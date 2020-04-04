 Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку, стався серйозний конфлікт, - ексзаступник генпрокурора Трепак

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це повідомив сам колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак.

"Саме через цю справу у мене стався серйозний конфлікт з новим генпрокурором. Венедіктова виявила величезну зацікавленість до цієї справи і при першій же розмові про неї сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину".

За словами Трепака, він був вражений такою постановкою питання. "Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і достеменно не знаючи її обставин?" – додав колишній заступник.

Він відповів Венедіктовій, що підстав для оголошення підозри немає, а значить вона буде незаконною.

"Генпрокурор була вкрай незадоволена моєю позицією", – стверджує Трепак.

Після розмови із керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть цю справу, також було вирішено, що "підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає".

Після того генпрокурору направили рапорт із аргументацією щодо відсутністі підстав для повідомлення про підозру Стерненку.

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від всіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву про звільнення.

Також, 25 березня в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Венедіктової з мііністром МВС Арсеном Аваковим і головою Нацполіції Ігорем Клименком, на якій обговорювали стан досудового розслідування у справі Павла Шеремета.

Поруч зі справою Шеремета на нараді названо актуальною і резонансною справу активіста Стерненка, на якого було скоєно кілька замахів, і під час одного з яких загинув нападник.

Венедіктова заявила, що відставка Віктора Трепака - його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп Олександр Дубінський у Верховній Раді, коли розглядалося її призначення на посаду.