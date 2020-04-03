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 Політика України
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Все про:податкова (263) ПДВ (114) митниця (699) Уманський (19) Верланов Сергій (56)

 5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський

Колишній міністр фінансів Уманський уточнив, що державний бюджет щомісяця втрачає близько 10 млн млрд гривень, і пояснив, звідки бере ці цифри.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"5 млрд грн на місяць"- це лише по ПДВ. Раз. Сума в різні місяці різна - це округлена середня за періодами. Наведено для розуміння обсягу проблеми. Два. Щоб "оптимізувати" такий обсяг ПДВ, необхідний обсяг самих операцій "в оптимізації" в рази більше. І це - "відхід" від оподаткування по прибутку 2-3 млрд грн. Три. "Ігри" з податковим боргом (його "надування", оспорювання, списання...) - ще близько 2-3 на місяць. Чотири", - написав Уманський.

Ексміністр стверджує, що контрабанда на митниці або частково замкнута на ці схеми, або є операції в готівці, порахувати обсяги яких без доступу до баз неможливо.

"І це і є поки єдине уточнення - йдеться про близько 10 млрд грн на місяць усереднено втрат доходів держбюджету", - стверджує Уманський.

Раніше стало відомо, що Уманський перед відходом з Мінфіну ініціював звільнення Нефьодова і Верланова. І ексглава Мінфіну переконаний, що єдина причина його звільнення - "ось ці подання (на звільнення глав фіскальної та митної служб. - Ред.) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні".

5 млрд грн на місяць - це втрати тільки по ПДВ, загалом бюджет втрачає на місяць близько 10 млрд грн, - Уманський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186730
 
   
 Топ коментарі
 
Судя по цифрам, Овощ со своим Сашей "Стоматологом" и Ко -- просто дети малые.
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Карантин убьет по ходу раньше чем вирус. как минимум экономику. а вирус после карантина никуда не денется.. его может убить только вакцина которую еще не скоро создадут. так что скоро все будет бамбасс 5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 1338
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Якби я був такий розумний вчора, як моя жінка сьогодні
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Как классно у зеленых барыг все посыпалось! Ни разу не воры, правда зебильчики?
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Судя по цифрам, Овощ со своим Сашей "Стоматологом" и Ко -- просто дети малые.
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Да они и вороватые были но не настолько, совесть хоть какая то была у них
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Совесть? Нет, но мозгов точно было больше, чтобы красть не так тупо.
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Судя по цифрам - Овощ был лучше Порошенка.
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Точно? Бери микроскоп и ищи где. Найдешь -- расскажешь

5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 1551
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Ти знов постиш цю фігню? 2006-2007 роки прем"єром був Зек єнакуєвський.
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В карманах украинцев - вот где. А чтобы квакать про госдолг - приводи также графу внешнего долга, а не только валового, тогда и посмотрим какие долги и за счет чего отдавал твой любимый петрусь.
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Скоріш за все, зараз реалізуються ті схеми, які ні при Овочі, ні при Пороху не могли бути реалізовані тому, що вони були задумані не в тому "регіональному клані". А зараз, при повноті державної влади ляльок, ляльководи вирішили "розкручувати все на повну"... Ось і маємо те, що є... Їм треба "відбити" і вибори, і втрати при клятих "папєрєдніках", і витрати на цю боротьбу, і ще й прибуток собі до кишені покласти... Може я і помиляюсь, але, як на мене, дуже на те схоже.
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Их уже пачки, скоро штабелями складывать будет свои "скелеты в шкафу".
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А от знаєте, може і добре, що Зе став президентом. Може нам треба опуститися до повного дна, щоб почати підніматися нагору?
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Нет. Запретить голосовать совковым дебилам с зомбоящиком вместо мозгов.
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нєт. після такого не пІднімаються, то опускатися більше НЕ МОЖНА.
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Коли всі зебіли вийдуть на демонстрації з плакатами "Я трахав козу", "Я трахав казла" і "казьол мене трахав" - тоді й почнеться підйом. А до того - марні сподівання.
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Я тоже как бы считаю, что всё, что ни делается - всё к лучшему.
Но только полет в пропасть слишком долго затянулся.
10 месяцев - это уже перебор!
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Це ще Кравчук казав що ми вже досягли дна і починаємо підніматися вгору.
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Карантин убьет по ходу раньше чем вирус. как минимум экономику. а вирус после карантина никуда не денется.. его может убить только вакцина которую еще не скоро создадут. так что скоро все будет бамбасс 5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 1338
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Экономику почти убила зеленая пошесть еще в конце 2019 года. Карантин - контрольный выстрел.
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Так Комаровський не брехав коли казав що вакцина буде через рік-півтора?
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А за что харчеваться будут братья Ермака и Зеленский, а отбыть ещё деньги надо ставленникам на эти должности
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Свиня біля корита чавкає а як за задні ноги відтягнути то квічить а її місце займає інша чавкаюча.
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Все к лучшему, все к лучшему - поверь.

Никто не обходился без потерь.


Все к лучшему - поверь и не грусти.

Быть может с завтрашнего дня тебе начнет везти,

Да, да и снова с НДС тебе начнет везти.

(из песни)


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Самое веселое из всего этого - они уже даже не стесняются, не прикрываются какими-либо объяснениями. Плюют на законы, мораль, плюют на украинский народ! Власть (если её можно так назвать) пошла в разнос - никто им не указ.
Доколе?
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Зато Зебил перед Новым годом легко подарил Пуйлу кучу денег.
5 млрд грн в месяц - это потери только по НДС, всего бюджет теряет в месяц около 10 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 3055
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Вовочку ждет судьба Ющенка, посадить не смогут, возможно, но проклинать будут. СЛАБОЕ ЗВЕНО.
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"Борьба" Зеленского с коррупцией слишком дорого обходится государству.
О том, что коррупция побеждает на всех фронтах, я даже и не говорю.
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В принципе всё просто. Кто сделал Зеленского президентом? Кто массово одурачил народ Украины? Точно - не Зеленский. Так вот, Зеленского сделали президентом совсем не для того, чтобы реформировать Украину и осчастливить её народ. Нет, совсем наоборот.
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Как ни крути пистец. Идти небратьям то же не прокатит. Еврики и Америка сами в шоке. Вернулись заробитчане. Самый плохой сценарий в истории планеты Украина. Даже мыслей нет, как разрулить.
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