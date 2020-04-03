 Ватажки терористів приховують реальний стан із зараженням коронавірусом. У Луганську і Кадіївці померло 13 осіб із симптомами COVID-2019, - CБУ. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що представники окупаційної влади віддають злочинні накази щодо проведення політики замовчування і викривлення інформації про поширення коронавірусу серед мешканців тимчасово окупованої території Луганщини.
Через засоби масової інформації так звані керівники псевдоутворення намагаються переконати місцеве населення, що на території "ЛНР" осіб із симптомами коронавірусу не виявлено. Також приховується кількість хворих з температурою в інфекційних відділеннях лікарень.
Самі ж мешканці окупованої Луганщини свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання та повну відсутність захисних масок і противірусних ліків в аптеках.
За інформацією СБ України, на цей момент у Луганську та Кадіївці померло 13 осіб із ознаками захворювання на COVID-19. Але місцеве населення не володіє достовірною інформацією про ситуацію в регіоні та наражає себе на смертельну небезпеку.
За оперативними даними, хворих на "ГРВІ" у ТОТ наразі нараховується близько 10 тисяч. Більшість із них не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах.
У той же час окупаційною адміністрацією РФ в Донецькій та Луганській областях всі сили кинуті на убезпечення розповсюдження хвороби серед військового контингенту, що знаходиться під управлінням командування країни-окупанта. Співробітники СБУ констатують порушення ватажками псевдоутворення конституційних прав громадян на тимчасово окупованій території Луганщини.
Умисні дії представників окупаційної влади кваліфіковані органами прокуратури за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Досудове слідство доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".
а клиенты и сами испуганые - упала индустрия...
Россия продала США медицинскую технику, выпущенную подсанкционной компанией
на фотографиях и видео, на котором запечатлена погрузка оборудования, видно, что среди прочего там присутствуют аппараты искусственной вентиляции легких «Авента М». Их производит Уральский приборостроительный завод, входящий в Концерн «Радиоэлектронные технологии». Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении КРЭТ в 2014 году после крымских событий
отмену льгот на проезд считаю вынужденной и нормальной мерой.
не время на шару передвигаться и заражаться или заражать..
еще один аргумент в пользу отмены льгот - совейская никчемная придумка "льготы" никому не нужна... - деньги родным - не льготы....
пусть пользуют их как хотят...
А зелені певно не те саме ******** ?
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена".
Враховуючи два фактори - те, що вірус не звертає уваги на політичні погляди і те, що кацапам плювать навіть на своїх, "косИть" він буде всіх підряд... Враховуючи те, що косить він буде ефектніше тих, хто перебуває у щільних, великих групах, під удар потраплять саме "іхтамнєти" та "вжопучлєнци", тому мені абсолютно "до сраки", що там твориться... Іде "зачистка"... І на неї не треба витрачать сили та засоби... Просто чекать...