 Посольство України в США веде переговори з Tesla для отримання апаратів ШВЛ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Посольства України в США.

"Ми побачили пропозицію Ілона Маска щоло апаратів ШВЛ і вирішили, що не можемо ними не скористатися. Можемо сказати, що контакт з представниками Tesla встановлений", - зазначили в дипломатичному представництві.

При цьому помітили, що у Tesla багато заявників. "Але ми зараз працюємо над тим, щоб вийти на реальний результат, враховуючи динамічну статистику поширення коронавірусу в світі", - підкреслили в пресслужбі.

Також там додали, що зараз всі посольства України націлені на пошук додаткової гуманітарної допомоги для вітчизняних лікарень у боротьбі з Covid-19: "Це якраз один з тих випадків, коли будь-яка допомога має значення, адже коронавірус - це новий виклик для всіх".

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