 В Україні за добу зафіксовано 154 нових випадки COVID-19, всього - 1096, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



▪️Вінницька область — 66 випадків;

▪️Волинська область — 17 випадків;

▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;

▪️Донецька область — 8 випадків;

▪️Житомирська область — 9 випадків;

▪️Закарпатська область — 24 випадки;

▪️Запорізька область — 28 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;

▪️Кіровоградська область — 19 випадків;

▪️м. Київ — 195 випадків;

▪️Київська область — 77 випадків;

▪️Львівська область — 14 випадків;

▪️Луганська область — 3 випадки;

▪️Одеська область — 26 випадків;

▪️Полтавська область — 8 випадків;

▪️Рівненська область — 31 випадок;

▪️Сумська область — 37 випадків;

▪️Тернопільська область — 135 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 8 випадків;

▪️Хмельницька область — 10 випадків;

▪️Чернівецька область — 206 випадків;

▪️Черкаська область — 61 випадок;

▪️Чернігівська область — 5 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ