 Заступник голови ОП Тимошенко подякував Порошенку за гуманітарну допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він, зокрема, розповів, що контрактування медичного спорядження відбувається в умовах надзвичайно жорсткої світової конкуренції. Зокрема, частина захисних костюмів, які вже були заброньовані для України в Китаї, перекупили російські представники. Зараз це замовлення виконують постачальники з Південної Кореї. За словами Петра Порошенка, це доводить, що запас медичних товарів та обладнання треба було робити заздалегідь, коли коронавірус ще не охопив увесь світ.
"Господь подарував Україні як мінімум два місяці перед тим, як у нас почався пік епідемії. Зараз він починається. 10 днів тому у нас були лічені хворі, у нас сьогодні – за тисячу хворих. І кількість хворих, яких додається кожного дня, понад сотню. Влада неефективно, м’яко кажучи, використала ці два місяці. Не була створена законодавча база, тоді ще були на складах і ШВЛ, і засоби захисту – зараз цього всього вже немає", – наголосив Порошенко.
"Знаєте, скільки ми законтрактували костюмів? Все, що було в Китаї на 1.5 місяці – 70 тисяч. Зараз наші костюми у зв’язку з піком і попитом перекупають росіяни, платячи вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні ми переорієнтувались і починаємо закуповувати в Кореї 100 тисяч костюмів – мій Фонд і "РОШЕН", – зазначив Порошенко.
"Сьогодні на літаку завдяки Петру Олексійовичу – вони закупили 10 тисяч костюмів – вони приїхали, ми допомогли літаком, вони приїхали сюди", – повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Петро Порошенко наголосив, що захист лікарів – це пріоритет номер один для всіх в ситуаціі епідемії.
"Якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидку, надавав послуги, його треба захистити. Бо якщо лікарі протягом першого тижня захворіють – в країні буде катастрофа, бо не буде кому лікувати. Ви знаєте, скільки у нас лікарів-епідеміологів – інфекціоністів, вірусологів? Менше 3 тисяч всього. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах для того, що ми були здатні дати відсіч пандемії", – переконаний Порошенко.
https://agroreview.com/news/top-10-vlasnykiv-ahroholdynhiv-yaki-otrymaly-najbilshe-koshtiv-z-byudzhetu
Что, ни одного?
А почему?
Впрочем Зеленский и его дегенераты - партнёры по сцене и фонда то не имеют, и закупить могут только рояль. Для внеочереденого концерта писюаниста.
Лікарні Києва, Вінниці, Тернополя, Дніпра, Львова, Одеси отримали реанімаційне обладнання від нашого «Фонду Порошенка». Ми закупили захисні костюми і вже через декілька днів передамо їх в лікарні. https://www.facebook.com/pg/PoroshenkoFoundation/posts/
Марина Порошенко готує продуктові набори для соціально незахищених громадян.
Если опять отпускать - каждый следующий будет опять воровать. И бежать.
а если ты считаешь иначе, то можешь пойти и утопиться )))
твои реплики сами за себя говорят ))) так что к омуту тебе дорожка )))
а шо там купил на свои мультиЛимонЭр моника???
видрсики??7 )))))))))
мог хоть шо то от продажи должностей пустить на благотворительность )))0
Вчора на програмі у Шустера був Порошенко. Його виступ - це промова справжнього президента і державного діяча:
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2994505587275114/
Господь подарував Україні як мінімум 2 місяці перед піком епідемії, який зараз починається. 10 днів тому у нас ще були лічені хворі. 10 днів - і вже сьогодні маємо близько тисячі хворих. Кількість хворих, які додаються кожного дня - більше сотні. Ці 2 місяці м'яко кажучи, були неефективно використані. Не була створена законодавча база. Тоді ще були на складах ШВЛ та засоби захисту - зараз всього цього вже немає.
Тож перша позиція: якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидкій, його треба захистити. Бо якщо лікарі захворіють - у країні буде катастрофа. Лікарів епідеміологів, інфекціоністів, вірусологів в Україні менше 3 тисяч. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах, щоб ми були здатні дати відсіч пандемії.
«Фонд Порошенка» та «Рошен» шукають шляхи поставки захисних костюмів для лікарів. 70 тисяч - це усі костюми, що були в Китаї на півтора місяці. У зв'язку з піком попиту захисні костюми перекупають росіяни і платять вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні «Фонд Порошенка» і «Рошен» переорієнтували закупки і починають закупати в Кореї 100 тисяч костюмів. Сьогодні моя дружина передала 10 відновлений ШВЛ лікарні швидкої допомоги. Це все, що знайшли. Післязавтра це буде відбуватися у Миколаєві.
Ми отримали протоколи лікування з Італії, з Франції. Спеціальним листом на мене, як голову партії «Європейської Солідарності», ЦК Комуністичної партії Китаю направив протоколи лікування з Китаю. Ми їх одразу перенаправили у МОЗ. Щоб зробити спільний протокол. Бо там написано, чим лікувати і як лікувати коронавірус.
Друга позиція: наша протидія пандемії обов'язково має поєднуватися з протидією економічній кризі. Бо в людей через 2-3 тижні закінчаться гроші. Ми маємо придумати щось на кшталт фудстемпів, де людина може за рахунок субсидій держави купити харчі і ліки. Треба звернути увагу на тих, хто сьогодні потребує допомоги і дати адекватну відповідь.
Третя позиція: захист від безробіття. З одного боку - передбачити чіткий пакет заходів по підтримці самозанятих і сфери послуг. Сьогодні вони ризикують просто залишитися без грошей. Усі відповідальні державні діячі мають об'єднатися і захистити людей.