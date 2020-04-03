 СБУ простежить, щоб лікарні "не прикрашали" ситуацію з коронавірусом, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Співробітники СБУ мають допомогти у вирішенні проблеми: на жаль, не всі керівники медичних установ подають достовірну інформацію щодо забезпечення і прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці - гірша", - сказав він.
Президент поставив завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах. До контролю залучать СБУ.
По рассказу древнегреческого историка Феопомпа (в передаче Валерия Максима), Герострат сознался во время пытки, что поджёг храм для того, чтобы его имя помнили потомки. Эфесцы приговорили его к казни и постановили никогда не упоминать его имя. Однако Феопомп, рассказавший о преступлении Герострата, сохранил таким образом его имя для потомков.Зебилы про Герострата не забыли?Может кто в историю навеки войти захочет.
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/04/02/118878/koronavirus-kosit-russkuyu-soldatnyu-v-sirii--oni-vzyvayut-o-pomoschi-video.shtml
Ви дивіться яке падло..
Каже що лікарі видумують..
Сам своїх родичів завіз за кордон, і бреше нам як сивий мєрєн..
Падлюка..
Ти точно не втечеш, як почнеться хаос..
Юрий Бутусов
1 год ·
Оппозиция просто деморализована и не знает, что делать! Война за доступ к ушам президента в его окружении развернулась такая, что эти креативщики, рейдеры, художники и адвокаты уничтожают рейтинг Владимира Александровича по 3-4 раза в день с недосягаемой для оппонентов эффективностью.
Раньше президенты выстраивали отношения с олигархами и строили систему цензуры, чтобы народ кое-что не узнал о них.
Сейчас систему цензуры с олигархами выстраивают бывший, действующий главы Офиса президента и претендующие на этот пост, чтобы о них кое-что не узнал один зритель - президент.
Я рекомендую президенту посмотреть сериал "Карточный домик", отбросить условности, и сделать стратегический ход - назначить на пост главы ОП супругу Елену Зеленскую.
Это идеальный вариант. Во-первых, она единственная из тех, кому он доверяет, кто не будет выносить ему мозг и заставит президента иногда отдыхать от тысяч решений, которыми его нагружают, чтобы у него не было времени подумать вообще о смысле своих действий.
Во-вторых, жену президента никто не посмеет уволить и борьба за доступ к его ушам мгновенно прекратится за бессмысленностью.
В-третьих, из-за невозможности интриговать против главы ОП, окружение начнет обращать внимание на развитие институтов власти, и будет бороться за должности глав министерств и ведомств, которые непосредственно не связаны с самим Зеленским, и не дискредитируют его лично, а государство будет усиливаться.
Елена, спасайте президента от интриганов, и обложки Guardian будут выглядеть примерно так.
« На самом деле, эпидемия выгодна Зеленскому и его "наставникам". Чем дольше продлится эпидемия, тем больше на ней заработает Коломойский, Зеленский, Степанов и прочие Ермаки. Тем больше можно будет списать на форс-мажор и тем меньше персональной ответственности за убитую экономику. Каждый день сообщается о сотнях тысячах привезенных тестов и миллионах масок. Но тестируется в день несколько десятков людей. Это объясняется тем, что МОЗ принял такой протокол. Это очень удобная тактика, с помощью тестов контролировать статистику эпидемии. Когда цифры говорят не о реальном количестве заболевших, а о количестве тестов, выделенных для тестирования. Каждый день мы слышим о сотнях тысяч/миллионах единиц средств защиты, которые поступают в Украину и почему-то потом попадают в аптеки. Но их нигде нет. А медики до сих пор без средств защиты. Одна из самых больших афер и по сути мародерство на эпидемии, это когда министр МОЗ за день до своего назначения на свою жену открывает фирму, через которую будут закупаться средства защиты, медтехника и лекарства для борьбы с коронавирусом.
Все очень возбудились принятием антиколомойского закона. Но проблема в том, что Коломойскому все равно на чем "зарабатывать". Зачем входить в клинч с международными институциями, если можно вернуться к этой теме позже. А пока тихо и мирно осваивать 10 миллиардов, которые МВФ выделит на борьбу с коронавирусом.
Открытые во время эпидемии базары и прочие послабления позволят власти до бесконечности затягивать пандемию, а с помощью тестов рисовать те цифры, которые нужны для поддержания людей в напряжении. Это будет продолжаться несколько месяцев, летом пойдет на спад, а вернутся осенью. Потому что Зеленский делает все, чтоб переболело 100% Украинцев. Медленно и с нужной ему картинкой. Вообще ситуация со статистикой сейчас не просто не отвечает действительности, а откровенно смешна. Это как в харьковской области заболевших не было, а умерший от коронавируса появился. Или, когда полтора десятка докторов уходят на самоизоляцию из контакта с одним подозреваемым в заболевании.
Ключевая роль в зарабатывании на коронавирусе, это новый министр здравоохранения. Кроме фирмы, зарегистрированной на жену перед самым назначением, есть еще одна маленькая деталь, которую уже стали забывать. Степанов был главой ОДА в одесской области и человеком Порошенко, а потом резко переметнулся на сторону Зеленского. Таких губернаторов явных перебежчиков на прошлых выборах было два. За одним их которых стоял экс глава АП Райнин, а за другим, за Степановым якобы не стоял никто. Но знающие люди говорят, что к этому преображению, уже тогда приложил руку Коломойский. Степанова не сразу "отблагодарили" за слив одесской области. Его достаточно долго продержали в резерве, дав забыть о цене его восхождения и выбирая место похлебнее. Где он смог бы принести больше пользы в долларовом эквиваленте.
И тут грянула пандемия. И по классике подковерных игр, сначала на должность министра МОЗ, вытащили из нафталина и назначили никчемного трижды сбитого летчика Емеца, а потом после успешного провала Емеца, исправлять ситуацию пришел Степанов. Как раз с готовой фирмой и как раз перед выделением 10 млрд долларов.»
https://t.me/romandonik
другим стараться....
1 год ·
В цій всій ситуації я найбільше співчуваю Баканову:
- міст в Дніпрі - Баканов
- чорт в Борисполі - Баканов
- інфраструктура - Баканов
- економічна криза - Баканов
- митниця - Баканов
- податківці - Баканов
- Богдан - Баканов
- єрмаки - Баканов
- олігархи - Баканов
- відсутність тестів, масок, захисних комбінезонів - Баканов
Таке враження, що крім Баканова в Україні ніхто більше не працює...
Пане Зеленський, а Ви взагалі в курсі, що ситуація в країні суттєво відрізняється від звітів, які Вам підсовують, і відео, які підсовуєте нам Ви?
Дуже раджу, вдягніть маску і пройдіться Києвом, обласними і районними центрами.
Ви і 1 охоронець. Карантин ж з понеділка, більше 2 гуляти не можна 😉