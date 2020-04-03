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 Події, Здоров'я
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Все про:карантин (1998) Центр громадського здоровя України (10) COVID-19 (2907) коронавірус (1541)

 На 22:00 3 квітня кількість пацієнтів з СOVID-2019 зросла на 130 осіб і становить 1072, - ЦГЗ

Станом на 22:00 в Україні зафіксовано 1072 випадки інфікування коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У повідомленні зазначається: "підтверджено 1072 випадки COVID-19 (станом на 22:00, 3 квітня)

Всього зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 23 людини вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводять вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ України та обласні лабораторні центри. Аналізують зразки не тільки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

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Від початку року Центр громадського здоров'я України отримав 4893 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадуємо! Позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити тільки на підставі лабораторного дослідження".

На 22:00 3 квітня кількість пацієнтів з СOVID-2019 зросла на 130 осіб і становить 1072, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186723
 
 
 Топ коментарі
 
Тысячи вернувшихся из Европы без карантина - тысяча с диагнозами короны.
Це зробив кожен з вас 73%
Бо кожен з вас преЗедент!
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Вчера чуть менее 900 щас 1072 разница 170 а не 130

ЗЫ: хорошо идём!
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за все время карантина менее 4к сделано тестов , о чем можно говорить
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Говорит сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. Что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение.
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Вчера чуть менее 900 щас 1072 разница 170 а не 130

ЗЫ: хорошо идём!
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З 22.00 02.04 до 22.00 03.04: плюс 175 захворіли. МОЗ за добу оновлює о 22.00.
За цей же час померли +5 і вилікувались +4.
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Мы кажется единственная страна, где умерших больше, чем выздоровевших.
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Тысячи вернувшихся из Европы без карантина - тысяча с диагнозами короны.
Це зробив кожен з вас 73%
Бо кожен з вас преЗедент!
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Жертвующие свободой ради безопасности, потеряют в итоге и свободу и безопасность.
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за все время карантина менее 4к сделано тестов , о чем можно говорить
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Английские специалисты сделали диаграммы зараженности по странам. Так вот по их расчетам зараженных в Украине на вчера было 12,5 тысяч. Ну не знаю на сколько верны их расчеты Но передаваемые нам официальные данные вряд ли являются точными. Поэтому и вводятся такие жесткие ограничения с 6 марта
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у нас мало заболевших официально потому что просто экспресс тестов мало и не тестируют поголовно!
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В нас замало тестів взагалі. Коли всіх 100 % протестувати, дані будуть іншими.
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Невдовзі виявиться, що найкраще він передається не рукостисканням, а інтернетом, і доведеться вимикати.
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проведено всего 4893 теста за 3 недели карантина карл!
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Це повне фіаско, 4893 тести виявлено 1072 хворих, ситуація значно гірша, ніж нам про це рапортують...
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экспресс тесты ненадёжны.. А ПРЦ-тестов.. совсем мало.. и их не делают
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Более 150 тыс. въехало после начала карантина так, что пики ещё впереди, ведь понять ничего не делалось для контроля тех, кто приехал. Ладно бы дураки вымерли, а они за собой потянут умных и осторожных.
Сказано вирусолагами не носить маски на улицы-это опасно для здоровья, но идиоты думают иначе. Я к примеру таких идиотов обхожу десятой дорогой, состояние ума - это намордник на улице в отсутствие людей.
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Подсчитаем смертность от коронавируса. Умерло 27 чел., выздоровели 23 чел. За 100% принимаем 27+23=50. Тогда несложно посчитать, что смертность на данный момент составляет 54%.
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они смертность считают от общего количества заболевших..
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мало , плять, открывайте на Пасху границы ...
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за неделю в пять раз , следующая 6000 или 10 000 ?
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