 МВФ очікує прийняття в цілому закону про банки і зміни до держбюджету-2020

Про це сказано в заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення основ реструктуризації банків, і очікуємо його остаточного прийняття. Ми також розраховуємо на прийняття змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що виникли внаслідок COVID-19", - сказано в заяві.
Він закликав Україну продовжити роботу зі Світовим банком для створення ринку землі: "Вдночас час ми закликаємо владу продовжувати роботу з СБ для забезпечення ефективного, прозорого і конкурентоспроможного ринку землі".
Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня підтримала в першому читанні законопроєкт 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, прийняття якого є одним з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Другою умовою було прийняття закону про ринок землі, який парламентарії прийняли в цілому цього ж дня.
Водночас в законопроєкт про банки нардепи вже подали 5 тис. поправок до другого читання, що може істотно затягнути його розгляд. Останній день подачі поправок - 6 квітня.
скоро будет начальников ЖЕКов назначать...
Пам'ятай чужинець - тут господар українець!
ага.., - два раза...
построил мудрый нарид себе страну...
Нужньі ДЕЛА.
Порядка 80 стран подали заявки в Международный валютный фонд из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте МВФ.
Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что обычно запросы в таком количестве не поступают, ожидается, что в ближайшее время появятся новые заявки.
Фонд уже одобрил заявку от Киргизии. Какие ещё страны обратились за помощью, МВФ не уточняет.
По данным NYT, в основном в организацию обратились страны с развивающейся экономикой, они запросили у фонда порядка 20 миллиардов долларов на экстренные кредиты с нулевой и низкой процентной ставкой.