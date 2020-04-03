 Найближчими днями "Укрпошта" запустить для літніх людей безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків, - заступник голови ОП Тимошенко

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз проходить тестування спеціальний колл-центр Укрпошти. Його створено спеціально для людей похилого віку. Надаватимуться послуги з доставки ліків і найнеобхідніших продуктів харчування", - сказав Тимошенко.
За його словами, послуги цього колл-центру сьогодні були протестовані президентом Зеленським.
"Ми самі туди дзвонили з незнайомого номера телефону і замовили гречку. І вона до нас приїхала, не на Банкову, на іншу адресу, за 12 годин", - повідомив чиновник.
Як тільки тестування закінчиться, Укрпошта повідомить особам похилого віку номер телефону, куди можна дзвонити і які послуги надаються.
"Особи похилого віку, які є у групі ризику, зможуть бути вдома і замовляти все необхідне", - підкреслив заступник голови ОП.
***, если эта гречка на Банковую 12 часов ехала-не доехала... Не. я понимаю, что пенсам спешить никуда..
Они с незнакомого номера...позвонили на номер который знают только они...и им доставили гречку...
Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.
- Якщо ви потребуєте допомоги у придбанні чи доставці ліків чи продуктів, або ви знаєте таку людину, - додавайте заявку тут на сайті, або телефонуйте на гарячу лінію 0-800-501-002.
- Якщо ви хочете стати волонтером, купити для цих літніх людей продукти чи ліки та/або доставити їх - зареєструйтесь, та беріть заявки на допомогу.