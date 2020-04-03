 Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває у лікарні

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Найєм зазначив: "Сьогодні у нас сумна новина. У працівника одного з наших підприємств виявили COVID19. Випадок зареєстровано не на виробництві, співробітник перебував вдома, у відпусці. Наразі він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, і на жаль, перебуває у стабільно важкому стані.

Концерн запропонував родині нашого колеги будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням та подальшою реабілітацією. Керівництво Концерну перебуває у постійному контакті з родиною хворого. Ми висловлюємо подяку лікарям, які борються за життя нашого співробітника.

Захворілий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував. Уповноважені органи встановили коло робітників підприємства, які могли контактувати з хворим. Усі вони перебувають вдома на обсервації.

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На самому підприємстві проведено протиепідеміологічні заходи, приміщення, де два тижні тому працював хворий, дезінфікували та законсервовували на 14 днів.

Захворілий - літній токар, востаннє був на роботі 20 березня, з того часу перебував вдома у зв'язку із тим, що підприємство на час національного карантину перейшло у частковий режим роботи. Перебуваючи вдома відчув погіршення стану, викликав швидку та був госпіталізований в інфекційне відділення однієї зі столичних лікарень.

Це - перший і наразі єдиний випадок захворювання працівника державного оборонного підприємства зі складу "Укроборонпром".

Щодня ми докладаємо неймовірних зусиль, щоб захистити наших працівників. Від початку національного карантину більша частина оборонних підприємств Концерну перейшли у простій на - частковий режим роботи, та майже на 65% зменшили кількість щоденно працюючих робітників. У самому Концерні та компаніях-спецекспортерах дистанційно працюють 80% працівників.

На всіх підприємствах три тижні поспіль здійснюється щоденний моніторинг температури тіла працівників та відвідувачів, закрито їдальні та кафетерії, обмежено доступ сторонніх осіб, скасовано всі закордонні відрядження, введено режим фінансової економії".