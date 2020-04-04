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 Політика України
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Все про:Грузія (658) НАТО (2334)

 У НАТО повідомили подробиці нових ініціатив щодо України та Грузії: збільшиться участь обох країн у навчаннях

Нові ініціативи Північноатлантичного альянсу у відносинах з Україною і Грузією зміцнять їх сумісність з НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в письмовій відповіді пресофісу НАТО на запит Укрінформу щодо подробиць пакету заходів, прийнятого в четвер на телеконференції міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу.

"Міністри закордонних справ НАТО прийняли подальші ініціативи, які зміцнюють партнерство з Грузією і Україною. Це є частиною відповіді НАТО на розвиток ситуації з безпеки в Чорноморському регіоні. Грузія зможе брати участь в проєктах, які були запропоновані Україні - таких як Регіональна програма безпеки авіаційного простору ( Regional Airspace Security Programme) і платформа НАТО - Україна з протидії гібридної війні (NATO-Ukraine Platform on Countering Hybrid Warfare)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Україна зможе брати участь у заходах Школи з розбудови оборонних інституцій (Defence Institution Building School) і в діяльності Спільного центру навчання і оцінки НАТО - Грузія.

"Ми також збільшимо участь обох країн у навчаннях, які відбуваються під егідою країн-союзниць і НАТО в регіоні Чорного моря, для розвитку можливостей і взаємосумісності", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186768
 
   
 Топ коментарі
 
НАТО и УКРАИНА должны быть ЕДИНЫ ....ВМЕСТЕ и НАВСЕГДА !!! В НАТО сообщили подробности новых инициатив по Украине и Грузии: увеличится участие обеих стран в учениях - Цензор.НЕТ 2017
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Потому что это - процесс, а не одностайное голосование за прокурора венедиктову с подачи выкидыша петросяна
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Грузию тоже не взяло даже за два срока президенства Саакашвили.
Нужно достичь необходимого уровня и все будет.

США: мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО.


Об этом представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила во время видеоконференции для журналистов.

"Мы настроены, чтобы все эти страны стали будущими членами НАТО", - заявила Гатчисон.
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НАТО и УКРАИНА должны быть ЕДИНЫ ....ВМЕСТЕ и НАВСЕГДА !!!
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разве НАТО забрало ваше ядерное оружие? Если нет, то какой спрос от НАТО. Ведь вас иваны развели как котят с лазеров, вот от них и тогда спрашиваите, скажите - братик, отдай наши игрушки ядерные, хотим поиграться.
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Есть вариант, что и других подписантов развели, т.к. был шанс Украине стать членом Совбеза...
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Вот ответь на вопрос почему при пете НАТО не взяла Україну в НАТО?
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Потому что это - процесс, а не одностайное голосование за прокурора венедиктову с подачи выкидыша петросяна
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Это процесс переходящий в бесконечность ((
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быстро тока кошкиипуца... рассказать тебе анкдот про стааарого мудрого быка и молодого бычка?
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Это ты врачам которые людей лечат анекдоты рассказывай прямо сейчас . Пусть не торопятся , а то торопятся по вашему только кролики и коты ((
В очереди это поможет поднять настроение тех кто будет занимать последними
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Грузию тоже не взяло даже за два срока президенства Саакашвили.
Нужно достичь необходимого уровня и все будет.

США: мы настроены, чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО.


Об этом представитель США в НАТО посол Кей Бейли Гатчисон сообщила во время видеоконференции для журналистов.

"Мы настроены, чтобы все эти страны стали будущими членами НАТО", - заявила Гатчисон.
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Они заявляли то же самое в апреле 2008 года в Бухаресте . А должны были предоставить ПДЧ .ПДЧ это НЕ членство . Это дорожная карта по приобретению членства в Альянсе . В результате этих фатальных просчетов Альянса Грузия и Украина утратила контроль над частью своих территорий из за иностранной агрессии . И у этих просчетов есть свои конкретные авторы .И да от этих ,,авторов" зависит будет или не будет Украина членом Альянса в будущем .
А эти ,,авторы" настаивают на том что были правы тогда и что ,,не злить путена и помочь сохранить ему лицо" единственно верная стратегия .
Поэтому на НАТО надейся , а сам НЕ плошай
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В 2009 КОЕ-КТО из вьісокопоставленньіх украинских политиков-чиновников заявлял:

"Украина 14 лет пытается вступить в НАТО, четко декларируя свои намерения, абсолютно открыто подходя к вопросу сотрудничества с НАТО.Но есть объективные вещи, которые за 14 лет не дали сделать этот шаг.Во-первых, это ситуация внутри самой страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет.Но есть вопросы и более высокого уровня. Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО."
По-сути, это бьіл отказ вступать в НАТО и даже от ПДЧ.
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Это было до нападения на Грузию .рф тогда не воспринимали как врага . И отдельные политики могли себе позволить болтать необдуманные вещи. А я говорю про позицию ряда ключевых стран НАТО , которая не поменялась на сегодняшний день.Это же абсолютно разные вещи
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Вьіступление в Мюнхене в феврале 2009 года бьіло уже ПОСЛЕ нападения на Грузию.
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Это не имеет особого значения . Сила инерции мышления и сила набирающей обороты рассейской сми пропаганды делали своё дело .Да и времени на изменение мировоззрения прошло слишком мало -пол года всего прошло
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Адекватньіе люди, политики, партии делали правильньіе вьіводьі и заявления по собьітиям в Грузии СРАЗУ же, по горячим следам, осуждая оккупацию россией.
Другие не захотели прозреть даже через пол года.
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Перечень таких прозорливых в студию ? Маккейн . Буш. Качиньский Лех . Президенты стран Балтии.... Ещё кто ? Сара Пэйлин .....Ещё пару европейских журналистов кажется Анри Леви и пару рассейских диссидентов Борис Немцов и др. .И всё пожалуй
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В Украине в августе 2008 года тоже бьіли политики и партии, которьіе четко назьівали россию оккупантом.
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Только ,,Наша Україна" Ющенко . И то сам Ющенко молчал и НИЧЕГО не делал , чтобы хотя бы остановить прорассейские шабаши по всей стране и помешать рассейской пропаганде в кино и на сми
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Мало делал в плане искоренения совкового наследия? Да, мало.
Но, опять же, КОЕ-КТО прямо поддерживал комуняк и их работу против Украиньі, допуская-назначая козлов-коз в огород.

https://replyua.net/news/103249-obschestvennyy-aktivist-pripomnil-timoshenko-ee-tesnuyu-svyaz-s-kommunistami.html
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Я на любого нашего политика такого же накопать могу ещё больше в 5-10 раз чем на ЮВТ .
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И кто из них был во власти в Украине и принимал решения?
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Тимошенко тогда вообще вела себя как неомеркелистка . Она ОШИБОЧНО считала что рф можно было интегрировать в Европейское пространство наряду со странами Восточного партнерства . НО эту ошибку тогда допускали почти все европейские лидеры . Известно ли вам что до агрессии 2014 года рф и ЕС вели переговоры о безвизе притом что рф НЕ была подключена к Восточному партнерству , а следовательно и не выполняла НИКАКИХ условий ЕС кроме тех договоренностей которые они перетирали между собой на разных х.йловских валдайских и селигерских посиделках с черной икрой и нефтегазовыми бонусами ...Вот такое тогда было время
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Все это не означает, что действительно разумньій ?, дальновидньій ?, патриотичньій ? учитьівающий опьіт Грузии ?, УКРАИНСКИЙ политик, должен бьіл в угоду другим странам и политикам делать заявления, которьіе понравятся им, но будут противоречить жизненньім интересам своей страньі.

2014 год доказал, что такое поведение бьіло крайне ошибочньім.
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В то время МНОГИЕ известные политики действовали ошибочно .НО некоторые так и не прозрели до сих пор .Я имею в виду западных политиков , а вы упорно намекаете на некоторых украинских .Я вам скажу так , что не следует в чужом глазу мусор искать , когда собственным глазам бревна торчащие видеть правду мешают -это я не вас кстати имел в виду если что , а тех нечестных политиков что грязью поливают своих коллег сегодня за их старые просчеты , рассказывая красивые сказки своим сторонникам и не говоря им правды
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Проследите начало цепочки обсуждения, речь завели как раз о наших политиках.
Поэтому я и рассуждаю в предложенном формате.
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Проследил . Я речь заводил именно об иностранных политиках .Именно от них зависело решение о предоставлении Украине ПДЧ в Бухаресте на саммите НАТО в 2008 году . И сейчас эти же политики рулят по прежнему в некоторых странах , а в других рулят их единомышленники или однопартийцы . Это миф кем то придуманный о том что ПДЧ не дали из за того что (якобы!) Тимошенко была против . Тимошенко что была Президентом Украины тогда ? Решение принималось с оглядкой на позиции ключевых стран членов НАТО , среди которых находятся Германия и Франция . Напоминаю это те самые страны которые заседают сегодня в т. наз . Норманском формате созданном стараниями порошенко и которые 12 лет назад заблокировали предоставление Украине ПДЧ по членству в НАТО
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Это был не мой коммент .А в своём комменте я акцентировал внимание на вообще весь путь взаимоотношений с блоком . И вижу что взаимоотношения пока идут очень медленно и без особых результатов пока .И к сожалению это объективный процесс связанный не с желаниями Украины, а с позицией ряда важных ключевых членов НАТО .Ну а Петя просто пиарился на этом процессе рассказывая сладкие сказки, НО я на этом аспекте даже особо НЕ останавливался т.к решение о предоставлении ПДЧ или членстве в Альянсе зависит не от него
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Я показала начало обсуждения, к которому Вьі присоединились.

ПРОУКРАИНСКИЙ политик, независимо от фамилии, ОБЯЗАН постоянно озвучивать и обосновьівать, настаивать в общении с партненрами и потенциальньіми партнерами на том, что жизненно необходимо для его страньі, а не других.
Иначе другие решат, что нам это и не нужно.
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НАТО повинно бути за выдновлення ядерного потенцыалу Украъни
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с какого перепуга вам что должно НАТО, ну ок, на основание каких пунктов статут НАТО или по каким другим соображениям? Видишь, не проходит тута кацапско идиотские мысли, они без основании, увы.
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Танковые учения НАТО на красной площади? Не плохо бы
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Вы хотите противостоять Расии БЕЗ НАТО?
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Да .Это единственный ПОКА из возможных вариантов . Других пока НЕТ! НО соевые в упор не хотели признавать этого факта и все 5 лет кормили свои 16% красивыми сказками про НАТО
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Кто такие соевые? Это такие безмозглые, которые решили, что НАТО придёт и выгонит паРашу #пятьлетназад потому, что они так решили, что вступить в НАТО можно было #пятьлетназад?
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При чём тут пока? Речь идёт о векторе движения!
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Вектор движения никто менять не собирался . Когда его хотели поменять то об этом моментально узнавал весь Мир . Пример- так было в 2010 году , когда к власти пришёл петухович и делал соответствующие заявления .И предпринимались соответствующие действия .Ничего что говорит об изменении вектора я не наблюдаю .Наблюдаю только некоторое уменьшение количества пиара политиков и пафоса вокруг темы взаимоотношений с НАТО и не более
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Вырвать из бумажек и совка - может НАТО
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НАТО спешит и падает, желая срочно принять страну в которой лохторат всегда готов сменить Ющенко на убийцу-Януковича, а Гетмана на Блазня...
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Какого гетьмэна ? У нас тут НЕ Белоруссия
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Kirill Rodnoi



Мелкий бизнес в Германии получит от государства по €5 тысяч, а мелкий бизнес в РФ получит парад победы над Германией.
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при том не над Германией а как они твердят, над Хитлером, и фашистами.
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