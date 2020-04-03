 За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в п'ятницю управління цивільної оборони країни.
Крім того, за добу виявлено 4585 нових випадків зараження.
Таким чином, кількість діагностованих заражень у країні сягнула 119 827, зафіксовано 14 681 смертей. Кількість смертей пацієнтів із коронавірусом у країні визнано рекордним.
Як зазначають західні ЗМІ, щоденний приріст нових випадків упродовж цього тижня варіювався в діапазоні від 4050 до 4782. Ймовірно, епідемія коронавірусу COVID-19 в Італії досягла піку, і надалі поширення вірусу піде на спад.
Найбільша кількість смертей за добу - 919 - було зафіксовано 27 березня.
Теперь подсчитаем смертность от коронавируса (или, как меня поправляют, летальность). Выздоровели 19388 чел. Умерли 14681 чел. За 100% принимаем всех, кто уже переболел и либо выздоровел, либо умер, т.е. всех, чья судьба уже разрешилась: 19388+14681=34069 чел. Тогда несложно подсчитать , что смертность (летальность) от корнавируса в Италии составляет на данный момент 43,1%. Поскольку процесс выздоровления намного медленнее, чем смерть, то со временем показатель смертности (летальности) немного уменьшается, но несильно. Неделю назад смертность (летальность) от коронавируса в Италии составляла 44,4%. Сейчас она снизилась до 43,1%. Не сильно. Это не идет ни в какое сравнение с гриппом. Если 60% заболевших отправляется из больницы домой, а 40% - в крематорий, то это кошмар.
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