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 Здоров'я
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Все про:карантин (1998) Тернопільщина (262) Ляшко Віктор (174) COVID-19 (2907) коронавірус (1541)

 Пік захворюваності на коронавірус може припасти на 14 квітня, - Ляшко

За нинішніх темпів поширення коронавірусної інфекції піку захворювань можна орієнтовно очікувати 14 квітня.

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив під час робочої поїздки на Тернопільщину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо буде така динаміка як зараз, коли ми щодня маємо до 30% зростання кількості хворих, то пік захворювання може бути вже 14 квітня. У той же час, думаю, превентивні заходи, які уряд прийняв нещодавно, дозволять розтягнути цей пік захворювання. Ще раз кажу – наше головне завдання – не допусти піку, а розтягнути у часі процес захворювання для того, щоб система охорони здоров’я без збоїв надавала медичну допомогу усім, хто її потребує", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що нині в Україні є достатньо індивідуальних засобів проти коронавірусу, але про це можна говорити лише тоді, коли кожен виконуватиме всі умови карантину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На 22:00 3 квітня кількість пацієнтів з СOVID-2019 зросла на 130 осіб і становить 1072, - ЦГЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186726
 
   
 Топ коментарі
 
Делом займись! Ванга, мля! Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись 14 апреля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7813
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Точный ты наш.Добавь ещё *в 13 часов 21 минуту 46 секунд*.
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какой-то дебил моделировал. тупо нарисовал 2 пика Гаусса. специалиста готовили за 5 дней в Трускавце?
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Истинно вам говорю: 4 мая 2020 года земля налетит на небесную ось!
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какой-то дебил моделировал. тупо нарисовал 2 пика Гаусса. специалиста готовили за 5 дней в Трускавце?
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Це не «піки Гауса», а графічне пояснення для чого потрібні карантинні заходи:
« - Нам вже пояснили, що зважаючи на стан вітчизняної медицини, карантин в українських умовах запровадили для того, щоб не захворіли усі разом і щоб через це не настав колапс усієї системи. Ви з цим згодні?
- Так, це мета карантину.
- Варто дочекатися, що епідемія піде на спад?
- Вона не піде на спад, поки не перехворіє певна кількість популяції. В епідеміології є таке поняття як "збити шапку". Коли крива захворюваності йде вгору, і щоб експонента не була такою гострою з божевільним піком, то "збивається ця шапка" карантином, і пік стає більш витягнутим і довгим. Але кількість захворювань від того не зменшиться, просто це буде розтягнуто в часі, щоб зменшити навантаження на лікарні. Але поки ми не перехворіємо в достатній кількості і не сформуємо колективний імунітет, то епідемія нікуди не дінеться.Источник: https://censor.net.ua/r3186210»

Зрозуміли?
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Дякую. Мені вже прочитали, ще на першому курсі.
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Наверное рановато. Мат. моделирование - непростая область. Не для первокурсников.
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Я ничего не перепутал. Я увидел плохое моделирование. Или не моделирование вообще - просто картиночка, иллюстрирующая мысль. Если в тексте упоминается "острота экспоненты", его не стоит читать вообще. Ну это как "синус квадрата".
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Точный ты наш.Добавь ещё *в 13 часов 21 минуту 46 секунд*.
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А может и не прийтись, цирк просто. Ляшко просто лжец, был сегодня в аптеке, масок нет, правда есть антисептики.
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в харькове маски в некоторых магазинах повились - по 12 грн на кассе
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А може й не прийти, або прийде пізніше, коли усіх бажаючих лікарів до Італії вивезуть... Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись 14 апреля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9011
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Мда, мені з вас смішно а не з нього... Доктори мля
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Неспеши Ляшко,6 апреля из Франкфурта должна новая портия вирусных приехать.
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судя по "статистике", пик подкрадётся незаметно.
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Я вже колись казав, що в медицині не Рембо, але мені здається так: допоки у людей не буде імунітету, а для хворих не буде ліків, допоки не винайдуть ліки від цієї зарази - доти завжди буде існувати вірогідність сплеску захворюваності...
Панове лікарі, що тут є, підтвердіть або спростуйте мою думку, якщо ваша ласка...
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Да это шоу будет продолжаться пока не переболеет Америка и европа
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Але ж так не хочеться в це вірити - в мене батьки похилого віку... А це значить, що вони в зоні ризику будуть ще довго, на жаль
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Данные на 28 февраля.
в Германии общее количество инфицированных - 48 человек. За неделю обнаружено 32 новых случая.
во Франции коронавирус нашли у 38 граждан. За неделю обнаружено 26 новых случаев.в Испании заразилось 32 человека. За неделю обнаружено 30 новых случаев.
в Великобритании - 19 инфицированных. 7 дней назад в стране было только 9 подтвержденных случаев.
в Швейцарии количество заболевших составляет 15 человек, первый случай зафиксирован 25 февраля.
в Швеции за неделю заболело 6 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 7 граждан.

За месяц разгорелся пожар.
И они еще даже не заикаются про пик..........
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Сиди жди пик. У нас нет 80 -летних. По-этому это наш пик)
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По состоянию здоровья, в сравнении с Европой, их 80-летним соответствует наш возраст 65+
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Не для толпы информация. Толпе бы говна с лопаты вбросить
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Ну тогда 19 и 26 апреля получится помянуть умерших родственников.
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уберите пи..дабола и послушайте меня. сегодня зелень обьяснила почему он говорил что дубненская скорая обеспечена всем а врачи говорили что нет нихрена. оказывается что киев послал аж 1000 костюмов и аж 6000 масок а неродивый ВОЗ ошибся в распределении. так что, зеля хороший. а те плохие и ермак друг а лерос аферист. и они все умные а мы дебилы и за то что таможня украла 20 ярдов. достаточно просто уволить премьера а нач таможни может работать дальше. короче, как говорил Барна: ВЫ НЕ РОЗУМІЄТЕ
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На Паску стільки підуть по церквах що ця релігійна хвиля в кінці квітня переплюне прогноз цього спеціаліста.Вже думайте як стримати віруючих.
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Люди, вы тупые? Что здесь минусить?

Если вам самим лень посчитать имеющиеся цифры,
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

то послушайте Ляшко который это уже сделал.
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Може прийтись, а може не прийтись. В Ляшка немає даних, щоб робити висновки.
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данные есть. тебе просто лень их искать. 18000 будет 14-15 апреля
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Первое апреля уже давно закончилось, через два месяца может быть пик, 6-8 недель. Если бы инкубационный период длился 5 часов - тогда можно говорить о двух неделях.
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Та ні. Повний Армагедець буде десь після 25-го.
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я перестал считать на 15.04. Дальше стало страшно
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