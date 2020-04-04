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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 66 випадків;
▪️Волинська область — 17 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 9 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 28 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;
▪️Кіровоградська область — 19 випадків;
▪️м. Київ — 195 випадків;
▪️Київська область — 77 випадків;
▪️Львівська область — 14 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 8 випадків;
▪️Рівненська область — 31 випадок;
▪️Сумська область — 37 випадків;
▪️Тернопільська область — 135 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 8 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 206 випадків;
▪️Черкаська область — 61 випадок;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186755
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо бубачке за короновирус!
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
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ему малоросню не жалко....
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
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у нас тебе двери заварят а еду не привезут
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50%, что помрешь на хлопский розум. даже немного больше.
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ну скажемо так Кожний 5.

Отепер вже точно Сидіть дома і дезінфікуйте все що принесли до хати і себе також )
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Епідеміологічний поріг не перевищений, тому карантин потрібно припиняти! Кількість померлих тільки говорить що справжня кількість одужавших набагато більша, просто вони лишились поза межами медичної статистики, отже потрібно розширювати коло перевірок на коронавірус щоб виявляти більшу кількість хворих, яких реально більше ніж показує статистика! Але навіть з урахуванням того що помирає від коронавіруса 0,5% хворих, а в нас 28 померлих то або хворих реально 5600, або померлі від коронавірусу реально померли від інших хвороб, але списали на коронавірус.
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не кіпішуйте, будуть реальні цифри..., ще все попереду, Від Епідемпорогу всі будуть в шоці І будуть як мишки сидіти по норкам,

5600 - рахувати вмієте))) А тепер гляньте скільки підозр https://covid19.rnbo.gov.ua/
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Підозр може бути хоч 100 млн, це лише підозри, мають значення лише підтверджені випадки!
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Що у нас буде якщо буде таке як в Італії.....

В ИТАЛИИ КОРОНАВИРУС ЛИШИЛ ЖИЗНИ БОЛЕЕ 70 ВРАЧЕЙ

В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3723

Только сегодня от Covid-19 дня умерло два врача.
Об этом со ссылкой на Федерацию врачей Италии FNOMCEO сообщает ANSA.
«По данным федерации гильдии врачей FNOMCEO, число смертей от коронавируса среди итальянских врачей возросло до 73», - говорится в сообщении.
Сегодня, 3 апреля, в Италии погибли еще двое врачей: кардиолог Риккардо Пэрис, и врач общей практики Доминик Мусафири.
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Сегодня, 3 апреля, в Италии погибли еще двое врачей: кардиолог Риккардо Пэрис, и врач общей практики Доминик Мусафири.
Врачи люди и тоже умирают. По здравому смыслу врачи должны умирать пачками- а такого не наблюдается.
Делим количество умерших врачей, 73 на общее их количество- 252 000 получаем 0,02% И это те, которые каждый день лобзаются с "инфицированными"
Спрашивается- кому выгодно нагнетать страсти?
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Вижу экспоненциальный рост, маскируемый дёрганной политикой выявления (тестирования). То, что пик пройдём 14-го, не вижу. Видать, 14-го мудрая власть введёт новые садистские ограничения. "Чтоб не было воздушно-капельной передачи, нужно просто перестать дышать" (с) В Украине за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, всего - 1096, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9284
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Вижу экспоненциальный рост,

Сравните смертность в Италии в 2019 г. и 2020 г. Там прямые линии...
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там эта фаза пройдена. при плохом рисунке действительно может создаться иллюзия, что рост линейный.
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Надо с одной стороны готовиться к запуску экономики в карантинном режиме, чтобы предприятий работали, но в максимальной изоляции, а с другой - карантин надо ужесточать для адыхающих на природе, любителей прогулок и поездок ради веселья.
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а ещё нужно расстрелять всех, кто часто дышит. так, кацапа?
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Ну металлурги,химпром и так в масках работают.Им по форме положено как сварщикам.В полях трактор один пашет,считай в изоляции.Основные наши налоговые поступления от них В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1091
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Основные наши налоговые поступления от них

Кому -то надо паника.
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Спасибо бубачке за короновирус!
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
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Оманське Брехло пишається цим. Виконав обіцянку повернути всіх додому. Піар понад усьо.
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как говорил кутузов, "хотелось бы хоть одним глазом взглянуть на реальное число инфицированных"
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"хотелось бы хоть одним глазом взглянуть на реальное число инфицированных"

СМИ разжигают страсти - любая смерть теперь от короны...
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до дыбилов не доходит, что надо сидеть дома, чтобы остановить инфекцию. тупорылые будут лазить гулять по шашлыкам и т.п. это называется естественный отбор! заболевшие коронавирусом получают инвалидность считай и по легким и по центральной нервной системе и мозга повреждения и энцефалит. Вирус реально можно победить за 2 недели, если все будут сидеть дома 2 недели, но найдутся конечно куча имбицилов, которые будут шастать! Предлагаю их палками бить, как в Индии и Африканских странах! Потому что они вредят всем своим поведением! Уголовные сроки давать и т.д. По самому жестяку надо действовать! Потому что если сюсюкаться, то это затянется на долго!
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Приличный % смертности на кол-во выявленных фактов инфицирования. Грустно.
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Приличный % смертности на кол-во выявленных фактов инфицирования. Грустно.

Грустно, когда нет здравого смысла у людей и появляется Христос, Магомет,Будда и более мелкие божества...
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Про фізичний імунітет нам стало відомо не так давно. У 1908 році за роботи з імунології Нобелівськими лауреатами стали І. Мечников та П. Ерліх. Про моральний імунітет нам стало відомо на тисячі років раніше. Це було так давно, що більшість із нас вже й забуло про нього.

https://giperboloid.info/pandemija-ne-dlja-togo-shhob-zminiti-kilkist-ljudej-a-dlja-togo-shhob-zminiti-ihnju-svidomist/
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. Таке лукавство не залишилося непоміченим для вірусу.

Как по мне -возрастное слабоумие,не хочу обидеть автора- все будем такими, если не хуже,и я в том числе...
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У нас множество дебилов постят фото кошек в фейсбуке, типо это чему то??? способствует во время карантина.

Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились, выяснили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте bioRxiv.
«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», - сказано в исследовании. Специалисты изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса, и 39 - до вспышки. Как оказалось, до распространения вируса животные не были заражены, но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
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А у нас привезли звідти собачку і піару було повні штани.
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так в чому тварини винні? ось у Нідерландах кішка заразилась від хазяїна. а передачу від тварин людині -не зафіксовано. пропонуєте знищувати тварин? а може людей краще? планета тільки подякує.
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хто буде першим чи останнім-зовсім не телепню з цензора обирати. зазвичай ті,хто риє яму іншому-туди першими і потраплять.
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і яким чином? чи я тобі персонально погрожувала, як ти мені?
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но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

Гадание на кофейной гуще...
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статистика что пипец...
наша медицина впереди планеты всей...
смертность больше 50%....
вот она жопа...!!! В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1838

из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3186755
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Зебуїн йде по слідам свого плєшивого брату по нєразуму
В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5786

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ему малоросню не жалко....
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
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От если бы само хоть кому-нибудь помогать поехало! Желательно в Италию, Испанию,ну в Нью-Йорк хотя бы...
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В Ухане просто взяли и заварили двери в подьездах.А службы доставки привозили жратву,ее с балконов на веревочке вверх тащили.+Уголовная ответственность за нарушения.Так победим.Иначе никак
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У нас таких служб не існує, лише бла-бла.
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Ага, а еще у нас 50 км/час - ограничение скорости в населенных пунктах...
Дело не в строгости мер и законов, а в их выполнении! Как там в "Козацком" рукожопые "балийцы" обсервируют? Сколько литров вискаря уже выжрали?
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у нас тебе двери заварят а еду не привезут
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Коронавирус слабо работает, леваки снова за глобальное "потепление" принялись и нас в левацких газетенках. "Наша песня хироша, завои сначала"
Напоминаю, что глобальные потепления случались и раньше, да такие, что в Якутии грецкие орехи росли (как скажет любой палеонтолог).
Открыла тут журнал "Наука и Жизнь" 1989 года - а там опаньки, обещали поднятие уровня воды на 1м 40 см. Але, как там, города затопило, нет? Как странно, 30 лет прошло, где же обещанное?
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ты думаешь что в твоих проблемах виноваты "леваки"? ещё сша тебе в лифте кнопки пожгли...
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На Волині вже три тижні жодного дощу. То може вода пішла в оті 1м 40см.
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Ровно месяц назад в Украине (официально) был 1 заболевший. Спустя 2 недели (18 марта) - 14 чел. Сегодня - почти 1100. Такими темпами через 2 недели будет 12 тыс., а к концу апреля дотянемся до 100 тыс. А какое количество смертей Украина может ожидать в таких условиях? Спасибо "заботливой" партии монобольшинства за то, что дала возможность завезти в страну тысячи бацилло-гастарбайтеров и посадили всю страну на жесткий карантин!
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Не було тестів - не було проблем. Вірус тут був ще восени, а уряд катався на самокатах і казав шо всьо ОК.
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а переболело 90% в любой форме и ничо ))
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Нет не будет, это странный вирус не даёт такого роста. Есть некая постоянная прибавка.
Что до месяца назад, просто тестов не было толком, сейчас тестируют, плюс народ перепуганный чуть что бежить проверяться, вот и идёт постепенное выявление.
Кстати, ты знал, что за январь 2020 (почти как в январе 2019) в Украине умерло 53000 человек. Вот над чем думать надо, а не над этой херней.
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Заметил одну вещь. По Рашке и Беларуси рыщут полчища активистов в поисках больных, "аномальных вспышек заболеваний", неправдивых отчетов, неготовых больниц, нехватающих оборудований, жалующихся врачей. Залезают в каждую дырку в ****** о которых никто никогда не слышал.
А в Украине известной своим активизмом, от активистов ни слуху ни духу.


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Патамушта про це говорять лише активісти, а Лука каже що всіх вилікує трактор.
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Но ведь в Беларуси на душу населения выявили больше больных чем в Украине.
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На рашке и Беларуси народ на измене сидит, ибо точно знает, что власть их розводит.
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Даже на Западе не верят властям. А в Украине верят. Лол.
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може українські активісти страждають на коронавірус
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Николаевская область опять ноль случаев? Везучие или брехучие?
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Лука вообще гений медецины.Так и говорит-хавайте лук и горилку,всем заразам капут
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Связь коронавируса с зайцами! Кто бы мог подумать? Смотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=q8oPjvnqv7c

В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 719
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Завезите кто нибудь тесты в Николаевскую область
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Все равно протестированных еще очень мало . А процент смертности держат на уровне 2,5 % .Совпадение ?
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Вы знаете почему в списках областей нет Николаевской области, потому что у нас нет дорог.
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четыре подозрения - уже неделю ждут пока результаты из Киева довезут... В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3914
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Убивает не вирус, убивает страх. Власть провоцирует страх у людей, который и приводит к смертям. Власть - убийцы.
https://youtu.be/DQNlPth_mM4
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Лукашенко - в Беларуси количество пневмоний за 3 месяца 2020 года, значительно меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это не вирус , а психоз.
https://youtu.be/7YTM004z85A
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Мало ! Открывайте границы, скоро Пасха !
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В Ісландії в 50% інфікованих взагалі жодного симптому не спостерігається. Так що офіційні цифри можна сміливо множити, щонайменше, на 2.
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