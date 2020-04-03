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Все про:Львівщина (1093) ракети (545) Таран Андрій (15)

 Глава Міноборони Таран наказав зупинити всі стрільби з ЗРК до з'ясування обставин падіння снаряда в приватне домоволодіння на Львівщині

У Львівській області в четвер, 2 квітня, у двір приватного будинку впала визнана раніше придатною до використання зношена і несправна зенітна керована ракета (ЗРК), в зв'язку з чим стрільби такими боєприпасами припиняються до завершення проведення додаткової експертизи всіх ракет даної серії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Під час планових заходів з бойової підготовки бригади проводилися пуски зенітних керованих ракет (ЗРК). Одна з таких ракет впала у двір. Ніхто не постраждав, жодних руйнувань не відбулося", - цитує в п'ятницю міністра оборони України Андрія Тарана пресслужба міністерства.

Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередніми результатами розслідуванням, найбільш вірогідною причиною цього інциденту стала технічна несправність ракети, виробленої у 1985 році, тобто 35 років тому.

Міністр уточнив, що минулого року ракета була перевірена та визнана придатною для використання. Але далася взнаки застарілість бортової апаратури.

"Мною прийнято рішення призупинити стрільби ЗРК до завершення розслідування та проведення додаткової експертизи усіх ракет даної серії", — зазначив Таран.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині у двір житлового будинку впав снаряд, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186707
 
 
 Топ коментарі
 
Чимось нагадало анекдот.
- Ало! Я стосовно сараю!
- Вибачте, але це ракетна база, ви не туди попали.
- НІ, Б*ЯТЬ, ЦЕ ВИ НЕ ТУДИ ПОПАЛИ!
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Земрази и сюда запустили свои мерзкие рученки.
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Земрази и сюда запустили свои мерзкие рученки.
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А шо такое.. пеця не шмагля? а говориль что дохерляд гривасов потратил... врут?
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Тим паче готове залізобетонне формулювання:
«Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.Источник: https://censor.net.ua/n3186707»
Враження, що формулювали, до.
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На фото - ракеты от комплекса С-125 на пусковой. Что там может изнашиваться - непонятно, ракета одноразовая. Стартовый ускоритель ракеты сработал, маршевый движок тоже - иначе далеко бы не улетела, вероятно, отказало управление - так это отказ, а не износ. Так менять блоки электроники нужно вовремя.... у них срок годности ограниченный.
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Навпаки потрібно проводити стрільби з потрійною частотою щоб виявити скільки ракет дійсно несправні! Зупинка стрільб ракетами ЗРК під час війни це злочин! Вже немає часу розбиратись, потрібно перевіряти практичними стрільбами, але стріляти над морем, щоб якщо ракета впаде - нікого не зачепило!
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в циган купуєш? ну не може ж так гребти від харківського мальборо
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купуючи безакцизні сигарети, ти не платиш акциз українському буджету..... якщо розвинути цю тему дальше, то бєнядіктова сама приїде тебе затримувати
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Вона не практикуючий прокурор, а виключно теоретик-педагог, тому затримувати може тільки віртуально!
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вона - ні одне, ні інше..... батько працевлаштував бездару
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Він все правильно каже.
Але, після 21.04.2019, ціна його словам =0.
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Если отстрелять быстро все ракеты, можно с абсолютной точностью назвать процент брака. Только потом стрелять вообще не чем будет, пока новые не сделают.
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Да всё проще Если бы дятлы ,не служили бы в армии, а это к сожалению ещё с совковых времён ,всё было бы нормально и снаряд не прилетел бы кому то во двор
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А как должно быть?Шмаляй налево-направо, коронавирус всё спишет?
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Зебилы пришли, теперь ПВО шмаляет направо-налево. Русня довольна...
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Ну да, всьо оне. Весь трындец от них, родимых. От скисания молока до потери потенции., угу.
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Гы. А в прошлом году мародер признал ракету годной. За год устарела или мародер продал все новое?
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Тссс-сссс. Не ломайте этим свидетелям мирового заговора версию.
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Да понял я, понял, я вообще понятливый. Закажи себе теперь надгробную плиту с этой надписью на ней что ли....
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Служба РАВ той части ПВО сфиговничала при проверке ракеты.
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Чимось нагадало анекдот.
- Ало! Я стосовно сараю!
- Вибачте, але це ракетна база, ви не туди попали.
- НІ, Б*ЯТЬ, ЦЕ ВИ НЕ ТУДИ ПОПАЛИ!
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-Ало! это база?
-Да это база...
-А кто это говорит?
- Иванов..
-Ой извините это военная база...
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"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..." (с)
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Ну так треба чтоб больше никуда никому ничего не падало, ферштейн?Для того и запрет.
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а почему запретил министр а не Главнокомандующий, ведь это его прерогатива подготовка войск, вот вам первый случай "разделения функций" , пример двоевластия, представить трудно что будет при боевых действиях, вместо наступать- отступать вместо оборонятся- наступать. все это впереди еще. просто ужас но это для тех кто понимает.
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Долго ль Будут падать произведенные в ссср. В хранилищах еще Есть в Полтаве после полтавской битвы Ядра , - не пробовали Пострелять.
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Почему эти стрельбы вообще во Львовской области проводятся?Что зря снаряды портить...
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Просто на линии фронта там вроде непонята, стрелять нужно вперёд, а власть отводит войска до Днепра,потому не в Таганроге ,а во Львове
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Так можно же стрелять там,чтоб оно падало ровненько по линии разграничения,чтоб сепары на очке всю дорогу сидели
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Потрохомерзота встигла знищити не тільки кордони, а й ПВО. Кордони майже відновили, чи відводять ПВО?
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так і є - власне цю партію в 1985 році робив сам Порох...
До речі - поцікався, за чиї кошти було відновлено ППО навколо Києва
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То есть проблема в том, что не взорвалась? Глава Минобороны Таран приказал остановить все стрельбы из ЗРК до выяснения обстоятельств падения снаряда в частный дом на Львовщине - Цензор.НЕТ 5401
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Кузьмук извинился вместе с кучмой и выплатил всем семьям вкл с израильтянам всё , что требовали , по судам .
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А вот что выплатит лысый обсос - ***..ло , скорей всего - ничего . За это будут страдать миллионы рассеян - пенсионеров .
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я же говорю вы не в теме происходящего!!!! И порете чушь!!
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"" Армія , віра , мова " ... . Такие ракеты нужно проверять в сторону кацапстана , а не на Львов . )))
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Остановить любой дурак может...тоже мне, указ блеать выдал...
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Ну ниче, в Броварах по ярче упала, башляйте Лучу , будут вам новые пво ракеты и комплексы.
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признанная ранее пригодной к использованию изношенная и неисправная зенитная управляемая ракета (ЗРК)...



чудеса...
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