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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
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 Канал Ахметова "Україна 24" після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової "у зв'язку з карантином"

Канал "Україна 24" до осені призупинив виробництво ток-шоу "Як вам не соромно!", пояснивши це неможливістю зібрати аудиторію і гостей. Напередодні в програмі обговорювали записи, на яких фігурує Денис Єрмак, і нездатність влади впоратися з карантином.

Про припинення проєкту Яніна Соколова повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так швидко мене ще не зупиняли. Вчора вийшов третій випуск програми "Як вам не соромно". У ньому ми говорили про некомфортне. Розслідування про Укрспирт. Скорочення бюджету на культуру, освіту, молодь, спорт і соц виплати. Неспроможність влади впоратися з коронавірусом. І наприкінці увімкнувся Geo Leros і розповів про Єрмака, його методи помсти і Денискині плівки", — написала Соколова.

За словами журналістки, сьогодні вранці канал повідомив про замороження проєкту до осені у зв'язку з карантином. Проєкт "Свобода слова Савіка Шустера" при цьому буде виходити в старому режимі.

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"Коли була мала, не розуміла, чому Льоня з 6Б міг заходити до вчительської, а я ні. Потім дізналася, що Льоня - син Марії Степанівни. Завхоза. То йому можна", — написала Соколова.

Журналістка додала, що не знає, чи відновить програма вихід на каналі "Україна 24" восени. Але вже наступний її випуск вийде в ефір на каналі Соколової в YouTube.

Телеканал "Україна 24" пояснює припинення виробництва програми Соколової карантином. "В режимі карантину формат програми не може бути реалізований у повному обсязі: зокрема, неможливо запросити аудиторію, а ті, від кого Яніна домагається правди, не приходять до неї в студію, посилаючись на необхідність самоізоляції", - сказано в повідомленні каналу.

"Наша співпраця з Яніною Соколовою будувалася на принципах абсолютної довіри і невтручання в рішення, які кожен ухвалює в межах своєї компетенції. Тому я вірю, що Яніна поставиться до менеджерського рішення призупинити виробництво її формату "Як вам не соромно!" до осені з такою ж довірою, з якою ми ставилися до її творчих рішень", - заявив голова "Новинної Групи Україна" Дмитро Белянський.

Канал Ахметова Україна 24 після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової у звязку з карантином 01
Канал Ахметова Україна 24 після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової у звязку з карантином 02Канал Ахметова Україна 24 після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової у звязку з карантином 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186703
 
   
 Топ коментарі
 
Мягко говоря, странно её видеть на этом телеканале.
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Тим часом більшість центральних телеканалів про справу Єрмака просто мовчать.В ЗМІ стоїть тотальна тиша.Якщо ми з вами тут обурюємось і щось обговорюємо, то для більшості ця тема проходить повз...
Чому тиша? Чому тема не обговорюється на 1+1? Чому Мосейчук мовчить?
Так і створюються міфи, картинки, брехня.Так працює пропаганда.
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Быстро закончилась свобода слова )))
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"Украина 24" був більш-менш адекватний канал.
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Я представляю, сколько бы было визгов и вони при порохе от зрадофилов, если бы тогда закрывали людям рот и не разрешали говорить "не те вещи"... Канал Ахметова "Україна 24" після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової "у зв'язку з карантином" - Цензор.НЕТ 1064
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Будемо чекати,як Яніна прокоментує все це на своєму каналі в You Tube. Думаю,що мало нікому не покажеться. Канал Ахметова "Україна 24" після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової "у зв'язку з карантином" - Цензор.НЕТ 1429
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тут її наше пів форуму обожнює, а вона виявляється на ахмета працює..я у шоці.. Канал Ахметова "Україна 24" після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової "у зв'язку з карантином" - Цензор.НЕТ 3264 які боги, такі і їх глашатаї..
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на кого і твій петя..на систему..до речі, зєля не мій..
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А коли канал Ахметова показує фільми про УПА, Голодомор, С.Бандеру, М.Шашкевича та інших великих українців про яких більше ніхто не показує, то цей канал робить добре чи зле?
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а коли українофоб, та прихожанин масквабадського пархату раптом стає патріотом і фанатом помісної церкви, то це добре чи погано..?
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я про його дружбака сивочолого..бо багатьом вистачило, що кучмо почав українською (хоч і поганенько) розмовляти.."о, наче наш..то хай *буть, аби не били"..для цієї публіки головне тримати вас у стійлі, розказуючи будь які казочки, які не загрожують їх фінансовому та політичному домінуванню..одні співають про "гускій мір", а інші про "мову і віру" і синхронно грабують і жеруть..
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Можна ставити німб над головою Ахметова. Він планує стати президентом?
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а чого ти поперлась на той канал, де до портянки звертаються "андрей владимирович"?
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Х..ев им навтыкать привселюдно. Янина это может красиво.
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Помню, бубочка в прошлом году рассказывал, что за свободу слова пасть порвет...
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Он имел ввиду, что будет рвать пасть свободноговорящим...
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а Петя обещал умереть за свободу слова.. но как обычно.. соврамши
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А всё потому что нет независимого "тв". Всё принадлежит какому-нибудь олигарху, только для них это "предприятие" по итогу оказывается прибыльное, за счет обманутого народа. Да и то...кто как наврёт(может и не выйти). А если не врать и не обливать конкурентов дерьмом, то это деньги на ветер или пиво без водки, наши олигафрены рхи не из таких- жрут по максимуму, сытость(как и совесть) отсутствует!
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Как там Ахметов, технический дефолт? Объявил о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу. И сколько аппаратов ИВЛ он купил? И как там резиденция во Франции за 200 млн. евро?
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200млн. євро??? Кобалєву цілих пів року працювати треба, щоб стільки заробити Канал Ахметова "Україна 24" після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової "у зв'язку з карантином" - Цензор.НЕТ 1889
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Немного ошиблись, но у Коболева продлен контракт, все еще впереди. Я думаю Коболев купил для больниц несколько аппаратов ИВЛ? Нет?
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Не можна під час нападу коронавірусу про корупцію розповідати, а то ще на ТЕС ахмєтава газ почнуть не по пільговим цінам продавати.
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Надто зблизився Ахметов з ЗЕмайданеком і капітан каналу мусить ставати на лапки.
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Яніна трішки схожа на піранью характером. Це гарна риса, як для журналіста політ шоу. Тому думаю, що вона ще себе знайде. Ця подія, з відмовою ефіру, лише додасть їй цікавості
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хз, что тут творится...... пойду ка я отсюда......
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соколова снова в поисках спонсоров. Канал Ахметова "Україна 24" після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової "у зв'язку з карантином" - Цензор.НЕТ 234
Тяжело быть звиздой, когда талантов нет.
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Это хорошо будет заметно, когда посмотрим, какая у нее будет аудитория на ютубе...
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Шо, с очередного канала выгнали шлюшку янину соколову? "Вот так вэй...", - как говорят наши израильские братья.
НичИго страшного, эту шлюшку кто-то обязательно скоро купит, шобы топить своих оппонентов или заливать говном неугодных политиков. Такие блххххди долго без работы не остаются, всегда находят очередную ширинку, которую можно расстегнуть и присосаться...
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Самое часто употре *** емое слово у соколовой - "Я".
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Янина молодец. Ахметовское кодло как Г+Г ничем не лучше.
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Кажись, это аукнулось как она прокошмарилась на главврача в инфекционной больнице!
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Це все, що треба знати, за бубочкіну «боротьбу з олігархами»...
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Не знала з ким звязалась?
Результат очевидний і прогнозований.
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Ахметка ныне в хороших отношениях с Зе.
Поэтому на его каналах критиковать Зе не позволят...
Пусть Янина идет на Порошенковские каналы... а может быть, уже и на Коломойские Бородатая Бабушка нынче в гневе от своего внучка
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Сраный ущербный ермак взял в заложники всю страну
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