 Посольство України в США веде переговори з Tesla для отримання апаратів ШВЛ

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Посольства України в США.
"Ми побачили пропозицію Ілона Маска щоло апаратів ШВЛ і вирішили, що не можемо ними не скористатися. Можемо сказати, що контакт з представниками Tesla встановлений", - зазначили в дипломатичному представництві.
При цьому помітили, що у Tesla багато заявників. "Але ми зараз працюємо над тим, щоб вийти на реальний результат, враховуючи динамічну статистику поширення коронавірусу в світі", - підкреслили в пресслужбі.
Також там додали, що зараз всі посольства України націлені на пошук додаткової гуманітарної допомоги для вітчизняних лікарень у боротьбі з Covid-19: "Це якраз один з тих випадків, коли будь-яка допомога має значення, адже коронавірус - це новий виклик для всіх".
жебраки -злодії : то крадуть, то жебрають. де береться така порода ???
А 5 років він лиш і займався медициною- все "реформував"
дякую, дуже смішно.
ці дві падли плюс Твітер спасуть нас по-любому...
с*ка, "державні діячі"...
оце мразота
"Ще й онукам вистачить".
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира, оказались непригодными для лечения тяжелых форм заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Financial Times.
Как выяснило издание, аппараты, которые закупил Маск и вместе с наклейкой лого Tesla на коробках передал в больницу Нью-Йорка, - это BPAP-машины (Bilevel Positive Airway Pressure), которые используются для лечения апноэ во сне путем поддержания постоянного дыхания. Журналисты отмечают, что эти аппараты также можно использовать для больных с легкой формой COVID-19, но не в интенсивной терапии, для которой требуются аппараты ИВЛ.
Журналисты хайпуют))
Макс онанирует
Твой Роскосмос с иконой на борту после молитвы на Марс уже выдвинулся)))
Как там на кацапии обстановка?
Вашей конторе бюджет не режут?
учите матчасть, иван степанов.
Оззи, не жри больше летучих мышей.
ты сам понял что пукнул?
Пинка дала Супрун. Доктор смерть её называют.
Это лучше чем доктор клоун.
Твои зелёные людишки читают все СМИ и особенно комментарии.
Знай, что в лучшем случае для тебя (по времени), а именно после твоей каденции в 2024 году будут возбуждены уголовные дела в отношении твоей государственной измены, разворовывании бюджета страны и других преступлений совершёнными тобой и твоими подельниками. РФ, ***** и ОРДЛО не спасут никого из ОПГ "95 квартал"
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Надеюсь это произойдёт намного раньше.
- сейчас за все, что ввозят, надо заносить Ермаку
- а если гуманитарка, то заносить нечего
- а Ермак говорит: если "нечего", то идите нахер- если бабла не вижу, то через границу не пройдет
- потому гуманитарку решено оформлять как закупку из бюджета, чтоб с этой закупки Ермаку все-таки дать на лапу (а иначе не провезешь ничего).
Справа в тому, що хоча апарати штучної вентиляції легенів, подаровані Tesla, дійсно були схвалені для використання пацієнтами з коронавірусом, вони не є обладнанням, яке може використовуватися в реанімаціях, заявив глава корпорації ResMed Мік Фарелл.
Виконавчий директор ResMed Мік Фарелл підкреслює, що машини були розроблені п'ять років тому і не є інвазивними. Ці машини, звані Bi-PAP, призначені для використання пацієнтами з незначними випадками пневмонії і іншими захворюваннями, при яких пацієнт може дихати сам, нехай і за допомогою машини.
Апарати Bi-PAP використовують лицьову маску для доставки повітря - цей принцип відрізняється від машин, які використовуються пацієнтами з коронавірусом в відділеннях інтенсивної терапії. Такі люди потребують подачі повітря безпосередньо в їх легені, чого не можуть досягти машини Bi-PAP навіть після внесення модифікацій.
Крім того, дихальні апарати, подібні до тих, які були подаровані Tesla, можуть забруднювати навколишнє середовище вірусами. Це пов'язано з тим, що їхні трубки не потрапляють в легені пацієнта, а постійна взаємодія дихання пацієнта з маскою для обличчя робить можливим перенесення коронавірусу.
Проте, як вважає керівник ResMed, апарати Bi-PAP можуть використовуватися пацієнтами з коронавірусом, і насправді вони допомагають професіоналам керувати ранніми стадіями захворювання.https://nv.ua/ukr/techno/innovations/pandemiya-koronavirusa-tesla-kupila-ne-ti-aparati-shvl-50079835.html
1. бубачка отказался принимать масковскую гуманитарку
2 отказался потому, что Ермак хочет бабла за ввоз каждой партии товара, а с гуманитарки бабла не взять
3 и теперь журнашлюхи начинают свист, что "зелен виноград".
Люди все бачать Зеля...
НІКЧЕМИ !!!!!
Я такого від Ілона не чекав!
-Аппарат для искусственной вентиляции лёгких!
-Смешно-с грустью ответил капитан,продолжая размышлять об недочётах в чертежах лодки,приведших их к такому концу.
просто політичні шліондри мають надурняк рекламу