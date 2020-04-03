 З Микитася стягнули 80 млн гривень за порушення запобіжного заходу і зобов'язали внести ще 100 млн, - САП

Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Про це повідомив начальник четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Роман Симків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках розслідування кримінального провадження стосовно колишнього народного депутата Максима Микитася до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді 80 млн грн і було визначено низку зобов'язань. Він порушив зобов'язання щодо заборони спілкування з чотирма особами - свідками й підозрюваними в цьому провадженні, у зв'язку з чим прокурори САП внесли клопотання про стягнення 80 млн грн застави та збільшення розміру застави", - розповів Симків.

Як пояснив прокурор САП, 80 млн грн, які були на рахунку казначейства, наразі переходять у дохід держави, а Микитась протягом п'яти днів має внести ще 100 млн грн.

"Якщо він цього не зробить, то до нього буде застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголосив Симків.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.