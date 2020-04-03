 Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває у лікарні

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Найєм зазначив: "Сьогодні у нас сумна новина. У працівника одного з наших підприємств виявили COVID19. Випадок зареєстровано не на виробництві, співробітник перебував вдома, у відпусці. Наразі він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, і на жаль, перебуває у стабільно важкому стані.
Концерн запропонував родині нашого колеги будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням та подальшою реабілітацією. Керівництво Концерну перебуває у постійному контакті з родиною хворого. Ми висловлюємо подяку лікарям, які борються за життя нашого співробітника.
Захворілий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував. Уповноважені органи встановили коло робітників підприємства, які могли контактувати з хворим. Усі вони перебувають вдома на обсервації.
На самому підприємстві проведено протиепідеміологічні заходи, приміщення, де два тижні тому працював хворий, дезінфікували та законсервовували на 14 днів.
Захворілий - літній токар, востаннє був на роботі 20 березня, з того часу перебував вдома у зв'язку із тим, що підприємство на час національного карантину перейшло у частковий режим роботи. Перебуваючи вдома відчув погіршення стану, викликав швидку та був госпіталізований в інфекційне відділення однієї зі столичних лікарень.
Це - перший і наразі єдиний випадок захворювання працівника державного оборонного підприємства зі складу "Укроборонпром".
Щодня ми докладаємо неймовірних зусиль, щоб захистити наших працівників. Від початку національного карантину більша частина оборонних підприємств Концерну перейшли у простій на - частковий режим роботи, та майже на 65% зменшили кількість щоденно працюючих робітників. У самому Концерні та компаніях-спецекспортерах дистанційно працюють 80% працівників.
На всіх підприємствах три тижні поспіль здійснюється щоденний моніторинг температури тіла працівників та відвідувачів, закрито їдальні та кафетерії, обмежено доступ сторонніх осіб, скасовано всі закордонні відрядження, введено режим фінансової економії".
.... последний раз был на работе 20 марта
пля... там считать не умеют? УЖЕ прошло 14 дней - смысла дезинфицировать - никакого. За это время там могло заразится половина УкрОборонПрома.. вот их проверить - 100% нужно, а не мыть помещения 14 дней СПУСТЯ..
-Ну куда ты лезешь мелочь пузатая, ти что не видишь какие там все задастые-мордастые?
- Я, наем! ответил Мустафа.
Как можно видеть фраер свое слово сдержал...
Интересно, а где же он заразился? В отпуск ездил в Европу? Или уже в Украине.....
Скорейшего выздоровления дядьке.