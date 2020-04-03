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 МОЗ 4 квітня опублікує рекомендації щодо правил похорону померлих від коронавірусу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України в суботу, 4 квітня, на своєму сайті дасть роз'яснення правил поховання померлих від коронавірусної інфекції.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час робочої поїздки в Тернопільську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Завтра ми оприлюднимо алгоритм щодо процесу - від моменту летального результату до самого поховання. Він базуватиметься на рекомендаціях ВООЗ, які були оприлюднені на цьому тижні. Це все буде завтра на сайті МОЗ України", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, під час робочої поїздки в Тернопільську область головний державний санітарний лікар, зокрема, зустрівся з членами штабу боротьби з коронавирусом, відвідав Козівську райлікарню, поспілкувався з працівниками інфекційного відділення та медиками Центру швидкої допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головний санлікар Ляшко прибув на Тернопільщину, щоб дізнатися оцінку ситуації від тих, хто на передовій боротьби з коронавірусом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186736
 
 
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"единственный способ развеяться во время короновируса, это крематорий"
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Природа:
- Люди ауууу, ви не могли б знизити кількість вихлопних газів, поменше їздити й літати, не випускати зайвих забруднювачів в повітря та воду? Я не справляюся!
Людство:
- Ми тебе не чуємо.
Природа, розізлившись:
- Тоді -ВІДчуєте, - ось вам коронавірус ... який "прочистить" вам не лише вуха, але й ваші мізки...
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Как с ним бороться никого не имеет, а вот как правильно хоронить целые правила готовят! Видать на ямах, гробах и т.д. заработок больше.
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