 Це можна порівняти з траншем МВФ, - член Наглядової ради Приватбанку Сульжик про новий позов банку проти Коломойського. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
Він зазначив: "До останнього моменту юристи вирішували, казати чи ні. Приватбанк подав новий позов до юрисдикції Кіпру проти колишніх власників Приватбанку - панів Коломойського і Боголюбова на суму 5,5 млрд доларів. Це як раз порівняно з усім траншем МВФ. Цей позов пов'язаний з сумнівними тразакціями, які були проведені в Приватбанку в період 2013-2016 років. І цього разу вони не єдині. Тому що в судах про які ми говорили - в Лондоні, США ми судимося тільки з колишніми власниками, зараз них приєднається один з колишніх членів правління. Також дві компанії на Кіпрі - PrimeCap Limited і DuxtonLimited, які також належать також панам Коломойському, і вони пов'язані з власниками цих компаній. І, я хочу сказати, що вже зараз державний Приват веде чотири найбільших розгляди в судах Англії, Америки, Ізраїлю, зараз Кіпру".
Відповідаючи на питання "чому на Кіпрі?", Сульжик заявив: "Ми вважаємо, що сумнівні операції відбувалися там. Це був висновок грошей з банку.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Приватбанк подав новий позов на $5,5 млрд на Кіпрі проти ексвласників Боголюбова, Коломойського.
Коломойский выбрал журавль в небе.
Коломойша этого журавля создал, потом нарид за того жужуравля голоснув..
все!!! кто не спрятался... оказалась вся страна((((((((((((((((((((((
Это реальность, а не тупой сериал для зебилов
Коломойский ? 5 лярдов ?
это типа одна проблема ? разве за это бабло не судятся уже давно ?
он в мешках вывез, или как ?
по моему имя Коломойского просто используется всяким жульём,
к слову, зеленский взобрался на трон с молчаливого согласия
ИВК, но он всегда дистанцировался от вовы,
лохи так и не поняли, что ЮВТ и есть проблема олигархов,
которую они решили с помощью квартального деятеля ...
Если ты играешь по правилам - ты в выигрыше. Если начинаешь быковать - ты условно "Венесуэла". Выбор прост. В свое время этот выбор сделали Япония, ФРГ, Южная Корея и далее по списку. Есть другой фронт. Это страны изгои по типу засрашки, вышеупомянутой Венесуэлы, Кубы, Северной Кореи и т.п. Ты на чьей стороне?
тo теперъ еще и пoлнoе гавнoo
Либо денег нет, либо Беня поделится и всё замнется.
Блд!, Звідкіля ви лізете? Вчіть мову!