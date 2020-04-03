 У міністерство енергетики вже направив подання на віцепрезидентів, серед них немає Купчака, - т.в.о. президента "Енергоатому" Котін про звинувачення Гео Лероса

Про це Петро Котін розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи дзвонили до нього з Офісу президента або від брата голови ОП Дениса Єрмака щодо призначення Купчака, він сказав:

"Ніяких дзвінків до мене не було і навіть вам не можу пояснити нічого з цього приводу, тому що навіть вперше чую про можливість таких дзвінків".

Він також зазначив, що не знає Купчака. "Я прізвище бачив в інтернеті, що є такий, але щоб я знав хто це такий... я його зовсім не знаю", - заявив т.в.о. президента "Енергоатому".

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Котін розповів, що сьогодні, 3 квітня, направив до Міністерства енергетики подання на призначення двох своїх заступників.

"Я подав уже подання на віцепрезидентів у відповідності зі структурою НАЕК "Енергоатом". І подання вже в міністерстві", - зазначив Котін.

За його словами, йдеться про призначення двох віцепрезидентів.

"Але сьогодні я не готовий вам назвати прізвища, ви дізнаєтеся про них", - заявив Котін. Він зазначив, що серед цих людей немає Купчака. "Я вам можу сказати, що знаю цих людей давненько, довіряю їм, я їх особисто вибирав. І, власне, з повною упевненістю та відповідальністю цих людей подаю", - зазначив Котін.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".