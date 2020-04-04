 Близько сотні українців лікуються в Італії від COVID-19, - Аваков. ФОТО

Про це він сказав журналістам в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні ми відправляємо 20 медиків-українців до Італії. Для нас це дуже важливий крок. По-перше, це по-людськи і правильно - допомогти друзям. По-друге, в Італії працює дуже багато українців. За нашими неофіційними даними, близько 100 з них перебувають в лікарнях Італії і їх лікують італійські медики", - сказав Аваков.
За його словами, українські медики з МОЗ і МВС допоможуть і Італії, і Україні. "Для нас є неоціненним досвід, який отримають наші медики", - додав глава МВС.
Він додав, що українські медики, які летять до Італії - це добровольці. "Вони самі зголосилися", - сказав Аваков.
Серед українських медиків, які протягом двох тижнів будуть виконувати свою роботу в Італії - анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медичні сестри.
Аваков уточнив, що повне забезпечення, в тому числі захисними засобами, надає українська сторона, Італія надає роботу і проживання.
Зі свго боку, посол Італії в Україні Давида Ла Чечилія подякував українській стороні: "Ми дуже потребуємо цієї допомоги ... Це важливий внесок ... На жаль, Італія зараз на першому місці в цій кризі".
За його словами, це також великий досвід в організації медичної системи і підтримки української діаспори в Італії.
Европейская солидарность подразумевает не только "они нам", но и "мы им".
пускай эти поданные и малороссы которые за тебя проголосовали...
А вот украінци, своіх, нє бросают.
Чому ви їх кинули?
Головне українці своїх не кинули.
По его словам, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства, чтобы наших граждан взяли на борт, но в МИДе пока не решили, как поступить.
Кулеба подчеркнул, что сейчас изучаются все логистические возможности, чтобы помочь нашим согражданам.»
************ закапрізіла.
Нічого, найдемо, як своїх повернути.
А ви своїх кацапів, дійсно кинули напризволяще.
Mikhail Golub
@golub
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Аваков за наши деньги спасает Италию, где у него есть дом