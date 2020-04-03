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Все про:заробітна плата (714) митниця (699) Нефьодов (172) Державна митна служба (27)

 Митники 2 місяці отримують голі оклади, ситуацію вдасться виправити найближчим часом, - Нефьодов

Через ухвалений в "турборежимі" закон на працівників митниці перестала поширюватися постанова про нарахування зарплат держслужбовцям. У повному обсязі митники зможуть отримати зарплату у квітні.

Про це глава Державної митної служби Максим Нефьодов написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не всі, напевно, знають, але митники вже два місяці поспіль отримують замість повноцінних зарплат голі оклади. При цьому вони продовжують нести службу під час карантину: першими зустрічають людей і фури на кордоні, які везуть, зокрема, продукти на прилавки супермаркетів", - написав він.

За словами Нефьодова, у січні Верховна Рада ухвалила Закон №440-IX, який передбачає новий порядок виплати надбавок і схему розрахунку посадових окладів працівникам митниці.

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"Закон ухвалювали в турбо-режимі, а тому не заклали перехідний період: вже з 13 лютого постанова Кабміну №15 про порядок нарахування зарплат держслужбовцям перестала поширюватися на Держмитслужбу", - пояснив він.

У Мінфін передали проєкт нової постанови про оплату праці митників. "Втім, двічі зміна міністрів, початок карантину і кардинальний перегляд державного бюджету суттєво затримали розгляд документа", - зазначив Нефьодов.

Глава Держмитслужби розповів, що зустрівся із заступником міністра фінансів Світланою Воробей. "Я радий, що ми зможемо вирішити цю проблему найближчим часом. Переконаний, митники отримають зарплату за квітень у повному обсязі, а нарахування за березень будуть відкориговані", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186720
 
 
 Топ коментарі
 
А они еще и зарплату получают?
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Виходячи з дебільної логіки "Андрея Балакина" крім митників зарплату не треба платити поліцейським, лікарям, молодшому медперсоналу, вчителям тощо. Адже у них у всіх є можливість лівих заробітків Дурня! Просто нікчемна дурня!
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Та зарплата для них - на цигарки. Тому Нєфьодов фактично заявив, що митники сосуть лапу. Хтось, хто стикався з митницею, в це повірить?
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был старый анекдот:Спрашивают немецкого таможенника-" сколько вам надо работать , чтоб купить "Мерседес"?-тот отвечает год-полтора, Спрашивают польского ; а вам сколько?-года 2-3,спрашивают украинского а вам сколько?--ну где то 5-6 лет. А что у вас такие малые доходы? Да нет вроде, просто фирма то большая.
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Таможенники даже не знают, что они не получают...
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Офигеть патриоты , недоедают хлеба и аллергия от икры ?
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ай-яй-яй-яй голые оклады! а как другие люди на окладах работают
и кто это сдеееелал, турборежим...
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Если серьезно , то работать за 4000 грн. в Киеве или Харькове - это идиотизм.
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Хтось знає митника, який помер з голоду під забором? )))
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З понеділка стане зашєбісь патрульним авакяна. Вони почнуть доїти голодних пенсіонерів без масок, які шукають аптеку, в якій можна купити цей намордник, щоб дошкандибати до продмагу, в межах 2 км.
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а за медичні маски вам зєбіли не відчехлили? без лоха і жізнь плоха.....
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На вулиці всі в масках. Тільки тобі одному не дісталось. )))
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А как понять "голые оклады"? Есть еще "одетые оклады"? В откаты одетые?
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есть с премиями которые в раза 3 могут превышать голый оклад
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В гос секторе все не как в реальной экономике. Оклад - это шоб "простым украинцам" рассказать как им тяжко живется. А реальные бабки на премиях, доплатах, надбавках. Там тебе и выслуга лет, и образование, знание языков, оздоровление, притание, транспорт, тяжелые условия труда, не нормированный рабочий день и переработки, и тд и тп.
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Таможенники почти голодают,судьи та же история...Что происходит?Мы в это должны проверить?
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ага, на Куршалели у них бабло есть ! Думаю зарплата тут вообще ни причем,важно кому и какие дела достаются: "денежные" или "суперденежные"!
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Тю ,та они ещё и доплачивать должны тысяч по 100 долляров в неделю ... Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2198
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кошмар! я вообще не знаю, что такое премии... (не бюджетник)
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в коммерческих структурах также часто практикуется премиальная система
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Вы хотите сказать, что живут они на одну зарплату!? Шутники!
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Есть наверняка идиоты , которые сидят в бухгалтериях и деловоды разные , которые получают одну зарплату.
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бедолаги, которых не допускают к "добычи"!
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может им вещей теплых прислать, бедолагам, продуктовые наборы? А то ведь, не ровен час, голодные обмороки начнутся на работе. Кто же нас от контрабанды защищать то будет?
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так вот почему в бюджете дыра в 27 лярдов ...
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***
суббота.... баня.... два голоса в тумане.
- … можно и без оффшоров! Мишку Бельского знаешь?
- неа, только слышал…
- ну, так вот... он однажды через таможню пять лимонов грина налом провёз!
- как?!
- легко!… вёз... шесть!
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.Вы шо там , ещё и зарплату получаете . ?? А я ни зарплату ни мзду не брал , мне просто за державу было обидно .
Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1288 ..
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ага, ни зарплату, ни мзду не брал, а на черную икру уже смотреть не мог
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Так в те времена осетра на Каспии было что сейчас карася в Днепре . Чёрную икру было легче достать чем хлеб . Он ещё там жену попрекал , мол - ты хоть бы хлеба достала что ли . ! .
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я тебе еще такую вещь скажу - в царской россии на Сахалине , на Камчатке икру просто выбрасывали - не знали толком что с ней делать
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Наверное то неправда , что платят огромные деньги , чтобы устроиться на работу в таможне. Такого не может быть , никогда...
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Есть один способ полностью избавится как от таможни, так от налоговиков и всех коррупционеров сразу - это ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛь тотальное электронное декларирование всех ценностей дороже 250 евро с солидным тюремным сроком за НАЛИЧНУЮ иностранную валюту (кроме антикварных задекларированых бонн) или за незадекларированную матценность свыше 1000 евро!
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Бедненькие, как же они на голом окладе содержать свои дворцы с автопарками будут? Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7977
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Начальник наорал и сказал что лишит меня месячной зарплаты . Слушай , ты не знаешь что это такое .? Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1588.
Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4330..
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Шо таке? Зюзік поборов корупцію? Митники збираються на "майданчик"?
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Ось таке, зовсім не суб'єктивне відношення до організації, в якій працює десять тисяч чоловік, які стягують податків рівно на половину бюджету України...
А все чому? Бо захиститись митниця не може...
До речі не бачив ні одного митника, що з вкраденими мільярдами втік за кордон...
Але кому то цікаво... Шоу маст го он... Картинка з телевізора своє робить...
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Щас все таможенники как ломанутся за бугор в гастарбайтеры...
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Зарплаты нет чисто наличный нал, о чём речь..
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Максим Нефьодов - "Таможенники 2 месяца получают голые оклады..."

Таможенники 2 месяца получают голые оклады, ситуацию удастся исправить в ближайшее время, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8137
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Два месяца на голом окладе....

Ой держите мкня семеро, сейчас зарыдаю.
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а ведь эти сцуки знают, как можно перевести их деятельность на полный цифровой бесконтактный контроль, начиная с поля, конвеейра, склада, не важно, век цифры, век не спрячешся, но кто ж тогда достроит их замки, в Краковце, Луцке, Ягодине...внуки?...так ониж еще дети...
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Цей спец як ніхто вміє свою вину подати як щось потойбічне.З літа мав час розібратись запропонувати змінити.Перевиконуйте план і виписуйте собі премії.Нема плану-профани.Звільняйте місце для тих хто не скиглитиме.
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Да вы им вобще зарплату не платите они даже не заметят
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ось воно що,тепер зрозуміло чому такий недобір до бюджету від митниці,на "підножному кормі"..
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Вспомнился старый анекдот...Поступил мент на службу в ментовку.Месяц прошел,другой,третий...Вызывает его к себе начальник и спрашивает? Ты почему зарплату не получаешь? А тот удивленно,у вас что еще и зарплату платят?Я думал,дали пистолет и выживай как хочешь...
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