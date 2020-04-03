 Канал Ахметова "Україна 24" після ефіру з Леросом призупинив вихід проєкту Соколової "у зв'язку з карантином"

Про припинення проєкту Яніна Соколова повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Так швидко мене ще не зупиняли. Вчора вийшов третій випуск програми "Як вам не соромно". У ньому ми говорили про некомфортне. Розслідування про Укрспирт. Скорочення бюджету на культуру, освіту, молодь, спорт і соц виплати. Неспроможність влади впоратися з коронавірусом. І наприкінці увімкнувся Geo Leros і розповів про Єрмака, його методи помсти і Денискині плівки", — написала Соколова.

За словами журналістки, сьогодні вранці канал повідомив про замороження проєкту до осені у зв'язку з карантином. Проєкт "Свобода слова Савіка Шустера" при цьому буде виходити в старому режимі.

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"Коли була мала, не розуміла, чому Льоня з 6Б міг заходити до вчительської, а я ні. Потім дізналася, що Льоня - син Марії Степанівни. Завхоза. То йому можна", — написала Соколова.

Журналістка додала, що не знає, чи відновить програма вихід на каналі "Україна 24" восени. Але вже наступний її випуск вийде в ефір на каналі Соколової в YouTube.

Телеканал "Україна 24" пояснює припинення виробництва програми Соколової карантином. "В режимі карантину формат програми не може бути реалізований у повному обсязі: зокрема, неможливо запросити аудиторію, а ті, від кого Яніна домагається правди, не приходять до неї в студію, посилаючись на необхідність самоізоляції", - сказано в повідомленні каналу.

"Наша співпраця з Яніною Соколовою будувалася на принципах абсолютної довіри і невтручання в рішення, які кожен ухвалює в межах своєї компетенції. Тому я вірю, що Яніна поставиться до менеджерського рішення призупинити виробництво її формату "Як вам не соромно!" до осені з такою ж довірою, з якою ми ставилися до її творчих рішень", - заявив голова "Новинної Групи Україна" Дмитро Белянський.



