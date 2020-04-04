 Близько сотні українців лікуються в Італії від COVID-19, - Аваков

Про це він сказав журналістам в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми відправляємо 20 медиків-українців до Італії. Для нас це дуже важливий крок. По-перше, це по-людськи і правильно - допомогти друзям. По-друге, в Італії працює дуже багато українців. За нашими неофіційними даними, близько 100 з них перебувають в лікарнях Італії і їх лікують італійські медики", - сказав Аваков.

За його словами, українські медики з МОЗ і МВС допоможуть і Італії, і Україні. "Для нас є неоціненним досвід, який отримають наші медики", - додав глава МВС.

Він додав, що українські медики, які летять до Італії - це добровольці. "Вони самі зголосилися", - сказав Аваков.

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Серед українських медиків, які протягом двох тижнів будуть виконувати свою роботу в Італії - анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти, а також медичні сестри.

Аваков уточнив, що повне забезпечення, в тому числі захисними засобами, надає українська сторона, Італія надає роботу і проживання.

Зі свго боку, посол Італії в Україні Давида Ла Чечилія подякував українській стороні: "Ми дуже потребуємо цієї допомоги ... Це важливий внесок ... На жаль, Італія зараз на першому місці в цій кризі".

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За його словами, це також великий досвід в організації медичної системи і підтримки української діаспори в Італії.