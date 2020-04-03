 Пік захворюваності на коронавірус може припасти на 14 квітня, - Ляшко

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив під час робочої поїздки на Тернопільщину, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо буде така динаміка як зараз, коли ми щодня маємо до 30% зростання кількості хворих, то пік захворювання може бути вже 14 квітня. У той же час, думаю, превентивні заходи, які уряд прийняв нещодавно, дозволять розтягнути цей пік захворювання. Ще раз кажу – наше головне завдання – не допусти піку, а розтягнути у часі процес захворювання для того, щоб система охорони здоров’я без збоїв надавала медичну допомогу усім, хто її потребує", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що нині в Україні є достатньо індивідуальних засобів проти коронавірусу, але про це можна говорити лише тоді, коли кожен виконуватиме всі умови карантину.

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