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 Події, Здоров'я
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 Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває у лікарні

Заступник генерального директора державного підприємства "Укроборонпром" Мустафа Найєм оприлюднив інформацію, що один зі співробітників підприємства, що входить до Концерну захворів на коронавірус і перебуває у стабільно важкому стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Найєм зазначив: "Сьогодні у нас сумна новина. У працівника одного з наших підприємств виявили COVID19. Випадок зареєстровано не на виробництві, співробітник перебував вдома, у відпусці. Наразі він проходить лікування в одній зі столичних лікарень, і на жаль, перебуває у стабільно важкому стані.

Концерн запропонував родині нашого колеги будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням та подальшою реабілітацією. Керівництво Концерну перебуває у постійному контакті з родиною хворого. Ми висловлюємо подяку лікарям, які борються за життя нашого співробітника.

Захворілий працював окремо від колективу і майже ні з ким не контактував. Уповноважені органи встановили коло робітників підприємства, які могли контактувати з хворим. Усі вони перебувають вдома на обсервації.

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На самому підприємстві проведено протиепідеміологічні заходи, приміщення, де два тижні тому працював хворий, дезінфікували та законсервовували на 14 днів.

Захворілий - літній токар, востаннє був на роботі 20 березня, з того часу перебував вдома у зв'язку із тим, що підприємство на час національного карантину перейшло у частковий режим роботи. Перебуваючи вдома відчув погіршення стану, викликав швидку та був госпіталізований в інфекційне відділення однієї зі столичних лікарень.

Це - перший і наразі єдиний випадок захворювання працівника державного оборонного підприємства зі складу "Укроборонпром".

Щодня ми докладаємо неймовірних зусиль, щоб захистити наших працівників. Від початку національного карантину більша частина оборонних підприємств Концерну перейшли у простій на - частковий режим роботи, та майже на 65% зменшили кількість щоденно працюючих робітників. У самому Концерні та компаніях-спецекспортерах дистанційно працюють 80% працівників.

На всіх підприємствах три тижні поспіль здійснюється щоденний моніторинг температури тіла працівників та відвідувачів, закрито їдальні та кафетерії, обмежено доступ сторонніх осіб, скасовано всі закордонні відрядження, введено режим фінансової економії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186732
 
 
 Топ коментарі
 
а если не сотрудник укроборонпрома? иди нах? найем, ты там без году неделя и как везде рыбка-прилипала. иди нах. и лещенко с собой возьми.
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п.с. помещения, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервовировалти на 14 дней.
.... последний раз был на работе 20 марта

пля... там считать не умеют? УЖЕ прошло 14 дней - смысла дезинфицировать - никакого. За это время там могло заразится половина УкрОборонПрома.. вот их проверить - 100% нужно, а не мыть помещения 14 дней СПУСТЯ..
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судя по "любую помощь" - то явно лещенко...
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п.с. помещения, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервовировалти на 14 дней.
.... последний раз был на работе 20 марта

пля... там считать не умеют? УЖЕ прошло 14 дней - смысла дезинфицировать - никакого. За это время там могло заразится половина УкрОборонПрома.. вот их проверить - 100% нужно, а не мыть помещения 14 дней СПУСТЯ..
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Льова чи Сірожа? Кажуть Льова хапнув корону і весь рос.бомонд перецілував, включаючи контактерів плєшивого.
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девочке сироже заткнули рот укрзализницей, а пуштуну укроборонпромом. Так что это какой-то другой тип.
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Це-ж треба таке хайло мати, щоб в нього могли влізти ціла "Укрзалізниця" чи навіть "Укроборонпром"... Ото мінет пацани зробить можуть!..
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а если не сотрудник укроборонпрома? иди нах? найем, ты там без году неделя и как везде рыбка-прилипала. иди нах. и лещенко с собой возьми.
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могли бы и не спрашивать, сейчас любая помощь персоналу и больнице нужна, если, конечно, это государственная, в этих больницах - нет ничего, ни нормальных палат, ни оборудования, ни лекарств)) пусть помогают, если государство не может..
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Помещение?! На две недели?............. Вы идиоты.
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Найем... Здесь поем, там поем.. Пронырливый Али--Баба. Это ж надо: журналист -Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває в лікарні. Концерн запропонував будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням - Найєм - Цензор.НЕТ 2966заместитель генерального директора государственного предприятия "Укроборонпром". Представляю, какая там от него польза. Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває в лікарні. Концерн запропонував будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням - Найєм - Цензор.НЕТ 5340
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ни юридического, ни экономического, ни военного образования... ну-ну...
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ошибка автора или правда, что наем -зам. генерального директора УОП стал уже?..пропустил я что то....тогда мы далеко зашли уже с такими "спецами-управленцами" в таких стратегически важных фирмах, как УОП зайдем далеко...жесть! Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває в лікарні. Концерн запропонував будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням - Найєм - Цензор.НЕТ 5046 ...а заболевшему -поправиться...
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Когда Наем собирался в депутаты, его отговаривали:
-Ну куда ты лезешь мелочь пузатая, ти что не видишь какие там все задастые-мордастые?
- Я, наем! ответил Мустафа.
Как можно видеть фраер свое слово сдержал...
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Ну да, ну да. А теперь расскажите нам о том, что "всем надо работать", "изолировать только больных" и "забыть про карантин".

Интересно, а где же он заразился? В отпуск ездил в Европу? Или уже в Украине..... Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває в лікарні. Концерн запропонував будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням - Найєм - Цензор.НЕТ 3132
Скорейшего выздоровления дядьке. Співробітник "Укроборонпрому" захворів на коронавірус і у важкому стані перебуває в лікарні. Концерн запропонував будь-яку допомогу, пов'язану з лікуванням - Найєм - Цензор.НЕТ 8113
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Где зараазился? "Руководство" "Укроборонпрома" по Италиях-Испаниях покуршавелилось, вот и заразило...
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