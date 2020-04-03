 Недонадходження до бюджету митних платежів на 20 млрд гривень - загроза для держави, - генпрокурор Венедіктова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Участь у нараді взяли генеральний прокурор Ірина Венедіктова разом із заступниками, голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, в.о. голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко і заступник голови Державної податкової служби України Дмитро Венцковський.

Йшлося про захист інтересів держави від неправомірних посягань у податковій і митній сферах і притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, а також забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

"Не меншою загрозою, ніж епідемія коронавірусу, для нашої держави в такий складний час є недонадходження до бюджету митних платежів на суму майже 20 млрд гривень. Це із запланованих для виконання 85 млрд. грн. При цьому, замість активізації боротьби зі злочинністю у сфері стягнення податків і зборів під час імпорту, інтенсивність реєстрації кримінальних проваджень за такими фактами з року в рік не перевищує навіть сотні на всю країну, а в суд їх щороку спрямовується лише близько двох десятків. Мені здається, що діяльність правоохоронних органів поки зводиться лише до формальної підтримки кількісних, а не досягнення реальних якісних показників", - заявила Венедіктова.

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Зараз за три місяці роботи всіх правоохоронних органів виявлено всього 35 фактів порушень законодавства у сфері стягнення митних платежів та направлено до суду 8 таких кримінальних проваджень. Зокрема, в даний час у провадженні органів ДФС перебуває 112 проваджень цієї категорії. У жодному з них особам про підозру не повідомляється. У ДБР перебуває 20 проваджень даної категорії, тільки одне з них - із повідомленням особі підозри.

"У мене питання до всіх силовиків: навіщо слідчі роками тримають у себе провадження без ухвалення остаточних рішень? Можливо, таким чином намагаються "прикрити" свою неспроможність дати реальний результат? Чи такі провадження використовуються як важелі впливу на підприємства? Я вимагаю від керівників правоохоронних органів забезпечити ухвалення остаточних законних рішень і не займатися створенням видимості ефективної діяльності. Від прокурорів же - забезпечення належного процесуального керівництва у провадженнях цієї категорії", - додала Генеральний прокурор.