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 Суспільство
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 Автомобілі дезінфікуватимуть на в'їзді до Сум, - мер Лисенко

На в'їздах до Сум облаштовують дезінфекційні бар'єри.

Про це в зверненні до городян заявив міський голова Сум Олександр Лисенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Уже декілька днів ми проводимо не тільки дезінфекцію житлового фонду та всіх закладів, які є у місті, але і його територію. Я думаю, те, що ми встановили на в’їздах до міста контрольно-пропускні пункти, те, що ми зараз готуємось облаштувати їх дезбар’єрами для того, щоб проводити обробку машин, які заїжджають у місто, - це правильно. А також сьогодні важливо обробляти територію лікарень, інфекційних лікарень, обробляти підходи до них, тротуари. Я вважаю, що, якщо ми не будемо проводити дезінфекційні заходи, то ми не зупинимо інфекцію", - заявив Лисенко.

За його словами, на виготовлення та утримання дезінфекційних бар’єрів для КПП депутати міської ради 3 квітня ухвалили виділення з бюджету Сумської міської ОТГ 1,5 млн грн. Ще понад 110 тисяч гривень виділено на електрообладнання та підключення КПП до енергомережі.

Поліцейські, медпрацівники, працівники обласного управління Держпродспоживслужби та нацгвардійці, котрі чергують на цих пунктах, першими обстежують транспорт та людей, які прибувають до обласного центру, та ведуть єдину базу даних щодо прибулих.

Як повідомлялося раніше, рішенням виконкому від 26 березня в Сумах на в'їздах в місто обладнані 7 контрольно-пропускних пунктів. 28 березня жителям міста заборонили виходити на вулицю без потреби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186757
 
 
 Топ коментарі
 
На деньги потраченные на всю эту имитацию профилактики, вместе с деньгами на матюкальники мчсниам, лучше бы закупили маски и бесплатно раздавали.
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так це "короновірус" - чи бактероологічна зброя- може хтось про щось недоговорює...- який "розумний, та живічий "Вірус" - вчепившись за колеса , і нічого йому не страшно - виживає та подорожуе Автомобили будут дезинфицировать на въезде в Сумы, - мэр Лысенко - Цензор.НЕТ 2455
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мер - дибіл. але іншого не дано.
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так це "короновірус" - чи бактероологічна зброя- може хтось про щось недоговорює...- який "розумний, та живічий "Вірус" - вчепившись за колеса , і нічого йому не страшно - виживає та подорожуе Автомобили будут дезинфицировать на въезде в Сумы, - мэр Лысенко - Цензор.НЕТ 2455
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На Закарпатье наводнения были при Кучме поводом денег заработать, в Суммах вирус.
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ти не можеш з тексту статті запам"ятати, як правильно місто пишеться?
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Поливання машин дезрозчином це ідіотизм, влада на всіх рівнях змагається хто більше ідіотизму запровадить на своєму рівні!
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"наводнения" - це природній катоклізм ....- але "ушлі" заробили - факт, мій один такий знайомий у Виноградово- Будинок ******** собі побудував))
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Ви би краще "Московський патріархат" продезинфікували!!!
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На деньги потраченные на всю эту имитацию профилактики, вместе с деньгами на матюкальники мчсниам, лучше бы закупили маски и бесплатно раздавали.
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Толку ноль, а свежая копеечка на распиле бабла - чинушам.
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Почему ноль? Если это только не спиртовой раствор (а это наверняка так) то все эти относительно дешовые дезинфекторы хорошо запускают механизм коррозии на металле автотранспорта Автомобілі дезінфікуватимуть на в'їзді до Сум, - мер Лисенко - Цензор.НЕТ 6717
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Вмрус вирусом, а бюджет надо осваивать.
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А что, нынешняя весна так экзальтировала сумчанок и сумчан, что они уже целуют автомобили? Автомобілі дезінфікуватимуть на в'їзді до Сум, - мер Лисенко - Цензор.НЕТ 5118
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Зебил, что "давно пора"?
или научился по клавишам попадать? Элла-Людоедка?
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насколько эффетивна данная процедура, кто то чхал на колеса? или для галочки потратить драгоценные ресурсы
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Это как поливать все улицы и все подряд, абсолютно бессмысленно
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