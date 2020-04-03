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 SkyUp здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня, українців назад не повезуть

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines (Київ) здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні у Twitter посольства Великої Британії в Україні.

"Два рейси авіакомпанії SkyUp відправлятимуться з Києва до Франкфурта о 7:45 і о 8:30 у понеділок, 6 квітня", - наголошується в повідомленні.

Квитки на зазначені рейси, за інформацією посольства, можна купити на сайті SkyUp.

"Цим рейсом в Україну громадяни не повертаються, як це було на попередніх рейсах", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі авіакомпанії.

За даними посольства Великої Британії, громадяни інших країн, які планують політ до Великої Британії, мають уточнити в авіакомпанії, чи дозволено їм подорожувати. При цьому громадяни України, зокрема ті, які мають британську посвідку на проживання, наразі не мають права залишати Україну. Їм слід звертатися до української прикордонної служби з будь-якими питаннями.

Як повідомлялося, раніше глава Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв повідомив, що українська авіакомпанія у п'ятницю, 3 квітня, здійснить шість спеціальних рейсів для евакуації українців додому, при цьому назви перевізника він не уточнив.

SkyUp у підсумку заявили, що компанія не планує здійснювати евакуаційні рейси 3 квітня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186709
 
 
 Топ коментарі
 
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
3 апреля в 22:00 Цирк Du Soleil откроет часовую трансляцию своего представления, чтобы все могли сходить в цирк не выходя из дома.
Простите за оф топ
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Скоріш за все будуть VIP крис вивозити . Тих що по два -три паспорта мають.
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Це літак за повіями, які в Німеччині зараз без роботи?
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https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
3 апреля в 22:00 Цирк Du Soleil откроет часовую трансляцию своего представления, чтобы все могли сходить в цирк не выходя из дома.
Простите за оф топ
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И шустера надо смотреть успеть, уже начался
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ці дискусії - та телешоу за 20 років вже набридли - це обман народу.
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Сегодня порошенко в студии , можно реально не смотреть
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о! уявляю..тихенький вкрадчивий голос - це неповторний актор.
Їм можна було помінятися місцями -Зе - в Президенти,
а Порошенко - в 95 квартал.
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я якраз це подивлюся- це замість слонів...
слони - полєзниє жівотниє.
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Мэм, это всё ж таки позитивнее Порнхаба с его фри пермиумом аккаунтом
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А для чого вони так спішать сюди їхати? Невже в Німеччині їх будуть гірше,чим у нас,лікувуати?
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В них немає Договорів медичного страхування - от і їдуть
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Це літак за повіями, які в Німеччині зараз без роботи?
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Про це була нещодавно стаття на Цензорі. Тому це пряме запитання, яке треба врахувати. Прецедент вже був.
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Да я крайне редко в последнее время тут в обсуждениях учасnвствую, мог пропустить, засел играться в Shadow of War. Євон, уже больше сотни часов наиграл в основной компании, не считая DLC
SkyUp здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня, українців назад не повезуть - Цензор.НЕТ 3839
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Можу розповісти до чого доводять ці комп. іграшки.
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Вуаляй, старина, я в седле. Чего уж там Если что готов в ответ рассказать про трэш, содомию и прочий угар, что у нас творился.
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фракція слуги народу бере їх на повне утримання....головний спонсор - Богдан Яременко SkyUp осуществит два рейса во Франкфурт для вывоза иностранцев из Украины 6 апреля, украинцев назад не повезут - Цензор.НЕТ 5195
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Можливо навпаки - хтось під шумок звалює з країни
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Скоріш за все будуть VIP крис вивозити . Тих що по два -три паспорта мають.
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билеты им на северный поток продать втридорога...
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Пане, вам мало завезеного вірусу, то ви ще хочете сюди з Європи щось від Венери завезти? SkyUp здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня, українців назад не повезуть - Цензор.НЕТ 8755 То пан має дивне почуття гумору! В Україні, на жаль, з цим проблем немає...
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А НА Х......Я назад., не понимаю Вашей Мысли. SkyUp здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня, українців назад не повезуть - Цензор.НЕТ 2807
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