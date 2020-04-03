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Все про:Антикорупційна прокуратура (1096) Антикорупційний суд (565) Максим Микитась (30) запобіжний захід (99)

 З Микитася стягнули 80 млн гривень за порушення запобіжного заходу і зобов'язали внести ще 100 млн, - САП

Колишній нардеп Максим Микитась порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення його відправлять під арешт.

Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Про це повідомив начальник четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Роман Симків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У рамках розслідування кримінального провадження стосовно колишнього народного депутата Максима Микитася до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді 80 млн грн і було визначено низку зобов'язань. Він порушив зобов'язання щодо заборони спілкування з чотирма особами - свідками й підозрюваними в цьому провадженні, у зв'язку з чим прокурори САП внесли клопотання про стягнення 80 млн грн застави та збільшення розміру застави", - розповів Симків.

Як пояснив прокурор САП, 80 млн грн, які були на рахунку казначейства, наразі переходять у дохід держави, а Микитась протягом п'яти днів має внести ще 100 млн грн.

"Якщо він цього не зробить, то до нього буде застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголосив Симків.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186690
 
   
 Топ коментарі
 
Ему пох. Виталька даст ещё заработать
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Нічого...микитась собі ще надепутатить пару сотень лямів,адже для цього він ліз у депутати? А його виборці мабуть думали що заради них? С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП - Цензор.НЕТ 3951
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Купить на эти бабки масок и апаратов ИВЛ!!! С микитоса не убудет С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП - Цензор.НЕТ 6296
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заразить его вирусом надо - от него точно не откупится

даже Влад Кличко обосрался - просит сидеть дома
https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1244927022704574464
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Ему пох. Виталька даст ещё заработать
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Зачем арест!??? Нужно этих товарищей с бутылкой постоянно ему подсылать! С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП - Цензор.НЕТ 5891
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Нічого...микитась собі ще надепутатить пару сотень лямів,адже для цього він ліз у депутати? А його виборці мабуть думали що заради них? С Микитася взыскали 80 млн гривен за нарушение меры пресечения и обязали внести еще 100 млн, - САП - Цензор.НЕТ 3951
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а ещё оно дорогу переходит в неположенном месте и маску не носит при походах в гастроном...
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Як згадаю ті гастрономи, так аж трісьот.

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При совке много чего было того, чего сегодня нет и не будет для простых людей. Например, БЕСПЛАТНЫЕ: детские садики, детские летние лагеря, спортивные секции с инвентарем и т.д....
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Плохо без политической крыши... Как говаривал Кононенко - не имей сто рублей, а имей одного партийного друга!
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Надо выдавливать из акулы бандитского капитализма чем больше,тем лучше.
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160 млн. грн. с депутата только на залог З Микитася стягнули 80 млн гривень за порушення запобіжного заходу і зобов'язали внести ще 100 млн, - САП - Цензор.НЕТ 2756. У депутата в нищей Украине, с минимальной пенсией 1638 грн. И у него есть эти деньги. На какой планете мы живем?
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