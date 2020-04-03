 У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила глава партії Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна сьогодні грубо маніпулювати словом дефолт. У нас немає такого вибору: або дефолт, або здали країну. Власність, землю, судову систему, суверенітет. Немає такого вибору", - підкреслила Тимошенко.

На її думку потрібно вибрати іншу модель роботи з державним боргом.

"На цей рік у нас борг 11 млрд дол., взяти хочуть 8 млрд. Це означає, що можна навіть на зараховувати ці гроші в бюджет і відразу повертати тим же структурам, які нас і кредитують. Це хибний шлях, ставити або дефолт, або здачу всіх інтересів держави, включно з землею", - заявила лідер "Батьківщини".

Правильна стратегія, зазначила Тимошенко, це переговори з кредиторами України про оптимізацію і реструктуризацію боргу, а також про 3-річні кредитні канікули.

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