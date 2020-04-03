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 Політика України, Економіка
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Все про:Світовий банк (95) медреформа (30) Денис Шмигаль (196)

 Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль

Гроші підуть на придбання медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та медичну реформу в регіонах.

Про це написав у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів зустріч із в.о. директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером. Говорили зокрема про спільний проєкт Світового банку та МОЗ "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"", — написав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, зважаючи на поширення COVID-19, міжнародні партнери готові виділити Україні додаткові 135 млн доларів на вдосконалення медичних послуг на місцях.

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"Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та впровадження в регіонах медичної реформи", — зазначив Шмигаль.

Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186694
 
 
 Топ коментарі
 
Ярмаку на новую машину, надеюсь, хватит? А то один мерс у такого в баклажана в автопарке как-то не камильфо Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6050
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Ярмаку на новую машину, надеюсь, хватит? А то один мерс у такого в баклажана в автопарке как-то не камильфо Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6050
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А я готов получить доплату к пенсии .
Только её не видать ...
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Після 80 років побачиш доплату 500 грн, як моя мати!
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Вот это шмыгле масть пошла...бабло течет со всех сторон...есть шо пилить...и внукам...и правнукам хватит...
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Верни наворованное с НДС,коррупционер.Напиши явку с повинной,сотрудничай со следствием и получишь меньший срок.
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Така сума нагадую хліб, який кидають голубам. Шмигаль вже на паперті стоїть🙄
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а ты шо на масло и на икру захотело и ещё лексус в придачу ,ну так вместо того что бы тут груши околачивать за 4700 от своих кураторов иди дополнительно в грущики в магаз или пистолетчиком на заправку подрабатывать и меньше ной тут комсомолец ну да бывший и в добавок луганский Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7343
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пока вдали какая то херня, то говорят - х.. с ним
когда уже вблизи бежит писец - процесс необратим
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нового телеклоуна от медицины заодно назначьте...комаровский обрыд,мокшам отдайте.
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Это кому же? Бениному самозванцу степанову и его жене, которая за пару дней до назначения своего мужа открыла фирму через которую Украина будет закупать всю медицину?
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Степанов сіяє, аж череп блистить від чекання швидкого бабла.
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только без дурацких тендеров! дали вам деньги как государству. быстро связались с заводом или фабрикой того продукта той страны что нужно закупить. связались напрямую. проговорили цену и сделку. оплатили.получили товар! дешевле уже некуда напрямую с производителем... какие *** тендеры .шмендеры...? понапридумывали всяких схем..а всё так просто же. Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн на медицину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5834
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А где остальные 7 миллиардов 865 миллионов? Это про которые Зеля пел.
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Ещё в Китае печатают. Скоро на самолетах привезут
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так нашим беням такая сумма на ползуба. даже не интересно. вот скоро миллиарды пойдут, о...........................................
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с Богатырёвой посоветовался, навероне...
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