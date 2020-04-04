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 Трамп запропонував американцям шити маски з підручних матеріалів: фабричні потрібні медикам

Президент США Дональд Трамп підкреслив, що медичні маски потрібні насамперед працівникам сфери охорони здоров'я і закликав американців використовувати інші засоби захисту. Сам він носити маску не збирається.

Про це президент США сказав на пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Медичні маски варто поберегти для медичних працівників, які працюють з інфікованими пацієнтами... Центри з контролю і профілактиці захворювань США рекомендують добровільне використання немедичних масок. Це тимчасовий добровільний захід," - сказав Трамп.

За його словами, такі засоби захисту "можна придбати в Інтернеті або зробити вдома своїми руками з підручних матеріалів".

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Президент США зазначив, що сам не буде носити маску, адже це - добровільна умова, а не  обов'язкова.

"Це просто рекомендація. Я почуваюся добре. Я просто не хочу цього робити. ... Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом "Резолют" (робочий стіл президента. - Ред.)і  носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем'єр-міністрів, диктаторів, королів, королев ... навіть не знаю, це не для мене", - додав Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186758
 
   
 Топ коментарі
 
Правительство Грузии взяло на себя оплату коммунальных услуг граждан за март, апрель и май.
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буду краток - Трамп мудак...
бездарный клоун по американски...
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Правительство Грузии взяло на себя оплату коммунальных услуг граждан за март, апрель и май.
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Олег это не совсем так
Согласно принятому сегодня решению правительства страны, жителям Грузии не придется платить за коммунальные услуги, оказанные в марте, апреле и мае. Речь идет о потреблении электроэнергии, природного газа, воды и плате за вывоз мусора. Оговорено, что бесплатным будет потребление до 200 киловатт электричества в месяц и до 200 кубометров газа, сообщила пресс-служба правительства.
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Так это полное подтверждение моего поста Трамп запропонував американцям шити маски з підручних матеріалів: фабричні потрібні медикам - Цензор.НЕТ 3863
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наверное Трамп по примеру зеленского все маски в китай продал ...
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Ето действительно так. Реально многие американцы так и делали, скупали оптом в США маски и отправляли в Китай по цене в 10 раз дороже.
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США оказались полностью неготовы к эпидемии, средств защиты не хватает даже медикам.
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буду краток - Трамп мудак...
бездарный клоун по американски...
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Он же не клоун ! Он барыга .А барыга же лучше клоуна ? Или всё таки один ХРЕН только размеры разные
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koń pracuje, osioł pożera (конь работает, осёл пожирает)
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ещё один клован .. все эти тряпки абсолютно до сраки !
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Масок потрібно дуже багато.
Промислові потужності не справляються. Тому беріте голку та нитку і вперед.
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У мене вже з місяць є. Я викреслив викройку по відео з Ютубу, а дружина зшила на машинці. Причому багаторазова з змінним вкладишем.
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І правильно. Кожний мусить подбати про себе сам.
А не чекати, як Адвокатик, поки батько ЗЮ начепить йому маску.
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Шо арабской нефтью все резервуары заполнил, кацосвиней спаса? На маски времени конечно не было.
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Це запропонував не Трамп а цілий ряд лікарів. Носити навіть маски яки проти пилу.
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и в сша не хватает масок?тоже, наверное их позагоняли куда то
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Порхоботы говорят что это случилось потому что американцы выбрали себе Президентом Доню -клоуна ......так я вот не пойму, Доня сам считает себя величайшим Барыгой .Так же считают остальные американцы.И только порохоботы считают Доню -клоуном а обычного совкового барыгу -Отцом украинской нации и особой приближенной к Богу .Это диагноз похоже ....и похуже всяких вирусов с короной
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Нормально, нам предлагают тоже самое, но амеры свои маски не продавали...
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Китайцы полным ходом начали производство аналогов американских джавелинов. А тут до сих пор не могут маски научиться шить
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Друг владимир тоже без маски ходил, а теперь сидит в бункере. Неизвестно кто кого заразил, доктор пуйла или пуйло доктора.
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И нам тоже хотят навязать такую реформу?!!! Я правильно понял,где правят миллиардеры и прочие моральные уроды, там нет никакой медицины !
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Правильное предложение ( как не странно говорить об этом про Трампа), а для Украины особенно.
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Рыжий клоун утверждает, что ситуацию с коронавирусом разжигают его политческие конкуренты перед выборами.
А все умершие, видимо, циничные демократы.
Как это наш клоун не додумался валить всё на Петю?
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Етому рыжему п***ру насрать на американцев а на другие народы тем более. Только за свою шкуру и свои деньги переживает и за своего кореша *****.
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Трамп- единственный президент, который сказал правду о том,что масок не хватает и лучше их носить покупайте или шейте сами. Другие, например макрон и его провительство , говорили, что маски не нужны, чтоб сбить ажиотаж на маски. Тоже самое толдонила зе власть... ур@ды...
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