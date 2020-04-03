 Підполковника СБУ затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах - у нього вилучено 6,4 млн рублів, - ДБР. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
У повідомленні наголошується "За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.
3 квітня 2020 року після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис грн підполковника СБУ та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У затриманих вилучено 6 млн 400 тис російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 млн 300 тис грн, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура об’єднаних сил. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
У разі доведення вини, затриманомим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна".
1. Он не воровал, а брал взятки.
2. Президенты никого не ловят.
3. Вопрос к другу Нелоха т.е. к Баканову - что за кадры у него в конторе?
сама в эту ложь веришь?
брал взятки он ДО баканова, и только при баканове его начали разрабатывать и повязали.
Респект!
Наводит на нехорошие подозрения....
Но админы - банят. Правду в упор не замечают... кому ж хуже... мне то все равно ...держите народ в наведении и дальше )))
Анатолий Штирлиц
#200_бригада или "гражданская" война 31.03.20 Братанов Денис из Перми (роисся) сходил на концерт Кобзона. Обстоятельства требуют уточнения.