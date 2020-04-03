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 Політика України
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Все про:ВР (7414) позачергове засідання (61) Арахамія (273)

 Рада може зібратися на позачергове засідання 8-9 квітня, - Арахамія

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в найближчі середу або четвер, припускає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Прогнозую, що це може бути в середу або четвер", - сказав Арахамія в п'ятницю увечері в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що в даний час триває робота над змінами до держбюджету України на 2020 рік та над пакетом законопроєктів про пільги для бізнесу.

"Нам все одно треба приймати бюджет у новому вигляді. Й у нас напрацьовується інший пакет, це вже, здається, третій пакет по боротьбі з коронавірусом ... Ми зараз напрацьовуємо разом з усіма фракціями спільне бачення... пільг, які ми можемо надати бізнесу", - зазначив Арахамія.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186721
 
 
 Топ коментарі
 
Шо будете продавать ,ВОЗДУХ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990НЕБО? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5432СОЛНЦЕ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990ЗВЁЗДЫ ????
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Это будет решать МВФ. А тандем Зеленский-Порошенко будут на этом основании спасать нас от дефолта
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Шо будете продавать ,ВОЗДУХ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990НЕБО? СОЛНЦЕ? Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2990ЗВЁЗДЫ ????
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Это будет решать МВФ. А тандем Зеленский-Порошенко будут на этом основании спасать нас от дефолта
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Эти продажные спасатели уже спасли, смародёрив у нас у всех землю.
Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 91
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Славка забыл! Стыдоба мне...А как он на Майдане спивав про свободу и землю. У меня даже магнитик на холодильнике есть
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Та посрать ,главное что бы коронавирус не заканчивался .
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Можна витискати останні соки з трудового ресурсу. Ну харчі само собою тепер - тільки дешева хімія (українці заплатять за це раковими захворюваннями). Можна ще евтаназію прийняти і розтягувати напівживих українців на органи. Коротше потенціал куди рости ще є.
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Позорное решение по ломбардам продавил Разумков, имеющий бизнес в этой сфере - источникАпрель 3, 2020Без рубрикиКомментарииРада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2724Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.
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Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.
Об этом сообщает сегодня со ссылкой на свои источники OBOZREVATEL.
Так, Разумков еще в 2015-м купил компанию «Интеринвест ХХІ век», которая является соучредителем ООО «Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI век и компания». В ее собственности находится семь ломбардов.
После, как выяснили сотрудники Центра журналистских расследований, Разумков переписал свой бизнес на свою супругу.
Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу - изначально Кабмин запретил им работать. Однако в результате семья Разумкова понесла существенные потери - бизнес простаивал.
3 апреля, как говорят осведомленные источники, под давлением Дмитрия Разумкова Кабмин принял решение ввести особые правила для ломбардов - они смогут работать даже в условиях карантина.
В тему - Власть поразила своим циничным решением открыть ломбарды - Тимошенко
Важно отметить, что Разумков, приняв решение уйти в политику, не продал свой бизнес, а всего лишь переписал его на супругу. Фактически конфликт интересов остается, спикер заинтересован в создании особых условий для ломбардов и в отсутствии надлежащего контроля над ними.
Как ранее сообщало издание, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м в Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.
Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли - 642,5 тыс. грн.
***
Да, в прошлом году СМИ сообщали о ломбардном бизнесе семьи Разумкова…
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уже якось до сріки і арахамія, і янєлох, і рада.
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только чур без масок и целуйтесь в губы.............
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Відразу в десна! З глибоким зануренням в те місце найвеличнішого, звідки стирчіть рука Бєні! Рада может собраться на внеочередное заседание 8-9 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6517
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у людей бизнесы накрываются медным тазом, средства на существование иссякают а эти козлята под шумок законы протягивают... карантин их хвати....
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І перегляд бюджету ніяк не пов'язаний з тим, що "Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям"?
https://censor.net.ua/news/3186443/arahamiya_vzyal_na_sebya_situatsiyu_s_organizatsieyi_vyplat_oboronnym_predpriyatiyam_butusov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73363435
Після всіх зелених зашкварів щось зовсім в це не вірю...
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пока они предоставят льготы бизнеса уже не будет
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