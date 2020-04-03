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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (963) митниця (699) ДФС (2411) Венедіктова (93) Офіс генерального прокурора (196)

 Недонадходження до бюджету митних платежів на 20 млрд гривень - загроза для держави, - генпрокурор Венедіктова

В Офісі Генерального прокурора відбулася спільна нарада з керівниками ключових правоохоронних органів, обов'язком яких є протидія злочинності в митній сфері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Участь у нараді взяли генеральний прокурор Ірина Венедіктова разом із заступниками, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, в.о. голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко і заступник голови Державної податкової служби України Дмитро Венцковський.

Йшлося про захист інтересів держави від неправомірних посягань у податковій і митній сферах і притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, а також забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

"Не меншою загрозою, ніж епідемія коронавірусу, для нашої держави в такий складний час є недонадходження до бюджету митних платежів на суму майже 20 млрд гривень. Це із запланованих для виконання 85 млрд. грн. При цьому, замість активізації боротьби зі злочинністю у сфері стягнення податків і зборів під час імпорту, інтенсивність реєстрації кримінальних проваджень за такими фактами з року в рік не перевищує навіть сотні на всю країну, а в суд їх щороку спрямовується лише близько двох десятків. Мені здається, що діяльність правоохоронних органів поки зводиться лише до формальної підтримки кількісних, а не досягнення реальних якісних показників", - заявила Венедіктова.

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Зараз за три місяці роботи всіх правоохоронних органів виявлено всього 35 фактів порушень законодавства у сфері стягнення митних платежів та направлено до суду 8 таких кримінальних проваджень. Зокрема, в даний час у провадженні органів ДФС перебуває 112 проваджень цієї категорії. У жодному з них особам про підозру не повідомляється. У ДБР перебуває 20 проваджень даної категорії, тільки одне з них - із повідомленням особі підозри.

"У мене питання до всіх силовиків: навіщо слідчі роками тримають у себе провадження без ухвалення остаточних рішень? Можливо, таким чином намагаються "прикрити" свою неспроможність дати реальний результат? Чи такі провадження використовуються як важелі впливу на підприємства? Я вимагаю від керівників правоохоронних органів забезпечити ухвалення остаточних законних рішень і не займатися створенням видимості ефективної діяльності. Від прокурорів же - забезпечення належного процесуального керівництва у провадженнях цієї категорії", - додала Генеральний прокурор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186702
 
   
 Топ коментарі
 
Вот за что я больше всего терпеть не могу эпоху гринпоца, так это за ее унылое однообразие.
Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал весь борщ у семьи военнослужащего.
- Порошенко убил своего брата. И съел.
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
- А почему Порошенко не сбежал?
Хорошо было. Пища для ума и сердца.
А теперь что? Каждый день одно и то же. И так 9 месяцев подряд.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
Господи, да дайте вы ему лоперамиду, что ли. На всю страну говном смердит
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Тому що міністр фінансів не знає нічого про фінанси.
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так возьмите Бен Ладена за кокоечки !!!
Венедиктова,флаг в руки !!! Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 5506
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Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
......................................
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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та как раз собрались все конечные бЭнефицарии "Таможни" - на закрытой от части собрания перетерли новые ДОЛИ- в свете рокировки ФИО.......- все как всегда....
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бєнядіктова не в курсі, що споживання в Україні зменшилося, в звязку з епідемією
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їжа ніколи не була великою частиною імпорту..... а от на все решту попит впав конкретно
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Особисто я купую набагато менше. Від інших теж чув подібне.
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Столиця на майже 65 мільйонів гривень придбала кількасот відеокамер, які вимірюватимуть температуру тіла, а також розпізнаватимуть обличчя.

Закупівлю провели в межах боротьби з поширенням коронавірусу. Договір підписали 2 квітня.
Згідно з ним, Київ повинен отримати 400 відеокамер марки Hikvision так званого "термального скринінгу". Вартість одного такого пристрою - 125 тисяч гривень без ПДВ. Загалом сума договору - понад 54 мільйони гривень без ПДВ (майже 65 мільйонів - з ПДВ). Усі камери повинні встановити впродовж 17-25 квітня.
Замовило пристрої комунальне підприємство "Інформатика", яке адмініструє всі мережі камер у столиці. Ця фірма підпорядковується департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.
Постачати відеокамери буде компанія "Інтевро". Договір з нею уклали без конкурсу. Як виявило "Слідство.Інфо", ця фірма вперше отримує таке велике замовлення на публічних закупівлях. За попередні три роки з нею уклали низку незначних договорів на загальну суму трохи більше одного мільйона гривень.
Дані з камер будуть надходити до представників Національної поліції, Муніципальної варти, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також вони збиратимуть статистичну інформацію для департаменту охорони здоров'я КМДА.https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/3/7246428/
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розкуркулэння бенедиктовых неизбежно...
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какого хрена генпрокурор лезет в финансы ???
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Тому що міністр фінансів не знає нічого про фінанси.
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а новий міністр хіба не проходив співбесіду в покійного брата дЄрмака?
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Не знаю, але за посаду заплатив. Тому він чесний корупціонер!
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там кЭш и интересы...- оно ( ее должность) - это не мелочь по карманвм тыреть Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 5908
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Сейчас будут доить и так загибающийся от карантина бизнес.
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Конкурент Авакову растет) токо более неспособньій и ничтожньій
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начнут экспроприировать экспроприаторов.
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НеФьодор вроде заявлял, что коррупции на таможне нет и план перевыполняется. Интересно, когда брехня будет возвращаться во рты говорящим и вылетать прямо из дупы?
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Существование всей бенино-зильонской шобла-@блы - в сотни раз более угрожающее явление для нашей государственности, чем самовлюбленные и малокомпетентные бородатые дровосеки во главе таможни
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Венедиктовна за Россию.


Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как «лояльную интересам Российской Федерации» и » … нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении».Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н.

https://www.ponomaroleg.com/хроника-президента-02-03-20-2.html
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там, і без кокошніка, морда кацапська .... не помилишся
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Все предсказуемо. Предприятия останавливаются , народ на карантине. Контрабандисты, что не люди Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 5239?
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Так закрой липовые дела на Пороха, и открой реальные на бубачку.

При Порохе были поступления ого-го-го.
А при бубачке они резко приблизились к нулю.

При этом "слуги" резко начали ездить на Теслах и летать в Оман.
А при Порохе эти слуги бутылки собирали...
Не догадываещься, куда исчезли "поступления"?
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Вот за что я больше всего терпеть не могу эпоху гринпоца, так это за ее унылое однообразие.
Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал весь борщ у семьи военнослужащего.
- Порошенко убил своего брата. И съел.
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
- А почему Порошенко не сбежал?
Хорошо было. Пища для ума и сердца.
А теперь что? Каждый день одно и то же. И так 9 месяцев подряд.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
- Зеленский обосрался.
Господи, да дайте вы ему лоперамиду, что ли. На всю страну говном смердит
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ГП нашёл слабое звено.Цербер правящего режима .Замучает,как Пол Пот- Кампучию.У неё свои судьи найдутся .И в ВРУ представление оформит ,невзирая на договорённости некоторых с ЗЕ.
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потім вийдуть з наради - і куди? - зайдітє за конвєртом?
конвертаційні центри..ну так пишуть...я не знаю...але пишуть - працюють на повну потужність.
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Курва! В цьому уряді, в цій владі, серед "новьіх ліц" хоч хтось займається своєю роботою???? Міністр МВС щось белькоче про медичні заходи, міністр економіки бубнить про харчування в школах, прокурор - про невиконання бюджету, завхоз офісу преЗЕдента змальовує зовнішню політику держави... "Прахфєсіанали", цуко! А новий прем'єр щось там муркоче про перезавантаження економіки у травні! Да з таким "професіоналізмом" вона просто не доживе до травня! Щоб вам, курвам, повернулося все те, що зара ви робите з людьми, сторицею і по самі гланди!
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Як тут не згадати знамениту репліку "унилої лошаді".
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Ну так арестуй Бубочку . Чего он поназначал везде недоумков ,, которые и поставили страну на грань катастрофы ? Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 4647 .
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Ніззя - недоторканий. Тільки як складе повноваження президента, тоді можна буде ганяти як Порошенка. Можна буде заочно засудити як Януковича, а можна зіслати на пасіку як Ющенка, чи замінити Кучму в Мінських перемовинах.
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а вы бинладена увольте, как премьера и все.................................. это же друзья. и ищите аферистов. а, и еще емца посадите. он же наклеветал , что 5 миллиардов в месяц пропадают. в тюрьму его нах...... а еще какойто журналюга, аферист написал что зеля в омане решал чтото негласно. в тюрьму журналюгу. и вообще тюрьма народу земля оману и мвф. УРА
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красавица наша...................... мы про жоппу с бюджетом и экономикойй знаем и все видим. не знаем только, КТО **** С,,,,,ИЗДИЛ БАБЛО НА ТАМОЖНЕ найди пожалуста.
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ещё один наполнитель бюджета указами. ещё перезагрузить забыли и все потечет в бюджет
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полиция занимается экономикой, аваков вместо преза советы пазлает, прокурор таможней занимается, зе-бред.
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Шо там з масками по 1 грн в Іспанію, як відходи целюлозні.
Знайшли винних, зебобіки? Недопоступление в бюджет таможенных платежей на 20 млрд гривен - угроза для государства, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 180
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