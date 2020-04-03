 Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Переліт туди і готель оплачувала дружина президента. А назад Султанат Омана надав українській державі підтримку і допоміг терміново відправити президента Володимира Зеленського в Україну після трагічної катастрофи українського літака в Ірані", - повідомили в ОП.
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
а може и да - не знаю....
если не дура - сбежит от казла.
если дура - всегда будет опплеваная бубой попередниця...
Набрид чоловік? Завези його подалі на курорт кудись. Нехай дістається додому своїм ходом. В тебе буде щонайменше доба вільного часу, щоб від нього відпочити.
(Хотя нє.Там же ще теща була,не проканало б).
- шо?
- ну, ты оплатила
- а если капнут глубже?
- та это только я не лох. А эти лохи прожевали и проглотили даже пленки ирмака. И это проглотят... лохи, ленка. Они ж меня выбрали. Не сам же я вылез...проглотят.
Мне вот интересно, а ермаку кто там шо оплачивал? Ну? Ермак такой есть, староста канцелярии. Кто ему туда и обратно оплачивал?
Таааакое уже...
продолжайте смешить ...
Можно быть клоуном на сцене, но не в жизни.
-уж не про это ли вы говорили???
А гроші брала у тумбочці........,
"Не вірю" Станіславський.
навіть януковощ такого не спромігся відморозити...
ермак зі своїм братом точно дебіли,
раз підказали президенту таку відмазку
от там и сиди - твой криворогатый еще не все накуролесил - сиди жди...
це вже геть не смішно в цій складній ситуації...зараз влада України просто "унікальна"...й де_на...!!!
це такий сюжет для "Кварталу"...
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Он правил 50 лет после того, как пришел к власти в 1970 году в результате переворота, который поддержали колониальные британские власти.
Кабус не имел детей и публично не назначил преемника престола. В таком случае правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после смерти предыдущего. Однако, если семья не придет к соглашению, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.
Источник: https://censor.net.ua/n3169343
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