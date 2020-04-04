 Трамп запропонував американцям шити маски з підручних матеріалів: фабричні потрібні медикам

Про це президент США сказав на пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Медичні маски варто поберегти для медичних працівників, які працюють з інфікованими пацієнтами... Центри з контролю і профілактиці захворювань США рекомендують добровільне використання немедичних масок. Це тимчасовий добровільний захід," - сказав Трамп.
За його словами, такі засоби захисту "можна придбати в Інтернеті або зробити вдома своїми руками з підручних матеріалів".
Президент США зазначив, що сам не буде носити маску, адже це - добровільна умова, а не обов'язкова.
"Це просто рекомендація. Я почуваюся добре. Я просто не хочу цього робити. ... Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом "Резолют" (робочий стіл президента. - Ред.)і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем'єр-міністрів, диктаторів, королів, королев ... навіть не знаю, це не для мене", - додав Трамп.
Согласно принятому сегодня решению правительства страны, жителям Грузии не придется платить за коммунальные услуги, оказанные в марте, апреле и мае. Речь идет о потреблении электроэнергии, природного газа, воды и плате за вывоз мусора. Оговорено, что бесплатным будет потребление до 200 киловатт электричества в месяц и до 200 кубометров газа, сообщила пресс-служба правительства.
бездарный клоун по американски...
Ответ американцев_
Промислові потужності не справляються. Тому беріте голку та нитку і вперед.
А не чекати, як Адвокатик, поки батько ЗЮ начепить йому маску.
не думаю.
А все умершие, видимо, циничные демократы.
Как это наш клоун не додумался валить всё на Петю?