забрали перемогу з рук Зеленського і спустили його рейтинг в унітаз! Якщо Зеленський не лох, він би вам пильнувати, щоб ніхто не заважав професіоналам досягати результатів!
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ты сам посадил непрофессионала в президентское кресло, и не понимаешь этого
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Краще непрофесіонал ніж професіональний крадій!
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-Після порушення "справ" проти Лєроса, - "за розголошення державної таємниці", а проти АТОвців - без прямих доказів - за вбивство Шеремета , Україна в світі виглядає вже як "Країна чудес"...
-Бо казково-фантастичний жарт, " що якщо дуже забажати, то прискіпатися зі звинуваченнями можна і до стовпа" - знайшов своє підтвердження в "царстві ЗЕ" і набув рис рельєфної реальності...
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Весна пришла. Начались посадки регионалов на высокие должности. Не вижу обмана. Посадки есть.
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А как оно петушилось на стадионе на дебатах.
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А хде активисты вот с этим?
Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 5629

Неужели заболели кароновирусом бедняшки!
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спецоперация против Пороха закончилась - все свободны.
Бабки для "активиздов" появятся, когда рейтинг Пороха сравняется с рейтингом бубачки.
Активиздов снова наймут спасать ситуйовину...
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Бандит Мангер теперь неприкасаемый. Зря он что-ли бубочке 20 миллионов отвалил?
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Не забываем
https://112.ua/politika/manger-isklyuchen-iz-sostava-deputatov-batkivshhiny-480054.html
Жулькин выкормыш и подельник сабакава
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та они за 500 грн у бени даже отсосут!
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бабки закончились, а бесплатно им эта катя не упиралась))
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Поділіться перебігом ваших думок. Як ви доходите до таких маразматичних висновків
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Исполняется год делу об "одесской резне", когда экс-глава "Правого сектора" Сергей Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, и ранил еще одного человека - Александра Исайкула.
Во время агонии умирающего радикал снимал происходящее на мобильный и вел стрим.
Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство. Правда, сам Стерненко от этого никак не пострадал: из Одессы дело передали в Киев, где СБУ забрала его у полиции - и похоронила (как говорят, в обмен на услуги самого Стерненко).
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Неужели заболели кароновирусом бедняшки! No money- no honey !
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ниччё! - зато у Ермака новый мерс, а бубачка расскекает на Тесле!
и это только то, чего они совсем не стесняются показать, а что там в тени- уууу... (правнукам хватит).

главное, чтоб зебилам нравилось Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 8400
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Вы что совсем интересный? ))) им з/п от бени капает, а мвдовская выслуга от авакяна
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я так понимаю это бессмысленная трата времени и ресурсов.. может вы огласите список всех причастных к этому убийству и мы поступим так же как они, скинемся на киллера и справедливость восторжествует!? Клин клином вышибается! Похоже что других вариантов в нашей стране не существует!
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Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 2311

Видишь, они даже очки одели от короновируса и продолжают спрашивать 10 месяцев...
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ЗЕбилы напомните как вы там визжали до усрачки как злочинная влада замовила Катю Гендзюк и как бегали с плакатиками и требовали баригу мародёра посадить за грати?? Или сами уже забыли?? Ну что ЗЕбильные посадили баригу??
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https://112.ua/politika/manger-isklyuchen-iz-sostava-deputatov-batkivshhiny-480054.html
Вот вам и «злачинная влада»
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Почему так пессимистично, - Что мало бомжей за два дня и закончат и признаются в организации и убийстве Кенеди . Прокуроры Свои , судьи Свои , только с Активистами Проблема и Порешать не получается.
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Все решают деньги. Купят большинство. Оставшихся в меньшинстве, с говном смешают свои же купленные
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Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Его услугами также пользовался заместитель главы администрации президента времен Януковича - Андрей Портнов.
3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с Денисом Ермаком. Об этом Укринформу сообщил его адвокат Холондович.
В то же время, как видно из жалобы следственному судье Печерского суда по делу против пятого президента Петра Порошенко, Холондович «действует от имени и в интересах» Андрея Портнова.
Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 4763 Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 3496

"ДУМАЙ-ТЕ"



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Дякуємо 73%, бо зараз при владі небаригу! Чи барига?😒
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а что изменилось в расследовании убийств начиная с истории с гонгадзе? власти только тормозные колодки успевают менять, спуская на ручниках все подобные дела.
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По гонгадзе, кстати, уже лет 15 как все известно и понятно. Со свидетелями и сполнителями. Один только сучившее с литвином в несознанке. Причем гнида литвин тупо упал на мороз. А за сучившее его зять пинчер бегал всех баблом засыпал
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Мусора смешны всегда и везде в своей надуманной попытке быть правдолюбами.Чего зелю с Петей не посадил,там на три пожизненных)))
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А хтот петю рынка посадит,это же твой выбор)))
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Да ты - глазастый, вBдели же твои глаза и когда Зелемойского покупали.
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Трепак треплется, как и те, кто расследовал дело Майдана. Вот-вот и почти уже несколько лет и в итоге когда бездельнику выписывают смачного пинка под зад начинаются обиды и обвинения.
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Понятно, уЗеленские будут менять несправившихся следователей все пять лет и отвечать они будут, а не Зелемойский...
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самое интересное, что если Петя и Вова снова попадают во второй тур (не приведи Господи) - у Пети шансов ноль Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 8450
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Естественно, ведь смену следователей проглотят и Зелемойский опять будет Голобородько.
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Интересно если ЗЕ завалит все эти дела у тебя тоже Порох виноват будет?
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Зебилу всеравно: ему главное, чтобы «обидчик» его хозяев был связан по рукам и ногам, и желательно с заткнутым ртом. А как это будет достигнуто и чем закончится - этому зелёного дебила папа на своём заочном факультете не научил
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Трепак все больше убеждает-шо это не болезнь,а смысл жизни.
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Такие как он - обычные нытики по жизни. Но ноет он неспроста - это сигнал: «готов примкнуть к тем, кто лучше угостит обедом»
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Якщо навіть зебіли штибу Трепака визнають, що всі правові демократичні правоохороні органи закінчились, як клас - доведеться повірити...
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У Потрошенко тепер свято, його за цей злочин не притягнуть до відповідальності.
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Ты хочешь сказать, что преЗЕдент соучастник этого дела и покрывает Пороха?.... Трепак: Заказчики и организаторы нападения на Гандзюк могут уже "накрывать стол" - Цензор.НЕТ 1133
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Manus manum lavat. Не исключаю, что покрывает Потроха. Потрох не мешал Ахметову, это ж не значит что они партнеры по дерибану, или партнёры?
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ПреЗЕдент целуется в десна с Ахметкой....они партнеры по дерибану?...
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Прошёл год. У зелёных нет ни одного обвинения против Пороха.
Если и эта прошмондовка Венедиктова ничего путного не слепит то всё точка.
Останется только тут на говно исходить от злости.
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Ты себя хорошо чувствуешь?
Может под говном ты себя подразумеваешь?
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нафіга це тут ти так? Не плутай грішного з праведником...
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Порох в интервью на своём канале сказал:
что глава МВФ его подружка, что МВФ не верит ЗЕлёным и просит Пороха проконтролировать Зелёных чтобы чего не начудили.
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Тут одним «гэть» с ними просто так не расстанешься. Иначе опять сбегут и будут на деньги ху.йла из-за поребрик гадить и сулугуни с лушпайками и прочей пи$дотой нанимать , чтобы качали заржу и ситуацию в стране...
Кстати, где все эти пламенные борцы?! Их все устраивает теперь?! Выходит такой жизни они нам все делали и стремились сделать?!
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Хфамилия у цього хлопця выдповыдаэ його стилю роботы трепаться)))сидив сидив и почав трепаться!!
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Итак, по полочкам:

1) Венедиктова (терешкова) - персональная ***** портнова и ее «миссия» выполнить программу максимум по достижению дна юридического трэша в правоохранительной системе Украины, т.е. заблокировать ее работу и уничтожить доверие к системе в целом.
2) портнов - персональный членосос ху.йла и беглой шайки бандитов рыговИаналов, которые скрываются на кацапии.
3) этого урода взял у ху.йла беня с сабаковым и обеспечили личную вооружённую охрану на одном из островов в элитном посёлке под Киевом. От сабакава численность охраны - до взвода спецназовцев + от бени не меньше+ на подступах к его укрытию все эти беркуты, пластиковые палицаи. Ну и от зильонского рядом с телом бойцы гсо. Но ссыкливле вскопано очкует покидать своё убежище.
Взяли они этого чмошника с юридическим дипломом ********-кивалова с одной целью - свести счёты с порохом и «обнулить» результаты его усилий за свою каденцию.
4) параллельно портянке через свою сучку по просьбе ху.йла нужно нивелировать смысл революционер достоинства, путём привлечения к ответственности майдановцев и кто стоял на страже недопущения «срузького мира» в Одессе.
Вот и все...
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Ну ця публіка каже "накривати поляну", а не стіл. Стіл накриває "гнила інтєлігєнція", а хазяєва жізні - паляну і тока паляну...
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Каждый уволенный пид\арас, рассказывает, что вот вот уже почти раследовал и уволили.
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Это у них фантомные боли - должности уже нет, а поучать все ещё хочется непроизвольно
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Прокуратуру останні роки знищували у щет, але сою основну функцію вона зберігала тому що у органі рацювали фахівці.
Зараз настав час коли прокуратура перестане існувати як правоохоронний орган.
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Если это правда, то желаю венедиктовой и тем кто ее назначил, судьбу гандзюк.
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