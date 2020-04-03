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 Політика України, Здоров'я
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 Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація з пандемією коронавірусу показала всі проблеми української медичної системи, які накопичувалися роками.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми.

Щодо звернення лікарів з міста Монастириська. Зараз у лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Співробітники забезпечені костюмами і респіраторами на найближчі дні, йде робота над їх повним забезпеченням всім необхідним", - сказав президент.

Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарі "швидкої" не забезпечені засобами індивідуального захисту. "Ми відправили тисячу захисних костюмів і 6 тис. масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров'я Рівненської області, розподіляючи кошти, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено", - запевнив глава держави.

Він підкреслив, що також вирішується питання, порушене у зверненні лікарів Одеського обласного медичного центру. "Також виправлена ​​несправедлива ситуація, в якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділена грошова надбавка за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ", - повідомив президент.

"На жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди "знущання" над українською медичною системою в усі попередні роки", - зазначив Зеленський. Він запевнив, що влада цілодобово працює над тим, щоб у медиків були всі необхідні засоби та обладнання.

Читайте також: Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186705
 
   
 Топ коментарі
 
сказав зєльонскій і відправив всіх лікарів в Італію.....
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Ага, особенно после этих цифир

Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 946
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досі не можу повірити, що моєю країною керує немічний пройдисвіт, скоморох. Як в якомусь дурнуватому кіно!!. Цей, (вибачте, шановні), ідіот занапастив би країну і без коронавірусу, а пандемія цей процес просто в декілька разів прискорить, зробить всі його дурнуваті вчинки, дії та всі ті "мєры" незворотніми.
І досі жоден зелебобік не дав мені зрозумілої відповіді, чому з 40 кандидатів його вибір впав саме на клоуна.. Посміятись хотіли, шанувальники недотепного примітивного гумору?? Я не хотіла "сміятись" разом з вами. Але доводиться..
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Он без маски..изолируйте его в дурдом в палату с наполеоном !!!
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влупіть йому по мордяці хтось лопатою. задрав вже триндіть
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Поддержу в очередной раз нашего президента. Лайкнул.
Да, он стоко накосячил!.. Да, последние его законы не налазят на голову!.. Да, скандалы в его окружении это вообще шо-то запредельное!..
Но по прежнему у меня теплится вера в то, шо лично(!) он Украине желает только добра, но его окружение и вся сформировавшаяся в стране гнилая политическая элита всячески саботируют его проекты и заставляют(запугивают и ломают!) его идти на безумные шаги.
Может я ошибаюсь, но это всё шо у меня осталось от веры в Украину вообще.
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Щиро сподіваюсь, що це - сарказм. Невже ви вірите, що хлопчисько власним коштом та суто на власній впевненості в добро, виграв вибори? Він - суто проект, в який вклали гроші й очікують дивіденди. А Україні потрібні такі струси, щоб не забували, що халяви не буває. Та іншого разу, коли в теліку пообіцяють все відняти та поділити, треба брати кайло та по мордяках херачити.
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Ога, лучше поверить олигарху-миллиардеру, который ошивался при власти при любых президентах и внезапно при этом развивал в первую очередь свой бизнес, а наивысший пост хотел занять исключительно из-за желания евроинтеграции и потужных рехформ в жизни украинцев.
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Так, краще. Бо, той, хто вміє керувати виробничим підприємством, є кращим претендентом за того, хто вміє керувати лише своїм органом (я про язик, коли що). Перший принаймні розуміє закони економіки та херню не несе.
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У Зеленского как бы свое предприятие тоже имеется, и довольно успешное - при этом он при власти, в отличии от барыги, не был и преференции для бизнеса не выбивал. Барыга прекрасно разумеется на экономике, поэтому с 2015 настроил в Киеве множество магазинов "рошен", не говоря уже про разные богданы и кузни, которым из гос-заказов ну просто попёрла бюджетная деньга. Ну а лохам постоянно кормил гидность, мову, виру, европейские перспектывы, уважение в Европе - то есть то, что нельзя пощупать руками и предъявить барыге за результат.
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дивно.. і як це так трапилось у період з 2014-го по 2019-й що "барига" і пенсії своєчасно виплачував, і навіть поступово індексував, що армію створив контрактну, і навіть гроші їй платив.. Невже зі свого гаманці? Як так трапилось, що "борец за ідєю" зеленський просрав країну менше ніж за рік? Ти колись працював/жив під керівництвом наркомана та клоуна в одному обличчі?
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"Успешное" оно исключительно на отмыве криминального расейского и бениного бабла через кипрские офшоры! В Украине это криворогое чмо заплатило НОЛЬ налогов! В отличие от магазинов "рошен", разных богданов и кузен!
И в то время когда рошены покупают маски и аппараты ИВЛ - кривогрогий шлимазл торгует должностями через ермаков, и отправляет "помощь" в Италию, вместо покупать за свое офшорное бабло медицинские средства для своих дебилов-избирателей
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а хазяїн новоспеченого президента хіба не олігарх-міліонер? І чим же ж він таким як ти подобається більше ніж Порошенко? Порох, принаймні, хоч рейдерством таким зухвалим не займався..
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Він просто просив поділитися. Напраклад Ахметова, акціями ДТЕКу.
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і ти був свідком коли він просив?
А хіба то не каломойський зажадав віджати всі шати ахмєтова, все, що в Дніпропетровській області належало ахмєтову? Ні? За те й отримав по маланському шнобелю, Приват банк тепер державний банк.
І це прекрасно.
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Я высказал своё мнение. Я имею на него право? Да? Тогда, спасибо.
По мордякам уже два раза херачили, на целых двух Майданах. И к чему это привело? К тому, шо мы сами себя отбросили на 10 лет назад и превратились из крепенькой пост совковой страны в сырьевую банановую республику, которую постоянно сотрясают кризисы. Если не экономический, то обязательно политический... Будете спорить?
Кому вы собрались опять "херачить по мордякам"? Самим себе? Ведь наша влада и наша политическая элита к нам не с Марса прилетели. Они - это мы.
Те из нас, кто хоть трохи выползает на высокую социальную ступеньку - тут же превращаются из людей в мерзавцев и уродов(вспомните депутатов, которых вынес на Олимп Майдан). Опять будете спорить? Тогда жду от вас ЖЕЛЕЗНЫХ аргументов.
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"майданы отбросили на 10 лет" - а где ТВОИ аргументы?
По твоему загнивающая тотальная коррупция Кучмы и Януковича были афигенным прогрессом?!
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в Кучми була корупція. А в януковоча відвертий рекет ! Це не одне й те саме. З янукодлою ми мали реальний шанс повернутися в 90-сті, як рашка.Бо вона з 90-х так і не вибралася.
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не Майдани вас відкинули на десятиріччя, а ваш вибір, у 2010-му, у 2019-му, кожного разу, коли ви обираєте блазнів, ви отримуєте те, на що заслуговуєте.. Такий закон рівноваги, подобається вам це чи ні. Експерименти взагалі дуже дорогезне задоволення.
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гриша, перестань курить траву. бубочка политический импотент. для того что бы рулить в стране надо иметь политическую силу и профессионалов команде, порядочных соратников а не шоблу имбецилов набраную по приколу из подворотен ))))
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Все шо в тебе осталось,-це Зєлєнскій ????????????????
Гріша ! Та нафіга так жить ?
Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7754
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Ага, папередники виноваты как всегда... Так два папередника уже ж твоими были, то есть ты сам признал что сам виноват...
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Трепло ! Что хорошего ты сделал за этот год ? Была ответственная за здравоохранение Уляна Супрун, а сейчас кто ? Проходимцы, взяточники, шулеры и шарлатаны взяли всё в свои руки!
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Ось скажи, чмирьок ти зелений, чому Юля НІКОЛИ не нарікала на попередників? Але зате досягала рекордних результатів по всіх показниках, як найбільш успішний прем'єр. А в тебе за пів року діра в бюджеті розміром до 200 млрд. гр. Мене цікавить лише одне: ти колись відпочиваєш, щоб не шкодити Україні? Чмирьок?
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Шта? Эта та, которая с ОПЗЖ слилась в экстазе?

У тебя память, как у ракушки. Она только тем и занималась все свое премьерство, что валила все на папередников.
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Пуйло на Юлю замовив два десятки фейкових відіо-спостереження з качанівської, з сауни з Саакою, ще багато інших. То чому до Юлі не мають приліпитись ці опзж, щоб її скомпроментувати?
В укрполітиці є тільки Юля і всі інші, що проти неї працюють. Разом з тобою
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Ващето это она к ним прилепилась, а не наоборот. Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5126 Зажопница ватная твоя дырявая Юля.
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sulima ivan, ой, ну ти тільки не сміши зі своєю косатою ТЮлькою. Щось таке робиться з украінями - як не клоуна, то протухлу за стільки років ТЮльку пропонують. ТЮлька тим тільки і замалась, що когось мочила, а найбільше папєрєднікам діставлося від неї.
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жЮльці з її 5% вже нічого не світить якби вона не пнулась. Поїзд ту-туу, пішов назавжди.

Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2993
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Особенно рекордно вана занимала деньги на оплату своего популизма. Жаль,что ты настолько тупой и не имеешь памяти ,от слова совсем. Но твоя надежда,что все в Украине настолко слабоумные напрасна. Отсюда и рейтинг такой у твоей жульки.
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И у твоего прекрасного выбора,,зеленого чмыря" скоро такой же рейтинг будет. А тебя,все так же будут иметь в дураках популисты и аферисты,ибо тупость и жажда халявы рядом с тобой ходят.
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Згадала стара, коли дівкою була. Молодість бурхливо провела. Особливо у часи коли очолювала ЄЕСУ її співпраця з Павлом Лазаренком була ну дуууже успішна. Порийтесь в архівах, там стільки всього пікантно-цікавого, не на один серіал вистачить.
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Спасибо за правду, Президент. Теперь за дело, шавки пусть скулят и дальше, а предыдущих рехворматоров, особенно в области медицины, не подпускать к власти и на пушечный выстрел. Желательно - даже с уголовными делами.
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Это были не издевательства над медициной-это было планомерное ее уничтожение.
Супрун должна за это ответить.
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Аааа, ось і довгоочікувана заява про "папєрєдніків"... Малороси схавають, і не таке в рот брали...
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А скільки Зеленський заплатив податків за роки виступів на корпоративах,з концертів,з фільмів.А, я й забув, він же ж весь час працював у збиток,такий собі бідний комік,смішить людей за дарма.Хай на себе подивиться і не питає чому медицина в такому стані.
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**** где маски, почему Радуцкий из Госрезерва может 900 тонн масок продать, кто ему разрешил Госрезерв трогать.
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В зелених чмирів є 100% захист - коронвірус. Більше двох не збиратись. Мусора по Києву під час крадіжки української землі перегородили геть всі підходи до нової більшості в Раді - частини монобільшості, мародерської ЄС і холуйського Голосу.
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Опять видос, да уйди уже в отставку.

Зе опять первый пакет открыл, а пора было бы готовить три пакета. А кто назначил доктора смерть министром здравоохранения? А кто из простака мэра сделал мэра VIP палата?

А кто братьев $20 млн покрывает? А кто то, о чем говорит Уманский покрывает: "При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?""

Сегодня благодаря Зе люди ведут такой диалог:

"- Куме, а вы ощущаете ветер перемен?
- Да, теперь он гуляет у меня в карманах."
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Так ти ж продовжив знищувати медицину. Закрив тубдиспансери та лікарні. Лікарів перевів на мінімалку.
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Этот **********, как кукушка в часах: пришло время, выскочил на экран, прокукарекал, что ему написали и спрятался до следующего раза.
Тупое до безобразия.
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Этот **********, как кукушка в часах
************

Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5677
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Один хрен у нас плохая медицина,и поэтому мы продали все маски Китай и Европу.
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Где 10 млн обещаных тобой тестов, спаситель ЗЕуйев?
Почему ИВЛ покупает и восстанавливает Порох, а не ЗЕбанарий?
Почему ЗЕ разрешил своим людям продать в ноль все средства защиты из Украины во время эпидемии?
Что за год для медицины сделал ЗЕбанарий, кроме того, что усадил на потоки своих людей и угробил медреформу?
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ага..чертовы "попередники" продали все маски и респираторы,а клован нивчем невынуватый
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Зате на Феофанію йшли кошти не малі і регулярно і кожний рік.
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Вован,сумно якось на карантині,залабай Моцарта на піаніно,тут тобі рівних немає.А керувати то не твоє,за це грошей тобі не має за що платити.А якщо серйозно то народу потрібно визнати,що помилились з вибором,перед самим собою покаятись.Ви ж не сліпі,самі бачите куди приведе цей шлях,куди веде недолуга,недалека політика, не політика Зеленського.Тоді перевибори і можливість подальшого розвитку,можливість повернути Крим та частину Донецької та Луганської областей.
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Угу, сначала пожинал в Одессе в красных труселях, потом в Трускавце, потом в Буковеле, потом в Омане. Прямо эпичный пожинатель. А тут ещё и братья д'Ермаки пристроились пожинать
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Щось би про свого таваріща кРадуцького сказав!
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подлец моника что то чешет про издевательства, продав налево за последние несколько месяцев весь госрезерв средств защиты
... однако ))
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Клоун вже 20% свого президентського часу відбув, а все на попередників скидає.
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*****, ты Вовочка за восемь месяцев угробил экономику и армию. Так что заткнись, вшивая коза!
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Опять попередники виноваты.Наша песня хороша,начинай пианист с начала!
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Желаю всем голосовавшим за зеленского лечиться от короновируса единственным,что выделяет им преЗЕдент-уриной.
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Как же так, разве главная порохнявая шмаркля может быть виновата, такого просто не может быть, иначе бы порохнявые боты так не возбудились и не засарели на четыре старницы, это ж все смены сразу и лахты и ольгино подняли по тревоге, порохнява шмаркля в опасноти.
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Кожного разу, коли Зеленський ловить облизня, зеботи згадують якогось пороха, наче це якимось чином може допомогти Зеленському зберегти обличчя.
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Сьогодні ми пожинаємо плоди, оболванювання людей, 95 кварталом.
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Черговий відосік - квакання зеленої жаби-ропухи.
Пропоную послухати виступ справжнього Президента і державного мужа:

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2994505587275114/
Господь подарував Україні як мінімум 2 місяці перед піком епідемії, який зараз починається. 10 днів тому у нас ще були лічені хворі. 10 днів - і вже сьогодні маємо близько тисячі хворих. Кількість хворих, які додаються кожного дня - більше сотні. Ці 2 місяці м'яко кажучи, були неефективно використані. Не була створена законодавча база. Тоді ще були на складах ШВЛ та засоби захисту - зараз всього цього вже немає.

Тож перша позиція: якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидкій, його треба захистити. Бо якщо лікарі захворіють - у країні буде катастрофа. Лікарів епідеміологів, інфекціоністів, вірусологів в Україні менше 3 тисяч. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах, щоб ми були здатні дати відсіч пандемії.

«Фонд Порошенка» та «Рошен» шукають шляхи поставки захисних костюмів для лікарів. 70 тисяч - це усі костюми, що були в Китаї на півтора місяці. У зв'язку з піком попиту захисні костюми перекупають росіяни і платять вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні «Фонд Порошенка» і «Рошен» переорієнтували закупки і починають закупати в Кореї 100 тисяч костюмів. Сьогодні моя дружина передала 10 відновлений ШВЛ лікарні швидкої допомоги. Це все, що знайшли. Післязавтра це буде відбуватися у Миколаєві.

Ми отримали протоколи лікування з Італії, з Франції. Спеціальним листом на мене, як голову партії «Європейської Солідарності», ЦК Комуністичної партії Китаю направив протоколи лікування з Китаю. Ми їх одразу перенаправили у МОЗ. Щоб зробити спільний протокол. Бо там написано, чим лікувати і як лікувати коронавірус.

Друга позиція: наша протидія пандемії обов'язково має поєднуватися з протидією економічній кризі. Бо в людей через 2-3 тижні закінчаться гроші. Ми маємо придумати щось на кшталт фудстемпів, де людина може за рахунок субсидій держави купити харчі і ліки. Треба звернути увагу на тих, хто сьогодні потребує допомоги і дати адекватну відповідь.

Третя позиція: захист від безробіття. З одного боку - передбачити чіткий пакет заходів по підтримці самозанятих і сфери послуг. Сьогодні вони ризикують просто залишитися без грошей. Усі відповідальні державні діячі мають об'єднатися і захистити людей.
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Порошенко за год восстановил армию, а Зленский за год восстановил режим Януковича.
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2 месяца было на подготовку, а зебилы не сделали ничего, не подготовили тесты, не переобучили докторов, не заказали защтные костюмы, маски, не подготовили условий карантина для тысяч приезжих...
Даже Янык работал лучше.
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Тільки Супрун здатна розгребти ситуацію зі злочинами в медицині. Вона не дасть розікрасти, одурити і скривдити народ України. Решта----не зможуть. Бо хворі на вірус корупції і кумівства. І спалили--давно, --совість
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пресса умолчала о продолжении этой весьма пафосной фразы: - "и вот теперь мы наконец-то доведем это до логического конца - угробим медицину напрочь!"
Зе и Ко активно продолжают проводить "реформу" в медицине, хотя в нашей стране к этому ничего не готово. кабмин что называется положил на медиков (инфекционисты в силу объективных обстоятельств в это категорию сейчас не вошли) - назначили врачам по 2000грн. оклада а там - зарабатывайте себе сами сколько хотите. и сколько наше население в состоянии платить за мед.обслуживание? и где написано, сколько надо платить? где мед. страховки для людей? есть прекрасные ориентиры - частные клиники, но многие ли могут себе это позволить?
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Зеленский, издеватнльство - ето твое нахождение у власти.
Уходи, козел зеленьій.
Пока еще можешь уходить. Потом у тебя, сученка, возможности не будет: тебя вьінесут
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В каком бункере эта тварь прячется? Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 406 Видео записано на хромакее (зеленый задник), на который потом подмонтировано помещение президентского кабинета! И это не в первый раз
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Нелоху Оманскому кажется уже пора открывать третий конверт ...
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