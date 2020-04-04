 До "антиКоломойського" законопроєкту про банки вже внесли 5 тисяч поправок, - Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
Відповідаючи на питання, коли очікувати прийняття законопроєкту в цілому, Арахамія зазначив: "Зараз важко визначитися, тому що сьогодні було подано 5 тисяч поправок. У "землі" (законопроєкт про відкриття ринку землі), для порівняння, було 4018 - і це зайняло понад місяць розгляду. І це ще не кінець, тому що є термін до кінця тижня, коли депутати і фракції можуть подавати ще правки. Тобто я не відкидаю варіант, коли буде 10 тисяч правок в цей законопроєкт".
За словами Арахамії, є три сценарії розвитку ситуації.
"Перший - це домовлятися з авторами поправок, щоб вони їх відкликали. Я думаю, це малоймовірний сценарій, тому що це групи опору так звані. Другий сценарій - виносити в Раду тільки таблицю, яка прийнята комітетом і не розглядати поправки в залі (є така регламентна норма, стаття 119, як юристи зараз говорять). І третя стратегія - 3, 4, 5, 10 ночей сидіти і редагування проходити в такому режимі, як ми робили щодо землі", - зазначив депутат.
Він підтвердив, що на його колег намагаються впливати, щоб вони не голосували в другому читанні "банківський" законопроєкт.
"Звичайно, намагаються впливати - і впливають. Це наша реальність. Це не тільки фракція "Слуга народу", це все фракції без винятку. Йде активний вплив - когось залякують, кого заплутують, кого намагаються купити. З цим треба жити, але я впевнений, що у нас є достатньо ресурсів, щоб подолати ці проблеми", - підкреслив Арахамія.
Але частково ворюги праві, кредит що нам дадуть частину розкрадуть а частину піде на оплату попередніх боргів, це шлях в нікуди, тому потрібно рватись не за новим кредитом а за реструктуризацією і борговими канікулами, вже був прецендент декілька років тому, ми успішно пройшли попередню реструктуризацію при Порошенко, тим більше що МВФ піде зараз на поступки, щоб Україна не стала детонатором для інших країн з боргової ями...
Закон должен быть однозначен ,,виновный или не виновный,, а всякие там пункты,подпункты,параграфы и приложения это просто лазейки чтобы уйти от наказания.