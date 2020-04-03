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Все про:випробування (196) ракети (545) Бутусов Юрій (1310)

 Випробування ракети "Нептун" відбулися успішно - ціль було уражено з дистанції 75 км, але на дальшу розробку ракети держава не виділяє грошей, - Бутусов

2 квітня вперше в історії України нова протикорабельна ракета "Нептун" виявила ціль з дистанції 75 кілометрів.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "2 квітня українські інженери та конструктори домоглися видатного досягнення! Вперше в нашій історії здійснено пуск протикорабельної ракети "Нептун" розробки КБ "Луч" із включенням активної радіолокаційної головки самонаведення розробки компанії "Радіонікс" і вперше "Нептун" виявив і уразив ціль на випробувальному морському полігоні!

Пуск ракети було здійснено з дистанції 75 кілометрів.

"Нептун" було оснащено інертною бойовою частиною, це перша демонстрація роботи всіх систем керування і наведення.

Над палубою ліхтера у відкритому морі була натягнута сітка для фіксації влучання, і ракета зайшла точно в ціль. На фотографії місце влучання ми обвели маркером.

Випробування ракети Нептун відбулися успішно - ціль було уражено з дистанції 75 км, але на дальшу розробку ракети держава не виділяє грошей, - Бутусов 01
Випробування ракети Нептун відбулися успішно - ціль було уражено з дистанції 75 км, але на дальшу розробку ракети держава не виділяє грошей, - Бутусов 02

Відео польоту ТУТ

Бутусов продовжив: "Видатний успіх колективу багатьох підприємств, на чолі з нашим інженерним генієм Олегом Петровичем Коростельовим.

Ну а тепер про не радісне. Ці випробування проведено за програмою і з фінансуванням 2019-го року.

У 2020-му році на проєкти розробки ракет "Нептун" і "Вільха-М" виробництва КБ "Луч" держава на даний момент не виділила ні копійки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випробування протикорабельної ракети "Нептун" провели в Одеській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більш того, досі керівництво КБ "Луч" не ознайомлене з держоборонзамовленням 2020-го року і не знає, що чекає пріоритетні ракетні програми.

Хоча у керівництва КБ "Луч" вища форма допуску, але чиновники як і раніше не знайомлять інженерів зі своїми планами, відсутня найелементарніша взаємодія і комунікація.

Керівництво підприємства занепокоєне, що немає підтвердження фінансування по "Нептуну" і "Вільха-М". У квітні завершується поставка першої серійної партії ракет "Вільха" у Збройні сили, в цій виробничій програмі понад 20 підприємств "Укроборонпрому" і Міністерства економіки.

Підприємствам треба будувати подальші виробничі плани, скільки можна чекати від чиновників передачі держоборонзамовлення підприємствам?"

"У 2018-му і 2019-му роках ракетна галузь працювала успішно, тому що Держоборонзамовлення узгоджувався з підприємствами на етапі підготовки, передавалося наприкінці лютого вже без несподіванок у тексті, і в березні вже перераховувалося фінансування. Скільки можна продовжувати дитячі ігри з держоборонзамовленням, скільки можна ховати документ і тасувати цифри? Скільки можна так тупити?

Якщо зірвете виконання ракетної програми - громадськість знатиме імена всіх причетних.

А поки пишаємося нашими успіхами. І чекаємо, що вони продовжуватимуться", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186733
 
 
 Топ коментарі
 
Зєлєбобіки тупо крадуть наші гроші!
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И во всех своих бедах винят Пороха!
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Ну свою тупість якось потрібно оправдувати зєбілью.
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Ну свою тупість якось потрібно оправдувати зєбілью.
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Вільха-М це фейковий проект, який нічого нового РСЗВ Смерч не додає, тому там припинення фінансування абсолютно зрозуміле, потрібно переносити напрацювання Вільхи на менші по вазі та розмірам реактивні снаряди Градів 122мм, щоб рулі могли їх відхиляти на суттєві відстані від балістичної траєкторії. А по Нептуну теж немає розуміння що далі робити, ракета поки що примітивна, вона шукає ціль тільки по радіоканалу і тому в разі роботи засобів РЕБ ворога ракета в ціль не влучить! Потрібна більш складна ГСН з тепловізійним, інфрачервоним та телевізійним каналом наведення! Знову виділяти мільярди на Нептун це купляти кота в мішку! Досі навіть не розробили нормальної *************** запалювальної боєголовки для Нептуна, зробили тільки тупу осколково-фугансу БЧ, яка не дає жодних результатів у разі влучання. Ну буде вибух, ну щось там знесе в надбудові, але це не запалить катер чи корабель, а саме пожежі вбивають кораблі і тому імпортні протикорабельні ракети Отоман роблять ставку саме на розкидання ************** по кораблю в момент вибуху і подальший вибух ************** який спричиняє масштабну пожежу яка і добиває корабель! А ми в цьому плані розробки ******** БЧ навіть не рухаємось, тупо запускаємо болванки, цілуємось та обнімаємось на камеру.
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Рулі від ПТРК, розробки КБ Луч не можуть відхилити важкий (800кг) та величезний (8м) реактивний снаряд Вільхи-М більше ніж на 1,5км від балістичної траєкторії. А у разі пакетного залпу некерованими реактивними снарядами РСЗВ Смерч, все живе в радіусі 1,5км і так гине і без дорогих керованих реактивних снарядів Вільха! Тому ніякого сенсу модернізовувати реактивні снаряди Смерча просто не було і влада порошенка обрала найбільш безглузду тему в яку вгатила більше 6 млрд грн і отримала нульовий результат - бойові можливості РСЗВ калібру 300мм не змінились! Тепер єдина можливість врятувати витрачені гроші, це перенести цю технологію на снаряди РЗСУ Град 122мм які рулями від ПТРК можна відхилити на значну відстань від балістичної траєкторії і тим збільшити бойові можливості існуючої бойової системи 122мм.
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ИКСПЕРД! Ты уже всех задолбал! В спам.
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До речі Вільха не керується рулями від ПТРК.корегування на початковому етапі відбувається твердопаливними малогабаритними двигунами, які розміщені в передній частині ракети, в районі ГСП, видно як вони спрацьовують.На кінцевому етапі керування здійсн. за допомогою аеродинамічних рулів, і скоріше всього це решіткові рулі.Відхилення на максимальній дальності 7м. Вчи МЧ.
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Тут і експертом не потрібно бути щоб зрозуміти що Вільха-М це просто викинуті на вітер кошти!
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Створення корегованого реактивного снаряду мало привести до зменшення кількості ракет в пусковій установці до 1-2 снарядів, зменшення довжини реактивного снаряду для зміни шасі пускової установки на звичайну військову вантажівку яку неможливо відрізнити з повітря від звичайних тентованих вантажівок в військовій колоні. Цього не відбулось, отже РСЗВ Вільха-М будуть помічені з повітря і знищені ще до того як доїдуть до вогневих позицій!
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Надо осла оманского отправить на гастроли, пусть по пиано постучит, денег заработает на финансирование. Все равно он больше ничего не умеет.
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Пустая трата денег. Русня не приплывёт к нам на кораблях, отвечаю.
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І натівці тупі як валянки. Ваша авторитетна думка дуже важлива.))
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А если приплывет, то застрелишься перед камерой?
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Сепуку сделаю А если не приплывёт - Вы. Забиваемся? Какой срок устанавливаем?
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Нет-нет, это ВЫ тут доказываете, что ПКР не нужны, вот и готовьтесь отвечать за свои слова. Остальные прибрежные страны наверное дураки, раз комплектуют свои ВС ракетами такого типа, а Украине, имеющей под боком агрессивного соседа - не нужны.
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Запомни, Крым - Украина.
п.с. А почему спрашиваешь? Сомневаешься, тварь?
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Если на территории Украины стоят кацапские корабли, и как минимум часть их приплыла из России, то Олег Петренко грозился мощно сэппукнуть...
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Можешь уже делать. Они уже давно пришли. По морю. В Украину.
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Я бы тебе ответил, но мне в лом отвечать русне. А русня всегда русня, даже давно живущая в Америке, даже ненавидящая свою родину - все-равно русня. Гудбай, Мурза!
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Не нужно считать свои сливы, рюский, устанешь
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дак "главнокомандующего" уже мир наступил...правда-в голове...
на кой ляд тратить деньги на ракеты...? мы врага билетами на "квартал" закидаем... Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2340
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...бобиков на рытье окопов, срочно притом!... Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1633
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ЗЕнубам та відвертим колаборантам ракети не порібні! Їх цікавлять лайки за відосікі . Испытания ракеты "Нептун" прошли успешно - цель была поражена с дистанции 75 км, но на дальнейшую разработку ракеты государство не выделяет денег, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1480
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Это немного по-другому называется. Гос.измена, а не "запороли".
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всі програми які дратують москву нова влада успішно поховає.
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Ну а че???? Мы ж за мир.... Какие ракеты?! Будем согласительные советы согласовывать с рФ
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надо вапще от всех ракет отказаться-как раньше от ядерных...
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Було б дивним чекати від ублюдків чогось іншого.
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Главный вопрос-зачем дыру в сетке обвели маркером аж два раза да и ещё так криво?
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Даже лихтер потопить жалко. Всё же металлолом
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"А пока гордимся нашими успехами. И ждем, что они будут продолжаться", - резюмировал главред"

Ну назвался груздём, полезай в кузов- расстрелять главного вредителя Бутусова!
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Правильно,а то доработают и она ещё до кацапов долетит не дай бог в жопу кому попадёт.Путин накажет...
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Государство хотело бы выделить деньги, это ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ не выделяет деньги, ЕРМАК не выделяет, ШМЫГАЛЬ не выделяет и другие русские подонки.
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Наївний Бутусов вірив що буде якось інакше?! ТА й при будь-якому розкладі все спишуть на "коронавірус" і лохторат проковтне і повірить у це.
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Более вероятный сценарий - попередныки виноватые. У них даже в проваленной подготовке к эпидемии виноваты предшественники.
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мне кажется, что господин Бутусов немного ошибся..
стреляли "Нептуном" с расстояния более 100 км до цели, а ГСН (головка самонаведения) засекла(т.е. нашла, увидела) "цель" в море на дистанции 75 км до цели..
так же можно заметить, что ракета нанесла удар на высоте примерно 4-5 м от уровня ватерлинии..
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Зебилы похерят все, что создавалось при Порошенко. Это одно из условий капитуляции, подписанной в Омане.
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Зеленые точно похерят проект. Ведь имея на боевом дежурстве такие ракеты, Украина может обнулить весь черноморский флот России. А этого ни России, не их"слугам" не нужно, опасно.
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"Если сорвете выполнение ракетной программы - общественность будет знать имена всех причастных."

Политкорректность не позволяет назвать только одну фамилию?
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Яка політкоректность.Причетні до зриву ракетної програми наступні **********: Зеленец, дерьмак,шнирь
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"В 2018-м и 2019-м годах ракетная отрасль работала успешно, потому что Гособоронзаказ согласовывался с предприятиями на этапе подготовки, передавался в конце февраля уже без неожиданностей в тексте, и в марте уже перечислялось финансирование. Сколько можно продолжать детские игры с Гособоронзаказом, сколько можно прятать документ и тасовать цифры? Сколько можно так тупить?Источник: https://censor.net.ua/n3186733

"В 2018-м и 2019-м годах ракетная отрасль работала успешно,
ТОМУ ЩО ПРЕЗИДЕНТОМ БУВ ПОРОШЕНКО, а ракетною програмою опікувався ТУРЧИНОВ.

Так що, ТУПІТЬ не треба було 21.04.2019.
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У Осла задание от кремлёвского старца уничтожить украинскую ракетную программу. Тишком нишком. Что оно и делает. Очень последовательно и бесповоротно. И будет делать до своего отъезда на ростовские гастроли
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Наслєдія грабьожа баріг...нічьо зєбєнін прідьоть парядак навідьоть
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Тут хоть бы наш верховный миротворец на патроны деньги давал не то что на ракеты
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"Надо просто перестать стрелять"... А ещё лучше - чтобы и не из чего и не чем было стрелять.
Путин же добрый, он войны не хочет.
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Зеленскому ракетный щит Родины не нужен, а Ермак, вообще, откровенно работает на Россию, не забывая при этом обогащаться за счет коррупции.
Жаль.
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Хорошо, но плохо... В самое ближайшее время будет совсем не до ракет. К сожалению. И это плохо. Путлер может активизироваться...
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Если не дают денег на дальнейшие разработки - значит, бесперспективна.
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Откуда ты такой вумный выполз? Сиди кацапсина на бутылке и не рыпайся.
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Ракета размером с Томагавк, тока тот на 2000км летает. Тебе объяснить разницу между 2000 и 75?
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Как это ен выделили? вроде бы ж выделили, даже больше чем в том году...
75км, а чего так мало? вроде ж на 300 должна лететь..
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"Дуракам неоконченную работу не показывают".
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ракета сетку порвала? Её что хотели поймать и второй раз запустить?
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Читать не пробовали? Или вы только по картинкам спец?
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Порошенко конечно умнее тупого отморозка зеленского,
который работает на ярмака и его брата, подтягивая
всякий сброд типа сивох
зеленский кидала
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зеленский наварился на продаже масок, ему не до ракет,
тут живое бабло
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