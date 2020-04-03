 Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Переліт туди і готель оплачувала дружина президента. А назад Султанат Омана надав українській державі підтримку і допоміг терміново відправити президента Володимира Зеленського в Україну після трагічної катастрофи українського літака в Ірані", - повідомили в ОП.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

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