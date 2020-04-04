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 Суспільство, Здоров'я
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 За кордоном від коронавірусу померли вже 5 наших громадян, - МЗС

Станом на 20:00 3 квітня від коронавірусної інфекції за кордоном померли 5 громадян України, одужали - 11.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС у телеграмі.

Зазначається, що четверо українців одужали в Японії, по двоє громадян вилікувалися в Італії і Польщі, по одному в Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Німеччині.

Крім того, 166 українців отримують лікування за кордоном: 16 в Греції, по чотири в Німеччині, Польщі та Домініканській Республіці і троє в Австрії. Найбільша кількість наших громадян лікуються в Італії - 121 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всьому світі від COVID-19 померли 59 тисяч осіб, вилікувалися - 226 тисяч, кількість заражених - майже 1,1 млн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186742
 
 
 Топ коментарі
 
Критическая проблема в том, что 73% прикольщиков год назад... У страны была огромная фора. Но бездарная зелёная власть её просрала. Терь развлекается садистскими экспериментами над народом. Почему мне запретили одному гулять в лесу (который имеет статус лесопарка)? А потому, что зе-де-билам так удобнее. Это как для борьбы с преступностью расстрелять всю деревню, где убили человека. Потом, лет через 50, кое-кого оправдать. Вы никогда не думали об уже убитых этим дурантином?
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Всех жаль, царствие им небесное. Живые - берегите себя и близких! Банально, но так.
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на больше рыги сволоту не профинансировали
За рубежом от коронавируса умерли уже 5 наших граждан, - МИД - Цензор.НЕТ 6000
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Британский врач рассказывает о своих ощущениях во время болезни и о том, что в интенсивной терапии в основном 50-летние и моложе вплоть до 20, причем независимо от состояния их здоровья. Это отличается от расхожих представлений о ковиде.
https://www.youtube.com/watch?v=ejlbCmRJMW4

Он говорит, что реально очень важно не выходить из дому без абсолютной потребности, не разносить и не подхватывать заразу.
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А еще британские врачи говорят, что не так все и страшно, и что на работу ходить можно, можешь на правительственном сайте Британии посмотреть.
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Щоб не говорили, але ускладнення після інфікування короновірусом дуже важкі. Головне в тому, що не вистачає апаратів ШВЛ для підтримки всіх хворих, високий відсоток летальних випадків, відсутність вакцини та висока вартість лікування.
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fyi -
Уэльский доктор наверху говорит, что на каждый аппарат надо 5 человек медперсонала для оптимального обслуживания пациента. Критическая проблема - в этом.
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Критическая проблема в том, что 73% прикольщиков год назад... У страны была огромная фора. Но бездарная зелёная власть её просрала. Терь развлекается садистскими экспериментами над народом. Почему мне запретили одному гулять в лесу (который имеет статус лесопарка)? А потому, что зе-де-билам так удобнее. Это как для борьбы с преступностью расстрелять всю деревню, где убили человека. Потом, лет через 50, кое-кого оправдать. Вы никогда не думали об уже убитых этим дурантином?
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Откуда высокий процент ? Это про 2.7 % в Украине .
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Більше 10 тисяч: вчені показали реальне число заражених коронавірусом в Україні
04-04-20 05:20
BBC
Вчені Оксфордського університету на підставі моделювання дійшли висновку, що реальна кількість заражених коронавірусом в Україні - 12 986 осіб. Про це повідомляється на сайті дослідників.
Оксфордське дослідження засноване на моделі "susceptibility-infected-recovered" ("сприйнятливі - інфіковані - одужали") на основі статистики випадків захворюваності і смерті у Великій Британії та Італії.
На думку дослідників, ця модель - найбільш правдоподібне припущення про поведінку вірусу.
Згідно з результатами моделювання, в Україні станом на 31 березня було інфіковано 12 986 осіб. Офіційно в Україні за станом на 31 березня було зареєстровано 618 хворих на COVID-19.https://nnovosti.info/news/bilshe_10_tisjach_vcheni_pokazali_realne_chislo_zarazhenih_koronavirusom_v_ukrajini-47897.html
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Формула немецкого профессора даёт цифру того же порядка.
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Всех жаль, царствие им небесное. Живые - берегите себя и близких! Банально, но так.
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В Италии лечат по чудо-протоколу, который у нас продвигают?
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Не ведаю. Похоже там, как и везде... "Джентльмены, просьба не стрелять в пианиста, он играет как умеет" (с)
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Вы думаете, там какие-то особые люди (медики)?
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Препараты и оборудование - возможно. Люди же везде одинаковы.
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А саме прикре те, що ці допомогають своїми коштами, а дехто просто ПИЗ..ть гроші з бюджету, та фондів, що б нажитись на тому. І це в тей час, коли реально загроза нависла над усіми...
А, Вілкул відмітився в Кривому розі. Гуманітарку видав лікарям з двох масок (хз яких тісних) та прострочених перчатках, котрі рвуться при одяганні.
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За рубежом умерли 5 а в Украине уже 27, надо срочно ехать за рубеж, там шансов выжить больше.
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