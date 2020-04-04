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 20 українських лікарів поїхали в Італію допомогти, - Ляшко

В Італії вони проведуть 2 тижні. Після повернення медиків або відправлять в обсервацію, або притягнуть до надання допомоги українцям, у залежності від ситуації.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, інформує  Цензор.НЕТ.

"Я дякую всім, хто зголосився і поїхав надати медичну допомогу і перейняти досвід надання медичної допомоги. Це наших 20 лікарів, які поїхали на 14 днів до Італії допомогти італійським лікарям. Після їх повернення в Україну все залежатме від епідемічної ситуації в Україні" , - сказав Ляшко.

Він пояснив, що якщо ситуація в Україні буде стабільною, і не виникне гострої потреби залучати медичних працівників до допомоги, то їх зможуть відправити на обсервацію.

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"Водночас, якщо буде потрібна допомога, ті сили і засоби, які будуть у цієї бригади, тобто можливість відразу кинути їх на передову в установи охорони здоров'я, де обсервация буде здійснюватися безпосередньо в лікарні", - сказав Ляшко.

Він додав, що в Україні вже використовують практику, коли медичні працівники проживають в установах, де надають допомогу. Ляшко зазначив, що в установах охорони здоров'я організовані місця для відпочинку лікарів, а також лікарні забезпечені харчуванням для своїх працівників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186764
 
 
 Топ коментарі
 
Маски в Италию, спирт в Италию, врачей в Италию. А у нас что? Все прекрасно? Может тогда и бубочку нашего в Италию отправим, в эпицентр ,так сказать, борьбы.
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А при чем здесь порохоботы? Любой здравый человек поймет, что Зе провалился как президент полностью. Это даже признали мои знакомые, которые голосовали за него.
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отправьте будь ласка и президента Зе в Италию...на всегда...
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Маски в Италию, спирт в Италию, врачей в Италию. А у нас что? Все прекрасно? Может тогда и бубочку нашего в Италию отправим, в эпицентр ,так сказать, борьбы.
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отправьте будь ласка и президента Зе в Италию...на всегда...
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А краще порохоботів
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А при чем здесь порохоботы? Любой здравый человек поймет, что Зе провалился как президент полностью. Это даже признали мои знакомые, которые голосовали за него.
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с ленкой. она заодно проверит хату....
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Так он видать готовится уже, отправится на свою виллу в Италии...
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так сказать, подлечивает окружающую среду за счет украинских налогоплательщиков... Рюкзаков тоже пасется на сочных оливковых лугах...
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Что делает Снежная Нигерия, то копирует Украина. Не лучший образец для подражания выбрали. Плевать на свою страну, давайте хайпанем на международной арене под вирусок! Ждем предоставление помощи от Украины для США.
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Какая зрада зрадная, аж 20 человек. А шуму петяботы подняли.
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Санітарів відправив, чи висококласних спеціалістів? Скільки їх в Україі? І це перед очікуваним піком захворювання. Порадила би вам думати, та, як я розумію, нічим
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Що за дивна у вас така країна, пошукав на мапі та не знайшов. Втратити час на пошук досвіду, куди найбільш страшніше чим відправить 20 лікарів з понад 185 тисяч. Мати справу з невідомим, та отримати певний досвід до піку цієї зарази, куди важливіше, куди ефективнішне, ніж спроба лікувати чим попало, як попало, тими 20 лікарями. Але ви живите в видуманої реальності. У Вас там все по іншому.
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04.04.20 09:53
Германия передала ГСЧС оснащение для борьбы с COVID-19 на 175 тысяч евро
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04.04.20 09:31
Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ
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Это сегодня. Ты откажись, чего берешь помощь? Сам справляйся.
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Та там уже ватных помощников хватает ... 20 украинских врачей поехали в Италию для оказания помощи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7138
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Он на сомоизоляции. Туалет, душ есть и хавку в камеру приносят.
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***** попросив підтримки у своїх агентів в Україні!!! Українці нехай подихають а ЗЕбанада відправляє наших лікарів італійців рятувати - що тут скажеш???
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Баран ты олег, Итальянцы раньше столкнулись с этой пандемией, у них уже есть какой никакой опыт, и послать туда наших врачей, значит получить доступ до практических способов, выиграв тем самым пол месяца.. Это может помочь спасти много людей. Тебя же 63-х летнего дурбецала это может в последствии и спасти.
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Потом итальянцы предложат им остаться на постоянкц, и вот в Украине минус 20 врачей
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получается, что их дипломы по факту признаны, без нострификации, всегда такой обязательной. им останется только выучить язык.
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Напоминает рашку с ее помощью... Тут врачей не хватает, масок, халатов не хватает, а эти раскдидываются
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Так видно одни пиарщики сидят, что в кремле, что на Банковой.
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Ты за "ЕС" голосовал?
А знаешь, как "ЕС" расшифровывается?
"европейская солидарность".
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ничего, за то скоро нам кацапы своих отпускников и добровольцев отправят ..
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а сколько врачей вернулось за последние 10 дней ? 1000? или 3479?
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Хорошо что поехали. Пусть перенимают опыт итальянских врачей. Если у нас тоже начнется, то их знания очень понадобятся.
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Эффект зеленого глаза... а ты думал, что это такси? Нет. Это - тупоголовый избиратель клоуна в президентском камзоле...
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У нас умирает по 800 человек в день ? - Нет. Надеюсь по нам так сильно как по Италии не ударит, но если не дай бог ударит, то опыт этих врачей будет очень важен.
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Не сидится им дома в изоляции. А при въезде в Италию они проходят карантин? Куда Аваков смотрит.
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Надеюсь врачи православные и знают молитвы, а также иконки захватили.)
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вчера объявили что кругом будут бесплатные маски раздавать , сегодня пошел на рынок -эти бесплатные маски по 20 грн продают ,Зеля и Шмыгаль конченные уроды , в Италии маски рассылают по домам курьерами
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ну вам же сказали.. шейте сами ! а с понедельника если не будет, готовьтесь своими 17000 с беней и сабаковым поделится ...
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кстати перчатки дебильные даром раздают , а Маски нет
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такого беззакония как при Зеле Я еще не видел , ни при Порохе не при Вити Ростовском
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Наших поехали лечить?

Около сотни украинцев лечатся в Италии от COVID-19, - Аваков
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для них и послали , это родственники Зели и Авакова
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Італія - ворожа нам держава, адвокат фашистської Росії в Європі. Допомога антиукраїнській Італії - державна зрада.
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В Италии такой же *фашизм, как в Украине *коммунизм.
С рашкой не сближаются, а торгуют, если это вгодно.
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Ага, а коли знімають прапор ЄС і замість нього кацапський в Італії чіпляють, то це що? І виступають за зняття санкцій з кацапів.
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Никогда не видели такого. Итальянцы , как и испанцы, немца, британцы, французы,,, до корней волос националисты.
https://www.bing.com/videos/search?q=bandiera+italiana+in+aerei&&view=detail&mid=17D6C1897A2EC97C969C17D6C1897A2EC97C969C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbandiera%2Bitaliana%2Bin%2Baerei%26FORM%3DHDRSC3

Ce lo faremo! (Мы сможем... ).
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Італійці платять 600 євро в день, а наша влада навіть 600 гривень не платить. Кол вибрали того і маєте, треба було раніше дама ти...
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Весь мир помогает Италии.К нам зараза прилезла оттуда.От этой заразы невозможно отгородиться забором.Она всемирна.Поможем мы -помогут нам.
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надо убирать Зелю и Авакова , они все портят
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Лікарі зараз постійно звільняються, тому вони можуть залишитися в Італії назавжди.
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Cтарая фотка. У нас уже жарко и много - много солнца. Скоро вирус уйдёт в летаргию.
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а Солнце это ультрафиолет - убивает корону
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У вас,как и в Испании влажность большая.Тому вирус там порхает в капельках як бабочка на розе ветров 20 українських лікарів поїхали в Італію допомогти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 779
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Здесь сейчас засуха! Поливаем газоны и клумбы.
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Ну это сейчас.А на момент распространения?Италия полуостров окружённый водой.Передача вируса во влажном климате происходит быстрее и стремительнее.
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кто нибудь получил бесплатную маску , что Зеля вчера обещал ?
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На обратном пути в самолёте будут пустые места.
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всего то 20 человек ? а вони было как 1000 отправят. тупая гнида а не президент
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Если б отправили 1 000, соеве бы орали, что дома врачей не осталось.
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Молодец наш президент. 2 недели врачи в Италии, потом 2 недели на обсервации. Зачем лечить украинцев? - итальянцы миру нужнее. Заодно и пенсионный фонд вздохнет с облегчением. Нет пенсионера- нет проблем.
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Пошліть до Італії міністра ВС.Він дуже в медицині розуміє.Нехай попрацює санитаром. 20 українських лікарів поїхали в Італію допомогти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9261
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Как всегда, как всегда...
Народ, НИХРЕНА НЕ ПРОЧИТАВ новость, усердно мечет своё гавно......

""Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи"
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С этой же целью и Роисся отправила своих военных специалистов, ну и, если получится, заодно попробовать создать "итальянскую народную риспублику".
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