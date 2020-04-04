 За кордоном від коронавірусу померли вже 5 наших громадян, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС у телеграмі.
Зазначається, що четверо українців одужали в Японії, по двоє громадян вилікувалися в Італії і Польщі, по одному в Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Німеччині.
Крім того, 166 українців отримують лікування за кордоном: 16 в Греції, по чотири в Німеччині, Польщі та Домініканській Республіці і троє в Австрії. Найбільша кількість наших громадян лікуються в Італії - 121 особа.
https://www.youtube.com/watch?v=ejlbCmRJMW4
Он говорит, что реально очень важно не выходить из дому без абсолютной потребности, не разносить и не подхватывать заразу.
Уэльский доктор наверху говорит, что на каждый аппарат надо 5 человек медперсонала для оптимального обслуживания пациента. Критическая проблема - в этом.
04-04-20 05:20
BBC
Вчені Оксфордського університету на підставі моделювання дійшли висновку, що реальна кількість заражених коронавірусом в Україні - 12 986 осіб. Про це повідомляється на сайті дослідників.
Оксфордське дослідження засноване на моделі "susceptibility-infected-recovered" ("сприйнятливі - інфіковані - одужали") на основі статистики випадків захворюваності і смерті у Великій Британії та Італії.
На думку дослідників, ця модель - найбільш правдоподібне припущення про поведінку вірусу.
Згідно з результатами моделювання, в Україні станом на 31 березня було інфіковано 12 986 осіб. Офіційно в Україні за станом на 31 березня було зареєстровано 618 хворих на COVID-19.https://nnovosti.info/news/bilshe_10_tisjach_vcheni_pokazali_realne_chislo_zarazhenih_koronavirusom_v_ukrajini-47897.html
А, Вілкул відмітився в Кривому розі. Гуманітарку видав лікарям з двох масок (хз яких тісних) та прострочених перчатках, котрі рвуться при одяганні.