 За кордоном від коронавірусу померли вже 5 наших громадян, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС у телеграмі.

Зазначається, що четверо українців одужали в Японії, по двоє громадян вилікувалися в Італії і Польщі, по одному в Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Німеччині.

Крім того, 166 українців отримують лікування за кордоном: 16 в Греції, по чотири в Німеччині, Польщі та Домініканській Республіці і троє в Австрії. Найбільша кількість наших громадян лікуються в Італії - 121 особа.

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