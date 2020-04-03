 Світовий банк готовий виділити Україні $135 млн на медицину, - Шмигаль

Про це написав у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів зустріч із в.о. директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером. Говорили зокрема про спільний проєкт Світового банку та МОЗ "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"", — написав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, зважаючи на поширення COVID-19, міжнародні партнери готові виділити Україні додаткові 135 млн доларів на вдосконалення медичних послуг на місцях.

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"Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та впровадження в регіонах медичної реформи", — зазначив Шмигаль.