 В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 66 випадків;
▪️Волинська область — 17 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 9 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 28 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;
▪️Кіровоградська область — 19 випадків;
▪️м. Київ — 195 випадків;
▪️Київська область — 77 випадків;
▪️Львівська область — 14 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 8 випадків;
▪️Рівненська область — 31 випадок;
▪️Сумська область — 37 випадків;
▪️Тернопільська область — 135 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 8 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 206 випадків;
▪️Черкаська область — 61 випадок;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.
Отепер вже точно Сидіть дома і дезінфікуйте все що принесли до хати і себе також )
5600 - рахувати вмієте))) А тепер гляньте скільки підозр https://covid19.rnbo.gov.ua/
В ИТАЛИИ КОРОНАВИРУС ЛИШИЛ ЖИЗНИ БОЛЕЕ 70 ВРАЧЕЙ
Только сегодня от Covid-19 дня умерло два врача.
Об этом со ссылкой на Федерацию врачей Италии FNOMCEO сообщает ANSA.
«По данным федерации гильдии врачей FNOMCEO, число смертей от коронавируса среди итальянских врачей возросло до 73», - говорится в сообщении.
Сегодня, 3 апреля, в Италии погибли еще двое врачей: кардиолог Риккардо Пэрис, и врач общей практики Доминик Мусафири.
Врачи люди и тоже умирают. По здравому смыслу врачи должны умирать пачками- а такого не наблюдается.
Делим количество умерших врачей, 73 на общее их количество- 252 000 получаем 0,02% И это те, которые каждый день лобзаются с "инфицированными"
Спрашивается- кому выгодно нагнетать страсти?
Сравните смертность в Италии в 2019 г. и 2020 г. Там прямые линии...
Кому -то надо паника.
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
СМИ разжигают страсти - любая смерть теперь от короны...
Грустно, когда нет здравого смысла у людей и появляется Христос, Магомет,Будда и более мелкие божества...
https://giperboloid.info/pandemija-ne-dlja-togo-shhob-zminiti-kilkist-ljudej-a-dlja-togo-shhob-zminiti-ihnju-svidomist/
Как по мне -возрастное слабоумие,не хочу обидеть автора- все будем такими, если не хуже,и я в том числе...
Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились, выяснили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте bioRxiv.
«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», - сказано в исследовании. Специалисты изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса, и 39 - до вспышки. Как оказалось, до распространения вируса животные не были заражены, но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Гадание на кофейной гуще...
наша медицина впереди планеты всей...
смертность больше 50%....
вот она жопа...!!!
из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3186755
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
Дело не в строгости мер и законов, а в их выполнении! Как там в "Козацком" рукожопые "балийцы" обсервируют? Сколько литров вискаря уже выжрали?
Напоминаю, что глобальные потепления случались и раньше, да такие, что в Якутии грецкие орехи росли (как скажет любой палеонтолог).
Открыла тут журнал "Наука и Жизнь" 1989 года - а там опаньки, обещали поднятие уровня воды на 1м 40 см. Але, как там, города затопило, нет? Как странно, 30 лет прошло, где же обещанное?
Что до месяца назад, просто тестов не было толком, сейчас тестируют, плюс народ перепуганный чуть что бежить проверяться, вот и идёт постепенное выявление.
Кстати, ты знал, что за январь 2020 (почти как в январе 2019) в Украине умерло 53000 человек. Вот над чем думать надо, а не над этой херней.
А в Украине известной своим активизмом, от активистов ни слуху ни духу.
https://www.youtube.com/watch?v=q8oPjvnqv7c
https://youtu.be/DQNlPth_mM4
https://youtu.be/7YTM004z85A