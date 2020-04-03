 У міністерство енергетики вже направив подання на віцепрезидентів, серед них немає Купчака, - т.в.о. президента "Енергоатому" Котін про звинувачення Гео Лероса

Про це Петро Котін розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про те, чи дзвонили до нього з Офісу президента або від брата голови ОП Дениса Єрмака щодо призначення Купчака, він сказав:
"Ніяких дзвінків до мене не було і навіть вам не можу пояснити нічого з цього приводу, тому що навіть вперше чую про можливість таких дзвінків".
Він також зазначив, що не знає Купчака. "Я прізвище бачив в інтернеті, що є такий, але щоб я знав хто це такий... я його зовсім не знаю", - заявив т.в.о. президента "Енергоатому".
Котін розповів, що сьогодні, 3 квітня, направив до Міністерства енергетики подання на призначення двох своїх заступників.
"Я подав уже подання на віцепрезидентів у відповідності зі структурою НАЕК "Енергоатом". І подання вже в міністерстві", - зазначив Котін.
За його словами, йдеться про призначення двох віцепрезидентів.
"Але сьогодні я не готовий вам назвати прізвища, ви дізнаєтеся про них", - заявив Котін. Він зазначив, що серед цих людей немає Купчака. "Я вам можу сказати, що знаю цих людей давненько, довіряю їм, я їх особисто вибирав. І, власне, з повною упевненістю та відповідальністю цих людей подаю", - зазначив Котін.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Чому тиша? Чому тема не обговорюється на 1+1? Чому Мосейчук мовчить?
Так і створюються міфи, картинки, брехня.Так працює пропаганда.
Золоті слова!
Типа- продано!...
Мудрий найшовся переднім числом
Хотят. Но карантин, видете ли...
сам не живет и другим не дает....
Но благодаря Парашенко, даже если бы и хотели воевать но нечем, скрывая воровство боеприпасов которые он с ахметом эшелонами отправлял в лднрию, уничтожил все крупнейшие артсклады.
03.04.2020, 18:44 • 512 • 2
Казус Ермака как индикатор отсутствия государства
Скорее Путин "уволит" Андрея Ермака, нежели Зеленский. Прошедшая встреча президента Украины Владимира Зеленского с малой фракцией "Слуги народа", на которой в частности обсуждалось поведение брата главы его офиса, подтверждает, что Украине и украинскому обществу придётся заплатить высокую цену за длящийся банкет братьев Ермаков в разгар коронавирусной чумы. Теперь очевидно, просто так по собственному желанию, без потерь для нас и нашей страны он не уйдет.
Отстранить от власти А. Ермака акциями протеста, петициями и возбуждением уголовных дел уже не получится. Это не добродушный парень-рубаха А. Богдан, который почуяв неладное, хлопнул дверью и без боя сдал свой пост.
Ермак будет до последнего, ожесточенно биться за свое административное выживание. Он "пустил корни" в административную и политическую систему страны, серьезно укрепил свои позиции до вице-президента Украины. Он уже повязан различными преступлениями от внутренней коррупции до внешней коллаборации.
Вот почему самоназвавшийся «щит президента» сейчас перешел к нападениям на своих разоблачителей. А что же будет дальше? Рождающееся от всевластия девиантное поведение неизлечимо. Еще немного и Ермак будет нападать на каждого, кто посмеет покуситься на его персональную власть, «привахватизированную» от государственной власти.
В соседней стране агрессоре и оккупанте ранее был сформирован подобный класс а-ля "Ермак" - "Пехотинцы Путина", которые по отмашке Путина готовы уничтожить любого "врага" назначенного таковым Путиным.
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Ермак, это не Свинарчук, который хоть и вороватый, но добрый. Ермак, это не прокремлевский экс-президент Украины и завербованный агент КГБ Янук-овощ. Ермак, очень злопамятный, агрессивный и жестокий. Это главный ужас современной украинской эпохи. В ближайшие месяцы все эти его "качества" проявятся в полном объеме. За свое место во власти, Ермак порвет любого, кто покусится на его искусственно созданную административную неприкосновенность.
За длящийся банкет Ермака мы все заплатим большую цену, возможно уже непомерную для нас и нашего многострадального отечества.
Это первое днище!
Основой для появления феномена "Ермак" стало личное желания Владимира Зеленского говорить с Владимиром Путиным.
Помните тот самый случай, когда в начале своей политической карьеры, когда В. Зеленский позвонил в Кремль и спросил: Каковы ваши условия?
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Одним из условий возобновления стало вовлечение А. Ермака по согласованию с Владиславом Сурковым в советники глав нормандского формата, как лица способного к коллаборации против Украины и имеющего бизнес и чиновничьи знакомства в стране агрессоре и оккупанте среди подобных себе «решал».
Пользуясь своей ложной безальтернативностью у президента В. Зеленского, А. Ермак фактически узурпировал под себя власть.
Поэтому Ермак может быть отстранен от власти исключительно из-за внешних причин, которые напрямую связаны с его поведением.
По причинам узурпации власти, юриспруденция не может предсказать причины отставки Ермака, и тут включается психология.
В нормандском и минском форматах нет равных сторон. Там есть представители страны-жертвы и страны-агрессора и оккупанта. Кто бы ни был на переговорах от России, будь то В. Сурков, или Д. Козак, все они воспринимают А. Ермака, в качестве своего подчиненного. Формула подчинения весьма примитивна. Раз уж вы под давлением силы и шантажа, из-за своей некомпетентности согласились играть по минским правилам В. Путина, то, как сказал главный роспропагандист В. Соловьев «извольте выполнять».
Если вы решили принять правила Путина и его коллективной ОПГ, этих особо тяжких девиантных, международных военных преступников, на руках которых кровь более 14.000 убитых украинцев, вы подчиняться им буквально во всем, начиная от исполнения навязанными ими условий, до постоянного присутствия на всех встречах с ними и без опозданий.
За все свое недолгое официальное и полуофициальное сотрудничество с представителями путинской администрации А. Ермак успел наработать себе у Путина и его команды негативный кейс.
Понятно, что в путинской системе, равно как и у самого Путина ценятся особо лживые и продажные, повязанные кровью невиновных и тяжкими преступлениями. У них это считаются лучшие агенты и исполнители, которых путинская система в дальнейшем стимулирует и продвигает. Путин прекрасно понимает, что у него нет ни единого шанса захватить Украину военным путем. Поэтому он сделал ставку на экспорт в Украину политической коррупции и создании в Украине системы управляемого из Кремля криминала.
В этом плане покупки мерседесов и прочих атрибутов власти в путинской системе приветствуются: "дабы сим отделяли себя государевы люди от простой челяди"… но не в день совершения важного для Путина шага по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО, учреждением своего рода Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации.
Однако наш «клиент» не учел «красных линий», переход которых в путинской системе влечет неблагоприятные последствия. Это второе днище!
Только Путин может награждать подозреваемых в убийства Бориса Немцова в день его казни, подозреваемого в убийстве сенатора от Чечни Р. Геремеева.
В путинской системе инициатива наказуема. Как известно, Путин крайне суеверен, он ментально существует в мире различных символов, в котором как богоизбранная личность, только он имеет эксклюзивное право формировать повестку символизма.
Но когда добровольный подчиненный по собственной инициативе покупает себе мерседес в день знакового для Путина, это воспринимается лично Путиным и его окружением как откровенный вызов.
Поэтому, как только эта информация дошла до Путина - Ермак сразу же получил «диагноз» от околокремлевского куратора Алексея Чеснакова - врун и жулик. Ермаку дали понять, мол, ты парень все равно, своей коррупцией и коллаборацией уже подцеплен на наш крючок, так что играй по нашим правилам.
Ермак вызывал у Суркова недовольство своим юлением, в частности отступлением от договоренностей, на основании которых 9 декабря 2019 года Путин соизволил встретиться с Зеленским в Нормандском формате.
На днях Кремль срамными устами Родиона из ОРДО публично отчитал Ермака за приезд на полчаса на проведение видеоконференции и при этом сообщил, что его старший куратор Дмитрий Козак аж целых 12 часов там в Минске пытался додавить ОБСЕ составить протокол, в котором должны быть прописаны сроки, обязательства, суммы и так далее…, затем впервые так откровенно и цинично подтвердил: «Не присоединитесь к ОРДЛО - будем продолжать вас убивать».
Родион и Чеснаков нам ясно засвидетельствовали о том, что в Кремле испытывают явное недовольство поведением Ермака.
В отличие от своего предшественника В. Суркова, Д. Козак, чистый технократ, выполняющий волю Путина. Прикажет Путин Козаку додавить Украину до победобесия созданием Верхней Палаты будущей Малороссийской Федерации, и Козак будет давить, как только может. Прикажет Путин Козаку расслабиться на время карантина и Козак расслабится. При этом играть по правилам Путина означает полное подчинение всем его требованиям.
Стало быть, Ермак неспособен подчинятся правилам, которые он сам для себя причинял - правилам системы Путина.
Это третье днище! И именно это днище Ермака спасает Украину от другого днища - позорной гибридной капитуляции, перед погибающим Мордором.
В общем, сейчас единственный, кто способен обеспечить увольнение Андрея Ермака, это президент России Владимир Путин.
С учетом последних событий, Путин может поставить перед Зеленским вопрос о замене Ермака на другого переговорщика. Ведь что такое для Путина отстранение Ермака, это что-то наподобие замены подчиненных.
Если Зеленский откажется заменить Ермака, то тогда Путин заявит о выходе из участия в нормандском формате, как это уже было во времена правления Украиной П. Порошенко.
В этом случае если А. Ермак В. Зеленскому друг, но общение с Путиным ему дороже, то ради этого общения В. Зеленский будет вынужден сменить Ермака на другую фигуру.
После чего, вне переговоров с Кремлем А. Ермак перестанет быть нужным В. Зеленскому и впоследствии будет уволен с должности главы офиса президента, или покинет эту должность по собственному желанию.
Но пока решение вопроса отставки А. Ермака от переговоров с Россией откладывается до окончания эпидемии коронавируса.
Это четвертое днище! Но уже всей украинской системы.
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Юрий ШУЛИПА
(І за скільки купив посаду цей Котя ?)
Зеленський вимагає звільнити Недашковського. Стало відомо прізвище ймовірного нового президента «Енергоатома» 5 Жовтня, 2019
Надо быть конченным имбицилом, чтоб подать фамилию Купчака, после того как пленки уже неделю в свободном доступе.
Шо не так, Котя? Дал представление 3 апреля после скандалов и типа красавчик?))
При Зеленском за ермаков молчёк.
Все каналы принадлежат разным олигархам.
Вот и делайте выводы!
Що ж стосується президента, то він намагається зрозуміти, за яке саме призначення, санкціоноване Зеленським, Єрмак взяв гроші й чи не пішла частина цих грошей на обладнання персонального спортзалу та неофіційного офісу в будинку, де проживає глава держави. Тож хочемо заспокоїти також і Володимира Олександровича - частина грошей пішла саме на це.
Більш того, вже відомо, що кошти, які пішли на ремонт в домі президента, заплатив Володимир Купчак - точніше, заплатив за те, щоби його призначили президентом ДП «НАЕК «Енергоатом». Ось заява Зеленського, яка з'явилась на другий день після зустрічі Єрмака з Купчаком і передачею грошей останнім:
https://glavcom.ua/country/politics/zelenskij-vimagaje-zvilniti-nedashkovskogo-stalo-vidomo-prizvishche-jmovirnogo-novogo-prezidenta-energoatoma-630346.html
Але згодом з'ясувалось, що Купчак не має необхідного стажу й тепер, аби не повертати гроші, Єрмак пропонує Зеленському призначити Купчака віце-прем'єром. Це - мудре рішення, яке свідчить про те, що на вулиці Банковій засідають справжні державотворці.
Мы тут тоже Сакварелидзе предлагали на пост ген прокурора и собирались даже скинуться на киллера для путлера.