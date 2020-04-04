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 Економіка
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Все про:банки (379) МВФ (739) Люнгман Йоста (18) ринок землі (148)

 МВФ очікує прийняття в цілому закону про банки і зміни до держбюджету-2020

Міжнародний валютний фонд вітає ухвалення законопроєкту про банки і очікує його прийняття в цілому, а також прийняття поправок до держбюджету на 2020 рік.

Про це сказано в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення основ реструктуризації банків, і очікуємо його остаточного прийняття. Ми також розраховуємо на прийняття змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що виникли внаслідок COVID-19", - сказано в заяві.

Він закликав Україну продовжити роботу зі Світовим банком для створення ринку землі: "Вдночас час ми закликаємо владу продовжувати роботу з СБ для забезпечення ефективного, прозорого і конкурентоспроможного ринку землі".

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня підтримала в першому читанні законопроєкт 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, прийняття якого є одним з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Другою умовою було прийняття закону про ринок землі, який парламентарії прийняли в цілому цього ж дня.

Водночас в законопроєкт про банки нардепи вже подали 5 тис. поправок до другого читання, що може істотно затягнути його розгляд. Останній день подачі поправок - 6 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186759
 
 
 Топ коментарі
 
Уж лучше МВФ руководит чем Слуги народа
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Пустое "я_не_лох" на МВФ не действует.
Нужньі ДЕЛА.
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лучше МВФ чем эти наши местные бандиты и олигархи
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МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 7741

скоро будет начальников ЖЕКов назначать...

Пам'ятай чужинець - тут господар українець! МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 7741

ага.., - два раза...
построил мудрый нарид себе страну...
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А давай ты будешь руководить? Хочешь? Денег дашь?😮
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лучше МВФ чем эти наши местные бандиты и олигархи
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В переводе на понятный:Разоешить продажу более 10 тыс га в одни руки.Запрет на бесплатную передачу гражданам земельных участков,разрешить продажу иностранцам и секвестировать на 35% все социальные статьи бюджета!От така муйня,малята
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Хіба вони заблокували правками "земельний закон"? Косата, "Слуги коломойського" і опзж. Як і банківський "антиколомойський" закон
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Пустое "я_не_лох" на МВФ не действует.
Нужньі ДЕЛА.
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Около 80 стран обратились в МВФ из-за пандемии COVID-19.

Порядка 80 стран подали заявки в Международный валютный фонд из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте МВФ.
Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что обычно запросы в таком количестве не поступают, ожидается, что в ближайшее время появятся новые заявки.
Фонд уже одобрил заявку от Киргизии. Какие ещё страны обратились за помощью, МВФ не уточняет.
По данным NYT, в основном в организацию обратились страны с развивающейся экономикой, они запросили у фонда порядка 20 миллиардов долларов на экстренные кредиты с нулевой и низкой процентной ставкой.
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Источник информации Врунгель может продемонстрировать?
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Уж лучше МВФ руководит чем Слуги народа
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На х...... нам президент, рада, поставить во главе МВФ. СУВЭРЭННА - СМЕХОТА, выдуманная ИДИОТАМИ.
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Зеленский сейчас напоминает актрису расейского порнофильма, готов принять с любой стороны в любом количестве любого цвета с выражением на лице как у памятника колчаку. МВФ очікує прийняття в цілому закону про банки і зміни до держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 1229
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новость следует читать так: зеленята, вы нам здорово потрепали мозги, заменили премьера и генпрокурора, тогда как мы говорили вам этого не делать, и вообще о вас Порошенко и Яценюк плохо отзываются, поэтому теперь мозги потрепаем мы вам. Кредита вам в ближайшее время никто не даст, и не надейтесь, будем продолжать встречи и консультации. Если не будете шёлковыми, вообще получите УЙХ
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Ви праві, та невелике уточнення. Вони кажуть, що "правочки" дубінського, які не дали можливості Україні отримати позику МВФ восени, не проканають і цього разу
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Выбор невелик,или МВФ или Кацапендрия.Третьего не дано.Кто гутарит о третьем,тот или балабол,или замаскированный кацапендрик.Ну может быть еще бениной подстилкой,что правда приравнивается к кацапендрику.Бабки нужны сейчас и сразу,на медицину,на людей,потерявших работу,на поддержку бизнеса и экономики,на оборону.Да мало ли куда еще?Легче сказать где они не нужны.Труднее ответить,где их взять,и кто их даст в охрененном количестве?Сейчас нужны миллиарды долларов.Миллион,или один миллиард уже не прокатят.
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риголети зебіли дубінські будуть рогами бодатись за це... смерть ворогам України!!!
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