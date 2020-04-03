 "Щойно починаються симптоми - відразу починайте лікування", - "слуга народу" Горбенко розповів про одужання від коронавірусу

Про це Горбенко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Тест ПЛР дав сьогодні негативний результат. У понеділок виписують додому. При надходженні стан був важким", - зазначив він.
Горбенко опублікував схему лікування і подякував персоналу інфекційного відділення Олександрівської лікарні.
"Порада не як від професійного лікаря, а від пацієнта, який має досвід: тільки починаються симптоми - відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах", - написав депутат, який сам лікувався в лікарні.
"Знаю, що протокол лікування затвердили тільки 2 квітня, але 21 березня лікарі вже діяли професійно!" - додав він.
Нагадаємо, 2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.
Колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала протокол лікування і назвала його небезпечним, вказавши, що всі препарати, які входять у нього, - експериментальні.
Про те, що нардеп від СН Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, стало відомо 23 березня. Цього ж дня його госпіталізували. За словами Горбенка, він останнім часом не був за кордоном і не спілкувався з Шаховим, який першим із нардепів заразився коронавірусом.
приколи від слуги народу. - насмішка над народом.
Вот в Италию решили помощь отправлять
А в Украине в аптеке нет
Множимо на 5- 52500.
На жаль, не всім нам щомісяця у конверті 5000 баксів Бєня дає.
Возможны изменения роговицы, включая отек и помутнение. Они могут быть бессимптомными или вызывать такие нарушения, как ореолы, нечеткость зрения или фотофобия. Эти изменения могут быть временными или обратимыми при прекращении лечения. Нечеткость зрения вызвана нарушением аккомодации, она дозозависима и обратима.
Редко - кожная сыпь, зуд, изменения пигментации кожи и слизистых оболочек, обесцвечивание волос и алопеция. Эти изменения обычно быстро проходят после прекращения лечения. Возможны буллезная сыпь, включая очень редкие случаи полиморфной эритемы и синдрома Стивенса - Джонсона, светочувствительность и отдельные случаи эксфолиативного дерматита. Очень редко - острые генерализованные экзантематозные пустулезные высыпания, которые необходимо отличать от псориаза, хотя Плаквенил может вызывать обострение псориаза. Это может быть сопряжено с повышением температуры и лейкоцитозом. После отмены препарата прогноз обычно благоприятен.
Возможны тошнота, диарея, анорексия, боль в области живота, редко - рвота. Эти симптомы обычно проходят после снижения дозы или прекращения лечения.
Изредка отмечают головокружение, шум в ушах, потерю слуха, головную боль, нервозность, эмоциональную лабильность, психозы, судороги.
Вероятна миопатия скелетных мышц или нейромиопатия, ведущие к прогрессирующей слабости и атрофии проксимальных групп мышц. Миопатия обычно обратима после отмены препарата, но для полного восстановления может потребоваться несколько месяцев. Могут отмечать слабо выраженные сенсорные изменения, угнетение сухожильного рефлекса и аномальную нервную проводимость.
В редких случаях - кардиомиопатия. При выявлении нарушений проводимости (AV-блокада, блокада пучка Гисса) и гипертрофии обоих желудочков следует заподозрить хроническую интоксикацию. После отмены препарата проводимость, как правило, восстанавливается.
Редко наблюдается угнетение костного мозга. Плаквенил может обострять порфирию.
В отдельных случаях могут отмечать изменения показателей функциональных печеночных проб, сообщалось о нескольких случаях внезапно развившейся печеночной недостаточности.
плаквенил против малярии. короче это трепло лечили от всех вирусов
У Минздрава мнение несколько другое...
+Шахов
+Скороход (или как там её), но у неё признаки поражения уже очень давно.