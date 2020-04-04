 В Україні за добу зафіксовано 154 нові випадки COVID-19, всього - 1096, із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 66 випадків;
▪️Волинська область — 17 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 9 випадків;
▪️Закарпатська область — 24 випадки;
▪️Запорізька область — 28 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;
▪️Кіровоградська область — 19 випадків;
▪️м. Київ — 195 випадків;
▪️Київська область — 77 випадків;
▪️Львівська область — 14 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 8 випадків;
▪️Рівненська область — 31 випадок;
▪️Сумська область — 37 випадків;
▪️Тернопільська область — 135 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 8 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 206 випадків;
▪️Черкаська область — 61 випадок;
▪️Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.
Отепер вже точно Сидіть дома і дезінфікуйте все що принесли до хати і себе також )
5600 - рахувати вмієте))) А тепер гляньте скільки підозр https://covid19.rnbo.gov.ua/
В ИТАЛИИ КОРОНАВИРУС ЛИШИЛ ЖИЗНИ БОЛЕЕ 70 ВРАЧЕЙ
Только сегодня от Covid-19 дня умерло два врача.
Об этом со ссылкой на Федерацию врачей Италии FNOMCEO сообщает ANSA.
«По данным федерации гильдии врачей FNOMCEO, число смертей от коронавируса среди итальянских врачей возросло до 73», - говорится в сообщении.
Сегодня, 3 апреля, в Италии погибли еще двое врачей: кардиолог Риккардо Пэрис, и врач общей практики Доминик Мусафири.
Врачи люди и тоже умирают. По здравому смыслу врачи должны умирать пачками- а такого не наблюдается.
Делим количество умерших врачей, 73 на общее их количество- 252 000 получаем 0,02% И это те, которые каждый день лобзаются с "инфицированными"
Спрашивается- кому выгодно нагнетать страсти?
Сравните смертность в Италии в 2019 г. и 2020 г. Там прямые линии...
Кому -то надо паника.
он старался - затаскивал в страну тысячи инфицированных со свех помоек мира!
и продолжает затаскивать.
СМИ разжигают страсти - любая смерть теперь от короны...
Грустно, когда нет здравого смысла у людей и появляется Христос, Магомет,Будда и более мелкие божества...
https://giperboloid.info/pandemija-ne-dlja-togo-shhob-zminiti-kilkist-ljudej-a-dlja-togo-shhob-zminiti-ihnju-svidomist/
Как по мне -возрастное слабоумие,не хочу обидеть автора- все будем такими, если не хуже,и я в том числе...
Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились, выяснили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте bioRxiv.
«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», - сказано в исследовании. Специалисты изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса, и 39 - до вспышки. Как оказалось, до распространения вируса животные не были заражены, но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Гадание на кофейной гуще...
наша медицина впереди планеты всей...
смертность больше 50%....
вот она жопа...!!!
из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. Источник: https://censor.net.ua/n3186755
хотя она за него проголосовала...
не благодарный еврей...
Дело не в строгости мер и законов, а в их выполнении! Как там в "Козацком" рукожопые "балийцы" обсервируют? Сколько литров вискаря уже выжрали?
Напоминаю, что глобальные потепления случались и раньше, да такие, что в Якутии грецкие орехи росли (как скажет любой палеонтолог).
Открыла тут журнал "Наука и Жизнь" 1989 года - а там опаньки, обещали поднятие уровня воды на 1м 40 см. Але, как там, города затопило, нет? Как странно, 30 лет прошло, где же обещанное?
Именно леваки, такие как Пол Пот, забили мотыгами интеллигенцию Камбоджии.
Именно леваки, такие как аятолла Хомейни (к которому именно в тот момены приезжал Асер Арафат) устроили "социальную" революцию в Иране, в которой прицельно уничтожали иранскую интеллигенцию.
Именно леваки, такие, как Мао Цзедун, уничтожили в Культурную Революцию интеллигенцию Китая.
И, поскольку на этом форуме, от левацких выбл*дков мне неоднократно было обещано, что "меня нужно было смыть, как грязь в океан"(С), то место на земной шаре есть либо для леваков (включая тебя) - либо для меня.
Но я человек добрый, гуманный.
Поэтому таких, как ты, мы просто посадим в клетку и будем возить по городам и весям, на потеху народу.
Не понимаю, почему Гитлер именно этого (посадки в клетку и демонстрации его народу) боялся больше, чем смерти.
Может, объяснишь?
а ты не левак, ты мудак
Это же не на каштане висеть, это же в клетке, под крышей.
Дети бананы будут давать, печеньки кидать.
Чем плохо то?
Так почему Гитлер именно клетки боаялся больше смерти?
Обрати внимяние, что я, как человек добрый тебя предлагаю тебя лишь посадить в клетку.
Понял теперь, почему все леваки, включая включая тебя, должны сидеть в клетках?
За массовые убийства людей, за геноцид человечества.
А тебя посадим в клетку и за угрозы смерти в сети.
Модератору написать, зайчик?
так Вы лахтинский?
Для них особая клетка, такие будут без кормежки, извините. На лахтинских мы научные эксперименты ставить будем, кто кого быстрее сожрет, интересно же.
У Вас дислексия? Вы не понимаете смысл не только прочитанного, но и написанного.
Вы же мне смертью только что угрожали, комментарием выше.
Каких же Вам еще доказательств?
Вполне достаточно, как по мне.
Но я Вас поняла, и посочувствую, чем смогу - Вам будет выделена отдельная клетка, с табличкой "Vadim Tsyrkalyuk"
Для левацких политоков своя клетка.
Для левацких журналистов - своя, для лахтинских - своя, для левацких сявок - своя, и для Вас - отдельная.
Получается, что вы - главный, и за все в ответе.
Нравится?
Вот и ладушки.
Видите, как все получается хорошо, лчше не бывает
не более чем висеть на каштане, или ставить на мне эксперименты
у меня тоже для тебя интересные эксперименты найдутся )
Леваки убили миллионы людей моего социального слоя, интеллигенции.
Леваки открыто, на форуме, обещали убить меня.
Обратите внимание, что я ничего им не обещала и вообще их не трогала.
Более того, я уехала, оставив им все, что могла, но им таки мало, им непременно ттебуется забрать и мою жизнь.
Но даже и после такого обещания, я предлагаю сохранить леваков и, посадив их в клетку, демонструровать человечеству.
Почему лахтинских (от принадлежности к которым Вы не отказываетесь) можно не кормить в клетке? Дело в том, что лахтинские - не люди. И так считаю вовсе не я, так считают уголовники. Видите ли, уголовники не разговаривают матом, как лахтинские, уголовники ботают по фене. Представителей Homo sapience, разговариващюих матом, уголовники за людей не считают, и они в этом правы.
Но то, чро в клетки леваков предлгаю посадить я - то значения не имеет.
Вот что с ними будут представители правящего класса, которых леваки предназначили на убой первыми - вот это вот "будем посмотреть"(С)
Предсказателям нужно точнее давать предсказания, до того, как в Якутии опять начнут расти и плодоносить грецкие орехи.
Что до месяца назад, просто тестов не было толком, сейчас тестируют, плюс народ перепуганный чуть что бежить проверяться, вот и идёт постепенное выявление.
Кстати, ты знал, что за январь 2020 (почти как в январе 2019) в Украине умерло 53000 человек. Вот над чем думать надо, а не над этой херней.
А в Украине известной своим активизмом, от активистов ни слуху ни духу.
Когда Порошенко ломал схемы олигархов, то шабунины, лещенки, саакашвили, семенченки, соболевы, бигусы и прочие девочки с мегафонами по вызову такой визг подняли, что из каждого унитаза доносилось - Порошенко! Мальдивы! Коррупция! Липецкая фабрика! Свинарчук!
Сегодня, когда Порошенко скинут, коррупции в стране нет, олигархов наверное уже тоже нет. У нас новая честная таможня без схем и первое правительство без коррупции.
Но что интересно, денег в бюджете стало гораздо меньше, но в этом тоже виноват Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=q8oPjvnqv7c
https://youtu.be/DQNlPth_mM4
https://youtu.be/7YTM004z85A
Это проверка на собственное мышление. Пандемии нет и этот шабаш с вирусом закончится.
Но кто ответит за потери.