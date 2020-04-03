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 Політика України
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 Найближчими днями "Укрпошта" запустить для літніх людей безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків, - заступник голови ОП Тимошенко

"Укрпошта" найближчими днями запустить для пенсіонерів безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз проходить тестування спеціальний колл-центр Укрпошти. Його створено спеціально для людей похилого віку. Надаватимуться послуги з доставки ліків і найнеобхідніших продуктів харчування", - сказав Тимошенко.

За його словами, послуги цього колл-центру сьогодні були протестовані президентом Зеленським.

"Ми самі туди дзвонили з незнайомого номера телефону і замовили гречку. І вона до нас приїхала, не на Банкову, на іншу адресу, за 12 годин", - повідомив чиновник.

Як тільки тестування закінчиться, Укрпошта повідомить особам похилого віку номер телефону, куди можна дзвонити і які послуги надаються.

"Особи похилого віку, які є у групі ризику, зможуть бути вдома і замовляти все необхідне", - підкреслив заступник голови ОП.

Читайте також: Ліки - за гроші, доставка - безкоштовно: "Укрпошта" почала доставляти додому товари з аптек

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186725
 
   
 Топ коментарі
 
Закончился карантин, заходит соседка смотрит, хозяйка одна хмурая сидит: - Галя, привет. А где муж? - В саду. - Шо-та я его там не нахожу. - Копать глубже надо.
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Свежо предание, да верится с трудом .... В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3917
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Цирк на дроти...с зелеными ослами..
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Закончился карантин, заходит соседка смотрит, хозяйка одна хмурая сидит: - Галя, привет. А где муж? - В саду. - Шо-та я его там не нахожу. - Копать глубже надо.
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"Мы сами туда звонили с незнакомого номера телефона и заказали гречку. И она к нам приехала, не на Банковую, на другой адрес, за 12 часов", - собщил чиновник.

***, если эта гречка на Банковую 12 часов ехала-не доехала... Не. я понимаю, что пенсам спешить никуда.. В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4113
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Безплатний сервіс доставки не означає, що продукти будуть безкоштовними... В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4389
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втридорога, из ларька какого-то депутата
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Естественно. Доставка тоже дорогая. Если я отправлю посылку со смаколиками своей родне к Пасхе бесплатно, я буду довольна.
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У меня вопросик а мусор тоже Укрпошта будет выносит вместо пенсионеров или им в окна выкидывать мусор В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8131
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Клоуны зебильные..
Они с незнакомого номера...позвонили на номер который знают только они...и им доставили гречку...
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бесплатно ниче не бывает, сколько бабла на этом попилили?
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https://v2020.org.ua/

Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.


- Якщо ви потребуєте допомоги у придбанні чи доставці ліків чи продуктів, або ви знаєте таку людину, - додавайте заявку тут на сайті, або телефонуйте на гарячу лінію 0-800-501-002.
- Якщо ви хочете стати волонтером, купити для цих літніх людей продукти чи ліки та/або доставити їх - зареєструйтесь, та беріть заявки на допомогу.
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А у почтальёнов есть банковские терминалы, а то пенсионерам в банкомат запрещено ходить?
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Этот чувак вообще в курсе, что большинство почтальонов сами пенсионного возраста, особенно в сельской местности.
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