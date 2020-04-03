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 Політика України
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Все про:карантин (1998) Княжицький (54) ДБР (979) Європейська Солідарність (327) Офіс генерального прокурора (196) COVID-19 (2907) коронавірус (1541)

 Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейською Солідарності" звернулися до Генпрокурора і ДБР. ДОКУМЕНТ

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" надіслали депутатське звернення до Офісу Генерального прокурора та в Держбюро розслідувань з вимогою розпочати розслідування щодо невідповідності тексту закону про боротьбу з коронавірусом і законопроєкту, який голосувався під час пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Звернення підписали Микола Княжицький, Ірина Фріз, Микола Величкович, Михайло Бондар, Марія Іонова, Софія Федина та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Влада сфальшувала закон про боротьбу з коронавірусом. У понеділок на позачерговому засіданні Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)". Серед іншого, закон повинен був підтримати громадян у період карантину, зокрема орендарів та звільнити їх від плати за користування майном (але залишити сплату комуналки і деяких інших платежів)", – написав на своїй сторінці у мережі Facebook Княжицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опублікований у "Голосі України" антикризовий закон містить норму, яка відрізняється від тексту на сайті ВР, про сплату оренди в період карантину

"У початковому тексті закону було написано: "наймач звільняється від плати за користування майном". Однак, після оприлюднення документу дана норма відображена у зовсім іншій редакції, а саме: "наймач може бути звільнений від плати за користування майном. Тож виходить, що ця норма жодним чином не захищає орендаря та не покращує його становище. Наголошую, що депутати за таке не голосували!" – додав нардеп.

Політик наголосив, що такі дії є неприпустимим порушенням закону з боку влади.

"І це означає, що вже після голосування, при підготовці законопроекту на підпис Разумкову і Зеленському, хтось у Верховній Раді чи в Офісі президента цинічно замінив його. Дуже сподіваюся, що вище керівництво держави про це не знало і свідомо не порушувало закон", – зазначив Княжицький.

Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з Європейською Солідарності звернулися до Генпрокурора і ДБР 01
Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з Європейською Солідарності звернулися до Генпрокурора і ДБР 02

Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з Європейською Солідарності звернулися до Генпрокурора і ДБР 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186708
 
   
 Топ коментарі
 
Ну тупое зебилье...Даже здесь не смогли не облажаться...
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пЕСики, гуляйте, один только перечень вас вызывает тошноту.
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Княжицкий, фризючка, федына и климпушка это просто отвратительно. Ещё бы Арьева взяи бы в компанию.
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И ни одного одобрения ... печаль... скрепы говна... известно
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Хотел бы лайков-пейсал бы малость другое, сам понимаешь. Не всё то золото, что блестит ткскзть.
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Мы все сейчас в новой реальности. Из этого надо и исходить.
Условному «парашенке» хуже от очерняющих его пасквилей уж точно не станет ))) как и зеленскому от обеляющих его врожденную бездарность с отягощающими последствиями...
Смысл тогда накидывать « за шиворот» другим, кто иначе воспринимает окружающую действительность?
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УмнО, ничего тут не скажу супротив. А как же "Исскуство ради исскуства"? Да и вообще понятие эготизма в общем?
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то ли дело Дубинский. Бужанский...

ну или Бойко, Новинский, Рабинович ...

или даже Юля, Юля, Юля ...
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То шапіто! - ловкость рук і нікаково мошєннічєства!
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Ну вы блин дайоте....ещё бы эту, как её, а...Витренко вспомнили бы...или Мороза.... Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - депутаты из "Европейской Солидарности" обратились к Генпрокурору и ГБР - Цензор.НЕТ 9470 совсем вы там ошалели уже...
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мы тут в Украине вспомнили только тех, кто сейчас присутствует в Раде.

если для тебя Федына отвратительна, то Бужанский - это твоё
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Кумедна ты людына, чего уж там Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейською Солідарності" звернулися до Генпрокурора і ДБР - Цензор.НЕТ 5433 Пресловутое "не путайте тёплое с мягким" доводилось слышать?
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Алло вокзал, сосрєдоточься, мова про:
"И это значит, что уже после голосования, при подготовке законопроекта на подпись Разумкова и Зеленского, кто-то в Верховной Раде или в Офисе президента цинично заменил его." Источник: https://censor.net.ua/n3186708»
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не те, що дЄрмаки, Дубінські, Бужанські та інші українофоби з ОЗУ каломийського
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В стаде не без паршивой овцы, Лерос свидетель.
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*****, от не хотів писати, а напишу, у темі статті йдеться про що？ про маніпуляцію законодавсвтвом, твоє тупе **** пише про що？про лєві тєми. ***** ти зеленорогий. Ти внизу строчиш ,нє па тємє,,чмошнику, а ти по тємє написав？
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Я не арендатор. Жду рассказа о тяжких буднях (как мне тут уже обещали), запасся слёзами, носовыми платками и сочувствием. Будет ли?
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а при порохе еще и грабли торчали. бу-га-га.
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Зебильное быдло явно не волнуют проблемы арендаторов.
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Вуаляй, расскажи. Не стесняйся ткскзть.
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Рассказываю. Сидит такая шваль дрыщавая на ботоферме и накидывает говнецо на всех, кто обижает зебилоидную расу.
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Пока что я от тебя не слышал ни одной мысли по теме. Оффтопишь однако.
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Я пишу не для тебя говнобота, а для тех кто читает наш диалог.
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Так вот и напиши не для меня, мукалтинщик ты болезный, а для людей. Бздишь, рыба потная, путлера своего боишься, ботяра?
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Ссыклявый, то , шо твоя корявая куцеляпка, повинуясь импульсам недолугого мозга, поставила отметку в бюллетене за Зе, не означает,что остальные обязаны на форумах почитывать твои недолугие опусы. Иди на ***. Жалуйся,опущенец.
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Дитёнок, ты мене собираешься жизни учить?Училка то отросла?
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Під час панування порошенка цілий розділ закону Про заборону економічної діяльності в Криму витерли з сайту ВРУ - по цьому факту теж потрібно завести кримінальне провадження! І всупереч закону економічну діяльність в Криму не припинили українські магазини АТБ, заводи та мобільні оператори, Інтернет провайдери та інші системні компанії.
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это у тебя вместо вечерней дрочки? а теперь спать, норму про порошенко ты выполнил
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Чекай, це я ще навіть руку не розминав.
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Під час панування порошенка закони злочинно корегувались навіть без формальних рішень ВРУ, просто витирались з сайту цілі абзаци законів як і не було! Закон про блокаду Криму це найбільш яркий приклад, але не поодинокий!
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и что, в документах с подписью вытирались абзацы? это ты какой рукой щас выдал?
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Одною дрочить, другою строчить.
Всьо, як Пушкінь, заповєдал.
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Ну тупое зебилье...Даже здесь не смогли не облажаться...
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Лол, зеля везде по конкурсу поставил своих людей... пишите на деревню дедушке.
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Так давай, пусть твои коричневые спасают страну. Не?
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Ты сегодня старший по смене?
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как там твой Кунгуров поживает?!.. скоро в Рашке гражданская война будет?!
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Он не мой малтшик, он свой собственный малтшык. Он же свалил, и, судя по всему, в Украину. Пишет нормальные годно-русофобские псто. Недавно забацал совместный эфир с Солониным (если ты в курсе кто это)
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К слову, парняга не уподобляется убогому пиотнтковскому, мозгу трошечки поболе, сам понимаешь
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Зебил, то есть ты не возражаешь против манипуляции текстами законопроектов?
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В чём манипуляция то?
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А ты ...что в силу своего врожденного скудоумия до сих пор не понял в чем...или методичка не велит понять???
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Знову спіймали за злодійкувату ручонку....
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Представьте,чтоб такое в США произошло или хоть во ФранцииА тут все в порядке,все работают дальше
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Эта "власть" сфальсифицировала не только закон, но и "самоё себя".
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без подписи депутата машингвера генпрокурор даже читать не будет...
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нет такой области где бы зели не обосрались
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а зачем нам законы, будем жить как скажет авакян
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Прикольно,но тогда Кива будет президентом,ему так Авакян обещал
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А що ви хотіли від провладнищх депутатів, які до депутатства були якщо не наперсточниками, то весільними фотографами.
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МОЖЕТ БЫТЬ! Как в старой доброй комедии:" ладно, верну я вам ваши деньги! Потом. МОЖЕТ БЫТЬ...."
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Мало того что клоуны, так они ещё и жулики.
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Можно только представить, что они там по Земле нарисуют.
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Ни дня без лажи............. это слоган СН.
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***
если каждый день лажа за лажей...лажа за лажей...
это может значить ...что жизнь таки налаживается? ))))
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Это значит, что поклонники сериального героя облажались.......
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Я така затуркана, така затуркана....после голосования с зебилами закона о земле, лежать вам порохоплемя с ними на одной политической свалке в будущем.
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Так за него и не голосовали. Социологи нарисовали экзитполы, ЦИК нарисовал результаты выборов , все просто. А далее убирают свидетелей и подельников в фальсификациях - ЦИК сменили и неизвестно где они, Бекешкина скоропостижно умерла.
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Зараз знову пролунає стара пісенька, яка до речі вже всім обридла: «Все вирвано з контексту..., нас неправильно зрозуміли..., ми зовсім не те мали на увазі..., це все політичне замовлення, спрямоване на дискредитацію влади...»
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Так через ці "правочки" дубінського ми не отримали кредит МВФ ще восени. І чи не через тютюнові "правочки", того ж беніного цуцика, бюджет втратив 3 млрд гривень ? Хоча тут йому не пощастило. Він розраховував позбавити бюджет 47 млрд
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Клоуны перепрофилировались в наперсточников-кто бы сомневался, внимательно следим за руками
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Ай ,Вай Вай! Как всё запущено!День не спят,ночь не едят,всё бдят.
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перефразируя:
голосовали - веселились
прочитали - прослезились
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На Росії теж є потужна опозиція - КПРФ називається. Вже скоро як 30 років теж боряться з владою, якісь референдуми проводять.
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дуже корумпована в нас при владі партія...
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Ніяк не знайдуть крайнього, хто має оплатити їх карантинну дурість. Орендатори, чи орендарі. Лише не тих 300 з гаком виродків що за нього голосували.
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Це єдине, що насправді вміє бубочка - дурити людей...
Ну - гадає, що вміє...
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а геруса уже забыли? он же **** ночью переписал принятый закон и позволил бене покупать эл.энергию у россии. А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.....................
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Последняя капля. Теперь чувствую себя совсем кинутым на произвол судьбы
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когда барыга поросенко будет сидеть????когда????
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коррупция таки не прошла.... - как и псина зеленая абещала..
а шо еще у нее есть, с ее же слов - "ее честная репутация"...
все бенином в оффисе сейчас трохи письнули от смеха - ни кумов ни друзей Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейською Солідарності" звернулися до Генпрокурора і ДБР - Цензор.НЕТ 6774
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Эпидемия прямо какая-то, пока не при власти - люди, как только попали во власть превращаются в кого угодно. Испытание властью и деньгами похоже никто не проходит не превращаясь в морального урода, следить только надо за информацией.
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