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 До "антиКоломойського" законопроєкту про банки вже внесли 5 тисяч поправок, - Арахамія

До другого читання в законопроєкт щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності вже внесені 5000 поправок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на питання, коли очікувати прийняття законопроєкту в цілому, Арахамія зазначив: "Зараз важко визначитися, тому що сьогодні було подано 5 тисяч поправок. У "землі" (законопроєкт про відкриття ринку землі), для порівняння, було 4018 - і це зайняло понад місяць розгляду. І це ще не кінець, тому що є термін до кінця тижня, коли депутати і фракції можуть подавати ще правки. Тобто я не відкидаю варіант, коли буде 10 тисяч правок в цей законопроєкт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може зібратися на позачергове засідання 8-9 квітня, - Арахамія

За словами Арахамії, є три сценарії розвитку ситуації.

"Перший - це домовлятися з авторами поправок, щоб вони їх відкликали. Я думаю, це малоймовірний сценарій, тому що це групи опору так звані. Другий сценарій - виносити в Раду тільки таблицю, яка прийнята комітетом і не розглядати поправки в залі (є така регламентна норма, стаття 119, як юристи зараз говорять). І третя стратегія - 3, 4, 5, 10 ночей сидіти і редагування проходити в такому режимі, як ми робили щодо землі", - зазначив депутат.

Він підтвердив, що на його колег намагаються впливати, щоб вони не голосували в другому читанні "банківський" законопроєкт.

"Звичайно, намагаються впливати - і впливають. Це наша реальність. Це не тільки фракція "Слуга народу", це все фракції без винятку. Йде активний вплив - когось залякують, кого заплутують, кого намагаються купити. З цим треба жити, але я впевнений, що у нас є достатньо ресурсів, щоб подолати ці проблеми", - підкреслив Арахамія.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186741
 
 
 Топ коментарі
 
Внесла поправки ботоксная старуха йуля?
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Покатайте бабу Жульку и Бойка с Мертвечуком в мусорном баке пару раз вокруг Киева. И вопрос решится за один день
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йуля+ж*опо блок+рабы урода объединились против антиколомойского закона и закона о земле..
Совпадение - такая тесная дружба?)) или всё как прежде - "Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие и стрелять в сторону расеской армии!"(с)йуля-2014
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Под ногтем у коломоя танцевать да веселиться трудновато??
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а чого ж ви,собаки,відразу його в цілому не голосували,в той же день?голоса були...значить так ви його хотіли приймати
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Фамилии всех депутатов ,кто вносил поправки обнародовать .Народ должен знать кто продался Коломойскому .
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Зажисть...и бьюткивщина в полном составе...вот и все херои...
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Не потрібно ніяких правок, закон був внесений в раду з порушенням процедури, це повід потім його оскаржити в конституційному суді після отримання кредиту, тому він так швидко пройшов перше читання...
Але частково ворюги праві, кредит що нам дадуть частину розкрадуть а частину піде на оплату попередніх боргів, це шлях в нікуди, тому потрібно рватись не за новим кредитом а за реструктуризацією і борговими канікулами, вже був прецендент декілька років тому, ми успішно пройшли попередню реструктуризацію при Порошенко, тим більше що МВФ піде зараз на поступки, щоб Україна не стала детонатором для інших країн з боргової ями...
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Одним словом пока недопоправляются что закон будет возможность обойти он принят не будет,тем более что подавляющее большенство поправщиков и понятия не имеют в юриспруденции.
Закон должен быть однозначен ,,виновный или не виновный,, а всякие там пункты,подпункты,параграфы и приложения это просто лазейки чтобы уйти от наказания.
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Ну скажіть хіба не вороги України ,роблять все що б олігарх шахрай замість в'язниці отримав банк з якого вивів напередодні націоналізації 5,5 мільярда доларів ,а Україну спроможні довести до дефолту заради олігарха ,ну і звичайно північного сусіда .
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