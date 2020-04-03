 У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила глава партії Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можна сьогодні грубо маніпулювати словом дефолт. У нас немає такого вибору: або дефолт, або здали країну. Власність, землю, судову систему, суверенітет. Немає такого вибору", - підкреслила Тимошенко.
На її думку потрібно вибрати іншу модель роботи з державним боргом.
"На цей рік у нас борг 11 млрд дол., взяти хочуть 8 млрд. Це означає, що можна навіть на зараховувати ці гроші в бюджет і відразу повертати тим же структурам, які нас і кредитують. Це хибний шлях, ставити або дефолт, або здачу всіх інтересів держави, включно з землею", - заявила лідер "Батьківщини".
Правильна стратегія, зазначила Тимошенко, це переговори з кредиторами України про оптимізацію і реструктуризацію боргу, а також про 3-річні кредитні канікули.
Мы благодаря этим требованиям остаёмся без страны, а из состояния преддефолта не выходим.
Не слушались БЫ, как Грузия и др СТРАНЫ, уже б давно начали вылезать из ямы.
А ТАК ЭТОТ ЗАКОН О ЗАХВАТЕ ЗЕМЛИ, В ВОЙНУ И ЭПИДЕМИЮ.
И МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВ, ЭТО ГОС ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Низкокачесивенные продукты по высоким ценам.
Уже, как закрыли рынки, а увидим ли мы продукты или история как с масками будет если в мире будет засуха или по другой причине продовольственный кризис.
Юля, эта та самая путинская крыса, которая хотела ликвидировать прибыльный "Нафтогаз", а через год "Нафтогаз" получил с Газпрома долг 3 млрд баксов..
Рынок Земли можно вводить только после того, как повесят Коломойского, а не при его команде при власти.
После 31-го марта, слово Иуда стало иметь еще один синоним - Петр Порошенко.
Позорное решение по ломбардам продавил Разумков, имеющий бизнес в этой сфере - источник
А зачем воину защищать землю какого то Коломойского, Ахметова или Порошенка?
Мамка Портнова хоть раз в своей никчёмной политической карьере сказала правду? Может хотя-бы случайно там когда-нибудь вырвалось?
Весна пришла
Вот надоела.. тут и без нее хватает в политике популистов и фриков по самое небалуйся.. уходи баба юля, уходи..
Я бы её расстрелял.
и расскажи, куда ушли деньги выданные не без участия пети,
мы бы и сегодня имели тоже, но не выгодно с курсом,
выгодно просто цены лохам повышать
Стратегия возможная, но только для независимой страны, которая может поставить вопрос: или реструктуризации долга, тогда получите часть денег или ничего не получите. А Украина сейчас имеет права дойной коровы....
тимошенко - боец))
Порошенко это ставленник олигархов
земельку - он под кого подписал вместе с бутылочным клоуном?
в любом случае, он себя за 5 лет проявил, больше ему народ не поверит..