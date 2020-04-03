 Рада може зібратися на позачергове засідання 8-9 квітня, - Арахамія

"Прогнозую, що це може бути в середу або четвер", - сказав Арахамія в п'ятницю увечері в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він розповів, що в даний час триває робота над змінами до держбюджету України на 2020 рік та над пакетом законопроєктів про пільги для бізнесу.
"Нам все одно треба приймати бюджет у новому вигляді. Й у нас напрацьовується інший пакет, це вже, здається, третій пакет по боротьбі з коронавірусом ... Ми зараз напрацьовуємо разом з усіма фракціями спільне бачення... пільг, які ми можемо надати бізнесу", - зазначив Арахамія.
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Об этом сообщает сегодня со ссылкой на свои источники OBOZREVATEL.
Так, Разумков еще в 2015-м купил компанию «Интеринвест ХХІ век», которая является соучредителем ООО «Полное общество Ломбард Про100Кредит ООО Интеринвест XXI век и компания». В ее собственности находится семь ломбардов.
После, как выяснили сотрудники Центра журналистских расследований, Разумков переписал свой бизнес на свою супругу.
Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу - изначально Кабмин запретил им работать. Однако в результате семья Разумкова понесла существенные потери - бизнес простаивал.
3 апреля, как говорят осведомленные источники, под давлением Дмитрия Разумкова Кабмин принял решение ввести особые правила для ломбардов - они смогут работать даже в условиях карантина.
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Важно отметить, что Разумков, приняв решение уйти в политику, не продал свой бизнес, а всего лишь переписал его на супругу. Фактически конфликт интересов остается, спикер заинтересован в создании особых условий для ломбардов и в отсутствии надлежащего контроля над ними.
Как ранее сообщало издание, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м в Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.
Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли - 642,5 тыс. грн.
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Да, в прошлом году СМИ сообщали о ломбардном бизнесе семьи Разумкова…
https://censor.net.ua/news/3186443/arahamiya_vzyal_na_sebya_situatsiyu_s_organizatsieyi_vyplat_oboronnym_predpriyatiyam_butusov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73363435
Після всіх зелених зашкварів щось зовсім в це не вірю...