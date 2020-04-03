 Випробування ракети "Нептун" відбулися успішно - ціль було уражено з дистанції 75 км, але на дальшу розробку ракети держава не виділяє грошей, - Бутусов

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначив: "2 квітня українські інженери та конструктори домоглися видатного досягнення! Вперше в нашій історії здійснено пуск протикорабельної ракети "Нептун" розробки КБ "Луч" із включенням активної радіолокаційної головки самонаведення розробки компанії "Радіонікс" і вперше "Нептун" виявив і уразив ціль на випробувальному морському полігоні!
Пуск ракети було здійснено з дистанції 75 кілометрів.
"Нептун" було оснащено інертною бойовою частиною, це перша демонстрація роботи всіх систем керування і наведення.
Над палубою ліхтера у відкритому морі була натягнута сітка для фіксації влучання, і ракета зайшла точно в ціль. На фотографії місце влучання ми обвели маркером.
Відео польоту ТУТ
Бутусов продовжив: "Видатний успіх колективу багатьох підприємств, на чолі з нашим інженерним генієм Олегом Петровичем Коростельовим.
Ну а тепер про не радісне. Ці випробування проведено за програмою і з фінансуванням 2019-го року.
У 2020-му році на проєкти розробки ракет "Нептун" і "Вільха-М" виробництва КБ "Луч" держава на даний момент не виділила ні копійки.
Більш того, досі керівництво КБ "Луч" не ознайомлене з держоборонзамовленням 2020-го року і не знає, що чекає пріоритетні ракетні програми.
Хоча у керівництва КБ "Луч" вища форма допуску, але чиновники як і раніше не знайомлять інженерів зі своїми планами, відсутня найелементарніша взаємодія і комунікація.
Керівництво підприємства занепокоєне, що немає підтвердження фінансування по "Нептуну" і "Вільха-М". У квітні завершується поставка першої серійної партії ракет "Вільха" у Збройні сили, в цій виробничій програмі понад 20 підприємств "Укроборонпрому" і Міністерства економіки.
Підприємствам треба будувати подальші виробничі плани, скільки можна чекати від чиновників передачі держоборонзамовлення підприємствам?"
"У 2018-му і 2019-му роках ракетна галузь працювала успішно, тому що Держоборонзамовлення узгоджувався з підприємствами на етапі підготовки, передавалося наприкінці лютого вже без несподіванок у тексті, і в березні вже перераховувалося фінансування. Скільки можна продовжувати дитячі ігри з держоборонзамовленням, скільки можна ховати документ і тасувати цифри? Скільки можна так тупити?
Якщо зірвете виконання ракетної програми - громадськість знатиме імена всіх причетних.
А поки пишаємося нашими успіхами. І чекаємо, що вони продовжуватимуться", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.
п.с. А почему спрашиваешь? Сомневаешься, тварь?
на кой ляд тратить деньги на ракеты...? мы врага билетами на "квартал" закидаем...
Ну назвался груздём, полезай в кузов- расстрелять главного вредителя Бутусова!
стреляли "Нептуном" с расстояния более 100 км до цели, а ГСН (головка самонаведения) засекла(т.е. нашла, увидела) "цель" в море на дистанции 75 км до цели..
так же можно заметить, что ракета нанесла удар на высоте примерно 4-5 м от уровня ватерлинии..
Политкорректность не позволяет назвать только одну фамилию?
"В 2018-м и 2019-м годах ракетная отрасль работала успешно,
ТОМУ ЩО ПРЕЗИДЕНТОМ БУВ ПОРОШЕНКО, а ракетною програмою опікувався ТУРЧИНОВ.
Так що, ТУПІТЬ не треба було 21.04.2019.
Путин же добрый, он войны не хочет.
Жаль.
75км, а чего так мало? вроде ж на 300 должна лететь..
5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский
который работает на ярмака и его брата, подтягивая
всякий сброд типа сивох
зеленский кидала
тут живое бабло