 Недонадходження до бюджету митних платежів на 20 млрд гривень - загроза для держави, - генпрокурор Венедіктова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Участь у нараді взяли генеральний прокурор Ірина Венедіктова разом із заступниками, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, в.о. голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко і заступник голови Державної податкової служби України Дмитро Венцковський.
Йшлося про захист інтересів держави від неправомірних посягань у податковій і митній сферах і притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, а також забезпечення відшкодування заподіяних збитків.
"Не меншою загрозою, ніж епідемія коронавірусу, для нашої держави в такий складний час є недонадходження до бюджету митних платежів на суму майже 20 млрд гривень. Це із запланованих для виконання 85 млрд. грн. При цьому, замість активізації боротьби зі злочинністю у сфері стягнення податків і зборів під час імпорту, інтенсивність реєстрації кримінальних проваджень за такими фактами з року в рік не перевищує навіть сотні на всю країну, а в суд їх щороку спрямовується лише близько двох десятків. Мені здається, що діяльність правоохоронних органів поки зводиться лише до формальної підтримки кількісних, а не досягнення реальних якісних показників", - заявила Венедіктова.
Зараз за три місяці роботи всіх правоохоронних органів виявлено всього 35 фактів порушень законодавства у сфері стягнення митних платежів та направлено до суду 8 таких кримінальних проваджень. Зокрема, в даний час у провадженні органів ДФС перебуває 112 проваджень цієї категорії. У жодному з них особам про підозру не повідомляється. У ДБР перебуває 20 проваджень даної категорії, тільки одне з них - із повідомленням особі підозри.
"У мене питання до всіх силовиків: навіщо слідчі роками тримають у себе провадження без ухвалення остаточних рішень? Можливо, таким чином намагаються "прикрити" свою неспроможність дати реальний результат? Чи такі провадження використовуються як важелі впливу на підприємства? Я вимагаю від керівників правоохоронних органів забезпечити ухвалення остаточних законних рішень і не займатися створенням видимості ефективної діяльності. Від прокурорів же - забезпечення належного процесуального керівництва у провадженнях цієї категорії", - додала Генеральний прокурор.
Венедиктова,флаг в руки !!!
Затеяли сыграть Квартет.
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А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
Закупівлю провели в межах боротьби з поширенням коронавірусу. Договір підписали 2 квітня.
Згідно з ним, Київ повинен отримати 400 відеокамер марки Hikvision так званого "термального скринінгу". Вартість одного такого пристрою - 125 тисяч гривень без ПДВ. Загалом сума договору - понад 54 мільйони гривень без ПДВ (майже 65 мільйонів - з ПДВ). Усі камери повинні встановити впродовж 17-25 квітня.
Замовило пристрої комунальне підприємство "Інформатика", яке адмініструє всі мережі камер у столиці. Ця фірма підпорядковується департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.
Постачати відеокамери буде компанія "Інтевро". Договір з нею уклали без конкурсу. Як виявило "Слідство.Інфо", ця фірма вперше отримує таке велике замовлення на публічних закупівлях. За попередні три роки з нею уклали низку незначних договорів на загальну суму трохи більше одного мільйона гривень.
Дані з камер будуть надходити до представників Національної поліції, Муніципальної варти, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також вони збиратимуть статистичну інформацію для департаменту охорони здоров'я КМДА.https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/3/7246428/
Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как «лояльную интересам Российской Федерации» и » … нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении».Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н.
https://www.ponomaroleg.com/хроника-президента-02-03-20-2.html
При Порохе были поступления ого-го-го.
А при бубачке они резко приблизились к нулю.
При этом "слуги" резко начали ездить на Теслах и летать в Оман.
А при Порохе эти слуги бутылки собирали...
Не догадываещься, куда исчезли "поступления"?
Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал весь борщ у семьи военнослужащего.
- Порошенко убил своего брата. И съел.
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
- А почему Порошенко не сбежал?
Хорошо было. Пища для ума и сердца.
А теперь что? Каждый день одно и то же. И так 9 месяцев подряд.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
Господи, да дайте вы ему лоперамиду, что ли. На всю страну говном смердит
конвертаційні центри..ну так пишуть...я не знаю...але пишуть - працюють на повну потужність.
Знайшли винних, зебобіки?