 Приватбанк подав новий позов на $5,5 млрд на Кіпрі проти ексвласників Боголюбова, Коломойського, - пресслужба банку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба банку.

У повідомленні зазначається: "Вручення нового позову на Кіпрі відбулося 3 квітня 2020 року після винесення судом наказу проти PrimeCap щодо збереження документів. Вручення позову іноземним відповідачам відбудеться належним чином.

Позов Банку стосується двох серій трансакцій, які, як стверджує Банк, було незаконно здійснено у період між 2013 та 2016 роками, за вказівкою його колишніх власників та при сприянні інших відповідачів, які передбачали сплату величезних сум компаніям, що належали та/або контролювалися паном Коломойським та паном Боголюбовим, відповідно до кредитних договорів, які, як вважає Банк, є удаваними та жоден з яких не був погашений.

Такі трансакції включали схему, за якою 2,34 млрд дол. США були направлені кіпрській компанії, пов’язаній із колишніми власниками Банку – Duxton Holdings Limited, шляхом перерахування траншами по 30 млн. дол. США протягом чотирьох місяців у 2013 році.

Цей позов є складовою вимог ПриватБанку проти пана Коломойського та пана Боголюбова, що розглядаються в Англії, на Кіпрі, у США та Ізраїлі на загальну суму понад 10 млрд дол. США. Банк залишається спрямованим на отримання відшкодування від його колишніх власників у повному обсязі у зв’язку із понесеним ним збитком у період, коли Банк знаходився під їхнім володінням та контролем, та націленим досягти правосуддя як для Банку, так і для українських платників податків"

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