EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  5077  59
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2080) Ляшко Віктор (174) COVID-19 (2907) коронавірус (1637)

 Здоровим людям на самоізоляції можна виходити з дому двічі на тиждень, хворим не можна взагалі, контролюватимемо, - Ляшко

Люди старші 60 років, і які контактували з хворими на коронавірус, можуть виходити в магазин двічі на тиждень. Ті, хто лікується від COVID-19 удома, не повинні залишати житло, їжу і ліки їм будуть привозити.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо людей, які хворі і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися, і контролюватися жорстко. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються вдома, отримували лікарські препарати, а також харчування", - сказав він.

"А люди, які перебувають на самоізоляції, не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 українських лікарів поїхали в Італію допомогти, - Ляшко

За слова головного санлікаря, якщо не вжити такі жорсткі заходи, до 14-15 квітня можна очікувати піку захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет Міністрів посилив чинні в Україні карантинні заходи.

Людям на самоізоляції, про яких нікому подбати, дозволили виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 214 хворих, - Кличко

Самоізолюватись повинні ті, хто у кого є підозра на коронавірус або контактували з хворим, також хворі COVID-19, які не потребують госпіталізації і люди старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID- 19 або забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури ).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186770
 
 
 Топ коментарі
 
Лукашенко сказал что нужна пешая прогулка каждый день , особенно пожилым , Я ему верю
 показати весь коментар
 
Огороды пусть посадит за меня буду не против
 показати весь коментар
 
Хфашисты !!! при немцах такого не было
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Достатньо купити нову сім картку і новий телефон не смартфон, який будеш вмикати відійшовши від свого будинку, а старі телефони залишати вдома і ніхто і ніколи не дізнається де ти був! Не можна нову СІМ картку вставляти в свій старий телефон в якому стояли раніше твої СІМ картки!!!! Не можна заходити в Фейсбук та Інстаграм під час прогулянок, не можна викладати фото та відео зняти на вулиці. Теж мені Пінкертони, слідкувати вони будуть! Зараз піднімуються продажі нових мобільних сімок без контракту.
 показати весь коментар
 
Всі ці обмеження прав та свобод громадян є неконституційними, бо МОЗ чи кабмін не можуть обмежувати права та свободи громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України! Тільки особливий правовий режим Надзвичайного або Воєнного стану може обмежувати права та свободи громадян України і тільки за певною процедурою зазначеною в Конституції України! Оскільки особливого правового режиму в Україні не введено, то всі ці обмеження прав та свобод громадян - незаконні і нікчемні з правової точки зору!
 показати весь коментар
 
 
А тупо оставить телефон дома тебе уже тяжело?
 показати весь коментар
 
Під час фактично Надзвичайного стану важливо мати зв'язок з рідними та повідомляти їм якщо тебе затримано чи обмежено твою свободу пересування! Мобільний телефон в такій ситуації це порятунок життя.
 показати весь коментар
 
Ясно, потенциальный нарушитель закона, боишься сорваться и что то украсть в магазине.
 показати весь коментар
 
соромлюсь спитати - а як ці зебіли будуть рахувати, хто скільки разів вийшов з дому?
 показати весь коментар
 
 
Хфашисты !!! при немцах такого не было
 показати весь коментар
 
 
да, было бы смешно, если не было так грустно
 показати весь коментар
 
 
Оцените хуцпу. Эпидемии нет. Только вяло разгорается. Абсолютно садистские и незаконные издевательства над людьми. К 14-му эпидемия не разыграется по-любому. Но можно трубить об эффективной борьбе. И 73% с аппетитом заглотят этот бутерброд с гАвном. Здоровым людям на самоизоляции можно выходить из дома 2 раза в неделю, больным нельзя вообще, будем контролировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 651
 показати весь коментар
 
 
Ну не все же такие дебилы, чтобы дождаться разгара эпидемии и только потом ввести жесткий карантин с минимальным результатом, пока ты и другие зрадофилы будут вопить "каравул, эпидемия, спасайся хто може!"
 показати весь коментар
 
 
тестик на IQ хошь? показать чтоб, что ты не дебил.
 показати весь коментар
 
В селе как в туалет ходить, если он на улице? Кто еду привезет в село?
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко сказал что нужна пешая прогулка каждый день , особенно пожилым , Я ему верю
 показати весь коментар
 
 
дык... это не он выдумал. это вообще не подлежит обсуждению... был у меня очень немолодой сосед. у него была собачка. жил себе потихоньку и много с ней гулял. собачку сбила машина. после этого я видел соседа всего пару раз.
 показати весь коментар
 
Чем яснее становится, что никакого пожара не будет, тем круче исполняют. Здоровым людям на самоизоляции можно выходить из дома 2 раза в неделю, больным нельзя вообще, будем контролировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6730
 показати весь коментар
 
 
Похоже, что Ляшко никогда Конституцию в руки не брал и о международных документах по правам человека понятия не имеет. (Так же, кстати, как и его шеф - премьер, автор запретного постановления).
 показати весь коментар
 
а как вы определите здоровый человек или нет ?тупые дятлы. вчера разрешили ходить больным сегодня писдят что нельзя. открыли сраные ломбарды и микрофин организации. а слабо твари выдать каждому жителю по 4700 грн ?и отменить коммунальные тарифы
 показати весь коментар
 
 
а как будут контролировать , по Мобиле или каждому Чип вшеют ?
 показати весь коментар
 
патрули на улицах. без аусвайсов же запретили выходить.
 показати весь коментар
 
ага , менты щас попрятались и сидят в норах
 показати весь коментар
 
вылезут. здоровых стариков гнобить им самый смак. ибо шакальё.
 показати весь коментар
 
 
Государство должно помогать людям, а не быть полицейским над каждым. Речь идёт об ответственности каждого перед собой, своими соседями, своими согражданами, своим государством
Если вас просят не выходить без надобности на улицу, попробуйте сделать это. Это гораздо проще и лучше, чем потом номера вычеркивать из телефона или лежать в искусственной коме под ивл, на который очередь из двадцати человек.
 показати весь коментар
 
Не надо дешевых страшилок тиражировать. Лучше почитайте, как поступили в Южной Корее и Японии, которые самые успешные в купировани вспышки.
 показати весь коментар
 
если стоял на учете в Центре зайнятости( такая организацияя есть которая наах не нужна) так вот хрен станешь опять по тому как они не будут выплачивать бабло. а работу сейчас найти ты наверное не сможешь
 показати весь коментар
 
не всех больных Зебилов еще забрал коронавирус
 показати весь коментар
 
А как они будут приобретать себе продукты питания и лекарства ? Или им нужно будет ещё и платить за их доставку ?
 показати весь коментар
 
 
Так оті посильні і принесуть інфекцію. А щодо соцпрацівників, то тут взагалі сумно далі нікуди.
 показати весь коментар
 
 
На 1638 грн пенсії "багато" доставлять.
 показати весь коментар
 
ТАК ВЫ ПОЗАБОТИТЕСЬ О ЛЮДЯХ КОТОРЫЕ НА САМОИЗОЛЯЦИИ ИЛИ НЕТ !?)
 показати весь коментар
 
обеспечить массовое тестирование мы не можем , зато мы можем многое запретить , пошли вы на ... ребятки , вместе со своими запретами
 показати весь коментар
 
 
Глядя на сша и испанию Можно и Нужно согласиться с такими мерами иначе италия и т.п покажется райем
 показати весь коментар
 
 
Общее количество смертей в 2018-2019 годах - около 1700 чел. в день. Количество смертей в день за последние 3 месяца в среднем - 1700 чел.
https://youtu.be/0EEHq9JhUhc
 показати весь коментар
 
При кожному виході ставитимуть штемпсель на лобі з датою.
 показати весь коментар
 
 
Лукашенко - в Беларуси количество пневмоний за 3 месяца 2020 года, значительно меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это не вирус , а психоз.
https://youtu.be/7YTM004z85A
 показати весь коментар
 
Дивує вимога самоізоляції старих людей. Люди понад 60 років - найменш мобільна група населення. Ті, хто без діла швендяє по вулицях, сидить на лавочках, або кудись рухається у справах - переважна меншість. Таких в кращому випадку один з 5. А ті літні, хто виходять з дому, нікого не цікавлять. Ніхто до них близько не підходить, і не має ніяких контактів. 4 з 5 й так сидять вдома. А зараз - тим більше. Бо бояться. Головні розносники інфекції - діти, та молодь. Вони найбільш мобільні, та контактні. І найменш відповідальні. Їм байдуже, що розносять заразу. Їм головне - не нудьгувати.
 показати весь коментар
 
 
Кондуктор ляшко верните азирова то хоть посмотриш серьёзные мужчины
 показати весь коментар
 
Ляшко, допиши ще в наказі, скільки разів на тиждень дозволяється пенсіонерам ходити до туалету срати.
 показати весь коментар
 
Лікарь який замість лікувати людей,призиває хворих сидіти вдома,не має право бути лікарем.Влада має приняти всі засоби,щоб таких людей у медицині не було.Нехай сам сидить вдома.
 показати весь коментар
 
пошли они на )(уй , Я привык к свежему хлебу и булочкам
 показати весь коментар
 
 
циркачи х..вы, а если через 10 дней пика не будет, кто компенсирует нам ваш маразм?
 показати весь коментар
 
 
С собачкой в сквер можно, а с ребёнком нельзя... Кто это сказал? Пусть только подойдёт!
 показати весь коментар
 
 
Это правительство не может обеспечить доступными средствами защиты и дезинфекторами неговоря уже о тестах. Запрет заниматься спортом при естественной вентиляции на воздухе это маразм что касается вируса то он спокойно будет передаваться по вентиляции в домах малоподвижный образ жизни приведет к гиподинамии и пр вообщем если все это помножить на экономические последствия и прозвол полицаев вирус покажется детсадом
 показати весь коментар
 
Здоровым людям на самоизоляции можно выходить из дома 2 раза в неделю,
А собачкам- 2 раза в день,а если одна в многоэтажке - то и чаще!
Что за бред?Грипп как и предыдущие, кто дал команду СМИ? Все в один голос!
 показати весь коментар
 
вам "профессионалам" с линейным мышлением главное показатели по к.вирусу удержать, а сколько людей уйдет от давлений, инфарктов от сидячего взаперти положения, от безденежья - вам пох.. главное отчитаться потом - вот видите, как классно мы к.вирус удержали
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору