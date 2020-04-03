 SkyUp здійснить два рейси до Франкфурта для вивезення іноземців з України 6 квітня, українців назад не повезуть

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні у Twitter посольства Великої Британії в Україні.

"Два рейси авіакомпанії SkyUp відправлятимуться з Києва до Франкфурта о 7:45 і о 8:30 у понеділок, 6 квітня", - наголошується в повідомленні.

Квитки на зазначені рейси, за інформацією посольства, можна купити на сайті SkyUp.

"Цим рейсом в Україну громадяни не повертаються, як це було на попередніх рейсах", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі авіакомпанії.

За даними посольства Великої Британії, громадяни інших країн, які планують політ до Великої Британії, мають уточнити в авіакомпанії, чи дозволено їм подорожувати. При цьому громадяни України, зокрема ті, які мають британську посвідку на проживання, наразі не мають права залишати Україну. Їм слід звертатися до української прикордонної служби з будь-якими питаннями.

Як повідомлялося, раніше глава Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв повідомив, що українська авіакомпанія у п'ятницю, 3 квітня, здійснить шість спеціальних рейсів для евакуації українців додому, при цьому назви перевізника він не уточнив.

SkyUp у підсумку заявили, що компанія не планує здійснювати евакуаційні рейси 3 квітня.

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