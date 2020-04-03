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 За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом

В Італії в п'ятницю зафіксували ще 766 випадків смерті пацієнтів із коронавірусом нового типу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в п'ятницю управління цивільної оборони країни.

Крім того, за добу виявлено 4585 нових випадків зараження.

Таким чином, кількість діагностованих заражень у країні сягнула 119 827, зафіксовано 14 681 смертей. Кількість смертей пацієнтів із коронавірусом у країні визнано рекордним.

Як зазначають західні ЗМІ, щоденний приріст нових випадків упродовж цього тижня варіювався в діапазоні від 4050 до 4782. Ймовірно, епідемія коронавірусу COVID-19 в Італії досягла піку, і надалі поширення вірусу піде на спад.

Найбільша кількість смертей за добу - 919 - було зафіксовано 27 березня.

Читайте також: COVID-19: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень - 117,7 тис., 932 людини померли за добу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186734
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапе, хвилюйся не за США,а за свою рашку-засрашку.
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Неплохо бы ещё подсчитать, сколько и чего (и кого) они угробили своим концлагерным карантином. За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5090
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Действительно, получается, что китайцы скрывают масштабы "пандемии".
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Кацапе, хвилюйся не за США,а за свою рашку-засрашку.
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Тебе, дружище, как бы намекают, что Италия уже не актуальна, что центр вируса перемещается в США, где умирают пока (!) в 1.5 раза больше, чем в Италии. Но это еще не вечер. Я предсказываю в США 10.000 смертей в день через 3 недели. Трамп действительно упустил ситуацию, а мог воспользоваться уроком Италии.
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Неплохо бы ещё подсчитать, сколько и чего (и кого) они угробили своим концлагерным карантином. За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5090
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Действительно, получается, что китайцы скрывают масштабы "пандемии".
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дураки не осознают что они дураки - так что успокойся
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Сначала не поняла, зачем их жмут со всех сторон.
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Мляяя, о них бы не подумала, об итальянцах - легко. Боже- Боже...
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А писали, что в Италии все пошло на спад.... Какой же это спад?

Теперь подсчитаем смертность от коронавируса (или, как меня поправляют, летальность). Выздоровели 19388 чел. Умерли 14681 чел. За 100% принимаем всех, кто уже переболел и либо выздоровел, либо умер, т.е. всех, чья судьба уже разрешилась: 19388+14681=34069 чел. Тогда несложно подсчитать , что смертность (летальность) от корнавируса в Италии составляет на данный момент 43,1%. Поскольку процесс выздоровления намного медленнее, чем смерть, то со временем показатель смертности (летальности) немного уменьшается, но несильно. Неделю назад смертность (летальность) от коронавируса в Италии составляла 44,4%. Сейчас она снизилась до 43,1%. Не сильно. Это не идет ни в какое сравнение с гриппом. Если 60% заболевших отправляется из больницы домой, а 40% - в крематорий, то это кошмар.
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это как вы насчитали 43%? зараженный почти 120 тысяч. активных 85 тысяч.. остальные либо выздоровели либо померли.. откуда такая цифра 43 % За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом - Цензор.НЕТ 7889
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