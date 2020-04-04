 Здоровим людям на самоізоляції можна виходити з дому двічі на тиждень, хворим не можна взагалі, контролюватимемо, - Ляшко

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо людей, які хворі і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися, і контролюватися жорстко. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються вдома, отримували лікарські препарати, а також харчування", - сказав він.

"А люди, які перебувають на самоізоляції, не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - додав Ляшко.

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За слова головного санлікаря, якщо не вжити такі жорсткі заходи, до 14-15 квітня можна очікувати піку захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет Міністрів посилив чинні в Україні карантинні заходи.

Людям на самоізоляції, про яких нікому подбати, дозволили виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від будинку.

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Самоізолюватись повинні ті, хто у кого є підозра на коронавірус або контактували з хворим, також хворі COVID-19, які не потребують госпіталізації і люди старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID- 19 або забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури ).