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 У всьому світі від COVID-19 померли 59 тисяч осіб, вилікувалися - 226 тисяч, кількість заражених - майже 1,1 млн

У всьому світі від COVID-19 померли 59 131 осіб, вилікувалися - 225 942. Всього від початку спалаху коронавірусу підтвердили 1 097 909 випадків зараження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє центр Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

У США підтвердили 276,9 тис. випадків зараження. В Італії та Іспанії виявили по 120 тис. хворих. У Німеччині діагностували понад 91 тис. заражень, в Китаї - 82,5 тис., у Франції - 65,2 тис., в Ірані - 53,1 тис., у Великій Британії - 38,6 тис., в Туреччині - 20,9 тис.

Найбільше жертв зареєстрували в Італії - 14,6 тисяч. За нею йде Іспанія, там 11,1 тис.смертей. Крім того, у Франції - 6,5 тис. смертей, у Великій Британії - 3,6 тис., в Ірані - 3,3 тис.

Лідером за кількістю людей, які одужали, залишається Китай - 76 760 осіб. Також близько 30 тисяч вилікувалися в Іспанії, 24,5 тис. в Німеччині, майже 20 тис. в Італії. В Ірані подолали хворобу близько 18 тис., у Франції - 14,1 тис., в США - 9,7 тис.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186744
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп предложил носить самодельные маски( из американских ответов Трампу)Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн - Цензор.НЕТ 8754
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В день от туберкулёза в мире умирает 4 400 человек... Где сопли-вопли визги и концлагеря для всех жителей страны?
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В Украине, от туберкулеза, 11 человек в день.
А разносчики ходят без ограничений.
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а тубдиспансеры ликвидируют за ненадобностью... Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн - Цензор.НЕТ 336
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Разносчики будут до тех пор, пока не создадут вакцину, если она к тому времени будет актуальна. И что нам, умирать от страха?
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Ольга Княжицкая Нет, надо закрыть тубдиспансеры, где больных вылечивали. И будем играть в рулетку.
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Интересный факт- за Африканские страны вобще молчек.Везет неграм.
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Ну,не то шо бы жары,а солнечных лучей,точнее ультрафиолетовых лучей.
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и они тоже. но вирусу плохо уже при +26. вне организма. а вот при минусах может сохраняться долго.
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Трамп предложил носить самодельные маски( из американских ответов Трампу)Во всем мире от COVID-19 умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч, число зараженных - почти 1,1 млн - Цензор.НЕТ 8754
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Забудьте Усика. У Украины и без него есть патриоты.


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Какое это имеет отношение к Украине ? В Украине число заболевших и умерших абсолютно минимально.
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A что именно нужно тестировать ? Умерших от воспаления и отказа лёгких - только их. Выяснится что вирус есть у нескольких десятков, максимум.
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За это же время в Китае естественной смертью (без коронавируса) умерли 4 000 000 человек
В мире - 15 000 000, из них от коронавируса 59 131.
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У меня также математическая формула получилась)) ещё бы одного и х..й сообразить что а троих
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Умерли 59 тыс. человек, вылечились - 226 тысяч.

Несложно посчитать, что смертность от коронавируса составляет на данный момент 20,7%. Т.е. каждый пятый из больницы отправляется в крематорий, а четыре пятых - домой.
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