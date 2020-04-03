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 Економіка
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Все про:Боголюбов (35) Коломойський (826) Приватбанк (406)

 Приватбанк подав новий позов на $5,5 млрд на Кіпрі проти ексвласників Боголюбова, Коломойського, - пресслужба банку

ПриватБанк нещодавно подав новий позов до суду Кіпру з метою відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд дол. США у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками – паном Ігорем Коломойським та паном Генадієм Боголюбовим, одним із колишніх посадових осіб – Тімуром Новіковим, та двома кіпрськими компаніями – PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба банку.

У повідомленні зазначається: "Вручення нового позову на Кіпрі відбулося 3 квітня 2020 року після винесення судом наказу проти PrimeCap щодо збереження документів. Вручення позову іноземним відповідачам відбудеться належним чином.

Позов Банку стосується двох серій трансакцій, які, як стверджує Банк, було незаконно здійснено у період між 2013 та 2016 роками, за вказівкою його колишніх власників та при сприянні інших відповідачів, які передбачали сплату величезних сум компаніям, що належали та/або контролювалися паном Коломойським та паном Боголюбовим, відповідно до кредитних договорів, які, як вважає Банк, є удаваними та жоден з яких не був погашений.

Такі трансакції включали схему, за якою 2,34 млрд дол. США були направлені кіпрській компанії, пов’язаній із колишніми власниками Банку – Duxton Holdings Limited, шляхом перерахування траншами по 30 млн. дол. США протягом чотирьох місяців у 2013 році.

Цей позов є складовою вимог ПриватБанку проти пана Коломойського та пана Боголюбова, що розглядаються в Англії, на Кіпрі, у США та Ізраїлі на загальну суму понад 10 млрд дол. США. Банк залишається спрямованим на отримання відшкодування від його колишніх власників у повному обсязі у зв’язку із понесеним ним збитком у період, коли Банк знаходився під їхнім володінням та контролем, та націленим досягти правосуддя як для Банку, так і для українських платників податків"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186727
 
   
 Топ коментарі
 
Почему мошенников укравших 1000 грн полиция задерживает и судит. А мошенник укравший 5 лярдов спокойно входит в кабинет президента?
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Тобі «шашечкі», чи їхати?
Головне відсудити 5,5 мільярдів, а Бєня, хай гуляє. Чи тобі обов'язково треба його скальп?
Тим більше, у 2014 він таки, хоч і більш ситуативно, але зіробив таки свою справу у відбитті наступу підарашки.
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Трагедия под Иловайском результат жадности БениПриватбанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев Боголюбова, Коломойского, - пресс-служба банка - Цензор.НЕТ 8717
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Я в курсі.
У цьому ще й підло звинувачують Порошенка.
Але ж, Ви вели мову про інше.
Про Приват.
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Керівництво Приватбанку все робить правильно - зробити шахрая Коломойського та його злодійкуватих соратників голодранцями!!!
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А потім йому заплатили і він зробив Іловайск.
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Туди він ліз, відтиснути у донецьких ЗУГРЕС.
І доречі йому активно допомагали мєстниє манштейни....
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косоглазенький ты наш, офтальмологи уже точат скальпель
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Почему мошенников укравших 1000 грн полиция задерживает и судит. А мошенник укравший 5 лярдов спокойно входит в кабинет президента?
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Потому что он и есть настоящий президент
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Пока там еще не поменяли Петра Крумханзл, может еще Приват драться с Коломойшей. Главное, чтоб дело намеренно не слили в пользу папередника Привата.
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Сейчас не надо врать, мы говорим Приватбанк, а имеем ввиду товарищ ахметов.
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Одночасно займатись бізнесом, боронити Україну і протистояти російському шпигуну Порошенку дуже важко. Бєня неабиякий боєць, на хвилинку
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Чё ванюша, облизал беню? спиз..ел про порошенко? маладэц! достойно лахты! или зеба, главное ведь, как по геббельсу, чем чудовищнее ложь, тем быстрее поверят, правда лохи. Ты чё, нас за идиотов держишь, или высраться хош, аж не можешь? Дык ты лахта или тупой зебил?
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Бєня вивів гроші з привата з допомогою пороха і готарєвої, і з ними звичайно поділився, гроші повернути троїцю на нари.
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Этих господ нужно до крайней плоти раздеть
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Снова подал? А что предыдущий суд просрали?
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Только на Кипре и можно - с нашими то карманными прокурорами!
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Прекрасно! Зеленый осел скоро станет лысым от нервов... Далось тебе Вова это преЗеденство... Играл бы писюном под фанеру и горя не знал, а тут такое...
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Когда уже за Ахметова возьметесь, за его многомиллиардные махинации *зелеными тарифами*, украденными у государства за бесценок Обленерго, неуплату налогов и неадекватными ценами на електроенергию? Или ждете пока Ахметка запорет все АЕС, обявит дефолт и вырубит всей стране електричесво и завоет *путин введи вайска*?
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ща у бородатой бабушки волосы на п*зде станут дыбом.....
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ПРАВДА(??!!!) КАЧУРИ(это тот стукачек на Федину):
По моей информации, к закону о банках уже поданы тысячи правок, что затрудняет его принятие и следовательно продолжения сотрудничества с международными партнёрами.
Нужно было голосовать этот законопроект за основу и в целом одним днём. ЄС и Голос готовы были дать голоса.
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Vsio verno tak davno nado bylo zdelat.Nada najti eti dengi i zabrat ix gosudarstvu.
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