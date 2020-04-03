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 Політика України, Економіка
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Все про:держборг (51) дефолт (46) МВФ (739) Тимошенко (4480)

 У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко

Партія "Батьківщина" виступає проти дефолту, але вважає хибним підхід чинної влади до вирішення проблем із державним боргом.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила глава партії Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна сьогодні грубо маніпулювати словом дефолт. У нас немає такого вибору: або дефолт, або здали країну. Власність, землю, судову систему, суверенітет. Немає такого вибору", - підкреслила Тимошенко.

На її думку потрібно вибрати іншу модель роботи з державним боргом.

"На цей рік у нас борг 11 млрд дол., взяти хочуть 8 млрд. Це означає, що можна навіть на зараховувати ці гроші в бюджет і відразу повертати тим же структурам, які нас і кредитують. Це хибний шлях, ставити або дефолт, або здачу всіх інтересів держави, включно з землею", - заявила лідер "Батьківщини".

Правильна стратегія, зазначила Тимошенко, це переговори з кредиторами України про оптимізацію і реструктуризацію боргу, а також про 3-річні кредитні канікули.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186735
 
   
 Топ коментарі
 
Йуля, а нагадай но нам скільки ти взяла боргу? Тут ти, мабуть, рекордсменка.))
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юлька в свій час боргів набралась-як сучка бліх. популістична тварина.
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8 млрд ЭТО НЕОЧЕМ они не решат проблему, нам больше отдавать в этом году.

Мы благодаря этим требованиям остаёмся без страны, а из состояния преддефолта не выходим.

Не слушались БЫ, как Грузия и др СТРАНЫ, уже б давно начали вылезать из ямы.

А ТАК ЭТОТ ЗАКОН О ЗАХВАТЕ ЗЕМЛИ, В ВОЙНУ И ЭПИДЕМИЮ.

И МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВ, ЭТО ГОС ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Низкокачесивенные продукты по высоким ценам.

Уже, как закрыли рынки, а увидим ли мы продукты или история как с масками будет если в мире будет засуха или по другой причине продовольственный кризис.
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напоминаю..
Юля, эта та самая путинская крыса, которая хотела ликвидировать прибыльный "Нафтогаз", а через год "Нафтогаз" получил с Газпрома долг 3 млрд баксов..
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А сколько ,эта кучка великих спецов,благодаря нанятым за наши деньги европейским юристам,облагодействовала своих мам и жен, получила зарплат и премий,а также,содранные с населения миллиарды за повышенные платежки на отопление,разогнать эту прокладку давно пора.
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тот случай, когда говоришь "старая проститутка" и все знают, кто это
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Чем заканчивается приватизация в олигархической Украине все знают по ваучерам - народ остался без штанов. То же будет и с Землей.
Рынок Земли можно вводить только после того, как повесят Коломойского, а не при его команде при власти.
После 31-го марта, слово Иуда стало иметь еще один синоним - Петр Порошенко.
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Вообще то слуги Коломойского - всякие там дубинские и кунилицкие, голосовали против земельного закона. Заподозрить бабушку Беню , что он не хочет дефолта Украине я - не могу. так что - Иуда тут как раз таки Тимошенко, которая хочет на чужом горбу в рай въехать
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10 **********,что лайкнули своему брату(или сестре) Славику Житомирскому сто пудов "симпатики" Мертветчука и его партии "Опп-а за жопу".
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Старая шмара тупо лупит за бенциона. Фу, ее даже слушать, не то чтобы даже вникать в ее старческий пердеж
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Kogda ona byla vo vlasti nicego ********* dlia gosudarstva vet imela takoj sans,a teper drugix ucit sto nado delat.
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Фабрики, заводы уже получили рабочие, теперь пришло время получить землю пахарям.
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Земля сільсьгосподарського призначення розпайована більше 20 років тому. Заходь в земельний кадастр і побачиш кадастрові номера на земельні ділянки, за кожною ділянкою стоїть конкретний власник, який має сертифікат на право власності. А це вже право власника, що йому робити, продавати свою землю чи залишити дітям і внукам у спадщину.
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Очко свое дашь,Витя-Вталина,а не зуб..Давалка хренова.
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Виталина,ти,главное,подмахивай в такт жопоблоку..
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Римскую Империю погубил рынок Земли. Пока воины воевали, их землю купили местные патриции-олигархи.
А зачем воину защищать землю какого то Коломойского, Ахметова или Порошенка?
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Ради медицинского интереса.
Мамка Портнова хоть раз в своей никчёмной политической карьере сказала правду? Может хотя-бы случайно там когда-нибудь вырвалось?
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У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9193

Весна пришла
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тебе уже ваучер дали..на две волжанки? У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1263..так и земли дадут...даже в аренду мне атошнику не хватило по мету жительства...су*и конченные, теперь еще и скупить всю распаеванную хотят... У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2208...
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не , не дали, сказали что я предатель и не смог в одиночку отстоять Луганск ., --- допрос вели гавнюки сбу. теперь бомжую и не на что не имею право.
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Ну Пардон., с голыми руками не получилось удержать......, сбу нас слило. У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4814
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.Достали уже своими лякалками , иноземцы мол - заберут , отберут , скупят и увезут и тд. Никто её никуда не увезёт , земля останется там где и была . И работать на ней будут украинцы , и налоги будут платиться в украинский бюджет .!! Люляха вот продала Криворожсталь индусам , и шо ,, её вывезли в Индию . ? Или может на заводе работают одни индусы , а украинцев выгнали ,, так нет же вроде ?! Или может налоги Миттал платит не в украинский бюджет , тоже нет .?? В украинский таки . Табачки - Филлипс Моррис тоже самое ,, и другие . То чего с землёй должно быть по другому ? У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2221 .
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Обычные пугалки для тупого и дремучего быдла...
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Зачем иноземцы..свои же бандюки. Точно по аналогии с заводами и фабриками после ваучерной приватизации в 90х. Кому они сейчас принадлежат после того как люмпену ваучеры раздали? Ну вот так же быдлорат и с землёй взуют. Эта афёра с землёй это ваучерная приватизация 2.0
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При Гройсмане такого не было! Сегодня впервые за год увидел сие физианомию на 112. Говорил "наша команда" каждые две минуты....Вот будет номер, если Петро снова президентом станет скоро...и посадит Зе...у Петро рука не дрогнет. Умора со смеха будет.
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Но все равно, это был бы самый прикольный вариант. Вы только представьте!
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Ложись спать и представь,как ты жаришь Наоми Кемпбелл,бесплатно..И будет тебе счастье,пока жена рядом не всхрапнет..
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Кто будет сажать-то?Есть-ли в обществе лидер, моральный авторитет которого не "пострадал" в результате первичного накопления капитала.
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фот скотиняка ..... рвет своё дупло за землю
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Баба Юля как всегда пытается оседлать темы, которые возбуждают ее лохторат..
Вот надоела.. тут и без нее хватает в политике популистов и фриков по самое небалуйся.. уходи баба юля, уходи..
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Вона на цьому живе, враховуючи її вік іншого не вміє. А її електорат теж такого віку, от і говорить з ними однією мовою.
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эта **** кинула моего дядьку на несколько миллионов долларов
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Всегда в ключевые моменты истории Украины Тимошенко становилась НЕ на сторону Украины.
Я бы её расстрелял.
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ну да, а ахметов всегда на стороне, правда ?
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Это какие моменты? Это не тогда ли когда в начале 2000-х Украина была в шаге от дефола, а залая баба-Юля все разрулила? Или когда Украину не хотели принимать в НАТО, чтоб не обострять с путлером? Когда нам открытым текстом сказали, что нам без ПДЧ дверь открыта, и повторили буквально в этом году совсем открытым текстом - "... ПДЧ вам не нужен, а нужно сделать домашнюю работу и вы в НАТО..." Или может когда подписала формульный договор по газу, когда до этого все было на полит договоренностях и коррупции. Впервые появился международный арбитраж. А до этого через Украину перепродавали газ, а бабки делили между путлером и нашими. В результате коррупция у нас и без шансов на реформы и независимость. Или тогда когда вместе со всеми (кроме Турчинова) выступала против военного решнения по Крыму? Когда Украина вообще не была готова к военному конфликту, а путлер готовился 20 лет, как и до него. Зашибись вариант - загнать самое боеспособное в Крым где победить заведомо не можем и открыть дорогу до Львова... И поинтересуйтесь что она тогда делала на РНБО Умные и сильные позвали ее неформально возглавить правительство в самый сложный для страны момент (уже доступны воспоминания участников), и ни разу от нее никто слова не услышал о том, что она сделала для страны в каждый момент времени. Тьфу! Че я вот это все рассказываю... Все равно как об стенку горох..
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Абинеюльки, скоріше б слуги розібрали вас на органи щоб не чути вашого гавкотиння.
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Половина долгов от шлюхи юли мда стыдно
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не надо, объяви суммы рефинанса 2008 , 2014
и расскажи, куда ушли деньги выданные не без участия пети,
мы бы и сегодня имели тоже, но не выгодно с курсом,
выгодно просто цены лохам повышать
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Тимошенко говорит всё правильно, но ахметов запряг зеленского и нас вместе с ним
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Старая ***** знает, что в Украине живет совковое бидло, вот и ******. Во всем мире земля товар, даже в Китае, а тут как в северной корее. Вся земля давно в оренде олигархов, которие платят за нее копейки, поскольку земля ничего не стоит. Уйла отрабативает их заказ, набивая себе рейтинг.
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Тюлька Мошонкина уже по привычке жжот...
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О! Все боты одновременно закидывают бабу Юлю говнами Не любят ее Как черт ладана боятся
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зеленский торгующий должностями с подачи ярмака не раздражает троллей ....
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Правильная стратегия, отметила Тимошенко, это переговоры с кредиторами Украины об оптимизации и реструктуризации долга, а также о 3-летних кредитных каникулах.
Стратегия возможная, но только для независимой страны, которая может поставить вопрос: или реструктуризации долга, тогда получите часть денег или ничего не получите. А Украина сейчас имеет права дойной коровы....
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поросенковцы и голобородьки, свынярчуки и крадуцкие - слились в экстазе против юльки))
тимошенко - боец))
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Тимошенко это упущеный шанс
Порошенко это ставленник олигархов
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поросенко слуга олигархов, как и зеленский..
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Порошенко не нужно быть слугой олигарха потому что он сам олигарх.
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поросенко продолжает служить, потому что он - жадный клептоман, никак не нажрется...
земельку - он под кого подписал вместе с бутылочным клоуном?
в любом случае, он себя за 5 лет проявил, больше ему народ не поверит..
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Таки да. Ведь он даже у слепых их участок с Домом культуры отжал, потому что это соседи с его землями были. И это противозаконно. А слепые своими руками там все убирали, украшали, Стыда у него нет!
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Ещё одна говорящая голова олигарха Коломойского.
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А что, мнение сотен районных громад роли не играет, Зачем в пандемию продавать землю? В Прибалтике продали и не советуют этого делать. Купили , к примеру, землю немецкие кампании. Посеяли свое зерно, привезли своих рабочих и увезли свой урожай. А Украина без продовольствия, без зерна и и налоги они заплатят в Германию. а не в Украину. То есть мы - с носом и без земли. А разве мы туземцы, что у нас за бусы - за пару лярдов - нашу землю скупят, Что мы скажеи нашим детям и внукам, что они останутся без земли на своей Родине.
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Тимошенко - самый успешный премьер Украины. На её реформах, хоть их сильно поломали и не дали завершить, экономика росла до прихода кварталовцев. На сегодняшний день ни у кого другого из политиков нет такой конкретной и обоснованой стратегии развития страны как у Тимошенко. И, что немаловажно, она конкретно указывает что и как нужно сделать, и она умеет это делать. Все остальные хором пытаются её обгадить, а сами не могут предложить ничего кроме пустых обещаний и популизма. При Тимошенко рост ВВП достиг 13%, чем мог похвастаться только Китай на пике своего экономического роста.
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