 20 українських лікарів поїхали в Італію допомогти, - Ляшко

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дякую всім, хто зголосився і поїхав надати медичну допомогу і перейняти досвід надання медичної допомоги. Це наших 20 лікарів, які поїхали на 14 днів до Італії допомогти італійським лікарям. Після їх повернення в Україну все залежатме від епідемічної ситуації в Україні" , - сказав Ляшко.
Він пояснив, що якщо ситуація в Україні буде стабільною, і не виникне гострої потреби залучати медичних працівників до допомоги, то їх зможуть відправити на обсервацію.
"Водночас, якщо буде потрібна допомога, ті сили і засоби, які будуть у цієї бригади, тобто можливість відразу кинути їх на передову в установи охорони здоров'я, де обсервация буде здійснюватися безпосередньо в лікарні", - сказав Ляшко.
Він додав, що в Україні вже використовують практику, коли медичні працівники проживають в установах, де надають допомогу. Ляшко зазначив, що в установах охорони здоров'я організовані місця для відпочинку лікарів, а також лікарні забезпечені харчуванням для своїх працівників.
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Это сегодня. Ты откажись, чего берешь помощь? Сам справляйся.
А знаешь, как "ЕС" расшифровывается?
"европейская солидарность".
Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков
С рашкой не сближаются, а торгуют, если это вгодно.
https://www.bing.com/videos/search?q=bandiera+italiana+in+aerei&&view=detail&mid=17D6C1897A2EC97C969C17D6C1897A2EC97C969C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbandiera%2Bitaliana%2Bin%2Baerei%26FORM%3DHDRSC3
Ce lo faremo! (Мы сможем... ).
Народ, НИХРЕНА НЕ ПРОЧИТАВ новость, усердно мечет своё гавно......
""Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи"