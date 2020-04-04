 У НАТО повідомили подробиці нових ініціатив щодо України та Грузії: збільшиться участь обох країн у навчаннях

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в письмовій відповіді пресофісу НАТО на запит Укрінформу щодо подробиць пакету заходів, прийнятого в четвер на телеконференції міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу.

"Міністри закордонних справ НАТО прийняли подальші ініціативи, які зміцнюють партнерство з Грузією і Україною. Це є частиною відповіді НАТО на розвиток ситуації з безпеки в Чорноморському регіоні. Грузія зможе брати участь в проєктах, які були запропоновані Україні - таких як Регіональна програма безпеки авіаційного простору ( Regional Airspace Security Programme) і платформа НАТО - Україна з протидії гібридної війні (NATO-Ukraine Platform on Countering Hybrid Warfare)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Україна зможе брати участь у заходах Школи з розбудови оборонних інституцій (Defence Institution Building School) і в діяльності Спільного центру навчання і оцінки НАТО - Грузія.

"Ми також збільшимо участь обох країн у навчаннях, які відбуваються під егідою країн-союзниць і НАТО в регіоні Чорного моря, для розвитку можливостей і взаємосумісності", - йдеться в повідомленні.

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