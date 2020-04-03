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 Політика України
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 "Щойно починаються симптоми - відразу починайте лікування", - "слуга народу" Горбенко розповів про одужання від коронавірусу

Депутат від СН Руслан Горбенко розповів про лікування та одужання від COVID-19.

Про це Горбенко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тест ПЛР дав сьогодні негативний результат. У понеділок виписують додому. При надходженні стан був важким", - зазначив він.

Горбенко опублікував схему лікування і подякував персоналу інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

"Порада не як від професійного лікаря, а від пацієнта, який має досвід: тільки починаються симптоми - відразу починайте лікування, тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах", - написав депутат, який сам лікувався в лікарні.

"Знаю, що протокол лікування затвердили тільки 2 квітня, але 21 березня лікарі вже діяли професійно!" - додав він.

Нагадаємо, 2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.

Колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала протокол лікування і назвала його небезпечним, вказавши, що всі препарати, які входять у нього, - експериментальні.

Про те, що нардеп від СН Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, стало відомо 23 березня. Цього ж дня його госпіталізували. За словами Горбенка, він останнім часом не був за кордоном і не спілкувався з Шаховим, який першим із нардепів заразився коронавірусом.

Щойно починаються симптоми - відразу починайте лікування, - слуга народу Горбенко розповів про одужання від коронавірусу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186704
 
 
 Топ коментарі
 
Меронем коштує 3500. Отже, на день 10500.
Множимо на 5- 52500.
На жаль, не всім нам щомісяця у конверті 5000 баксів Бєня дає.
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Во всем мире короновирус лечат в зависимости от твоих симптомов, мы уже докатились до того что плаквенил скупили во всех аптеках и те кому он действительно нужен, могут о нем только мечтать, мы не знаем какие симптомы были у депутата, Вы вообще понимаете что Вы делаете когда публикуете эти новости, или Вы ждёте когда у больного дома печень откажет от всех этих препаратов?
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Хотел бы прочитать его пост после лечения в какой нибудь районной больничке "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса - Цензор.НЕТ 2220
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Немає ліків від коронавірусу, тільки тепле пиття та обмеження рухів.
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Я предпочитаю охолоджене и сало с цибулькой, уж извините.
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Что ж, можете меня записать в безбожники. Как сказал один из римских пап: Дал бы мне б-г благополучия в этом мире, а за тот свет я не беспокоюсь.
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Головне свято християнства - Пасха, свято відродження після смерті! Головний меседж християнської віри - життя не закінчується після смерті, тому люди мають використати життя не для того щоб набувати багатство та розкіш, скарби які не можна буде забрати з собою після смерті, а мають здобувати духовний скарб, скарб який неможливо вкрасти злодіям, скарб який не з'їсть моль та хробаки!
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Москалі не зрозуміють. Тим більше що слова Пасха більше передає суть цього свята по споріднене з іудейським старозавітним святом Песах.
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Есть у разработчиков лікі від коронавірусу,
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У розробників є тільки дослідні зразки які ще не пройшли клінічні випробування, а влада включає в офіційній протокол лікування ліки які ще не пройшли клінічні випробування і можуть зашкодити пацієнтам і привести до тяжких наслідків, тому в діях влади є ознаки злочину!
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Ну я так скажу - якщо симптоми легкі і немає загрози життю - то звичайно, експериментальні ліки вживати не варто. Але якщо високі шанси загнутися і немає інших ліків - то дурість не спробувати і експериментальні.
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Пробувати чи не пробувати вирішує пацієнт і йому мають повідомити про ризики цих випробувань, про можливість смерті і тяжких ушкоджень для організму через передозування чи неправильне застосування препаратів чи їх комбінацій! А примусово вводити експериментальні ліки в офіційний протокол лікування коронавірусу - це злочин! Це пряме порушення світової медичної практики!
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сказав, що треба самому починати, але не сказав як?
приколи від слуги народу. - насмішка над народом.
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Він просто рекламує лікування як таке, щоб збільшити продажі неперевірених говноліків українського та імпортного виробництва, які не мають підтвердженої ефективності! Тупо працює на фармокологічну мафію.
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а никто и не утверждал ,шо за эрой водолея не наступит эра долбо@обов...
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Зебил призывает начинать самолечение? А как же внутривенно? Или он герычем лечился? "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса - Цензор.НЕТ 4663
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Це він зараз зебіл. А ще в 2014 він був лугандонцем і депутатом від ПР.
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далеко не усім хворим пощастить потрапити далі входу цієї лікарні..
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и многие аптеки готовы Вам предложить то же плаквенил?...
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Депутат от СН Руслан Горбенко рассказал о лечении и выздоровлении от COVID-19...смешно звучит...кремлёвские депутаты тоже простым рассказывают,как вылечиваются в кремлёвской больнице ,всё как то по советски "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса - Цензор.НЕТ 6113 Источник: https://censor.net.ua/n3186704
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А власть только может обеспечить социально незащищенные группы населения продуктовыми пайками....ну может даст по бутылке 0.5 литра спирта
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Может спирта и не даст
Вот в Италию решили помощь отправлять
А в Украине в аптеке нет
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А антибіотик "Меронем" для чого? Ще й 3 рази/день ?
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в основном для суммы общего чека... а так по привычке давят всю биоту, потому что на фоне вирусного поражения может активироваться всякая бактериальная нечисть...
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Пневмонія тому і називаєтья атиповою, бо не лікується антибіотиками.
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Казав один дохтор, що у тих, кого лікували при короні продуктами грибків-антибіотиками, а потом вони попадали до паталогоанатома, легені були забиті нитками грибків, особливо після ШВЛ. Те що для одного підійшло, не означає що і іншому підійде, дохтор призначає лікування з урахуванням кучі факторів, один із головних факторів, це треба на лікарю на лікаря зразу вивчитися, та попрактикуватися, відправивши на той світ пару десятків, бо таке життя і інакше не виходить. Лікуючись по інтернету, є ризик померти від очепятки в дозі, в назві ліків
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На вирусы антибиотики не действуют. Там только свой иммунитет поможет.
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Хотел бы прочитать его пост после лечения в какой нибудь районной больничке "Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение", - "слуга народа" Горбенко рассказал о выздоровлении от коронавируса - Цензор.НЕТ 2220
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Меронем коштує 3500. Отже, на день 10500.
Множимо на 5- 52500.
На жаль, не всім нам щомісяця у конверті 5000 баксів Бєня дає.
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А кто-то может объяснить почему такая цена?
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вот так лечаться слуги. но не сказл что ему каждую минуту в рачи в жопу заглядывали. и из того списка простой, смертный не купит нихрена даже если есть деньги. вопрос. для кого он писал эту байку
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та да...виглядає, як знущання над народом.
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Ну почему-же амброксол и парацетамол могут купить
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Во всем мире короновирус лечат в зависимости от твоих симптомов, мы уже докатились до того что плаквенил скупили во всех аптеках и те кому он действительно нужен, могут о нем только мечтать, мы не знаем какие симптомы были у депутата, Вы вообще понимаете что Вы делаете когда публикуете эти новости, или Вы ждёте когда у больного дома печень откажет от всех этих препаратов?
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выплюньте орбит и сразу же жуйте гудрон. иммунологи рекомендуют.
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Побочные эффекты плаквенила: редко - ретинопатия с изменением пигментации и дефектами поля зрения. На ранней стадии она обратима после отмены препарата. Если Плаквенил вовремя не отменить, существует риск прогрессирования ретинопатии даже после отмены препарата. Изменения сетчатки могут быть сначала бессимптомными, или могут проявляться парацентральной, перицентральной или преходящей скотомой.

Возможны изменения роговицы, включая отек и помутнение. Они могут быть бессимптомными или вызывать такие нарушения, как ореолы, нечеткость зрения или фотофобия. Эти изменения могут быть временными или обратимыми при прекращении лечения. Нечеткость зрения вызвана нарушением аккомодации, она дозозависима и обратима.

Редко - кожная сыпь, зуд, изменения пигментации кожи и слизистых оболочек, обесцвечивание волос и алопеция. Эти изменения обычно быстро проходят после прекращения лечения. Возможны буллезная сыпь, включая очень редкие случаи полиморфной эритемы и синдрома Стивенса - Джонсона, светочувствительность и отдельные случаи эксфолиативного дерматита. Очень редко - острые генерализованные экзантематозные пустулезные высыпания, которые необходимо отличать от псориаза, хотя Плаквенил может вызывать обострение псориаза. Это может быть сопряжено с повышением температуры и лейкоцитозом. После отмены препарата прогноз обычно благоприятен.

Возможны тошнота, диарея, анорексия, боль в области живота, редко - рвота. Эти симптомы обычно проходят после снижения дозы или прекращения лечения.

Изредка отмечают головокружение, шум в ушах, потерю слуха, головную боль, нервозность, эмоциональную лабильность, психозы, судороги.

Вероятна миопатия скелетных мышц или нейромиопатия, ведущие к прогрессирующей слабости и атрофии проксимальных групп мышц. Миопатия обычно обратима после отмены препарата, но для полного восстановления может потребоваться несколько месяцев. Могут отмечать слабо выраженные сенсорные изменения, угнетение сухожильного рефлекса и аномальную нервную проводимость.

В редких случаях - кардиомиопатия. При выявлении нарушений проводимости (AV-блокада, блокада пучка Гисса) и гипертрофии обоих желудочков следует заподозрить хроническую интоксикацию. После отмены препарата проводимость, как правило, восстанавливается.

Редко наблюдается угнетение костного мозга. Плаквенил может обострять порфирию.

В отдельных случаях могут отмечать изменения показателей функциональных печеночных проб, сообщалось о нескольких случаях внезапно развившейся печеночной недостаточности.
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А що було б, якби на місці цього депутата був якийсь пересічний з райцентру? Або,не дай Бог, з якогось села?
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я вже не питаю, що б було, якби на місці бубочки був якийсь дурачок
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лекарства на 7 тыс грн . плаквенил нет в Украине. *****.
плаквенил против малярии. короче это трепло лечили от всех вирусов
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плаквенил это чума в переводе Plaquenil антибиотик внутривенно цена 5000 грн
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Урод. Из-за таких советов плаквенил теперь стоит 20000 грн. за пачку и ревматоидные больные не могут его купить.
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Да можно лечиться !если есть денги!только етот депутат забыл написать сколько стоит его рекомендуемое лечение - примерно 10 тыс в день.не все люди за месяц такую суму не зарабатывает!
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Нафига антибиотики , они же убивают бактерии , а не вирус ..?? От вируса спасает - вакцина .
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якщо почались ускладнення, наприклад пневмонія, то вже потрібні антибіотики. Їі не лікують противірусними препаратами. Противірусні приймають на стадії, чихання, висока температура і інше, без ускладнень. ((
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"Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение"

У Минздрава мнение несколько другое... "Щойно починаються симптоми - відразу починайте лікування", - "слуга народу" Горбенко розповів про одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7319
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Разместить в фейсбуке, чем лечили - коронавирус явно каким-то образом поражает мозг.
+Шахов
+Скороход (или как там её), но у неё признаки поражения уже очень давно.
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цей не каже що коронавірус "сімітірован вєлікімі міра сєго"? ))
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только мне кажется, что этот вирус не лечится антибиотиками?
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