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 Політика України
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Все про:Зеленський (4984) Оман (52) Олена Зеленська (51) Офіс Президента (302)

 Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП

Переліт і проживання сім'ї президента України Володимира Зеленського в Омані на початку січня цього року оплачувала дружина глави держави Олена Зеленська, з дорогою назад - допоміг султанат Омана.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Переліт туди і готель оплачувала дружина президента. А назад Султанат Омана надав українській державі підтримку і допоміг терміново відправити президента Володимира Зеленського в Україну після трагічної катастрофи українського літака в Ірані", - повідомили в ОП.

Читайте також: НАЗК розпочало перевірку за невнесення Зеленським у свою декларацію витрат на поїздку в Оман, - Гончаренко

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186712
 
   
 Топ коментарі
 
клоун считает народ Украины идиотами
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1. Изначально наврал что визит официальный
2. Не внес в декларацию
3. Вывод: брехло и пизд..бол
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я уже понимаю ленку, шо хочет быть подальше от етой суки...
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Беги,тёзка, беги! Денежку какую-то прикурковала? И алименты из этого жлобка выбей! Богдана в адвокаты зафрахтуй. Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 7211
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походу ленка не 73%,,, несмотря на мужа идиота.
а може и да - не знаю....
если не дура - сбежит от казла.
если дура - всегда будет опплеваная бубой попередниця...
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Нова рольова гра:
Набрид чоловік? Завези його подалі на курорт кудись. Нехай дістається додому своїм ходом. В тебе буде щонайменше доба вільного часу, щоб від нього відпочити.
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Видавали себе за умних євреїв, а виявилось обрали тупих-зелених маланців. Відповідь в стилі 95 квартал, - смішно. Та напрошується питання, - невже вони повні ідіоти, чи вважають нас такими, що повинні вірити в таку муйню. Хоча як показують результати річної давності, - такі да 73% ..., одна надія. що коронний вірус поверне розум (хоча б мало-мало).
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Начинаеться...Жена поездку оплатила,теща джип подарила,тесть вертолет,родители пенсионеры купили особняк и яхту.Сам бедный,но честный,живу на зарплату.
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А якби султанат не оплатив,то пішов би пішки,чи Лєнку в гарем продав би ?
(Хотя нє.Там же ще теща була,не проканало б).
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Тот кто поверит в этот бред от зеленых клоунов - идиот!
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Після продажі землі вже нікому не важливо, хто в що вірить. Думка бомжів нікого не цікавить Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 1907
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3 месяца сидели отмазку придумывали..... Всех денег этой клизмы хватило бы только на 3 минуты полета в сторону Омана...
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мендельша долго думала чтобы такую мульку сочинить..... а почему сразу так не сказали??? значит было не так..... ???!!!
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А почему в сроки не отразили эти события в декларации?
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все та же кремлевская свекровь,которая помогла ермаку из Минска на колесах приехать (серебро Иуды)
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Пряморожские юмористы точно знают уровень интеллекта своих ручных зелючков. Поэтому их объяснения событий окружающего мира списаны из учебников по развитию людей с недоразвитость среднего уровня
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- ленка, будут спрашивать, скажешь, шо я за твой счет летал
- шо?
- ну, ты оплатила
- а если капнут глубже?
- та это только я не лох. А эти лохи прожевали и проглотили даже пленки ирмака. И это проглотят... лохи, ленка. Они ж меня выбрали. Не сам же я вылез...проглотят.
Мне вот интересно, а ермаку кто там шо оплачивал? Ну? Ермак такой есть, староста канцелярии. Кто ему туда и обратно оплачивал?
Таааакое уже...
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кристально чистый, не ведущийся - неприятие коррупции и него в крови!
продолжайте смешить ...
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Все, що встиг вкрасти вже переписав на дружину. Класика.
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Мы же не итальянцы. Хватит "лапшу" вешать на уши.
Можно быть клоуном на сцене, но не в жизни.
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Так все таки, где можно на Интерфаксе найти эту новость? Бо все остальные клятые ЗМІ ссылаются на Украинську правду, а там про помощь султаната нихрена нет
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Помниться была инфа- "В своё время мы всё объясним, и вы всё узнаете"...
-уж не про это ли вы говорили???
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Я не розумію: на квиток в Оман гроші були, а звідти - ні?
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реально прикольно-Президент України з квитком в один кінець...
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Вот ты бы полетел на Египетский курорт на неделю с билетом только туда?
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Який сюжет, яка інтрига
А гроші брала у тумбочці........,
"Не вірю" Станіславський.
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Ничего удивительного, просто 95-й квартал выступает на сцене государства. Ну заблудился человек, шёл на Буковель, а вышёл в Омане, а денежек на такой путь не оказалось в кармане. Вот добрые люди пособили.
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А якби не трагічні події , то повернувся б за рахунок тещі?
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Годом раньше такая картинка с ввз была. Шо росияне, шо малоросы, одна шобла гнид.
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поміг той султан, що був у комі і потім відразу помер..

навіть януковощ такого не спромігся відморозити...
ермак зі своїм братом точно дебіли,
раз підказали президенту таку відмазку
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Че вы все накинулись. Ну надо было чуваку. Халтурка подвернулась. Корпоратив в отеле. А что ему было писать, "на корпоратив летал"?. Он что лох, что ли?
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так в сім'ї нема "лічних грошей" - по закону значні покупки тільки за згодою подружжа. А тут якись Альфонс
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а "супруга" гроші брала звісно з тумбочки
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а взагалі то навіщо було публічно заявляти на всю країну що през знаходиться в іншому місті, у висновку всю країну цинічно наї?ли.
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Пане Президенте , незнаю за чий рахунок Ви літали, але точно знаю що Вам треба подати у відставку!!!
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Зеленский летал в Оман за счёт супруги, напрашивается вывод, а чем она зарабатывает 3,14. С независимых источников стало известно, что Зеленский летал за счёт средств Кулеба-Ермака-Зеленского.
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але з "охвіційним візитом"...як бідний родич...яка ганьба...!!!
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А якби рашкосултанат не допоміг би злодію- корупціонеру зєлєнському повернутися?
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так вчасно повідомили, що аж дух захоплює Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 2 А де Мендель?
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это уже если не ошибаюсь -шестая версия поездки "Солнцеликого" в ОМАн...и всё время всё по-новому...видимо сценарий не согласуют...яка дурня!" це просто жах...! народ за ослов держат..."Няни".мля...
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Ленка - ты де там в швеции с миссией?
от там и сиди - твой криворогатый еще не все накуролесил - сиди жди...
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притомні українці просто в "ак_є"...це ж за кого нас тримають реально...?!!
це вже геть не смішно в цій складній ситуації...зараз влада України просто "унікальна"...й де_на...!!! Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 4977
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- "с дорогой обратно - помог султанат Омана". Ну чи не дурня...?!!! Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 8709

це такий сюжет для "Кварталу"... Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 261
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В общем, зеля такое творил в том Омане, что предпочел выставить себя альфонсом и побирушкой, а не сказать правду
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Султанату вообще до них было?
Умер султан Омана Кабус бен Саид

Он правил 50 лет после того, как пришел к власти в 1970 году в результате переворота, который поддержали колониальные британские власти.
Кабус не имел детей и публично не назначил преемника престола. В таком случае правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после смерти предыдущего. Однако, если семья не придет к соглашению, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.
Источник: https://censor.net.ua/n3169343
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там было 3 письма, спрятанных в трех разных местах в стране. После смерти султана их всех собрали и сверили...и семья согласилась с выбором. Если не ошибаюсь, двоюродный брат.
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Боже мой, и это президент Украины! Стыдно...хотя я за него и не голосовал, все равно стыдно.
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Вам реальная история Бабченко с подачи Гужвы казалась бредом?
ЖРИ-ТЕ !!!
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Сказав А- кажи далі алфавіт.Тепер зобовязані показати декларацію леді.Шах і мат.
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Звичайно, прочитали і повірили. За рахунок Султана. І Медведчуку повірили. На його літаку, який тоді ж вилітає з Оману в москву НЕ БУЛО Зеленського. Зеленський в той момент знаходився біля непритомного Султана, який отямившись, дав йому грошей щоб він добрався додому не через москву. А потім зі спокійною душею помер. Да, і з другом пуйла, Патрушевим секретарем ради безпеки рф він там не перетинався. Ну що з того, що якось так, випадково там опинились одночасно. Але, коли на вулиці вони помічали один одного, то хтось з них миттєво перебігав на іншу сторону, шоб ніхто нічого про них не подумав.
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Я думаю, что правду о том, что Зе делал в Омане. мы узнаем только в том случае, если он решиться отстранить Ермака после скандала с его братом. Но это вряд ли произойдет, так как в Омане его и взяли на крючок ФСБ при содействии Ермака.
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Тоб то у відрядження Гарант летить за кошти дружини....., а з відрядження за кошти Оману....Таке і на голову важко натягнути....во накрутили. Хоча, що їм - їм по цимбалам,що народ все розуміє...Тут вже Брати рулять з РФ та з підписками в ФСБ...СЛАВА ЕРМАКАМ!!
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Кошти дружини... кошти султана... А де це в декларації?
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Интересно, когда появится версия об оплате полетов детками президента монетами из разбитой копилки
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Думаю Том Круз зі своєю місією вщент декласований. На зміну Ітана Ханта прийшов Вован Зєльц. Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП - Цензор.НЕТ 3069
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Ну и чему удивляться ? Признать поездку официальным визитом нельзя -начнут требовать отчет МИД изначально открестился мы не при делах, остается часиная поездка ок,а далее как в квесте нужно декларировать ПреЗЕденту и тут якось невдобно дозод с приходом не совпадает остается последний герой-первая леди и в самый раз скаэать,а покажи квитанцию,билеты и тут, думаю,будет ступор
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