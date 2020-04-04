 20 українських лікарів поїхали в Італію допомогти, - Ляшко

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім, хто зголосився і поїхав надати медичну допомогу і перейняти досвід надання медичної допомоги. Це наших 20 лікарів, які поїхали на 14 днів до Італії допомогти італійським лікарям. Після їх повернення в Україну все залежатме від епідемічної ситуації в Україні" , - сказав Ляшко.

Він пояснив, що якщо ситуація в Україні буде стабільною, і не виникне гострої потреби залучати медичних працівників до допомоги, то їх зможуть відправити на обсервацію.

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"Водночас, якщо буде потрібна допомога, ті сили і засоби, які будуть у цієї бригади, тобто можливість відразу кинути їх на передову в установи охорони здоров'я, де обсервация буде здійснюватися безпосередньо в лікарні", - сказав Ляшко.

Він додав, що в Україні вже використовують практику, коли медичні працівники проживають в установах, де надають допомогу. Ляшко зазначив, що в установах охорони здоров'я організовані місця для відпочинку лікарів, а також лікарні забезпечені харчуванням для своїх працівників.

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