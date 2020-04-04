 У НАТО повідомили подробиці нових ініціатив щодо України та Грузії: збільшиться участь обох країн у навчаннях

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в письмовій відповіді пресофісу НАТО на запит Укрінформу щодо подробиць пакету заходів, прийнятого в четвер на телеконференції міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу.
"Міністри закордонних справ НАТО прийняли подальші ініціативи, які зміцнюють партнерство з Грузією і Україною. Це є частиною відповіді НАТО на розвиток ситуації з безпеки в Чорноморському регіоні. Грузія зможе брати участь в проєктах, які були запропоновані Україні - таких як Регіональна програма безпеки авіаційного простору ( Regional Airspace Security Programme) і платформа НАТО - Україна з протидії гібридної війні (NATO-Ukraine Platform on Countering Hybrid Warfare)", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Україна зможе брати участь у заходах Школи з розбудови оборонних інституцій (Defence Institution Building School) і в діяльності Спільного центру навчання і оцінки НАТО - Грузія.
"Ми також збільшимо участь обох країн у навчаннях, які відбуваються під егідою країн-союзниць і НАТО в регіоні Чорного моря, для розвитку можливостей і взаємосумісності", - йдеться в повідомленні.
В очереди это поможет поднять настроение тех кто будет занимать последними
Нужно достичь необходимого уровня и все будет.
США: мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО.
Об этом представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила во время видеоконференции для журналистов.
"Мы настроены, чтобы все эти страны стали будущими членами НАТО", - заявила Гатчисон.
А эти ,,авторы" настаивают на том что были правы тогда и что ,,не злить путена и помочь сохранить ему лицо" единственно верная стратегия .
Поэтому на НАТО надейся , а сам НЕ плошай
"Украина 14 лет пытается вступить в НАТО, четко декларируя свои намерения, абсолютно открыто подходя к вопросу сотрудничества с НАТО.Но есть объективные вещи, которые за 14 лет не дали сделать этот шаг.Во-первых, это ситуация внутри самой страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет.Но есть вопросы и более высокого уровня. Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО."
По-сути, это бьіл отказ вступать в НАТО и даже от ПДЧ.
Другие не захотели прозреть даже через пол года.
Но, опять же, КОЕ-КТО прямо поддерживал комуняк и их работу против Украиньі, допуская-назначая козлов-коз в огород.
https://replyua.net/news/103249-obschestvennyy-aktivist-pripomnil-timoshenko-ee-tesnuyu-svyaz-s-kommunistami.html
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
2014 год доказал, что такое поведение бьіло крайне ошибочньім.
Поэтому я и рассуждаю в предложенном формате.
Отсюда
04.04.2020 11:52
ПРОУКРАИНСКИЙ политик, независимо от фамилии, ОБЯЗАН постоянно озвучивать и обосновьівать, настаивать в общении с партненрами и потенциальньіми партнерами на том, что жизненно необходимо для его страньі, а не других.
Иначе другие решат, что нам это и не нужно.
Kirill Rodnoi
Мелкий бизнес в Германии получит от государства по €5 тысяч, а мелкий бизнес в РФ получит парад победы над Германией.