EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2765  38
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1998) СБУ (5464) COVID-19 (2907) коронавірус (1541)

 Ватажки терористів приховують реальний стан із зараженням коронавірусом. У Луганську і Кадіївці померло 13 осіб із симптомами COVID-2019, - CБУ. ВIДЕО

За матеріалами Служби безпеки України прокуратури Донецької та Луганської областей зареєстрували провадження про приховування ватажками так званої "ЛНР" фактів захворювання на Covid-19 на тимчасово окупованій території. Їхні дії кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що представники окупаційної влади віддають злочинні накази щодо проведення політики замовчування і викривлення інформації про поширення коронавірусу серед мешканців тимчасово окупованої території Луганщини.

Через засоби масової інформації так звані керівники псевдоутворення намагаються переконати місцеве населення, що на території "ЛНР" осіб із симптомами коронавірусу не виявлено. Також приховується кількість хворих з температурою в інфекційних відділеннях лікарень.

Самі ж мешканці окупованої Луганщини свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання та повну відсутність захисних масок і противірусних ліків в аптеках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всеукраїнська школа онлайн": відеоуроки будуть доступні для школярів з ОРДЛО і тимчасово окупованого Криму, - ОП

За інформацією СБ України, на цей момент у Луганську та Кадіївці померло 13 осіб із ознаками захворювання на COVID-19. Але місцеве населення не володіє достовірною інформацією про ситуацію в регіоні та наражає себе на смертельну небезпеку.

За оперативними даними, хворих на "ГРВІ" у ТОТ наразі нараховується близько 10 тисяч. Більшість із них не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах.

У той же час окупаційною адміністрацією РФ в Донецькій та Луганській областях всі сили кинуті на убезпечення розповсюдження хвороби серед військового контингенту, що знаходиться під управлінням командування країни-окупанта. Співробітники СБУ констатують порушення ватажками псевдоутворення конституційних прав громадян на тимчасово окупованій території Луганщини.

Умисні дії представників окупаційної влади кваліфіковані органами прокуратури за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Досудове слідство доручено слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".

Читайте також: В "ДНР" заявили про перший випадок інфікування коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186700
 
 
 Топ коментарі
 
Где Сивуха? Пусть возьмёт 10 человек к себе домой на обсервацию. Заодно воссоединятся. Только дверь нужно будет заварить.
 показати весь коментар
 
кацапня о своих проблемах скрывает, а о нас они пишут "во всех красках".. полюбуйтесь!
Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 5409
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
те в пролете - дышут на их клиенты, а значит цена растет..
а клиенты и сами испуганые - упала индустрия...
 показати весь коментар
 
Где Сивуха? Пусть возьмёт 10 человек к себе домой на обсервацию. Заодно воссоединятся. Только дверь нужно будет заварить.
 показати весь коментар
 
 
а де зєля? там умірают наші люді.... Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 5801 терміново, бригаду лікарів і спирту
 показати весь коментар
 
 
чим саме? тим, що приховують, чи тим, що так мало гигикнуло сєпарків? Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 4175
 показати весь коментар
 
 
офф топ
Россия продала США медицинскую технику, выпущенную подсанкционной компанией

на фотографиях и видео, на котором запечатлена погрузка оборудования, видно, что среди прочего там присутствуют аппараты искусственной вентиляции легких «Авента М». Их производит Уральский приборостроительный завод, входящий в Концерн «Радиоэлектронные технологии». Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении КРЭТ в 2014 году после крымских событий
 показати весь коментар
 
 
В донецкой резервации сегодня развешивали объявления в транспорте что до 19 апреля отменены льготы на проезд.
 показати весь коментар
 
 
сам связан с транспортом- считаю только так делать и надо, чтобы удержать дома пенсов стремящихся каждодневно мониторить цены....
 показати весь коментар
 
ордловская резервация не интересует ни с какого боку...
отмену льгот на проезд считаю вынужденной и нормальной мерой.
не время на шару передвигаться и заражаться или заражать..
еще один аргумент в пользу отмены льгот - совейская никчемная придумка "льготы" никому не нужна... - деньги родным - не льготы....
пусть пользуют их как хотят...
 показати весь коментар
 
гундяевские молитвы без лицензии читали...
 показати весь коментар
 
 
кацапня о своих проблемах скрывает, а о нас они пишут "во всех красках".. полюбуйтесь!
Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 5409
 показати весь коментар
 
 
Сам бачив, як вату четвертували, а потім повісили.
 показати весь коментар
 
 
Брехня в ОРДЛО нагадує радянську пропаганду. Через деякий час вони визнають проблему, але короновірус буде поширюватися.
 показати весь коментар
 
 
Всю семью Ивана ********* проверяют на коронавирус. У его дочери Анфисы подтвержден COVID-19.

Главари террористов скрывают реальное положение с заражением коронавирусом. В Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 4513

 показати весь коментар
 
 
Не уверен... при их численности населения и "закрытости" от цивилизованного мира смертность очень большая (уже должно было полкацапии перемереть от COVID 19)....
 показати весь коментар
 
Тю , так у них есть проверенное временем средство , оно даже от фашизма помогает , не то что от какого то там вируса . Так что бегом на площадь с плакатом : Путин введи . И могут не сомневаться , ***** им введет по самые гланды им стопудово поможет.
 показати весь коментар
 
 
Передовая медицина лугандона поможет всем.
 показати весь коментар
 
маски из полиэтилена от дохтора турчинова спасут ситуйовину...
 показати весь коментар
 
Чи нам клопіт? Там є царь і його опричники, нехай у них голови болять за своїх холопів.
 показати весь коментар
 
 
Да и х**** на них. Пока твари стреляют по нам вообще не нужно с ними ни разговаривать ни помогать чем то
 показати весь коментар
 
 
проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса
А зелені певно не те саме ******** ?
 показати весь коментар
 
Надо зеркала на кордонах с этими лугандонами поставить . А за зеркалами - колючую проволоку , с обеих сторон . А дальше , - кто крепче . ))
 показати весь коментар
 
Дай бог здоровья, всем умершим от коронавируса на Дамбасе! Приходите ещё!
 показати весь коментар
 
 
Вот гады! Это ж теперь наши морозоустойчивые крокодильчики во рву заболеть могут!
 показати весь коментар
 
Як тільки чую "стогони про тяжке життя "Лугандонії", відразу згадую ст. 55 ІV Женевської конвенції, яку хочеться нагадать тим, хто просив приходу Путіна:
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на оккупированной территории, только для оккупационных войск и для администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая реквизиция была справедливо возмещена".
Враховуючи два фактори - те, що вірус не звертає уваги на політичні погляди і те, що кацапам плювать навіть на своїх, "косИть" він буде всіх підряд... Враховуючи те, що косить він буде ефектніше тих, хто перебуває у щільних, великих групах, під удар потраплять саме "іхтамнєти" та "вжопучлєнци", тому мені абсолютно "до сраки", що там твориться... Іде "зачистка"... І на неї не треба витрачать сили та засоби... Просто чекать...
 показати весь коментар
 
 
Все це вчергове вказує на те,що треба давним давно було закрити нахєр кордон з лугандонією,і нехай там живуть,хочуть. Нормальних там немає.І чим скоріше передохне вся та бидлота,тим буде краще.Просто не треба було в свій час горлати ж з піною у рота- путенввєдівайска...
 показати весь коментар
 
 
вранье,все в республиках знают ,что там не скрывают о народа правду,на то они и наРОТные Ватажки терористів приховують реальний стан із зараженням коронавірусом. У Луганську і Кадіївці померло 13 осіб із симптомами COVID-2019, - CБУ - Цензор.НЕТ 1405
 показати весь коментар
 
Что нам тут рассказывают, что скрывают террористы, что скрывают в России, а в Украине нам наверное говорят только правду. Уважаемый Цензор не надо нам рассказывать, что у наших соседей хуже чем у нас, мы сами прекрасно знаем, что в Украине не плохо, а просто пипец и становится только хуже
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору