 Пік захворюваності на коронавірус може припасти на 14 квітня, - Ляшко

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив під час робочої поїздки на Тернопільщину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо буде така динаміка як зараз, коли ми щодня маємо до 30% зростання кількості хворих, то пік захворювання може бути вже 14 квітня. У той же час, думаю, превентивні заходи, які уряд прийняв нещодавно, дозволять розтягнути цей пік захворювання. Ще раз кажу – наше головне завдання – не допусти піку, а розтягнути у часі процес захворювання для того, щоб система охорони здоров’я без збоїв надавала медичну допомогу усім, хто її потребує", - сказав Ляшко.
Він також зазначив, що нині в Україні є достатньо індивідуальних засобів проти коронавірусу, але про це можна говорити лише тоді, коли кожен виконуватиме всі умови карантину.
« - Нам вже пояснили, що зважаючи на стан вітчизняної медицини, карантин в українських умовах запровадили для того, щоб не захворіли усі разом і щоб через це не настав колапс усієї системи. Ви з цим згодні?
- Так, це мета карантину.
- Варто дочекатися, що епідемія піде на спад?
- Вона не піде на спад, поки не перехворіє певна кількість популяції. В епідеміології є таке поняття як "збити шапку". Коли крива захворюваності йде вгору, і щоб експонента не була такою гострою з божевільним піком, то "збивається ця шапка" карантином, і пік стає більш витягнутим і довгим. Але кількість захворювань від того не зменшиться, просто це буде розтягнуто в часі, щоб зменшити навантаження на лікарні. Але поки ми не перехворіємо в достатній кількості і не сформуємо колективний імунітет, то епідемія нікуди не дінеться.Источник: https://censor.net.ua/r3186210»
Зрозуміли?
Дякую. Мені вже прочитали, ще на першому курсі.
Панове лікарі, що тут є, підтвердіть або спростуйте мою думку, якщо ваша ласка...
в Германии общее количество инфицированных - 48 человек. За неделю обнаружено 32 новых случая.
во Франции коронавирус нашли у 38 граждан. За неделю обнаружено 26 новых случаев.в Испании заразилось 32 человека. За неделю обнаружено 30 новых случаев.
в Великобритании - 19 инфицированных. 7 дней назад в стране было только 9 подтвержденных случаев.
в Швейцарии количество заболевших составляет 15 человек, первый случай зафиксирован 25 февраля.
в Швеции за неделю заболело 6 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 7 граждан.
За месяц разгорелся пожар.
И они еще даже не заикаются про пик..........
Если вам самим лень посчитать имеющиеся цифры,
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
то послушайте Ляшко который это уже сделал.