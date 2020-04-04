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 Кількість повідомлень про підозру на COVID-19 за останню добу зросла майже вдвічі, - Ляшко

За 2 квітня лікарям надійшло 636 повідомлень про підозру на зараження коронавірусом. Швидка допомога виїхала на 112 викликів через підозри на COVID-19 і госпіталізувала 90 осіб.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"За добу надійшло 636 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу. Це майже вдвічі більше, ніж за попередню добу", - сказав він.

За словами Ляшка, за минулу добу бригади екстреної медичної допомоги здійснили 9 158 виїздів. 112 з них було за підозрою на COVID-19, і 90 людей після таких виїздів госпіталізували.

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Крім цього, мобільні медичні бригади 386 разів виїжджали для забору зразків для дослідження біологічного матеріалу. За результатами цих виїздів відібрано 678 зразків для проведення в подальшому ПЛР-діагностики хворим і тим, хто був у контакті з хворими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186761
 
 
 Топ коментарі
 
Начните столько же, сколько о короновирусе, вещать из каждого утюга про НЛО, и вы получите столько же свидетелей, видевших НЛО, если не больше.
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у меня в гараже.
обращайтесь.
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Просто тести з'явились. Але не в такій кількості, як було заявлено.
Десь зникли ті 250 тисяч...
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Начните столько же, сколько о короновирусе, вещать из каждого утюга про НЛО, и вы получите столько же свидетелей, видевших НЛО, если не больше.
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Просто тести з'явились. Але не в такій кількості, як було заявлено.
Десь зникли ті 250 тисяч...
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Ой шо будет, не в сказке рассказать, не пером описать.
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Объясните ктото, плиз: "сообщение о подозрении"(с) это человек заболел, или таки еще нет?
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и нафига нужна статистика на какомто новоязе, когда непонятно, что это означает?
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Никак не могут в Украине раскрутить Коронавирус, Билл Гейтс вас уволит.
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Почалось! Нас спасет только летняя температура воздуха.
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Та да давай нагнетай все в намордниках спортом нельзя работать нельзя на солнышко вышел огромный штраф. Скоро средства закончатся будут с вами тварями бороться какая разница подыхать от вируса от голода или произвола полицаев
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Не сам пришел, а его привели для управления "народными массами".
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Больницы Беларуси переполнены пациентами с диагнозом пневмония. Начали умирать врачи. Естественный отбор называется.
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Зайди на білоруські сайти. Які проблеми?
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Беларусская система здравоохранения не уничтожила систему Семашко, которая и была изначально создана для борьбы с инфекциями, а развила ее с учетом научного прогресса.. Поэтому у беларусов, в отличие от нас, имеются все основания для успеха в купировании вспышки и лечении заболевших.
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Украинцы переживут любой вирус ибо НЕТ в Мире нации сильней !!!
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Мало, пора новых носителей запускать, иначе, чего доброго, захлестнется волна!
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Тестами ее помогут поддержать. Ссылки я привел выше.
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і глаза в нього круглі як блюдца, хоч картину пиши Крік-2
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