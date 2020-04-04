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 Політика України, За кордоном
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Все про:карантин (2080) посольство України (180) Tesla (8) COVID-19 (2907) коронавірус (1637)

 Посольство України в США веде переговори з Tesla для отримання апаратів ШВЛ

Посольство України в Сполучених Штатах Америки встановило контакт з офісом компанії Tesla, засновник якої Ілон Маск запропонував забезпечити лікарні різних країн апаратами штучної вентиляції легенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Посольства України в США.

"Ми побачили пропозицію Ілона Маска щоло апаратів ШВЛ і вирішили, що не можемо ними не скористатися. Можемо сказати, що контакт з представниками Tesla встановлений", - зазначили в дипломатичному представництві.

При цьому помітили, що у Tesla багато заявників. "Але ми зараз працюємо над тим, щоб вийти на реальний результат, враховуючи динамічну статистику поширення коронавірусу в світі", - підкреслили в пресслужбі.

Також там додали, що зараз всі посольства України націлені на пошук додаткової гуманітарної допомоги для вітчизняних лікарень у боротьбі з Covid-19: "Це якраз один з тих випадків, коли будь-яка допомога має значення, адже коронавірус - це новий виклик для всіх".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186753
 
   
 Топ коментарі
 
Ульяна Супрун первой договорилась с Маском, а все пиар-бонусы достанутся виртуозу членопианисту
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А если был бы Порошенко то апараты уже отгрузили бы. А с вмазаным клоуном никто дел иметь не хочет боятся зашквара!
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Міністерство благодійну допомогу оформить як закупку.
"Ще й онукам вистачить".
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А если был бы Порошенко то апараты уже отгрузили бы. А с вмазаным клоуном никто дел иметь не хочет боятся зашквара!
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Путин и Гитлер - твои кумиры, у тебя и иконы с ними есть.
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Где я написал Путин? Я написал карликовый дебильный педофил *****! А насчет иконы да есть
Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 9043
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Ватный рашистский длбб-пропагандон,ты почему подонок оправдываешь зло ? 30 сребреников тебе на пользу не пойдут,будешь сильно страдать ,еще и детям *долги*передашь ,беги ка ты лучше скрепыш-гипербореец скупать соль-крупы,на рф надвигается кара за подлую развязанную войну в 14м...
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Ага, став би на коліна і заверещав би : "Томас! Свинарчуки! Рашен!" - і зразу дадуть!
жебраки -злодії : то крадуть, то жебрають. де береться така порода ???
А 5 років він лиш і займався медициною- все "реформував"
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Ульяна Супрун первой договорилась с Маском, а все пиар-бонусы достанутся виртуозу членопианисту
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"Договорилась" - это в твиттере сообщение написало под его твиттом (на которое Маск естественно не ответил)? Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 7680
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Вадік - стратєх-коновал, чмо, схоже на чоловіка. Жополиз.
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ох-хо-хо!
дякую, дуже смішно.
ці дві падли плюс Твітер спасуть нас по-любому...
с*ка, "державні діячі"...
оце мразота
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Ульяна умниця, а ось придурки з охфісу *********** вкрай оборзелі!!
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Уже ж написали, что эти Апарати ШВЛ, які пожертвувала Tesla, не підходять хворим з COVID-19
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Міністерство благодійну допомогу оформить як закупку.
"Ще й онукам вистачить".
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Журналисты FT обвинили Маска в пиаре на теме коронавируса, поскольку предложенные им аппараты не являются аппаратами ИВЛ

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира, оказались непригодными для лечения тяжелых форм заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Financial Times.
Как выяснило издание, аппараты, которые закупил Маск и вместе с наклейкой лого Tesla на коробках передал в больницу Нью-Йорка, - это BPAP-машины (Bilevel Positive Airway Pressure), которые используются для лечения апноэ во сне путем поддержания постоянного дыхания. Журналисты отмечают, что эти аппараты также можно использовать для больных с легкой формой COVID-19, но не в интенсивной терапии, для которой требуются аппараты ИВЛ.
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Та да, Маск купил го*но, но виноваты журналисты! Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 1387 Кстати, как там полет на Марс? Обещалось же вероятность в 2020 году - в апреле будет полет? Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 1387
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Маск купил и отдает на шару. Не самое востребованное, но медоборудование.
Журналисты хайпуют))
Макс онанирует
Твой Роскосмос с иконой на борту после молитвы на Марс уже выдвинулся)))
Как там на кацапии обстановка?
Вашей конторе бюджет не режут?
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маск не купил, а производит на своем заводе.
учите матчасть, иван степанов.
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Он отдал, в клиенте заспамленом, китайские которые как образцы покупал.
Оззи, не жри больше летучих мышей.
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ваня, образец закупается один, максимум два.
ты сам понял что пукнул?
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А вот еще один негодяй ,поклонник кая метова и группы*дюна*, *учи матерную часть*- классический мэм рашистских диких прапоров
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у г,,на - весь мир г,,но,а виноват Маск ,что г,,,но еще не Марсе
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У нього досягнень більше, ніж у твого роскосмосу з рогозіним на батуті.
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Маск это пиар на пиаре, пустышка, так же, как и Стив Джобс. Торговля второсортным го*ном под видом сверхпередовых и уникальных изделий.
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Ага толи дело ноутбук Эльбрус высокотехнологичный продукт из гамна и палок или камаз! Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 8064
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Да при чем тут эльбрус - все новинки эппл, это хорошо забытое старое. Телефоны с сенсорными экранами массового выпуска были еще в 1994.. но спроси любого сектанта эппл - тот ответит что Стив Джобс лично придумал и донес землянам такой экран в 2000-ных..
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Ну оно и видно что лаптеногий. Во первых был такой комтьютер макинтош который по всем параметрам обходил IBM совместимые! Ну долго тебе расказывакть историю Епла! А во вторых ракета на которой полетел Гагарин имела модернизированные движки от ФАУ-2 но вы всеравно её гордитесь! Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 1781
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ФАУ-2 лично Стив Джобс придумал! И да Макинтош был лучше, по версии пиарщиков Макинтош, вот так совпадение ))) Ох кацапище, какое же ты смешное! Вы лапиеногие молитесь на Джобса, хотя ненавидите США. Совсем как при совке молились на джинсы и кока(пепси)-колу
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Продукция Palm Inc лет на 15 опередила iPhone - и они очень похожи. Мышь и графический интерфейс изобрели в Xerox. И т.д. Заслуга Джобса что он свою продукцию доводил до идеала и пиарил как никто... И так изменил мир.
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Опередила, в смысле, вышла раньше.
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Давай свравним. Что там у нас тесла, машинки делает, ракетки. Сколько там в 2019 году продано машин Tesla? Сколько Falcon запущено? Ну и сколько Ё-мобилей выпущено? Сколько Союзов запущено? Ответь кацапчик.. И как там сланцевым добытчикам уже совсем торба? или нефтянке вашей кирдык? хотя это не о Илоне.
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облздравы будут теперь на Теслах кататься??)))
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Ёж птица гордая, пока пинка не дашь - не полетит(с)
Пинка дала Супрун. Доктор смерть её называют.
Это лучше чем доктор клоун.
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Tesla пока еще не создает никаких аппаратов. Те что он подарил Калифорнии были куплены в Китае.


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У него осталась партия ИВЛ, поэтому он предложил свою помощь кому действительно нужно, вот об этом идет речь.
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Украина нак проститутка - Э?
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Еще одна новая тварь из мордовии появилась гадить,вот ты мразота 30ти серебрениковая...
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Для БУБОЧКИ:
Твои зелёные людишки читают все СМИ и особенно комментарии.
Знай, что в лучшем случае для тебя (по времени), а именно после твоей каденции в 2024 году будут возбуждены уголовные дела в отношении твоей государственной измены, разворовывании бюджета страны и других преступлений совершёнными тобой и твоими подельниками. РФ, ***** и ОРДЛО не спасут никого из ОПГ "95 квартал"
===========
Надеюсь это произойдёт намного раньше.
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Звєздуй в мокшанські болота, чмо кремлівське. Не псуй повітря тут.
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так уже ж мелькало:
- сейчас за все, что ввозят, надо заносить Ермаку
- а если гуманитарка, то заносить нечего
- а Ермак говорит: если "нечего", то идите нахер- если бабла не вижу, то через границу не пройдет
- потому гуманитарку решено оформлять как закупку из бюджета, чтоб с этой закупки Ермаку все-таки дать на лапу (а иначе не провезешь ничего).
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Апарати ШВЛ, які пожертвувала Tesla, не підходять хворим з COVID-19

Справа в тому, що хоча апарати штучної вентиляції легенів, подаровані Tesla, дійсно були схвалені для використання пацієнтами з коронавірусом, вони не є обладнанням, яке може використовуватися в реанімаціях, заявив глава корпорації ResMed Мік Фарелл.
Виконавчий директор ResMed Мік Фарелл підкреслює, що машини були розроблені п'ять років тому і не є інвазивними. Ці машини, звані Bi-PAP, призначені для використання пацієнтами з незначними випадками пневмонії і іншими захворюваннями, при яких пацієнт може дихати сам, нехай і за допомогою машини.
Апарати Bi-PAP використовують лицьову маску для доставки повітря - цей принцип відрізняється від машин, які використовуються пацієнтами з коронавірусом в відділеннях інтенсивної терапії. Такі люди потребують подачі повітря безпосередньо в їх легені, чого не можуть досягти машини Bi-PAP навіть після внесення модифікацій.
Крім того, дихальні апарати, подібні до тих, які були подаровані Tesla, можуть забруднювати навколишнє середовище вірусами. Це пов'язано з тим, що їхні трубки не потрапляють в легені пацієнта, а постійна взаємодія дихання пацієнта з маскою для обличчя робить можливим перенесення коронавірусу.
Проте, як вважає керівник ResMed, апарати Bi-PAP можуть використовуватися пацієнтами з коронавірусом, і насправді вони допомагають професіоналам керувати ранніми стадіями захворювання.https://nv.ua/ukr/techno/innovations/pandemiya-koronavirusa-tesla-kupila-ne-ti-aparati-shvl-50079835.html
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журнашлюхи опять пестят.

1. бубачка отказался принимать масковскую гуманитарку
2 отказался потому, что Ермак хочет бабла за ввоз каждой партии товара, а с гуманитарки бабла не взять
3 и теперь журнашлюхи начинают свист, что "зелен виноград".
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Чому апарати ШВЛ від Ілона Маска можуть нашкодити? Огляд західних ЗМІ https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-52153888
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О , вот и посольство проснулось , наконец то . Супрун разбудила .!! Посольство Украины в США ведет переговоры с Tesla для получения аппаратов ИВЛ - Цензор.НЕТ 9276 .
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Клініки в штатах вернули ці апарати тому що вони не підходять для короновірусників, Маск просто рішив попіаритись...
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Супрун зробила за Зеленського і його уряд всю роботу, а тепер влада хоче приписати сдосягнення Супрун ))
Люди все бачать Зеля...
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Просьба к правительству Украиньі: Не покупайте ИВЛ, тестьі, маски, лекарства... Отошлите помиру народ... Дешевле обойдется.
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І кожному по Теслі хай дасть і Pay Pal в Україні не працює,а в кацапів без проблем,то на кому санкції?
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так як у нас робиться все через сраку то апарати ми дочекаемось ПОСМЕРТНО
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а спочатку їх купить жінка міністра охорони здороья і через свою фірму нам і продасть і заваром 200 процентів
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100% т.ж. об этом подумал - ну не зря же они свои фирмочки по открывали после назначения! Посольство України в США веде переговори з Tesla для отримання апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 2784
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Наутилус, лёг брюхом на дно.Система жизнеобеспечения лодки,дорабатывала резервный ресурс.Команда запертая по отсекам,пыталась дышать через раз, экономя ставший на вес золота кислород.От группы смельчаков,высланных устранить поломку,уже час нет сигнала.Африканская лихорадка,которой команда заболела,после последней высадки для пополнения провизии,подливала масла в огонь.Это конец-заканчивал свою запись в судовом журнале капитан Немо....Когда на капитанский мостик зашёл старпом Маск,Немо даже не пошевелился..Что у тебя Маск?
-Аппарат для искусственной вентиляции лёгких!
-Смешно-с грустью ответил капитан,продолжая размышлять об недочётах в чертежах лодки,приведших их к такому концу.
Посольство України в США веде переговори з Tesla для отримання апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 8786
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Иногда в наше измерение попадают злобные зелёные жители спама.
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ніхто нічого ще не подарував.
просто політичні шліондри мають надурняк рекламу
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Ага у Штатов лишние аппараты появились. Так Трампец и разрешит передать.
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