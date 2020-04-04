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 Політика України
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Все про:Кіпр (51) Коломойський (826) Сульжик (12)

 Це можна порівняти з траншем МВФ, - член Наглядової ради Приватбанку Сульжик про новий позов банку проти Коломойського. ВIДЕО

Незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Роман Сульжик розповів про новий позов банку проти колишніх його власників - Коломойського і Боголюбова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив: "До останнього моменту юристи вирішували, казати чи ні. Приватбанк подав новий позов до юрисдикції Кіпру проти колишніх власників Приватбанку - панів Коломойського і Боголюбова на суму 5,5 млрд доларів. Це як раз порівняно з усім траншем МВФ. Цей позов пов'язаний з сумнівними тразакціями, які були проведені в Приватбанку в період  2013-2016 років. І цього разу вони не єдині. Тому що в судах про які ми говорили - в Лондоні, США ми судимося тільки з колишніми власниками, зараз них приєднається один з колишніх членів правління. Також дві компанії на Кіпрі - PrimeCap Limited і DuxtonLimited, які також належать також панам Коломойському, і вони пов'язані з власниками цих компаній. І, я хочу сказати, що вже зараз державний Приват веде чотири найбільших розгляди в судах Англії, Америки, Ізраїлю, зараз Кіпру".

Відповідаючи на питання "чому на Кіпрі?", Сульжик заявив: "Ми вважаємо, що сумнівні операції відбувалися там. Це був висновок грошей з банку.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Приватбанк подав новий позов на $5,5 млрд на Кіпрі проти ексвласників Боголюбова, Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186739
 
 
 Топ коментарі
 
Тимошонка очень старалась его защитить
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Походу Беню принялись затаптывать в грязь. Здесь нужно или Беню брать под арест или он начнет срать на Украину и сильно.
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Походу Беню принялись затаптывать в грязь. Здесь нужно или Беню брать под арест или он начнет срать на Украину и сильно.
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А не надо было Бене с Боголюбкой на наварованные гроши по 200- а иная инфа 500 тысяч евро покупать Гражданство Кипра... каждому...
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Коломойский доигрался, если за него возьмется США никакие ему Израили не помогут.
Коломойский выбрал журавль в небе.
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Він вибрав Зеленського з надією все відіграти і ще більше грабанути. А отримав із Зелі як з козла молока.
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кстати, здесь один комментатор из Израиля убедительно развеял миф, что Израиль своих не выдаёт.
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Первично Беня получил гражданство Украины... Гражданство Израиля он купил позже... Если Израилю будет выгодно, он этим обязательно воспользуется - передаст его в США, как "гражданина Украины"... На хрена им "мараться" об мошенника международного масштаба, "подсирающего" США?
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Коломойский выбрал журавль в небе.(с)
Коломойша этого журавля создал, потом нарид за того жужуравля голоснув..
все!!! кто не спрятался... оказалась вся страна((((((((((((((((((((((
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Именно по этой причине "журавль" лично уговорил таки нардепов проголосовать антиколомойский закон...
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у моники-клована начало жутко подгорать: даже до этого тупого клоуна дошло - в реальности без кредита МВФ - его подвесят (и совсем не за пейсы) через месяц-два на ближайшем столбе..
Это реальность, а не тупой сериал для зебилов Это сравнимо с траншем МВФ, - член Набсовета Приватбанка Сульжик о новом иске банка против Коломойского - Цензор.НЕТ 2261
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Если приходится выбирать между "жить без денег Коломойского" и "быть повешенным на каштане Крещатика, в случае дефолта", то выбор ясен...
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Израиль давно официально дал понять США что как только Коломойский приземлится в Израиле он будет арестован и выдан в экстрадицию в США... более года назад Украина стояла на пороге страшных провокаций и жертв.... это к счастью на тот момент -но не для Украины впоследствии ЗЕ получать абсолютное преймущество над Порошенко, а если бы был вопрос 50 к 50% то боюсь было бы куда страшнее.... Беня мог тикать из Израиля в Украину только... к ЗЕ..... а если бы что то срывалось.... не исключаю по стране акции устрашения и запугиваний... что имеем сегодня по факту экономику обкорнали за 3 месяца из профицита гривен получили дырку с миллиарды под сотку... угроза дефолта угроза забрать даже не Приват а из бюджета 5 млрд компенссаций типа мы воровали и нас от корыта Порошенко барыга отттянул за хвосты.. теперь платите нам за импотенцию мозга... Это сравнимо с траншем МВФ, - член Набсовета Приватбанка Сульжик о новом иске банка против Коломойского - Цензор.НЕТ 8689
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Совсем змею загнали и зажали - теперь будет плеваться ядом во все стороны пока не издохнет обессилив.
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Приємна новина. А рік тому, не чекаючи другого туру бєня рвонув з Ізраїлю в Україну, повен рішучості, відчував що бога за бороду вхопив. Тоді в аеропорту до нього вистроїлась черга чолобитних за державними посадами. А пройшов рік і у бєні під ногами земля ходором ходить, а у його маріонетки влада з рук упливає.
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Скоро в ПриватБанк поступит звонок из ОП и начнутся движухи по смене менеджмента.
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похоже лохам очередную порцию лапши на уши повесили
Коломойский ? 5 лярдов ?
это типа одна проблема ? разве за это бабло не судятся уже давно ?
он в мешках вывез, или как ?
по моему имя Коломойского просто используется всяким жульём,
к слову, зеленский взобрался на трон с молчаливого согласия
ИВК, но он всегда дистанцировался от вовы,
лохи так и не поняли, что ЮВТ и есть проблема олигархов,
которую они решили с помощью квартального деятеля ...
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100%. Главная задача всех олигархов была не допустить ее во второй тур, что им и удалось. Там пэдра думал, что справится с клоуном, а беня как раз на голобородька делал ставку, вовремя подогнав вторую часть сериала. Беня, кстати, и победил. А вот сейчас разворачивается следующее действие.
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При чём тут Беня? Истина проста - победителю достается ВСЁ
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Зеленський словами персонажу Голобородька "послати в жопу МВФ" насправді розвів самого Коломойського як ЛОХА,бо в реальності МВФ давно замовляє музику в Україні,під яку змушений танцювати як олігархат,так і лохторат.Тому однозначно виграє від цього МВФ.
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Сынок, мир намного сложнее, и в то же время проще чем ты себе рисуешь.
Если ты играешь по правилам - ты в выигрыше. Если начинаешь быковать - ты условно "Венесуэла". Выбор прост. В свое время этот выбор сделали Япония, ФРГ, Южная Корея и далее по списку. Есть другой фронт. Это страны изгои по типу засрашки, вышеупомянутой Венесуэлы, Кубы, Северной Кореи и т.п. Ты на чьей стороне?
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Kamate Kaora, Вы хорошо и все верно пояснили. Думаю, даже охлосу ясно, но, несмотря на ясность, он, охлос, будет тупо спамить или быковать.
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Проблема Коломойского в отсутствии персональной легитимации где-либо в мире, даже в Израиле нет гарантий. Единственный шанс - это российская империя. Но там право надо заслужить у main puppeteer (главного кукловода), что он сейчас и делает. Думаю, что он и сам понимает тщедушность попыток, которые он творит в Украине, но у него нет выбора как играть свою роль local puppeteer. Беда в том, что Зе этого не понимает какую роль ему отвели в этом puppet-show и считает себя "владычицей морскою" https://www.youtube.com/watch?v=4AzQvKzu0Bc , марионеточно шаг за шагом пытаясь выполнить требования кукловодов и коррумпированного окружения.
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Нехорошо так обращаться со "спасителем Украины". Когда все украинские СМИ и патриоты начали расписывать какой Беня герой, Порошенко почувствовал угрозу своей власти со стороны Коломойского. И ничего лучше не придумал, как отобрать у него все используя гангстерские методы, и СМИ чтобы очернить его. А Беня обиделся на всю Украину.
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Чесно кажучи,гівно а не банк став,цей приват.
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если ранъше Приват был хамским как и Беня ,
тo теперъ еще и пoлнoе гавнoo
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"А что скажєт адін + адін - так любімий всємі прідуркамі телеанал ?". Ця мразота бєня не тільки всю Україну обікрала , воно вже давно на три довічних нап..діло . Його тільки за 1+1 придушити мало . Якщо дійсно , хоча б в відношенні цієї оху..шої істоти , відбудеться правосуддя - це буде хоча б якась перемога . Це ж треба - якесь кримінальне хамло вирішило покерувати цілою країною .
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Если у каломойши забрать миллиарды, которые он украл у вкладчиков ПриватБанка, то можно и не одалживать деньги у мвф.
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Это как 200 млрд.$ Януковича.
Либо денег нет, либо Беня поделится и всё замнется.
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Что зеленский скажет по поводу? Там ведь и его фамилия всплывет. Деньги выводились через его конторы в том числе.Думаю, он будет против. Но процесс пошел. Документы контор арестованы. Там довольно крутая цепочка, которая связывает Кипр, Лондон, Делавэр. Ну шо, зебилье. Как оно бороться с коррупцией с помощью отмывания денег?
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У тексті - "Це був висновок грошей з банку."
Блд!, Звідкіля ви лізете? Вчіть мову!
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