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 Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейської Солідарності" звернулися до генпрокурора і ДБР. ДОКУМЕНТ

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" надіслали депутатське звернення до Офісу Генерального прокурора та в Держбюро розслідувань з вимогою розпочати розслідування щодо невідповідності тексту закону про боротьбу з коронавірусом і законопроєкту, який голосувався під час пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Звернення підписали Микола Княжицький, Ірина Фріз, Микола Величкович, Михайло Бондар, Марія Іонова, Софія Федина та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Влада сфальшувала закон про боротьбу з коронавірусом. У понеділок на позачерговому засіданні Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)". Серед іншого, закон повинен був підтримати громадян у період карантину, зокрема орендарів та звільнити їх від плати за користування майном (але залишити сплату комуналки і деяких інших платежів)", – написав на своїй сторінці у мережі Facebook Княжицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опублікований у "Голосі України" антикризовий закон містить норму, яка відрізняється від тексту на сайті ВР, про сплату оренди в період карантину

"У початковому тексті закону було написано: "наймач звільняється від плати за користування майном". Однак, після оприлюднення документу дана норма відображена у зовсім іншій редакції, а саме: "наймач може бути звільнений від плати за користування майном. Тож виходить, що ця норма жодним чином не захищає орендаря та не покращує його становище. Наголошую, що депутати за таке не голосували!" – додав нардеп.

Політик наголосив, що такі дії є неприпустимим порушенням закону з боку влади.

"І це означає, що вже після голосування, при підготовці законопроекту на підпис Разумкову і Зеленському, хтось у Верховній Раді чи в Офісі президента цинічно замінив його. Дуже сподіваюся, що вище керівництво держави про це не знало і свідомо не порушувало закон", – зазначив Княжицький.

Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з Європейської Солідарності звернулися до генпрокурора і ДБР 01
Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з Європейської Солідарності звернулися до генпрокурора і ДБР 02

Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з Європейської Солідарності звернулися до генпрокурора і ДБР 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186708
 
 
 Топ коментарі
 
Ну тупое зебилье...Даже здесь не смогли не облажаться...
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Лучше бы ты кацап писал на родной мове, а в Украине нет "жідовскіх морд" и 5 параграфа в анкете тоже нет.
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Чого ти, хозарине, кіпішуєш? Ці недолабухи, що прийшли до влади, самі один одного називають жідовськімі мордамі. Сам чув, на власні вуха!
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а какое они имеют отношение к лабухам? или вам просто слово понравилось и поэтому притулили ?
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- Что хотим , то и делаем ! Мы - Власть !!!
Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейською Солідарності" звернулися до Генпрокурора і ДБР - Цензор.НЕТ 9842

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Наймите ТОЛКОВУЮ КОМАНДУ ПРОГРАММИСТОВ они не только решат любые технические сложности (контроля и слаженности, "коноплеводства" или удаленной работы как отдельных депутатов, так и всей рады), но РАЗРАБОТАЮТ НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАДЫ, уж в этом (построению устойчивых алгоритмом "с защитой от дураков и профанов") им равных нет!
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Им такое не надо - они же хотят мутить...
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боюсь, что "мутит" любая власть , ибо это власти прохвостов, авантюристов и узурпаторов (на "голосах" фактически недееспособного ЛОХТОРАТА, а не свободных и самодостаточных ГРАЖДАН)!
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С кредитными каникулами там тоже неудобно получилось.
Что это за закон вообще, в котором рекомендации и всякие "может"!???
Может - употребляется при выражении неуверенного подтверждения.
Выкладываются какие-то постановы в телеграмах и СМИ не подписанные, может сначала подписать стоит? А то хрен знает чьи это фантазии.
Без взрослых с 16-ти нельзя..., нет, с 14-ти...
Премьер шашлыки не рекомендует 3..., нет, 4 недели...или всё-таки 3..., или всё-таки с советами и рекомендациями пусть к жене своей идёт???
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шулье зеленОе!после карантина будем гнать эту падаль зеленую на ростов!
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