 МОЗ 4 квітня опублікує рекомендації щодо правил похорону померлих від коронавірусу, - Ляшко

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час робочої поїздки в Тернопільську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Завтра ми оприлюднимо алгоритм щодо процесу - від моменту летального результату до самого поховання. Він базуватиметься на рекомендаціях ВООЗ, які були оприлюднені на цьому тижні. Це все буде завтра на сайті МОЗ України", - зазначив Ляшко.
Як повідомлялося, під час робочої поїздки в Тернопільську область головний державний санітарний лікар, зокрема, зустрівся з членами штабу боротьби з коронавирусом, відвідав Козівську райлікарню, поспілкувався з працівниками інфекційного відділення та медиками Центру швидкої допомоги.
- Люди ауууу, ви не могли б знизити кількість вихлопних газів, поменше їздити й літати, не випускати зайвих забруднювачів в повітря та воду? Я не справляюся!
Людство:
- Ми тебе не чуємо.
Природа, розізлившись:
- Тоді -ВІДчуєте, - ось вам коронавірус ... який "прочистить" вам не лише вуха, але й ваші мізки...