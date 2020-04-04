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 Політика України
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Все про:Стерненко (56) Трепак (70) Венедіктова (95) Офіс генерального прокурора (200)

 Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку, стався серйозний конфлікт, - ексзаступник генпрокурора Трепак

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила Віктору Трепаку про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомив сам колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак.

"Саме через цю справу у мене стався серйозний конфлікт з новим генпрокурором. Венедіктова виявила величезну зацікавленість до цієї справи і при першій же розмові про неї сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину".

 За словами Трепака, він був вражений такою постановкою питання. "Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і достеменно не знаючи її обставин?" – додав колишній заступник.

Він відповів Венедіктовій, що підстав для оголошення підозри немає, а значить вона буде незаконною.

"Генпрокурор була вкрай незадоволена моєю позицією", – стверджує Трепак.

Після розмови із керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть цю справу, також було вирішено, що "підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає".

Після того генпрокурору направили рапорт із аргументацією щодо відсутністі підстав для повідомлення про підозру Стерненку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова призначила своїм заступником Мустецу замість Трепака

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від всіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву про звільнення.

Також, 25 березня в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Венедіктової з мііністром МВС Арсеном Аваковим і головою Нацполіції Ігорем Клименком, на якій обговорювали стан досудового розслідування у справі Павла Шеремета.

Поруч зі справою Шеремета на нараді названо актуальною і резонансною справу активіста Стерненка, на якого було скоєно кілька замахів, і під час одного з яких загинув нападник.

Венедіктова заявила, що відставка Віктора Трепака - його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп Олександр Дубінський у Верховній Раді, коли розглядалося її призначення на посаду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186745
 
   
 Топ коментарі
 
Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как "лояльную интересам Российской Федерации" и " ... нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении"

Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н. КОГО ВИ ОБРАЛИ, ЗЕбіли?!?
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Т.е. на чувака было 3 покупшения, одно из них с огнестрелом, нападавших было двое, он оборонялся и ему что теперь, зелемордая прокурорша убийство или превышение шьет????
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Верх кадрового дебилизма - поставить генпрокурором зашкваренную тупую тётку. Впрочем, уровень юридических знаний у неё еще тот - тест на судью сдать не смогла. Можно предположить, что не знает даже, что такое 6п2 и виды подследственности
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Как бы меньшевики не садились , все одно годятся только в погонычи.
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вот то случается, кода генеральным прокурором становится подружка клоуна.
кухарки в руководстве страны и прокуратуры.
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"Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака - его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненка обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность."

НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ!


При назначении на должность кандидат в генеральные прокуроры объявляет список лиц, которых он обязуется посадить по-любому!
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Цього треба було чекати, інакше чомуб її назначали на цю посаду!
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Стерненко, тобі тре було приходити, коли уб"ють. Як з Гандзюк. І то це не гарантує що вбивць покарають. Катя Гандзюк може розказати.
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