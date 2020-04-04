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 Політика України
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 Заступник голови ОП Тимошенко подякував Порошенку за гуманітарну допомогу

Для забезпечення захисту українських лікарів Фонд Порошенка і корпорація "Рошен" закупили 100 000 захисних костюмів, які вже надходять в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він, зокрема, розповів, що контрактування медичного спорядження відбувається в умовах надзвичайно жорсткої світової конкуренції. Зокрема, частина захисних костюмів, які вже були заброньовані для України в Китаї, перекупили російські представники. Зараз це замовлення виконують постачальники з Південної Кореї. За словами Петра Порошенка, це доводить, що запас медичних товарів та обладнання треба було робити заздалегідь, коли коронавірус ще не охопив увесь світ.

"Господь подарував Україні як мінімум два місяці перед тим, як у нас почався пік епідемії. Зараз він починається. 10 днів тому у нас були лічені хворі, у нас сьогодні – за тисячу хворих. І кількість хворих, яких додається кожного дня, понад сотню. Влада неефективно, м’яко кажучи, використала ці два місяці. Не була створена законодавча база, тоді ще були на складах і ШВЛ, і засоби захисту – зараз цього всього вже немає", – наголосив Порошенко.

"Знаєте, скільки ми законтрактували костюмів? Все, що було в Китаї на 1.5 місяці – 70 тисяч. Зараз наші костюми у зв’язку з піком і попитом перекупають росіяни, платячи вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні ми переорієнтувались і починаємо закуповувати в Кореї 100 тисяч костюмів – мій Фонд і "РОШЕН", – зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здоровим людям на самоізоляції можна виходити з дому двічі на тиждень, хворим не можна взагалі, контролюватимемо, - Ляшко

"Сьогодні на літаку завдяки Петру Олексійовичу – вони закупили 10 тисяч костюмів – вони приїхали, ми допомогли літаком, вони приїхали сюди", – повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Петро Порошенко наголосив, що захист лікарів – це пріоритет номер один для всіх в ситуаціі епідемії.

"Якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидку, надавав послуги, його треба захистити. Бо якщо лікарі протягом першого тижня захворіють – в країні буде катастрофа, бо не буде кому лікувати. Ви знаєте, скільки у нас лікарів-епідеміологів – інфекціоністів, вірусологів? Менше 3 тисяч всього. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах для того, що ми були здатні дати відсіч пандемії", – переконаний Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186769
 
   
 Топ коментарі
 
Хоч хтось Україні допомагає...
Дивно, що ним виявився той самий барига та мородер. Замглавы ОП Тимошенко поблагодарил Порошенко за гуманитарную помощь - Цензор.НЕТ 9649
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а солнцеликий зе не хочет купить хотя бы 1 маску? ну ради приличия))
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Не надо переводить стрелки. Где Гэтьман взял столько денег, если все перевел в слепой траст и 5 лет не мог распоряжаться средствами своих предприятий, как он сам бидкався. Одно из двух. Или он брехал про 2 миллиарда или брехал про слепой траст
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К своему нынешнему у зебила претензий нет? А почему? Такой тупой или оплачивается хорошо твое гавканье на Порошенко?
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Для умственно отсталых в своём развитии ещё раз поясняю, - у вас под кроватью. Заступник голови ОП Тимошенко подякував Порошенку за гуманітарну допомогу - Цензор.НЕТ 8439
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Переводив на період коли був президентом. Нагадаю тобі, що вже рівно рік, як в Україні президентом 95 квартал.
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Вопросов нет! Цитирую Вас - "А за прошедшие пять лет - уже больше ДВУХ МИЛЛИАРДОВ"
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Фонд Порошенка створено коли Порошенко був президентом України.
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То есть это не его деньги, а которые он выцыганивал у различных людей и организаций, используя свое служебное положение, о чем говорит ваша сентенция о создании этого фонда во время президенства?
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Ещё раз поясняю, для умственно отсталых в своём развитии, - это пост Мyko. Заступник голови ОП Тимошенко подякував Порошенку за гуманітарну допомогу - Цензор.НЕТ 4917
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Кто получает самые большие аграрные дотации из бюджета
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Кто получает самые большие аграрные дотации из бюджета В 2018 году наибольшую помощь от государства получили фирмы, связанные с миллиардером Юрием Косюком - около 970 миллионов гривен.
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топ-10 власників агрохолдингів, яким перепадало найбільше дотацій у 2017-2019 роках.
https://agroreview.com/news/top-10-vlasnykiv-ahroholdynhiv-yaki-otrymaly-najbilshe-koshtiv-z-byudzhetu
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советнык хренов надо било власті еще 2 месеця назад закупать слова порошенка а почем сам порох только сейчас задумал закупать халати а не 2 месеця назад
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То есть президентом выбрали Нелоха, а проблемы решать должен Барыга? Не кажется, что логика хромает?
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Когда это подлый слепой траст, ободравший как липку лучшего гэтьмана Галактики среди всех вместе взятых, вернул ему рошен, созданный как всегда с нуля?
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Скажите, потомки Шарикова, а сколько костюмов закупил фонд зеленского? А сколько костюмов закупил фонд ТОВ "Квартал 95"?
Что, ни одного?
А почему?
Впрочем Зеленский и его дегенераты - партнёры по сцене и фонда то не имеют, и закупить могут только рояль. Для внеочереденого концерта писюаниста.
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При чем 73% черни будут всюду вопить что Вовина игра на рояле спасла их от эпидемии.
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Голова Фонду Марина Порошенко передала Київській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги ще 8 відновлених апаратів штучної вентиляції легень: "Ми взяли на себе зобов'язання відновити 10 апаратів штучної вентиляції легень. Два апарати були передані раніше. Сьогодні ми передаємо решту 8".
Лікарні Києва, Вінниці, Тернополя, Дніпра, Львова, Одеси отримали реанімаційне обладнання від нашого «Фонду Порошенка». Ми закупили захисні костюми і вже через декілька днів передамо їх в лікарні. https://www.facebook.com/pg/PoroshenkoFoundation/posts/

Марина Порошенко готує продуктові набори для соціально незахищених громадян.

Заступник голови ОП Тимошенко подякував Порошенку за гуманітарну допомогу - Цензор.НЕТ 6463

Заступник голови ОП Тимошенко подякував Порошенку за гуманітарну допомогу - Цензор.НЕТ 3162
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Пете готовит, с собой в тюрьму.
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Дурень думкою радіє вже цілий рік.
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расейкавпереде, ты все никак не угомонишься? ))
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А перша леді преЗЕдента хоч пляшечку зеленки передала? Кажуть що він її з дітьми аж у Швецію відправив. Цікаво, від коронавірусу ховає, чи на всякий випадок заплутує сліди, якщо прийдеться тікати.
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Второе. Обсирается в турборежиме по всем фронтам
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Швеція не закрита, там все працює, але хворих не так вже й багато. Скоріше за все він свою сімейку Адамсів відправив у Ізраїль, на історичну батьківщину.
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Да что вы как мантру твердите: убегут, убегут... Хватит их с нашими деньгами отпускать! Хочешь уехать живым? Расплатись, если ты не преступник, и езжай. А преступник - судить, а деньги по - любому, согласно закона, конфисковать .
Если опять отпускать - каждый следующий будет опять воровать. И бежать.
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Видновити - это поменять трубочку, а не купить.
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Началась новая кампания по обливанию дерьмом Тимошенко и восхваления Порошенко. Петр Ляксеич начал избирательную кампанию?
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Никто ***** Капительман не обливает дерьмом. Она в дерме Каломойского живёт. Чего стоит голосование её фракции за антиКоломойский закон.
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Вы сначала почитайте этот так называемый антиколомойский закон по которому Коломойскому могут делать компенсацию за отбор банка, а потом постите.
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Твоя жулька нах никому не интересна со своим асфальтным рейтингом,непроходящей хитрожопостью и неуёмной жаждой власти.
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Своего Пороха-псевдопатриота засунь себе в дупу. Его песня спета.
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лучше плюс 100,000 костюмов от псевдопатриота, чем нуль и минус костюмы и маски от ИСТИННОГО патриота ))
а если ты считаешь иначе, то можешь пойти и утопиться )))
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Я считаю, что лучше было не доводить до этого. Дорогу к речке показать?.
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мне то зачем??? это ты все переживаешь за пороха ))))
твои реплики сами за себя говорят ))) так что к омуту тебе дорожка )))
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После того, что сделал Порошенко с Супрун с украинской медициной, ему нужно последние трусы снять и отдать людям. А оно пиарится на продуктах.
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За что обидно, за ликвидацию больницы в нашем поселке? Да, обидно.
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аку..ть целый зам завхоза поблагодарил...)))
а шо там купил на свои мультиЛимонЭр моника???
видрсики??7 )))))))))
мог хоть шо то от продажи должностей пустить на благотворительность )))0
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Останніми днями мало не кожен день виступає по відосіках преЗЕдент. Не коментую.
Вчора на програмі у Шустера був Порошенко. Його виступ - це промова справжнього президента і державного діяча:
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2994505587275114/
Господь подарував Україні як мінімум 2 місяці перед піком епідемії, який зараз починається. 10 днів тому у нас ще були лічені хворі. 10 днів - і вже сьогодні маємо близько тисячі хворих. Кількість хворих, які додаються кожного дня - більше сотні. Ці 2 місяці м'яко кажучи, були неефективно використані. Не була створена законодавча база. Тоді ще були на складах ШВЛ та засоби захисту - зараз всього цього вже немає.

Тож перша позиція: якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидкій, його треба захистити. Бо якщо лікарі захворіють - у країні буде катастрофа. Лікарів епідеміологів, інфекціоністів, вірусологів в Україні менше 3 тисяч. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах, щоб ми були здатні дати відсіч пандемії.

«Фонд Порошенка» та «Рошен» шукають шляхи поставки захисних костюмів для лікарів. 70 тисяч - це усі костюми, що були в Китаї на півтора місяці. У зв'язку з піком попиту захисні костюми перекупають росіяни і платять вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні «Фонд Порошенка» і «Рошен» переорієнтували закупки і починають закупати в Кореї 100 тисяч костюмів. Сьогодні моя дружина передала 10 відновлений ШВЛ лікарні швидкої допомоги. Це все, що знайшли. Післязавтра це буде відбуватися у Миколаєві.

Ми отримали протоколи лікування з Італії, з Франції. Спеціальним листом на мене, як голову партії «Європейської Солідарності», ЦК Комуністичної партії Китаю направив протоколи лікування з Китаю. Ми їх одразу перенаправили у МОЗ. Щоб зробити спільний протокол. Бо там написано, чим лікувати і як лікувати коронавірус.

Друга позиція: наша протидія пандемії обов'язково має поєднуватися з протидією економічній кризі. Бо в людей через 2-3 тижні закінчаться гроші. Ми маємо придумати щось на кшталт фудстемпів, де людина може за рахунок субсидій держави купити харчі і ліки. Треба звернути увагу на тих, хто сьогодні потребує допомоги і дати адекватну відповідь.

Третя позиція: захист від безробіття. З одного боку - передбачити чіткий пакет заходів по підтримці самозанятих і сфери послуг. Сьогодні вони ризикують просто залишитися без грошей. Усі відповідальні державні діячі мають об'єднатися і захистити людей.
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В такі тяжки часи і проявляються люди, це як в 14-му, коли Порох за свій рахунок протиповітряну оборону відновлював. Так і тепер допомагає. Квартальні можуть тільки з людського горя ржати. ДумайТЕ.
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Мало, слишком мало пиара Бутусов. Через новость надо писать как свинья помог нищим на три копейки украв милиарды.
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кукушка хвалит петуха...
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чувак, ты реально ермака подсиживаешь)
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