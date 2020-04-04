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 Близько сотні українців лікуються в Італії від COVID-19, - Аваков. ФОТО

Українські медики, які працюватимуть два тижні в Італії, отримають неоціненний досвід, зазначає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Про це він сказав журналістам в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми відправляємо 20 медиків-українців до Італії. Для нас це дуже важливий крок. По-перше, це по-людськи і правильно - допомогти друзям. По-друге, в Італії працює дуже багато українців. За нашими неофіційними даними, близько 100 з них перебувають в лікарнях Італії і їх лікують італійські медики", - сказав Аваков.

За його словами, українські медики з МОЗ і МВС допоможуть і Італії, і Україні. "Для нас є неоціненним досвід, який отримають наші медики", - додав глава МВС.

Він додав, що українські медики, які летять до Італії - це добровольці. "Вони самі зголосилися", - сказав Аваков.

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Серед українських медиків, які протягом двох тижнів будуть виконувати свою роботу в Італії - анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медичні сестри.

Аваков уточнив, що повне забезпечення, в тому числі захисними засобами, надає українська сторона, Італія надає роботу і проживання.

Зі свго боку, посол Італії в Україні Давида Ла Чечилія подякував українській стороні: "Ми дуже потребуємо цієї допомоги ... Це важливий внесок ... На жаль, Італія зараз на першому місці в цій кризі".

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За його словами, це також великий досвід в організації медичної системи і підтримки української діаспори в Італії.

Близько сотні українців лікуються в Італії від COVID-19, - Аваков 01
Близько сотні українців лікуються в Італії від COVID-19, - Аваков 02
Близько сотні українців лікуються в Італії від COVID-19, - Аваков 03
Близько сотні українців лікуються в Італії від COVID-19, - Аваков 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186766
 
 
 Топ коментарі
 
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Mikhail Golub

@golub

·12 мин

Аваков за наши деньги спасает Италию, где у него есть дом
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вот недостача этих 20-ти и прибавит смертей....
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Помочь нужно.
Европейская солидарность подразумевает не только "они нам", но и "мы им".
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помогать нужно, не за счет жизни своих поданных...
пускай эти поданные и малороссы которые за тебя проголосовали...
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«С 4 апреля 2020, Россия остановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа. »

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Правильно делают. Бабы еще нарожают. А вы гопников привезли из заграницы которые плевали на закон и прорывают кордон с матом и говорят ****** страна. В РФ получили они бы от 3 до 5 лет за такие слова. Быдло РФ не возвращает, читай второе предложение.
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Русскіє бросают своіх: «4 апреля 2020, Россия остановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа».

А вот украінци, своіх, нє бросают.
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А что вы хотели они по дешевым путевкам ********* за границей и за ними ещё посылай лайнер за бюджетные деньги, денег и так нет
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Лахтинске, чому ви відмовляєте своїм русскім, повертатись в Россію ?
Чому ви їх кинули?
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«4 апреля 2020, Россия остановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа».
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Да почитай ты. На их возвращение выделено 200 млн грн (по курсу). Это Шкиряк все шустро делает, а рукожопы группы формируют. По одному возить никто не будет.
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"С 4 апреля Россия приостановила выполнение международных рейсов по возвращению соотечественников из-за рубежа.... Для того, чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза."
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Україна від них не відмовилась, і їх поверне.
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піх хто.
Головне українці своїх не кинули.
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«В нашем МИДе о проблеме знают. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн брифинге сообщил, что с предложением забрать граждан Украины из Непала выступила российская авиакомпания «Аэрофлот». «В Непале нет посольства Украины, поэтому ситуация там более сложная, чем в других странах», - отметил Кулеба.
По его словам, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства, чтобы наших граждан взяли на борт, но в МИДе пока не решили, как поступить.
Кулеба подчеркнул, что сейчас изучаются все логистические возможности, чтобы помочь нашим согражданам.»

************ закапрізіла.
Нічого, найдемо, як своїх повернути.

А ви своїх кацапів, дійсно кинули напризволяще.
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Mikhail Golub

@golub

·12 мин

Аваков за наши деньги спасает Италию, где у него есть дом
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Аваков - главный ньюсмейкер? Он вообще каким боком к этому?
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Отгадайте загадку - В какую страну сбежит аваков когда к власти наконец-то придут Патриоты ?????
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Наш пострел везде поспел. Как Авакову удается быть в курсе ВСЕГО и озвучивать ЗА ВСЕХ?!!
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