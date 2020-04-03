 Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми.
Щодо звернення лікарів з міста Монастириська. Зараз у лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Співробітники забезпечені костюмами і респіраторами на найближчі дні, йде робота над їх повним забезпеченням всім необхідним", - сказав президент.
Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарі "швидкої" не забезпечені засобами індивідуального захисту. "Ми відправили тисячу захисних костюмів і 6 тис. масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров'я Рівненської області, розподіляючи кошти, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено", - запевнив глава держави.
Він підкреслив, що також вирішується питання, порушене у зверненні лікарів Одеського обласного медичного центру. "Також виправлена несправедлива ситуація, в якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділена грошова надбавка за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ", - повідомив президент.
"На жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди "знущання" над українською медичною системою в усі попередні роки", - зазначив Зеленський. Він запевнив, що влада цілодобово працює над тим, щоб у медиків були всі необхідні засоби та обладнання.
І досі жоден зелебобік не дав мені зрозумілої відповіді, чому з 40 кандидатів його вибір впав саме на клоуна.. Посміятись хотіли, шанувальники недотепного примітивного гумору?? Я не хотіла "сміятись" разом з вами. Але доводиться..
Да, он стоко накосячил!.. Да, последние его законы не налазят на голову!.. Да, скандалы в его окружении это вообще шо-то запредельное!..
Но по прежнему у меня теплится вера в то, шо лично(!) он Украине желает только добра, но его окружение и вся сформировавшаяся в стране гнилая политическая элита всячески саботируют его проекты и заставляют(запугивают и ломают!) его идти на безумные шаги.
Может я ошибаюсь, но это всё шо у меня осталось от веры в Украину вообще.
И в то время когда рошены покупают маски и аппараты ИВЛ - кривогрогий шлимазл торгует должностями через ермаков, и отправляет "помощь" в Италию, вместо покупать за свое офшорное бабло медицинские средства для своих дебилов-избирателей
А хіба то не каломойський зажадав віджати всі шати ахмєтова, все, що в Дніпропетровській області належало ахмєтову? Ні? За те й отримав по маланському шнобелю, Приват банк тепер державний банк.
І це прекрасно.
По мордякам уже два раза херачили, на целых двух Майданах. И к чему это привело? К тому, шо мы сами себя отбросили на 10 лет назад и превратились из крепенькой пост совковой страны в сырьевую банановую республику, которую постоянно сотрясают кризисы. Если не экономический, то обязательно политический... Будете спорить?
Кому вы собрались опять "херачить по мордякам"? Самим себе? Ведь наша влада и наша политическая элита к нам не с Марса прилетели. Они - это мы.
Те из нас, кто хоть трохи выползает на высокую социальную ступеньку - тут же превращаются из людей в мерзавцев и уродов(вспомните депутатов, которых вынес на Олимп Майдан). Опять будете спорить? Тогда жду от вас ЖЕЛЕЗНЫХ аргументов.
По твоему загнивающая тотальная коррупция Кучмы и Януковича были афигенным прогрессом?!
Гріша ! Та нафіга так жить ?
Затвердження такого протоколу на рівні країни - дуже небезпечне явище і загалом виглядає як масовий експеримент на українцях
У тебя память, как у ракушки. Она только тем и занималась все свое премьерство, что валила все на папередников.
В укрполітиці є тільки Юля і всі інші, що проти неї працюють. Разом з тобою
Супрун должна за это ответить.
Зе опять первый пакет открыл, а пора было бы готовить три пакета. А кто назначил доктора смерть министром здравоохранения? А кто из простака мэра сделал мэра VIP палата?
А кто братьев $20 млн покрывает? А кто то, о чем говорит Уманский покрывает: "При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?""
Сегодня благодаря Зе люди ведут такой диалог:
"- Куме, а вы ощущаете ветер перемен?
- Да, теперь он гуляет у меня в карманах."
штопаный
Тупое до безобразия.
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Почему ИВЛ покупает и восстанавливает Порох, а не ЗЕбанарий?
Почему ЗЕ разрешил своим людям продать в ноль все средства защиты из Украины во время эпидемии?
Что за год для медицины сделал ЗЕбанарий, кроме того, что усадил на потоки своих людей и угробил медреформу?
... однако ))
Пропоную послухати виступ справжнього Президента і державного мужа:
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2994505587275114/
Господь подарував Україні як мінімум 2 місяці перед піком епідемії, який зараз починається. 10 днів тому у нас ще були лічені хворі. 10 днів - і вже сьогодні маємо близько тисячі хворих. Кількість хворих, які додаються кожного дня - більше сотні. Ці 2 місяці м'яко кажучи, були неефективно використані. Не була створена законодавча база. Тоді ще були на складах ШВЛ та засоби захисту - зараз всього цього вже немає.
Тож перша позиція: якщо ви вимагаєте від лікаря, щоб він тестував, їздив на швидкій, його треба захистити. Бо якщо лікарі захворіють - у країні буде катастрофа. Лікарів епідеміологів, інфекціоністів, вірусологів в Україні менше 3 тисяч. Зараз треба перенавчати лікарів інших фахів на термінових курсах, щоб ми були здатні дати відсіч пандемії.
«Фонд Порошенка» та «Рошен» шукають шляхи поставки захисних костюмів для лікарів. 70 тисяч - це усі костюми, що були в Китаї на півтора місяці. У зв'язку з піком попиту захисні костюми перекупають росіяни і платять вдвічі більше. І заводи, які законтрактовані, зривають поставки. Сьогодні «Фонд Порошенка» і «Рошен» переорієнтували закупки і починають закупати в Кореї 100 тисяч костюмів. Сьогодні моя дружина передала 10 відновлений ШВЛ лікарні швидкої допомоги. Це все, що знайшли. Післязавтра це буде відбуватися у Миколаєві.
Ми отримали протоколи лікування з Італії, з Франції. Спеціальним листом на мене, як голову партії «Європейської Солідарності», ЦК Комуністичної партії Китаю направив протоколи лікування з Китаю. Ми їх одразу перенаправили у МОЗ. Щоб зробити спільний протокол. Бо там написано, чим лікувати і як лікувати коронавірус.
Друга позиція: наша протидія пандемії обов'язково має поєднуватися з протидією економічній кризі. Бо в людей через 2-3 тижні закінчаться гроші. Ми маємо придумати щось на кшталт фудстемпів, де людина може за рахунок субсидій держави купити харчі і ліки. Треба звернути увагу на тих, хто сьогодні потребує допомоги і дати адекватну відповідь.
Третя позиція: захист від безробіття. З одного боку - передбачити чіткий пакет заходів по підтримці самозанятих і сфери послуг. Сьогодні вони ризикують просто залишитися без грошей. Усі відповідальні державні діячі мають об'єднатися і захистити людей.
Даже Янык работал лучше.
Зе и Ко активно продолжают проводить "реформу" в медицине, хотя в нашей стране к этому ничего не готово. кабмин что называется положил на медиков (инфекционисты в силу объективных обстоятельств в это категорию сейчас не вошли) - назначили врачам по 2000грн. оклада а там - зарабатывайте себе сами сколько хотите. и сколько наше население в состоянии платить за мед.обслуживание? и где написано, сколько надо платить? где мед. страховки для людей? есть прекрасные ориентиры - частные клиники, но многие ли могут себе это позволить?
Уходи, козел зеленьій.
Пока еще можешь уходить. Потом у тебя, сученка, возможности не будет: тебя вьінесут